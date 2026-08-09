Сензация в Плиска: Откриха прабългарски надпис

Археолози попаднаха на изключителна находка в първата българска столица Плиска – фрагмент от каменен надпис от езическия период на Първата българска държава, както и на следи от специфични погребални практики.
Новите разкрития пренаписват знанието за тайните подземни проходи и езическите обичаи на ранните българи. Дейностите на терен се развиват интензивно през настоящия археологически сезон, подкрепени от целево държавно финансиране за приоритетни национални обекти.
Тайната на подземния ходник и изгубения етноним
По време на проучванията в сектор от т.нар. тайни ходници – сложни подземни проходи, свързвали някога владетелския дворец с ключови точки във Вътрешния град и крепостната стена – екипът открива финалното запълване на съоръжението. Ръководителят на археологическите разкопки, гл. ас. д-р Петър Първанов, пояснява, че проходът е претърпял поне две мащабни срутвания и последващи ремонти, преди окончателно да бъде изоставен и умишлено запълнен със строителен трошляк от разрушени по-ранни сгради.
Именно в този археологически контекст изследователите откриват фрагмент от прабългарски каменен надпис – първата подобна находка в Плиска от над 20 години насам. Учените датират артефакта към първата половина на IX век (езическия период от управлението на хановете Крум или Омуртаг).
Върху камъка се разчита коренът на българския етноним („угар“), но поради липсата на суфикс все още не може да се каже със сигурност дали текстът визира държавата България или самия български народ. Според експертите, този тип официални надписи обикновено съдържат препратки към конкретни исторически събития и живота на тогавашната аристокрация.
Смущаващи погребални обреди под светлината на прожекторите
Освен епиграфския паметник, тазгодишните проучвания изваждат наяве и необичайни погребални обреди, които предизвикват сериозен интерес сред научната общност. Находките хвърлят нова светлина върху ритуалите от преходния период на българското средновековие, свидетелствайки за специфични вярвания и третиране на покойниците, които се разграничават от стандартните християнски или познати езически практики.
Системните разкопки и последващата теренна консервация на територията на Националния историко-археологически резерват (НИАР) „Плиска“ са част от мащабната програма за опазване на националното културно наследство. За проучванията през тази година Министерският съвет отпусна специализиран бюджет от 921 000 евро, разпределен между седем ключови исторически обекта в страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хххх
Коментиран от #25
04:22 09.08.2026
2 Сега
05:13 09.08.2026
3 А бе.....
05:28 09.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 въпросче
Коментиран от #22
06:17 09.08.2026
6 Чифте мустак с един т ашак
06:24 09.08.2026
7 Открили
06:33 09.08.2026
8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
По време на управлението на хановете Крум или Омуртаг е нямало кирилица,
нямало е я още и глаголицата даже...
Коментиран от #10, #11
06:46 09.08.2026
9 Легнал ангеЛ
Откъде са така уверени , че еди какво си е било точно там , направено от еди какви си и служило точно за това ?
06:50 09.08.2026
10 ОлятО тялО
До коментар #8 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Ами ако чуеш как Бойко от Банкя говори езика ни , ще решиш , че все още няма български език. То сбъркани ударения , объркан словолед , просташко МЕ-кане , уличен жаргон. Леле - мале !
06:53 09.08.2026
11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
До коментар #8 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Допълнение към коментар № 8:
Ако по времето на Крум или Омуртаг е имало такава писменост,
защо е било нужно Кирил и Методий да създават сложната
и трудна за изписване глаголица,
а след това техните ученици за създават кирилицата?
Знаците върху този каменен надпис изглеждат точно като сегашната ни кирилица...
06:59 09.08.2026
12 665
Да не би с покойника да са заминавали жените и робите му :)))
07:04 09.08.2026
13 Булгар
Коментиран от #26
07:15 09.08.2026
14 шаа
07:16 09.08.2026
15 Пецата
07:18 09.08.2026
16 Луд
08:06 09.08.2026
17 Най-обикновен вестник
Край! Разчетох го.
08:17 09.08.2026
18 Явно Тук Са Живели Българи !
08:36 09.08.2026
19 Не Виждам Защо ?
Приоритетни Национални обекти !
След Като Гражданина На Тази Страна !
Не Е Приоритет !
08:40 09.08.2026
20 Сзо
08:53 09.08.2026
21 ХА ХА
09:03 09.08.2026
22 Идея даваш на американците
До коментар #5 от "въпросче":ако спре Аец, ще има режим на тока, при режим на тока вечер, такива като теб почват да се размножават, следва бейби бум на отрочета като теб. Сиреч - с няколко самолета, американците могат да разрастнат планктона от само себе си, без да инвестират в нпо и подобни скъпо струващи проекти.
09:12 09.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Последния Софиянец
09:56 09.08.2026
25 Гост
До коментар #1 от "хххх":По-сериозните институти в чужбина изследват жлебовете на гравюрите за метални включения и се е случвало в някои "артефакти" да се намерят следи от инструменти, направени от съвременни материали. Тукашните не знам дали го правят.
10:49 09.08.2026
26 Гост
До коментар #13 от "Булгар":Буквата Д не е като гръцката.
10:54 09.08.2026
27 Гост
10:57 09.08.2026
28 Анджо
11:24 09.08.2026
29 Анджо
11:28 09.08.2026