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Сензация в Плиска: Откриха прабългарски надпис

Сензация в Плиска: Откриха прабългарски надпис

9 Август, 2026 04:09, обновена 9 Август, 2026 04:13 3 463 29

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  • обреди-
  • погребения

Смущаващи погребални обреди под светлината на прожекторите

Сензация в Плиска: Откриха прабългарски надпис - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Археолози попаднаха на изключителна находка в първата българска столица Плиска – фрагмент от каменен надпис от езическия период на Първата българска държава, както и на следи от специфични погребални практики.

Новите разкрития пренаписват знанието за тайните подземни проходи и езическите обичаи на ранните българи. Дейностите на терен се развиват интензивно през настоящия археологически сезон, подкрепени от целево държавно финансиране за приоритетни национални обекти.

Тайната на подземния ходник и изгубения етноним

По време на проучванията в сектор от т.нар. тайни ходници – сложни подземни проходи, свързвали някога владетелския дворец с ключови точки във Вътрешния град и крепостната стена – екипът открива финалното запълване на съоръжението. Ръководителят на археологическите разкопки, гл. ас. д-р Петър Първанов, пояснява, че проходът е претърпял поне две мащабни срутвания и последващи ремонти, преди окончателно да бъде изоставен и умишлено запълнен със строителен трошляк от разрушени по-ранни сгради.

Именно в този археологически контекст изследователите откриват фрагмент от прабългарски каменен надпис – първата подобна находка в Плиска от над 20 години насам. Учените датират артефакта към първата половина на IX век (езическия период от управлението на хановете Крум или Омуртаг).

Върху камъка се разчита коренът на българския етноним („угар“), но поради липсата на суфикс все още не може да се каже със сигурност дали текстът визира държавата България или самия български народ. Според експертите, този тип официални надписи обикновено съдържат препратки към конкретни исторически събития и живота на тогавашната аристокрация.

Смущаващи погребални обреди под светлината на прожекторите

Освен епиграфския паметник, тазгодишните проучвания изваждат наяве и необичайни погребални обреди, които предизвикват сериозен интерес сред научната общност. Находките хвърлят нова светлина върху ритуалите от преходния период на българското средновековие, свидетелствайки за специфични вярвания и третиране на покойниците, които се разграничават от стандартните християнски или познати езически практики.

Системните разкопки и последващата теренна консервация на територията на Националния историко-археологически резерват (НИАР) „Плиска“ са част от мащабната програма за опазване на националното културно наследство. За проучванията през тази година Министерският съвет отпусна специализиран бюджет от 921 000 евро, разпределен между седем ключови исторически обекта в страната.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хххх

    13 5 Отговор
    Питай по каква методология са датирани и повече не се занимавай! Науката няма надежден метод за датиране на надписи издълбани в камък. Можеш да датираш камъка, но не и кога са направени надписите върху него. Датирането по косвени признаци си е чиста спекулация. Преди няколко години в района бяха намерили "най-древната писменост на света", която се оказа писана от един известен музикант. Добре, че излезе и си каза човекът, че за пореден път шарлатаните ни археолози станаха за смях на колегите си.

    Коментиран от #25

    04:22 09.08.2026

  • 2 Сега

    10 5 Отговор
    от 4 знака ще измислят цял исторически период!

    05:13 09.08.2026

  • 3 А бе.....

    9 4 Отговор
    направо пренаписахме историята. Нека от бюджета за култура се отделят пари за финансов стимул за невероятните учени-шарлатани. Какви глупости само, измислици-премислици.

    05:28 09.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 въпросче

    4 9 Отговор
    Вместо украински дрон,над АЕЦ-а не може ли да паднат 2-3 американски самолета,дето са на българско летище?!

    Коментиран от #22

    06:17 09.08.2026

  • 6 Чифте мустак с един т ашак

    9 1 Отговор
    Толкова равно, грамотно и четливо не са писали дори римляните или египтяните браво.

    06:24 09.08.2026

  • 7 Открили

    6 0 Отговор
    .......камък .

    06:33 09.08.2026

  • 8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    9 2 Отговор
    На какъв език е написано?
    По време на управлението на хановете Крум или Омуртаг е нямало кирилица,
    нямало е я още и глаголицата даже...

    Коментиран от #10, #11

    06:46 09.08.2026

  • 9 Легнал ангеЛ

    7 2 Отговор
    Слушам специалисти, археолози и историци , с каква лекота разказват неща , които са били /предполагаемо / преди стотици и хиляди години. Говорят ги така все едно те са били там , видели са и го знаят от първо лице.
    Откъде са така уверени , че еди какво си е било точно там , направено от еди какви си и служило точно за това ?

    06:50 09.08.2026

  • 10 ОлятО тялО

    9 3 Отговор

    До коментар #8 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Ами ако чуеш как Бойко от Банкя говори езика ни , ще решиш , че все още няма български език. То сбъркани ударения , объркан словолед , просташко МЕ-кане , уличен жаргон. Леле - мале !

    06:53 09.08.2026

  • 11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    11 1 Отговор

    До коментар #8 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Допълнение към коментар № 8:
    Ако по времето на Крум или Омуртаг е имало такава писменост,
    защо е било нужно Кирил и Методий да създават сложната
    и трудна за изписване глаголица,
    а след това техните ученици за създават кирилицата?
    Знаците върху този каменен надпис изглеждат точно като сегашната ни кирилица...

    06:59 09.08.2026

  • 12 665

    7 0 Отговор
    " Смущаващи погребални обреди "
    Да не би с покойника да са заминавали жените и робите му :)))

    07:04 09.08.2026

  • 13 Булгар

    3 7 Отговор
    Най вероятно това е гръцки надпис, защото всичките букви на него, са от гръцката азбука.

    Коментиран от #26

    07:15 09.08.2026

  • 14 шаа

    5 1 Отговор
    прабългари? кирилица? факти?

    07:16 09.08.2026

  • 15 Пецата

    1 6 Отговор
    Вобще не ме интересува разбираш ли ама ше си сипа една ракиа по повода 🤣

    07:18 09.08.2026

  • 16 Луд

    6 0 Отговор
    Представя ли си някои какво щеше да направят на север-мръдналите ни се съседи.Те сега без никакви исторически доказателства създават паметници на Български царе като твърдят че са северомръднали .То бива бива но това не бива ,Хем гол хем бос това са крадците на историята ни.

    08:06 09.08.2026

  • 17 Най-обикновен вестник

    6 2 Отговор
    Пише, че Лили Иванова от Кубрат е обещаваща певица.
    Край! Разчетох го.

    08:17 09.08.2026

  • 18 Явно Тук Са Живели Българи !

    3 1 Отговор
    Къде Са Сега ?

    08:36 09.08.2026

  • 19 Не Виждам Защо ?

    3 1 Отговор
    Да се интересуваме От !

    Приоритетни Национални обекти !

    След Като Гражданина На Тази Страна !

    Не Е Приоритет !

    08:40 09.08.2026

  • 20 Сзо

    2 1 Отговор
    Като чета форума, явно българина разбира и от археология...

    08:53 09.08.2026

  • 21 ХА ХА

    3 1 Отговор
    Може би е някакво пророчество: ГЛАДНА БУЛГАРИЯ

    09:03 09.08.2026

  • 22 Идея даваш на американците

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "въпросче":

    ако спре Аец, ще има режим на тока, при режим на тока вечер, такива като теб почват да се размножават, следва бейби бум на отрочета като теб. Сиреч - с няколко самолета, американците могат да разрастнат планктона от само себе си, без да инвестират в нпо и подобни скъпо струващи проекти.

    09:12 09.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Българите Пеласги имат азбука от 30 000 години.

    09:56 09.08.2026

  • 25 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "хххх":

    По-сериозните институти в чужбина изследват жлебовете на гравюрите за метални включения и се е случвало в някои "артефакти" да се намерят следи от инструменти, направени от съвременни материали. Тукашните не знам дали го правят.

    10:49 09.08.2026

  • 26 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Булгар":

    Буквата Д не е като гръцката.

    10:54 09.08.2026

  • 27 Гост

    2 1 Отговор
    Ако след 1000 години при разкопки намерят софийското лого на KFC, дали ще заключат, че тук са живяли американци?

    10:57 09.08.2026

  • 28 Анджо

    1 0 Отговор
    България е много по стара държава и то поне на 8000 години. Само вземете факта ,че Българския календар е признат за най точния у най стария в света и по него сега живеем 7530 и някоя година. Календара е признат за Български от ЮНЕСКО през 1976год.може да проверите тази информация. Българите никога не са напускали тази територия и когато идва Аспарух ни освобождава не създава държава, на север от Дунав България е била държава и то наричана Стара Велика държава. Нашите прости професори ни пълнят главите с неверни глупости. Вече има доказателства ,че нашата писменост е най старата в света. Борис 1 прави най голямата грешка, че ни приобщава към това псевдо християнство. Ние сме били християни тукашното население е било християнско, никакви езичество не е имало.

    11:24 09.08.2026

  • 29 Анджо

    1 0 Отговор
    Андрей първозвани идва първо на балканите и проповядвал християнското учение. И за това има факти .

    11:28 09.08.2026

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