Украински дрон се взриви край Кардам: Факти и реакции

Взривилият се безпилотен летателен апарат в района на сухопътната ни граница с Румъния постави на крак институциите и провокира вълна от политически коментари.
Инцидентът, който се разследва по спешност, доведе до свикването на Съвета по сигурността и до пребазиране на допълнителни военни сили.
Фактите около инцидента край ГКПП "Кардам"
Безпилотният апарат е навлязъл в българското въздушно пространство в 08:10 часа на 8 август през границата с Румъния. Устройството се е самовзривило в слънчогледова нива на около 50-60 метра във вътрешността на страната и на около 100-120 метра западно от бившия граничен пункт. По данни на областния управител на Добрич Руслан Томов, апаратът е бил черен на цвят.
Мястото на падане е на около 1 километър от стратегически обект – компресорната станция „Кардам 1 и 2“ на „Булгартрансгаз“. От Областната администрация в Добрич потвърдиха, че няма пострадали хора, нито нанесени материални щети по сградите или газовия коридор. Районът веднага е отцепен от МВР, а екипи за противодействие на бомбения тероризъм започнаха процесуално-следствени действия.
Според официално съобщение на Министерството на отбраната първоначалният анализ сочи, че най-вероятно става дума за дрон-примамка от типа „Майя“, който се използва широко от украинските въоръжени сили. Военното ведомство уточни, че апаратът може да носи до 5 кг експлозив, но инцидентът не се разглежда като преднамерено действие срещу България.
Защо дронът не е засечен от радарите?
Случаят повдигна сериозни въпроси относно националната ни противовъздушна отбрана. Премиерът Румен Радев обяви, че летателният апарат не е бил засечен нито от българските, нито от румънските радарни системи. Причината е неговият малък размер и изключително ниската височина на полета, която ограничава радиопокритието. Радарите на Румъния също не са отчели присъствието му в своето въздушно пространство.
Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов поясни, че дронът вероятно е бил отклонен от системи за електронна война, което е променило неговата траектория и го е насочило извън обсега на системите за проследяване. Той допълни, че е изключително трудно да се реагира срещу подобни обекти в мирно време над цивилни зони.
Политически реакции в България
Инцидентът предизвика незабавни и разнопосочни позиции от страна на политическите формации в страната:
- ГЕРБ: Настояват за максимално бързо и пълно разследване. От партията подчертаха, че българските граждани трябва да знаят дали става дума за случаен инцидент, или за съзнателен акт срещу държава членка на НАТО, като призоваха темата да не се ползва за партийна пропаганда.
- "Продължаваме промяната" и "Демократична България": Изразиха сериозно безпокойство от близостта на взрива до Вертикалния газов коридор. Ивайло Мирчев (ДБ) и Радослав Рибарски (ПП) заявиха, че случаят трябва да се разследва като потенциална атака срещу критична инфраструктура, като Мирчев допълни, че при евентуална руска връзка това би било ясен опит за сплашване.
- "Възраждане": Лидерът Костадин Костадинов и представители на партията разкритикуваха остро управлението. Според тях инцидентът е директно следствие от външната политика на страната, която по думите им ни въвлича в чужди конфликти.
Международно измерение и дипломатически отговор
Случаят бързо придоби международен характер. Поради данните, че взривилата се машина е украинска примамка, Министерството на външните работи (МВнР) извика на среща посланика на Украйна у нас Олеся Илашчук.
От своя страна Украйна официално увери, че не е насочвала умишлено дрон срещу България и пое ангажимент да изясни пълните обстоятелства около траекторията на безпилотния апарат. Междувременно румънското министерство на отбраната заяви, че следи непрекъснато ситуацията по границите си в реално време, въпреки че техните системи не са уловили конкретния полет.
Предприети мерки и последствия
България вече предприе спешни действия за укрепване на сигурността по границите си:
- Разгръщане на ПВО и авиация: Още от края на юли 2026 г., заради зачестили инциденти с дронове „Шахед“ в Румъния, българското военно министерство е засилило радиолокационното покритие по северната граница със зенитно-ракетни комплекси, самолети Су-25 и вертолети „Кугър“.
- Пребазиране на сили на Гранична полиция: Премиерът Румен Радев обяви, че след инцидента край Кардам специализирани сили и технически средства за борба с дронове се пренасочват от турската към румънската граница.
- Засилен мониторинг на критичната инфраструктура: Разпоредени са допълнителни мерки за наблюдение около компресорните станции и енергийните обекти в страната.
- Консултации в НАТО: Предвижда се в близко време инцидентът и координацията по сигурността на въздушното пространство да бъдат детайлно обсъдени с партньорите от Северноатлантическия алианс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
04:26 09.08.2026
2 Браво - дадохме им
Коментиран от #49
04:36 09.08.2026
3 Пейтриът
04:38 09.08.2026
4 900
04:56 09.08.2026
5 И Киев е Руски
05:14 09.08.2026
6 Питам аз
Коментиран от #55
05:14 09.08.2026
7 Аз па си бръмча
05:15 09.08.2026
8 Един
Кого лъжете вие?
Коментиран от #10, #13
05:30 09.08.2026
9 Сандо
Коментиран от #24
05:35 09.08.2026
10 Въобще
До коментар #8 от "Един":не е минавал през Румъния, директно през Черно море.
05:51 09.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ганчо мирчев с двата пръста чело
06:05 09.08.2026
13 гугъл мапс
До коментар #8 от "Един":Отвори картата преди да говориш глупости и задаваш умни въпроси. Къде видя 1000 км между двете най-близки точки на България и Украйна?!
06:08 09.08.2026
14 читател
А на летището в София пак има американски голям военен самолет.
Защо?
06:18 09.08.2026
15 1234
06:19 09.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 мъкаааа
06:33 09.08.2026
18 хахаха
06:44 09.08.2026
19 Няма логика
Коментиран от #38
06:56 09.08.2026
20 фАНТОМасс
07:02 09.08.2026
21 Конструкторското бюро в Ижевск
Целта е провокации в държави от НАТО.
Коментиран от #30, #35
07:03 09.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Смях и Сеир
07:05 09.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Тартаковер
07:06 09.08.2026
26 своя страна
Коментиран от #31
07:07 09.08.2026
27 Пища ХУФнагел
07:07 09.08.2026
28 НаБАБАфърчилото
Или щом е украински дрона , нека да гърми и да пада у нас ?
07:11 09.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Зайо Байо
До коментар #21 от "Конструкторското бюро в Ижевск":Явно ти си в този нов конструкторски екип , щом го твърдиш и си така сигурен ?
Я дай още някоя от твоите теории !
07:12 09.08.2026
31 Ало - Ало.....
До коментар #26 от "своя страна":Значи да разбираме , че неумишлено е дошъл и гръмнал тук ?
Ок ! Това ни устройва , нали ?
07:14 09.08.2026
32 Петер Брьогел - СТАРИ
07:16 09.08.2026
33 хахаха
До коментар #29 от "Готов за бой":Сигурен съм, че ще си в първите редици при посрещането на руснаците и с пълно гърло ще викаш "Слава на Путин":) Плътно до теб ще са Мирчев и Тагаренко:)
07:18 09.08.2026
34 Пийпинг ТОМ
07:18 09.08.2026
35 Любопитен
До коментар #21 от "Конструкторското бюро в Ижевск":Конструкторското бюро в Ижевск сигурно е създало и клонинг на укро посланичката, защото тя вече си призна, че дрона е украински:)))
07:20 09.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 хер ФЛИК
07:31 09.08.2026
38 Ооооо
До коментар #19 от "Няма логика":ген. Жужи, спа ли спокойно тази вечер ? Изпълзя ли под мъничкото си легалце? Разкри ли активното мероприятие? Защото Нискочелника насочва вече ракети срещу Русия.
Коментиран от #59
07:43 09.08.2026
39 Извънредно
Мирчев задейства чл.5 и обявява война на Украйна! Ристьо вече е приготвил гумената лодка за атака на Одеса! Бойко ще атакува Киев с Ф 16 /в момента с Тагарев го бутат за да запали/. Жълтопаветниците ще пращат само половината си заплата на Зеленски.
Коментиран от #40
07:53 09.08.2026
40 Голям смях са атлантетата ни малоумни
До коментар #39 от "Извънредно":Толкова са жалки и некадърни, че и във войната на любимата им покрайнина няма да успеят да ни вкарат.
08:00 09.08.2026
41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Къде Ви е члена❓
Оня член 5 дето НЕнатовска страна Ви е нападнала🤔❗
08:01 09.08.2026
42 Хроматид
Коментиран от #53
08:11 09.08.2026
43 Погонат
08:13 09.08.2026
44 леле , КАКО !
Вчера не чухме нищо от тах , ама сигурно защото са играли голф или са яли бьоф Строганов с аспержи , хайвер и трюфели. Ако е така - напълно ги оправдавам !
Ок ! Ще ги очакваме днес /след като са смляли скромния си обяд от деликатеси / , да кажат ТЕЖКАТА си ЕВРО-дума !
08:17 09.08.2026
45 Някой
08:20 09.08.2026
46 Някой
08:24 09.08.2026
47 Бай Ху (By Who)
До коментар #29 от "Готов за бой":Господине, вие с каква картечница располагате? На мене любимата ми е MG-1M, правят ги в Казанлък. Имах такава в казармата, тогава се казваше ПК.
08:33 09.08.2026
48 Няма да се притеснявате,
09:11 09.08.2026
49 Българин
До коментар #2 от "Браво - дадохме им":Ако не изпълняваме интересите на Зеленски, той ще пракрати доставките на нефт за България и ще ни унищожи туризма!
Вие искате ли да стоите гладни и.на студено?!?
09:13 09.08.2026
50 Дръта чанта
09:13 09.08.2026
51 Бесен - Язовец
09:14 09.08.2026
52 Мноо подъл
09:15 09.08.2026
53 Ха ха ха
До коментар #42 от "Хроматид":С какво ще им обявиш война. С единия самолет миг 29 или с Ф16 без ракети и без пилоти. Не ставай смешен.
Коментиран от #58
09:27 09.08.2026
54 Шаран БГ
Убеден съм, че фърчилото е руско. Ръгнало е някъде от Владивосток, леко е преминало над водите на Байкал, над коилото на Казахските плодородни степи, над Каспий и вече уморено, а и навигатора останал надалеч, леко свива на юг, над водите на Черно море. А-ха да пльосне в "мать" Одеса, ама напълно ошашавено се бухва в хлебородна Добруджа !!
Следващата сбирка на Сигурният съвет – при паднала край Тунджа ракета от Иран !!
Коментиран от #56
09:39 09.08.2026
55 Лост
До коментар #6 от "Питам аз":Всички като него са за едни други ч..ленове.
09:50 09.08.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Кога истината?
10:06 09.08.2026
58 УнгуТилски ТронгоТап
До коментар #53 от "Ха ха ха":Е , как с какво ? Имаме си отбор юнаци , на които техника не им требе. Готови са да запашат пищоф и нож на гол гъ.з , но да пазят майка-България !
10:50 09.08.2026
59 Лъжовната ИСТИНА
До коментар #38 от "Ооооо":Тоз Инч Хай сега търси маса , която да е по-ниска от него и табуретка , която да е стройна като снагата му !
10:52 09.08.2026
60 Ялова волЯ
Старите руски Мигове, дето искат да ги бракуват ......новите Ф-ки от САЩ , дето не са окомплектовани и им липсват важни системи ........или хвърчила от хартия , продавани в китайски магазини за 1 евро ?
10:56 09.08.2026
61 Гост
10:59 09.08.2026
62 Арахнофобия
Все пак той е най-компетентен , разбиращ , знаещ и подготвен. Преди беше на всеко гърне - мерудия.
Как така ? Цяла България сега него гледа , в него се уповава , за взора му мечтае ! А той .....?
Коментиран от #64
11:01 09.08.2026
63 продажност без край
11:26 09.08.2026
64 0000000000000
До коментар #62 от "Арахнофобия":Този е позор.
11:28 09.08.2026