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МВР за дрона: Разследването продължава, останките ще бъдат дадени за експертно изследване

МВР за дрона: Разследването продължава, останките ще бъдат дадени за експертно изследване

8 Август, 2026 21:11 1 723 45

  • мвр-
  • дрон-
  • взрив

На място работи екип за противодействие на бомбения тероризъм към дирекция „Специализирани операции и борба с тероризма“ при Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“

МВР за дрона: Разследването продължава, останките ще бъдат дадени за експертно изследване - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължават процесуално-следствените действия в района на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Кардам“ във връзка с откритото безпилотно летателно средство. Останките от дрона ще бъдат иззети и предоставени за последващо експертно изследване, ще бъде извършена и проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.

На място работи екип за противодействие на бомбения тероризъм към дирекция „Специализирани операции и борба с тероризма“ при Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.

От МВР посочват, че по първоначални данни се касае за безпилотно летателно средство тип „Майя“. Предстои извършването на допълнителни експертизи, които да установят всички обстоятелства около случая.

По-рано днес на брифинг в Министерския съвет премиерът Румен Радев обяви, че дрон е навлязъл във въздушно ни пространство и се е взривил на 100 м навътре в българската граница от посока Румъния. Инцидентът е станал в 8:10 ч. тази сутрин на 200 метра от бившия контролно-пропускателен пункт между България и Румъния при Кардам и на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканския газопровод.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    42 2 Отговор
    Преминал без да го засекат през Румъния и България.Вече няма сигурност за имота и живота ни.А бяхме мирна страна

    Коментиран от #39

    21:13 08.08.2026

  • 2 Да,бе

    39 3 Отговор
    МВР и експерти е оксиморон..Изначално и по традиция.Накряя ще се консултират с посолството на 404,като ДАНС...Милиционерски му работи,и колкото заплатите да вдигат интелекта не се чувства добре в тая среда.

    Коментиран от #10, #32

    21:15 08.08.2026

  • 3 Лустрация

    16 16 Отговор
    Всичко що е извършил досега е тотално щета! Най-голямата издънка е самият радеФ!

    21:15 08.08.2026

  • 4 и стотинка трябва да не им даваме

    45 5 Отговор
    Ама този дрон е поздрав ,че толкова много ги подкрепяме , и техните бегълци се чувтват в страната ни като ВИП-ове .

    Коментиран от #15, #18

    21:15 08.08.2026

  • 5 Четвърта национална катастрофа

    41 5 Отговор
    Първо хиперинфлация, а сега и война.

    21:15 08.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ъх ! Ся !

    18 2 Отговор
    Нъв Щъ йъ Тази Дрон ?

    Откъде се Появи Ся !

    Само Това Ни Липсваше !

    Тъкмо Съ Нагодихме !

    Да Дремнем !

    21:19 08.08.2026

  • 8 Наташките от Варна

    16 3 Отговор
    започнаха да се евакуират към Бургас!

    21:21 08.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гробар

    24 9 Отговор

    До коментар #2 от "Да,бе":

    Под фуражка акъл не вирее. Колкото и пари да наливаш. А какво стана с юмручето и мутри вън? Мутрите вилнеят като за последно, феодалите си имат държави в държавата.

    21:23 08.08.2026

  • 11 Тия Докато Направят Нещо !

    18 2 Отговор
    Ще Мине и Второ Пришествие !

    21:26 08.08.2026

  • 12 Дрон, дрон, та пляс

    8 18 Отговор
    Дрона украински, а експлозивите руски...

    Коментиран от #14

    21:29 08.08.2026

  • 13 стига с тоя дрон бе

    25 2 Отговор
    какво стана с борбата с мутрите и спирането на кражбите???

    21:38 08.08.2026

  • 14 Ще ти се

    36 2 Отговор

    До коментар #12 от "Дрон, дрон, та пляс":

    Въпрос на време беше укрите да си покажат рогата и у нас .

    21:40 08.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 а какъв друг да е

    24 1 Отговор
    МО: Падналият дрон е украински

    21:59 08.08.2026

  • 17 Павел Пенев

    26 2 Отговор
    Какъв дрон ще изследвате, наркомана призна че е украински но е преминал не преднамерено у нас, а украинската мажоретка- посланичка няма смисъл да се привиква от МвнР. Тя е на почивка в Баба Алино заедно с кмета на Варна Коцев.

    22:08 08.08.2026

  • 18 Ами

    14 1 Отговор

    До коментар #4 от "и стотинка трябва да не им даваме":

    Само да не е поздрав от персите!

    Коментиран от #21

    22:10 08.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Да да

    7 1 Отговор
    Айде да почва реване то, че няма време

    22:15 08.08.2026

  • 21 Скоро

    12 3 Отговор

    До коментар #18 от "Ами":

    ще дойде и от тях. Но няма да е само дрон. Мунчу ни вкара в чуждите войни...

    22:23 08.08.2026

  • 22 Гост

    24 3 Отговор
    Къде го онова смехотворно доби че, Ивайло Мършев? Нали щеше да дава недвузначен отговор, само да се разберяло чии е дрона?

    22:31 08.08.2026

  • 23 Сарьожът

    18 0 Отговор
    Падналият и взривил се в близост до !!! компресорната станция!!! дрон е украински и непреднамерено - смях в залата

    22:40 08.08.2026

  • 24 Гост

    19 2 Отговор
    Абе, пак ли няма да се активира член 5?
    Колко чужди летящи бойни средства се взривиха на територията на смешният алианс, а освен закани, не се предприемат никакви действия.
    Смешници! Самохвалковци прехвалени!

    22:43 08.08.2026

  • 25 Егаси разследването

    10 0 Отговор
    Международни специалисти от няколко страни и в най-добрите лабораторий по света!

    22:48 08.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Уточнение

    12 2 Отговор
    Дронът не е украински, а е наш, български - ние сме го платили.

    22:51 08.08.2026

  • 28 Айде стига де,

    3 10 Отговор
    оляхте се с тоя дрон!

    Реакцията на Радев и шапкарите около него е истерична и изцяло с пропагандна цел!
    И медиите услужливо поемат песента!
    Всички копеи да във възторг - Украйна нападнала България!
    Само чуйте до къде води цялата тази простотия.

    Коментиран от #33

    22:53 08.08.2026

  • 29 az СВО Победа 81

    16 2 Отговор
    Накратко:

    Киев атакува България, а България е член на НАТО!

    Няма ли НАТО да ни защити???

    Коментиран от #34, #45

    22:55 08.08.2026

  • 30 Черна пантера

    12 0 Отговор
    То мен не ме хванаха след месеци преследване пък камо ли кой е пуснал дрона.

    22:55 08.08.2026

  • 31 Предлагам България

    4 6 Отговор
    да нападне Украйна в отговор на коварната дронска атака!

    Мунчо, обявявай всеобща мобилизация!
    Повеждай лично бронираните колони към Киев!
    Всички русофили- доброволци!
    Да си върнем древните български земи!

    22:57 08.08.2026

  • 32 Лъжеш яко

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Да,бе":

    Народната милиция действаше решително, при нея нямаше мутри и наркобосове. Милиционерите бяха неподкупни. Днес има полицаи, подкупни и страхливи. Така е при капитализма.

    22:58 08.08.2026

  • 33 Гост

    13 1 Отговор

    До коментар #28 от "Айде стига де,":

    А само допреди няколко часа пускаше закана след закана във всяка статия, ако дронът бил руски.
    Сега стана ясно, че е украински, и вече ти писнало от новини за дрона.

    23:03 08.08.2026

  • 34 Гост

    12 1 Отговор

    До коментар #29 от "az СВО Победа 81":

    България е в смешният алианс само за да попълва редиците с кашици и да купува остарялата им техника на тройни цени.
    Защита от тях не чакай.

    Коментиран от #36

    23:04 08.08.2026

  • 35 Класическо

    6 1 Отговор
    Намигване от зеленият анцунг и най-голям професионален клоун. Да се сещат дедо Радев и компания, че нямаме гащи. Ако не слушкате ще зимувате с белите мечки. И кой каза слава украине сега и тук не е масква? Предатели.

    23:05 08.08.2026

  • 36 az СВО Победа 81

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Гост":

    Знам, но поставям неудобните въпроси....

    23:06 08.08.2026

  • 37 бандерия ни изплющя с дрон

    11 1 Отговор
    нашите предатели мълчат и си траят.

    23:14 08.08.2026

  • 38 Няма не искам, няма недей!

    3 7 Отговор
    Дрона украински, експлозива руски. Що е то?

    23:18 08.08.2026

  • 39 ха, ха, ха...

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    "А бяхме мирна страна"

    Винаги когато сме били наведени сме били мирна страна, а много от нас и сега са такива. Там ни е проблема...

    Коментиран от #42

    23:21 08.08.2026

  • 40 Английският външен министър Чамова:

    9 1 Отговор
    Дронът, който падна в България се оказа украински... тоест той е от "добрите демократични дронове" и по погрешка и летял първо над Румъния, а след това и над България, без да иска е летял ниско, за да не го засече нито българското нито румънското ПВО и се взривил на 1000 метра от българската компресорна станция и на 200 метра от румънската компресорна станция на Трансбалканския газопровод.

    Като се има предвид, че украинските дронове и диверсанти имат афинитет към газопроводи и нефтопроводи, логичното заключение е, че единствената грешка е, че не са улучили компресорната станция. Нищо не им пречи да повторят опита.

    23:37 08.08.2026

  • 41 Плюя ви

    1 1 Отговор
    МВР! Там трябва да са военни. МВР.

    00:09 09.08.2026

  • 42 ние сме с американците

    1 5 Отговор

    До коментар #39 от "ха, ха, ха...":

    копейките и путлер да го вдухват!!!

    01:43 09.08.2026

  • 43 Еколог Мършев

    2 1 Отговор
    Най-малко 10 смачкани слънчогледи, цяла бутилка олио не произведена! А експлозиви те в украинския дтон били руски от съветско време. Розовите понита тревожно цвилят за комунистическа заплаха.Провокациите не спират.
    И разбира се, Путин е виновен.

    04:38 09.08.2026

  • 44 Тия Си Намериха Работа !

    0 0 Отговор
    За Да !

    Не Вършат !

    Своята !

    08:50 09.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

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