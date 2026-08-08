МВР за дрона: Разследването продължава, останките ще бъдат дадени за експертно изследване

Продължават процесуално-следствените действия в района на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Кардам“ във връзка с откритото безпилотно летателно средство. Останките от дрона ще бъдат иззети и предоставени за последващо експертно изследване, ще бъде извършена и проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.

На място работи екип за противодействие на бомбения тероризъм към дирекция „Специализирани операции и борба с тероризма“ при Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.

От МВР посочват, че по първоначални данни се касае за безпилотно летателно средство тип „Майя“. Предстои извършването на допълнителни експертизи, които да установят всички обстоятелства около случая.

По-рано днес на брифинг в Министерския съвет премиерът Румен Радев обяви, че дрон е навлязъл във въздушно ни пространство и се е взривил на 100 м навътре в българската граница от посока Румъния. Инцидентът е станал в 8:10 ч. тази сутрин на 200 метра от бившия контролно-пропускателен пункт между България и Румъния при Кардам и на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканския газопровод.