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Украински дрон се взриви край Кардам: Факти и реакции

Украински дрон се взриви край Кардам: Факти и реакции

9 Август, 2026 04:16, обновена 9 Август, 2026 04:21 1 944 64

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Инцидентът с безпилотния летателен апарат край границата предизвика извънредни мерки за сигурност и остри политически коментари у нас

Украински дрон се взриви край Кардам: Факти и реакции - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Взривилият се безпилотен летателен апарат в района на сухопътната ни граница с Румъния постави на крак институциите и провокира вълна от политически коментари.

Инцидентът, който се разследва по спешност, доведе до свикването на Съвета по сигурността и до пребазиране на допълнителни военни сили.

Фактите около инцидента край ГКПП "Кардам"

Безпилотният апарат е навлязъл в българското въздушно пространство в 08:10 часа на 8 август през границата с Румъния. Устройството се е самовзривило в слънчогледова нива на около 50-60 метра във вътрешността на страната и на около 100-120 метра западно от бившия граничен пункт. По данни на областния управител на Добрич Руслан Томов, апаратът е бил черен на цвят.

Мястото на падане е на около 1 километър от стратегически обект – компресорната станция „Кардам 1 и 2“ на „Булгартрансгаз“. От Областната администрация в Добрич потвърдиха, че няма пострадали хора, нито нанесени материални щети по сградите или газовия коридор. Районът веднага е отцепен от МВР, а екипи за противодействие на бомбения тероризъм започнаха процесуално-следствени действия.

Според официално съобщение на Министерството на отбраната първоначалният анализ сочи, че най-вероятно става дума за дрон-примамка от типа „Майя“, който се използва широко от украинските въоръжени сили. Военното ведомство уточни, че апаратът може да носи до 5 кг експлозив, но инцидентът не се разглежда като преднамерено действие срещу България.

Защо дронът не е засечен от радарите?

Случаят повдигна сериозни въпроси относно националната ни противовъздушна отбрана. Премиерът Румен Радев обяви, че летателният апарат не е бил засечен нито от българските, нито от румънските радарни системи. Причината е неговият малък размер и изключително ниската височина на полета, която ограничава радиопокритието. Радарите на Румъния също не са отчели присъствието му в своето въздушно пространство.

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов поясни, че дронът вероятно е бил отклонен от системи за електронна война, което е променило неговата траектория и го е насочило извън обсега на системите за проследяване. Той допълни, че е изключително трудно да се реагира срещу подобни обекти в мирно време над цивилни зони.

Политически реакции в България

Инцидентът предизвика незабавни и разнопосочни позиции от страна на политическите формации в страната:

  • ГЕРБ: Настояват за максимално бързо и пълно разследване. От партията подчертаха, че българските граждани трябва да знаят дали става дума за случаен инцидент, или за съзнателен акт срещу държава членка на НАТО, като призоваха темата да не се ползва за партийна пропаганда.
  • "Продължаваме промяната" и "Демократична България": Изразиха сериозно безпокойство от близостта на взрива до Вертикалния газов коридор. Ивайло Мирчев (ДБ) и Радослав Рибарски (ПП) заявиха, че случаят трябва да се разследва като потенциална атака срещу критична инфраструктура, като Мирчев допълни, че при евентуална руска връзка това би било ясен опит за сплашване.
  • "Възраждане": Лидерът Костадин Костадинов и представители на партията разкритикуваха остро управлението. Според тях инцидентът е директно следствие от външната политика на страната, която по думите им ни въвлича в чужди конфликти.

Международно измерение и дипломатически отговор

Случаят бързо придоби международен характер. Поради данните, че взривилата се машина е украинска примамка, Министерството на външните работи (МВнР) извика на среща посланика на Украйна у нас Олеся Илашчук.

От своя страна Украйна официално увери, че не е насочвала умишлено дрон срещу България и пое ангажимент да изясни пълните обстоятелства около траекторията на безпилотния апарат. Междувременно румънското министерство на отбраната заяви, че следи непрекъснато ситуацията по границите си в реално време, въпреки че техните системи не са уловили конкретния полет.

Предприети мерки и последствия

България вече предприе спешни действия за укрепване на сигурността по границите си:

  • Разгръщане на ПВО и авиация: Още от края на юли 2026 г., заради зачестили инциденти с дронове „Шахед“ в Румъния, българското военно министерство е засилило радиолокационното покритие по северната граница със зенитно-ракетни комплекси, самолети Су-25 и вертолети „Кугър“.
  • Пребазиране на сили на Гранична полиция: Премиерът Румен Радев обяви, че след инцидента край Кардам специализирани сили и технически средства за борба с дронове се пренасочват от турската към румънската граница.
  • Засилен мониторинг на критичната инфраструктура: Разпоредени са допълнителни мерки за наблюдение около компресорните станции и енергийните обекти в страната.
  • Консултации в НАТО: Предвижда се в близко време инцидентът и координацията по сигурността на въздушното пространство да бъдат детайлно обсъдени с партньорите от Северноатлантическия алианс.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    18 1 Отговор
    Малко гръмнал на него! Ама малко!

    04:26 09.08.2026

  • 2 Браво - дадохме им

    69 5 Отговор
    Пари, за да си направят дронове, с които да ни бомбардират - с нашите камъни по нашите глави!

    Коментиран от #49

    04:36 09.08.2026

  • 3 Пейтриът

    61 5 Отговор
    Е, как така украински, не е ли руски?! Грийн Сокс каза, че бил "Шахед", а сега пък "Майя". На двупръсточелия от ДБ му се привижда руска връзка. На кого да вярваме? Веднага започнаха и спекулации, че Русия щял да тества готовността на страна от НАТО. Няма си друга работа, ще се занимава с желаещи за напляскване по з.а.дника.

    04:38 09.08.2026

  • 4 900

    31 2 Отговор
    от украйна до кардам са има няма 900км

    04:56 09.08.2026

  • 5 И Киев е Руски

    38 3 Отговор
    Член 5ти много мек.Ама иначе един за всички всички за един

    05:14 09.08.2026

  • 6 Питам аз

    62 4 Отговор
    сега нискочелника от село Крушари, ще иска ли да се задейства член 5 на НАТО? Защото вчера ми приглуши ушите от врякане по медиите. Пак се изтропа неподготвен.

    Коментиран от #55

    05:14 09.08.2026

  • 7 Аз па си бръмча

    4 4 Отговор
    китайски дрон !

    05:15 09.08.2026

  • 8 Един

    37 2 Отговор
    Някой ще ми обясни ли как тоя дрон е прелетял през цяла Румъния? Та той трябва да е прелетял най-малко 1024 км през румънско?! Какъв е тоя дрон-примамка, дето носи ЦЕЛИ 5 кг. взрив и може да прелети такова разстояние? Дорнът Майя лети с максимална скорост от 130 км/ч. Това означава, че тоя дрон е летял 8 часа под права линия към България. Какъв е неговия оператор, че да не "стопли", че лети 1024 км далеко от местоназначението си?Дронът Майя може д а прелети максимум 600 км и то ако не носи взрив.
    Кого лъжете вие?

    Коментиран от #10, #13

    05:30 09.08.2026

  • 9 Сандо

    49 5 Отговор
    Единствената адекватна реакция е спирането на каквата и да е помощ за окраината до завършването на военните действия.И нека властите да бъдат така добри да ни уведомят коя е тая сила,отклинила дрона от пътя му,след като Русия се намира на стотици километри от инцидента а той пък взел та паднал по случайност съвсем близо до газопровод?И е добре властите да ни съобщят дали вземат под внимание версията за преднамерено действие на укровластите,целящо принуждаването на страни от натото да влязат във войната чрез извършване на провокации,приписвани на руската страна.

    Коментиран от #24

    05:35 09.08.2026

  • 10 Въобще

    22 4 Отговор

    До коментар #8 от "Един":

    не е минавал през Румъния, директно през Черно море.

    05:51 09.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ганчо мирчев с двата пръста чело

    32 4 Отговор
    Щом е доказано че дрона е окpaински, значи посланието не може да се сбърка!

    06:05 09.08.2026

  • 13 гугъл мапс

    14 7 Отговор

    До коментар #8 от "Един":

    Отвори картата преди да говориш глупости и задаваш умни въпроси. Къде видя 1000 км между двете най-близки точки на България и Украйна?!

    06:08 09.08.2026

  • 14 читател

    23 4 Отговор
    Дрон, та дрон!
    А на летището в София пак има американски голям военен самолет.
    Защо?

    06:18 09.08.2026

  • 15 1234

    27 2 Отговор
    5 млрд за отбрана и един скапан дрон не можем да хванем? Бъзикат се с руснаците, но на ден свалят по 500 такива "невидими" дронове. "Адмирал" - това не е никаквъв адмирал, това е един служащ с шапка, голяма заплата, пенсия на 55 години и привилегии, недостъпни за всеки дето става рано и бачка яко. Излишни и платени чиновници, абсолютно неподготвени за новите реалности на войните и технологиите, но с привилегии до тавана.

    06:19 09.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 мъкаааа

    18 4 Отговор
    Следващото нещо,което ше се взриви над част от България ще е укроракета.Ще следват още и още взривове.Мъ-хъ!

    06:33 09.08.2026

  • 18 хахаха

    24 2 Отговор
    Чакам с нетърпение какво ще каже днес двата пръста чело, ще задействаме ли член 5 или не:)

    06:44 09.08.2026

  • 19 Няма логика

    3 28 Отговор
    дронът да лети в обратна на Русия посока. Което значи, че е дрон-имитация, пуснат от руските провокатори.

    Коментиран от #38

    06:56 09.08.2026

  • 20 фАНТОМасс

    20 2 Отговор
    И как така УКРАИНСКИ ? Нали УЖ сме приятели с Украйна ? Що ни атакуват , дори и случайно да е ?Не е добре туй нещо !

    07:02 09.08.2026

  • 21 Конструкторското бюро в Ижевск

    4 28 Отговор
    успешно създава имитационни дронове, сполучлив визуален клонинг на украинските.
    Целта е провокации в държави от НАТО.

    Коментиран от #30, #35

    07:03 09.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Смях и Сеир

    20 2 Отговор
    Ний очаквахме да се покрием с руски дронове , грешно навлезли в нашите земи. Нали все пак обявихме Русия за агресор и враг / поради общата заръка на новия ни Голям Брат / ! Пък то , кво стана , украински дрон гърмя на наша територия .

    07:05 09.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Тартаковер

    4 0 Отговор
    И сега ?

    07:06 09.08.2026

  • 26 своя страна

    1 2 Отговор
    От своя страна Укйна официално увери, че не е насочвала умишле7477ено друон срещу България

    Коментиран от #31

    07:07 09.08.2026

  • 27 Пища ХУФнагел

    11 1 Отговор
    Пак руснаците ли са виновни ? А Путин ?

    07:07 09.08.2026

  • 28 НаБАБАфърчилото

    20 2 Отговор
    Бойко , Делян , Мирчев , Асен и другите борци за правда и независимост , ще реагират ли ОСТРО и ЯРОСТНО на това посегателство над суверенната българска земя ?
    Или щом е украински дрона , нека да гърми и да пада у нас ?

    07:11 09.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Зайо Байо

    11 1 Отговор

    До коментар #21 от "Конструкторското бюро в Ижевск":

    Явно ти си в този нов конструкторски екип , щом го твърдиш и си така сигурен ?
    Я дай още някоя от твоите теории !

    07:12 09.08.2026

  • 31 Ало - Ало.....

    13 0 Отговор

    До коментар #26 от "своя страна":

    Значи да разбираме , че неумишлено е дошъл и гръмнал тук ?
    Ок ! Това ни устройва , нали ?

    07:14 09.08.2026

  • 32 Петер Брьогел - СТАРИ

    9 2 Отговор
    Означава ли това , че щом УМИШЛЕНО Украйна не е пращала дрон , то този дрон наистина е техен ?

    07:16 09.08.2026

  • 33 хахаха

    15 1 Отговор

    До коментар #29 от "Готов за бой":

    Сигурен съм, че ще си в първите редици при посрещането на руснаците и с пълно гърло ще викаш "Слава на Путин":) Плътно до теб ще са Мирчев и Тагаренко:)

    07:18 09.08.2026

  • 34 Пийпинг ТОМ

    16 1 Отговор
    Този дрон е отмъщение на украйна , заради случая с Баба Алино ! Отмъщават ни , че хванахме далаверата ли ?

    07:18 09.08.2026

  • 35 Любопитен

    20 1 Отговор

    До коментар #21 от "Конструкторското бюро в Ижевск":

    Конструкторското бюро в Ижевск сигурно е създало и клонинг на укро посланичката, защото тя вече си призна, че дрона е украински:)))

    07:20 09.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 хер ФЛИК

    11 0 Отговор
    Има решение за тези дронове - и то е Бойко и Делян да отидат на границата ни и да я обхождат. Когато дроновете идват , веднага щом ги видят , ще се уплашат от страшния им вид и мрачно-натежали лица. И в миг ще се самовзривят или ще се върнат обратно.

    07:31 09.08.2026

  • 38 Ооооо

    10 1 Отговор

    До коментар #19 от "Няма логика":

    ген. Жужи, спа ли спокойно тази вечер ? Изпълзя ли под мъничкото си легалце? Разкри ли активното мероприятие? Защото Нискочелника насочва вече ракети срещу Русия.

    Коментиран от #59

    07:43 09.08.2026

  • 39 Извънредно

    13 2 Отговор
    ПП/ДБ и ГЕРБ са хора на честа и държат на думите си от вчера:
    Мирчев задейства чл.5 и обявява война на Украйна! Ристьо вече е приготвил гумената лодка за атака на Одеса! Бойко ще атакува Киев с Ф 16 /в момента с Тагарев го бутат за да запали/. Жълтопаветниците ще пращат само половината си заплата на Зеленски.

    Коментиран от #40

    07:53 09.08.2026

  • 40 Голям смях са атлантетата ни малоумни

    12 1 Отговор

    До коментар #39 от "Извънредно":

    Толкова са жалки и некадърни, че и във войната на любимата им покрайнина няма да успеят да ни вкарат.

    08:00 09.08.2026

  • 41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор
    Вие ВИЕТЕ ли или си траете🤔❓
    Къде Ви е члена❓
    Оня член 5 дето НЕнатовска страна Ви е нападнала🤔❗

    08:01 09.08.2026

  • 42 Хроматид

    12 1 Отговор
    Сега ще обявим ли ВОЙНА на Украйна или тя на нас вече е обявила ?

    Коментиран от #53

    08:11 09.08.2026

  • 43 Погонат

    6 1 Отговор
    Даваме помощи и оръжие на Украйна , за да ни атакува с тях ли ? Това май Не е много правилно и честно ! Или да замълча , че няма да съм в тон с "правилното" виждане !

    08:13 09.08.2026

  • 44 леле , КАКО !

    10 1 Отговор
    Да очакваме ли сега Урсула , Кая , Макрон , Мерц , Рюте да скочат в наша защита ? Да се изправят като стена и да порицаят агресията ? Да ни защитят , като наши върли приятели ?
    Вчера не чухме нищо от тах , ама сигурно защото са играли голф или са яли бьоф Строганов с аспержи , хайвер и трюфели. Ако е така - напълно ги оправдавам !
    Ок ! Ще ги очакваме днес /след като са смляли скромния си обяд от деликатеси / , да кажат ТЕЖКАТА си ЕВРО-дума !

    08:17 09.08.2026

  • 45 Някой

    8 1 Отговор
    Някоаъв от ГЕРБ казал, че ако дрона е руски да не се омаловажава, но за украински не каза? ;)

    08:20 09.08.2026

  • 46 Някой

    10 1 Отговор
    Помните ли как ревяха за дрон летял над летище София и по медиите се опитваха да изкарат руски. Е оказа се американски. Покрай учение на военните което обявяваха и преди това и на следващият ден се хвалех как летял тук. Показваха му пътя още от Италия до Гърция и в посока Видин от при Пловдив и после на юг и север от дете страни на София. И изведнъж млъкнаха. Ако не се бе разбрало, че е американски, щеше още да реват за това.

    08:24 09.08.2026

  • 47 Бай Ху (By Who)

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Готов за бой":

    Господине, вие с каква картечница располагате? На мене любимата ми е MG-1M, правят ги в Казанлък. Имах такава в казармата, тогава се казваше ПК.

    08:33 09.08.2026

  • 48 Няма да се притеснявате,

    6 1 Отговор
    Нищо, че се е взривил, други ще им подарим.

    09:11 09.08.2026

  • 49 Българин

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Браво - дадохме им":

    Ако не изпълняваме интересите на Зеленски, той ще пракрати доставките на нефт за България и ще ни унищожи туризма!
    Вие искате ли да стоите гладни и.на студено?!?

    09:13 09.08.2026

  • 50 Дръта чанта

    7 0 Отговор
    Вън всички окраинци от България

    09:13 09.08.2026

  • 51 Бесен - Язовец

    4 0 Отговор
    Някой го е насочвал през територията на цяла Румъния до територията на България и не било преднамерено? Колонялната администрация в България е абс смях и пародия на държавност.

    09:14 09.08.2026

  • 52 Мноо подъл

    4 0 Отговор
    Тоа Путин! Фаща укродроновете и ги фърла по укроприятелите.

    09:15 09.08.2026

  • 53 Ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Хроматид":

    С какво ще им обявиш война. С единия самолет миг 29 или с Ф16 без ракети и без пилоти. Не ставай смешен.

    Коментиран от #58

    09:27 09.08.2026

  • 54 Шаран БГ

    1 0 Отговор
    Няма какво да коментираме! Коментарите в Съвета за сигурност на РБ ще са достатъчни – нали се сбраха ? Да се документират и скрият на тайно място , за вечни времена - коментарите им !
    Убеден съм, че фърчилото е руско. Ръгнало е някъде от Владивосток, леко е преминало над водите на Байкал, над коилото на Казахските плодородни степи, над Каспий и вече уморено, а и навигатора останал надалеч, леко свива на юг, над водите на Черно море. А-ха да пльосне в "мать" Одеса, ама напълно ошашавено се бухва в хлебородна Добруджа !!
    Следващата сбирка на Сигурният съвет – при паднала край Тунджа ракета от Иран !!

    Коментиран от #56

    09:39 09.08.2026

  • 55 Лост

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Питам аз":

    Всички като него са за едни други ч..ленове.

    09:50 09.08.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Кога истината?

    3 0 Отговор
    Шизофреничките укрОпи кога казват истината? Нали от няколко седмици се хвалят ,че дроноевте им продължават към целта дори когато с РЕБ прекъснат връзката им с оператора?

    10:06 09.08.2026

  • 58 УнгуТилски ТронгоТап

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Ха ха ха":

    Е , как с какво ? Имаме си отбор юнаци , на които техника не им требе. Готови са да запашат пищоф и нож на гол гъ.з , но да пазят майка-България !

    10:50 09.08.2026

  • 59 Лъжовната ИСТИНА

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ооооо":

    Тоз Инч Хай сега търси маса , която да е по-ниска от него и табуретка , която да е стройна като снагата му !

    10:52 09.08.2026

  • 60 Ялова волЯ

    0 0 Отговор
    А България какво има ?
    Старите руски Мигове, дето искат да ги бракуват ......новите Ф-ки от САЩ , дето не са окомплектовани и им липсват важни системи ........или хвърчила от хартия , продавани в китайски магазини за 1 евро ?

    10:56 09.08.2026

  • 61 Гост

    0 0 Отговор
    Ко стана? Мършев даде ли недвузначен отговор на Зеленски, както се заканваше? Може би трябва Зелю да се предреши на куриер-разносвач, та нашата Пар Тенка да събере кураж.

    10:59 09.08.2026

  • 62 Арахнофобия

    1 0 Отговор
    Много е притеснително , че най-видния нашенски екземпляр от Банкя все йощ не е казал тежката си дума !
    Все пак той е най-компетентен , разбиращ , знаещ и подготвен. Преди беше на всеко гърне - мерудия.
    Как така ? Цяла България сега него гледа , в него се уповава , за взора му мечтае ! А той .....?

    Коментиран от #64

    11:01 09.08.2026

  • 63 продажност без край

    1 0 Отговор
    Българските национални продажници и предатели заслужават Невзоров да им е президент а Илешчук да му е вице. До такава степен разрушиха,продадоха,ограбиха и съсипаха ,циганизираха и опростачиха България ,че всякакъв коментар е излишен. Да се слушат простотиите на българските умници ,не си заслужава.Едни и същи непрекъснато се изхождат по слугинските медии, а България деградира и се циганизира.Най голямото им и страшно престъпление на тия измамници и лъжци е срещу българската младеж.

    11:26 09.08.2026

  • 64 0000000000000

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Арахнофобия":

    Този е позор.

    11:28 09.08.2026

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