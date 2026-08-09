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Пожари в Хасково и Бобошево, ураганен вятър в Монтана

Пожари в Хасково и Бобошево, ураганен вятър в Монтана

9 Август, 2026 04:03, обновена 9 Август, 2026 04:07 1 191 2

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България между огън и бури: Ситуацията в страната

Пожари в Хасково и Бобошево, ураганен вятър в Монтана - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Екстремното лятно време продължава да подлага на изпитание силите за сигурност и гражданите в цяла България.

Към 4:00 часа сутринта на 9 август, ситуацията в най-критичните точки от изминалото денонощие остава динамична, но под контрола на огнеборци и спасителни екипи. Докато Южна България се бори с огнената стихия, Северозападът бе ударен от внезапна силна буря.

Овладяха двата големи пожара в Хасковска област

Двата опасни пожара, които избухнаха на територията на област Хасково, вече са напълно локализирани. Според официалните данни от регионалните власти, няма непосредствена опасност за близките населени места.

  • Димитровград: Единият от пожарите пламна в близост до квартал „Марийно“. Стихията изпепели около 500 декара площ, съставена предимно от сухи треви и храсти. На място действаха четири екипа на „Пожарна безопасност и защита на населението“.
  • Харманли: Вторият пожар възникна между селата Черепово и Браница, като обхвана 200 декара широколистна гора и наложи обявяването на частично бедствено положение за село Браница. В гасенето се включиха служители на Държавното горско стопанство и местни доброволци.

Кризата във Висока могила: Разследват версиите за огъня

Продължава тежката битка с пожара в землището на бобошевското село Висока могила. Фронтът от страната на селото вече е овладян и няма пряка опасност за къщите, информира БНТ. Въпреки това пламъците навлязоха в близката дъбова гора и се разпространяват по посока на град Бобошево и село Сопово.

Службите работят по две основни версии за старта на пожара, който започна около обяд от покрива на необитаема постройка:

  • Късо съединение в електрическата мрежа на старата къща.
  • Забравен казан за ракия или човешка небрежност при боравене с открит огън.

На терен остават десетки пожарникари от Кюстендил, Дупница и Рила, подпомагани от софийски екипи и булдозери за прокарване на просеки. За щастие, вятърът в района е утихнал в късните часове.

Лятна буря с ураганен вятър превърна улиците на Монтана в реки

Докато екипите на ГДПБЗН потушаваха огнища в Южна България, мощна лятна буря връхлетя град Монтана в съботната вечер. В рамките на едва десетина минути около 20:00 часа над града се изля проливен дъжд, придружен от ураганен вятър, предаде БНР.

Улиците за секунди се превърнаха в пълноводни реки, а силните пориви разместиха контейнери за смет и прекършиха десетки дървета. Пожарникарите са реагирали своевременно на множество сигнали. Един от най-критичните инциденти бе в Центъра за настаняване на лица с умствена изостаналост, където огромно паднало дърво се приземи на сантиметри от разпределителната газова кутия. Към момента няма данни за пострадали граждани, а екипите продължават разчистването на пътната инфраструктура.


Хасково / България
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