МВР за дрона: Разследването продължава, останките ще бъдат дадени за експертно изследване

Продължават процесуално-следствените действия в района на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Кардам“ във връзка с откритото безпилотно летателно средство. Останките от дрона ще бъдат иззети и предоставени за последващо експертно изследване, ще бъде извършена и проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.
На място работи екип за противодействие на бомбения тероризъм към дирекция „Специализирани операции и борба с тероризма“ при Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.
От МВР посочват, че по първоначални данни се касае за безпилотно летателно средство тип „Майя“. Предстои извършването на допълнителни експертизи, които да установят всички обстоятелства около случая.
По-рано днес на брифинг в Министерския съвет премиерът Румен Радев обяви, че дрон е навлязъл във въздушно ни пространство и се е взривил на 100 м навътре в българската граница от посока Румъния. Инцидентът е станал в 8:10 ч. тази сутрин на 200 метра от бившия контролно-пропускателен пункт между България и Румъния при Кардам и на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканския газопровод.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #39
21:13 08.08.2026
2 Да,бе
Коментиран от #10, #32
21:15 08.08.2026
3 Лустрация
21:15 08.08.2026
4 и стотинка трябва да не им даваме
Коментиран от #15, #18
21:15 08.08.2026
5 Четвърта национална катастрофа
21:15 08.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ъх ! Ся !
Откъде се Появи Ся !
Само Това Ни Липсваше !
Тъкмо Съ Нагодихме !
Да Дремнем !
21:19 08.08.2026
8 Наташките от Варна
21:21 08.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гробар
До коментар #2 от "Да,бе":Под фуражка акъл не вирее. Колкото и пари да наливаш. А какво стана с юмручето и мутри вън? Мутрите вилнеят като за последно, феодалите си имат държави в държавата.
21:23 08.08.2026
11 Тия Докато Направят Нещо !
21:26 08.08.2026
12 Дрон, дрон, та пляс
Коментиран от #14
21:29 08.08.2026
13 стига с тоя дрон бе
21:38 08.08.2026
14 Ще ти се
До коментар #12 от "Дрон, дрон, та пляс":Въпрос на време беше укрите да си покажат рогата и у нас .
21:40 08.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 а какъв друг да е
21:59 08.08.2026
17 Павел Пенев
22:08 08.08.2026
18 Ами
До коментар #4 от "и стотинка трябва да не им даваме":Само да не е поздрав от персите!
Коментиран от #21
22:10 08.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Да да
22:15 08.08.2026
21 Скоро
До коментар #18 от "Ами":ще дойде и от тях. Но няма да е само дрон. Мунчу ни вкара в чуждите войни...
22:23 08.08.2026
22 Гост
22:31 08.08.2026
23 Сарьожът
22:40 08.08.2026
24 Гост
Колко чужди летящи бойни средства се взривиха на територията на смешният алианс, а освен закани, не се предприемат никакви действия.
Смешници! Самохвалковци прехвалени!
22:43 08.08.2026
25 Егаси разследването
22:48 08.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Уточнение
22:51 08.08.2026
28 Айде стига де,
Реакцията на Радев и шапкарите около него е истерична и изцяло с пропагандна цел!
И медиите услужливо поемат песента!
Всички копеи да във възторг - Украйна нападнала България!
Само чуйте до къде води цялата тази простотия.
Коментиран от #33
22:53 08.08.2026
29 az СВО Победа 81
Киев атакува България, а България е член на НАТО!
Няма ли НАТО да ни защити???
Коментиран от #34, #45
22:55 08.08.2026
30 Черна пантера
22:55 08.08.2026
31 Предлагам България
Мунчо, обявявай всеобща мобилизация!
Повеждай лично бронираните колони към Киев!
Всички русофили- доброволци!
Да си върнем древните български земи!
22:57 08.08.2026
32 Лъжеш яко
До коментар #2 от "Да,бе":Народната милиция действаше решително, при нея нямаше мутри и наркобосове. Милиционерите бяха неподкупни. Днес има полицаи, подкупни и страхливи. Така е при капитализма.
22:58 08.08.2026
33 Гост
До коментар #28 от "Айде стига де,":А само допреди няколко часа пускаше закана след закана във всяка статия, ако дронът бил руски.
Сега стана ясно, че е украински, и вече ти писнало от новини за дрона.
23:03 08.08.2026
34 Гост
До коментар #29 от "az СВО Победа 81":България е в смешният алианс само за да попълва редиците с кашици и да купува остарялата им техника на тройни цени.
Защита от тях не чакай.
Коментиран от #36
23:04 08.08.2026
35 Класическо
23:05 08.08.2026
36 az СВО Победа 81
До коментар #34 от "Гост":Знам, но поставям неудобните въпроси....
23:06 08.08.2026
37 бандерия ни изплющя с дрон
23:14 08.08.2026
38 Няма не искам, няма недей!
23:18 08.08.2026
39 ха, ха, ха...
До коментар #1 от "Последния Софиянец":"А бяхме мирна страна"
Винаги когато сме били наведени сме били мирна страна, а много от нас и сега са такива. Там ни е проблема...
Коментиран от #42
23:21 08.08.2026
40 Английският външен министър Чамова:
Като се има предвид, че украинските дронове и диверсанти имат афинитет към газопроводи и нефтопроводи, логичното заключение е, че единствената грешка е, че не са улучили компресорната станция. Нищо не им пречи да повторят опита.
23:37 08.08.2026
41 Плюя ви
00:09 09.08.2026
42 ние сме с американците
До коментар #39 от "ха, ха, ха...":копейките и путлер да го вдухват!!!
01:43 09.08.2026
43 Еколог Мършев
И разбира се, Путин е виновен.
04:38 09.08.2026
44 Тия Си Намериха Работа !
Не Вършат !
Своята !
08:50 09.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.