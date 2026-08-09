9 август 681 г. - Византия признава хан Аспарух и България

На 9 август 681 г. на 16-тото заседание на Шестия Вселенски събор в Константинопол презвитер Константин за първи път споменава българската държава като такава.
Шестият вселенски събор (или Третият константинополски събор) се е провежда в периода от 7 ноември 680 г. до 16 септември 681 г. Свикан от император Константин IV Погонат, съборът взима 102 важни решения, осъжда патриарсите Сергий I, Пир и Кир, както и папа Хонорий I.
В изказването си презвитер Константин от Апамея споменава, че ако са го били изслушали, когато искал да се изкаже (още в началото на събора), „нямаше да претърпим това, което претърпяхме през годината, сиреч каквото претърпяхме във войната с България”.
Тази реч на Константин се свързва с датирането на мирния договор между България и Византия, който се явява международно признание на Дунавска България. Затова Началото на Дунавска България се брои от 681 г. Технически обаче това е признаване на част от преди това признатата още при Ираклий Кубратова Велика България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Съюз на Анти-Бандитските Сили
Бог да пази България и българите !
Коментиран от #43, #70, #87, #126
03:15 09.08.2023
2 Хххх
Коментиран от #68
03:26 09.08.2023
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 САТЪРА НА ХАНА
С ЛЮБИМИЯ СИ ЧИЧО КИЙ , ОСНОВАТЕЛЯ НА КИЕВ
....
А ОТ КАРТАТА МНОГО ЯСНО СЕ ВИЖДА ЧЕ БУКУ - РЕЩУ, ... БЪЛГАРСКИЯ ГРАД БУКОВА РОЩА - ГОРИЧКА НА СЛАВЯНСКИ И ДЕЛТАТА НА ДУНАВ СА БЪЛГАРСКИ.. ДЕЛТАТА РУМЪНИЯ Я ОКУПИРА ХХ ВЕК
Коментиран от #73
04:47 09.08.2023
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8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
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11 Точно
Коментиран от #13
05:36 09.08.2023
12 САТЪРА НА ХАНА
... А ПРИ СИМЕОН Е ОЩЕ ПО СТРАШНО ::))
Коментиран от #29, #133
05:36 09.08.2023
13 Точно така
До коментар #11 от "Точно":На 100% съгласен!
06:01 09.08.2023
14 Този коментар е премахнат от модератор.
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16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Кирчовците и Тиквите
06:36 09.08.2023
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 По некадърно
06:37 09.08.2023
22 Огън и меч за
Коментиран от #27, #44
06:38 09.08.2023
23 Р.К.И.
Коментиран от #25, #37, #46, #77
06:42 09.08.2023
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Зависи кой те е приютил там!
До коментар #26 от "Хаха":Има квартали,напомнящи БуркинаФасо😁 Аз познавам другата страна на Америка която е обитавана от бели хора.Намери си други приятели и среда ,и тогава ще се чувстваш по добре.
06:52 09.08.2023
29 Добре
До коментар #12 от "САТЪРА НА ХАНА":че не сме останали, като при Симеон, защото щяхме да сме засрали и трите морета !
06:55 09.08.2023
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Човек
Коментиран от #33
07:07 09.08.2023
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Р.К.И.
До коментар #31 от "Човек":Прозвището Погонат, му е от българите. За да плащат данък на Българската държава, няма как това да е държава от вчера, но се гледа писаната в документи история. Имаш ли международен договор, означава че си призната държава.
07:17 09.08.2023
34 Демократ англофил
07:18 09.08.2023
35 Телериг
07:22 09.08.2023
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Отговор
Никога не е имало Византия /имало е Римска империя/.
И никакви признания за България от Римската имепия не е имало.
Българи/мизийци/ е имало винаги на тази територия.
Заради дебили като вас цялата българска история е написана по този начин.
08:11 09.08.2023
39 Венцислав Михайлов е предател
Коментиран от #48
08:25 09.08.2023
40 Aлфа Bълкът
Ама софийските б-ци нещо не ги виждам?
Май ще излезе, че не са сърби, а гърчоля.
Коментиран от #42
08:42 09.08.2023
41 ДА бе ДА....
08:46 09.08.2023
42 Даааааааа
До коментар #40 от "Aлфа Bълкът":Очевидно не си наясно ....Сърбите още ги няма, чак при Симеон и са МНОГО на ЗАПАД, а Гърците са МНОГО на ЮГ ....
Коментиран от #45
08:49 09.08.2023
43 Ачо пепарчето
До коментар #1 от "Съюз на Анти-Бандитските Сили":Прав си! Всички заедно горди българи! Толкова съм горд, че ще даря още една заплата за Украйна!
09:01 09.08.2023
44 Огън и меч за
До коментар #22 от "Огън и меч за":руските подлоги . Да живее България,независима от Русия и Запада
Коментиран от #132
09:12 09.08.2023
45 Aлфа Bълкът
До коментар #42 от "Даааааааа":Te затова си говориха на сръбски до преди 20г.
09:13 09.08.2023
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Ти си
09:48 09.08.2023
48 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #39 от "Венцислав Михайлов е предател":Заглавието е пълно с грешки:
1. Такава държава с име "ВИЗАНТИЯ" никога не е имало...
2. Български ханове е имало по пътищата, сега им викат "мотели", другото е в сбърканите мозъци на чуждите и наши престъпници-историци. "О, неразумний юроде.... ...."-отец Паисий. Колко ли пъти се е обърнал в ГРОБА, чувайки за тези ХАНОВЕ и не само той, ами Раковски, ами другите ни будители-възрожденци.
3. Една ЛЪЖА, че българските владетели са били ХАНОВЕ, доведе до тоталното изпростяване на населението.
Коментиран от #80, #97
11:46 09.08.2023
49 Къде е този договор?
Коментиран от #52
12:04 09.08.2023
50 Аз не видях никъде някакъв договор
12:23 09.08.2023
51 Диамантената ръка
Коментиран от #92
13:29 09.08.2023
52 Завърнал се
До коментар #49 от "Къде е този договор?":Да, има такъв
14:58 09.08.2023
53 ти ли бе
03:54 09.08.2025
54 Българин
04:40 09.08.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Историк
05:22 09.08.2025
58 Археолог
Коментиран от #59
05:25 09.08.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Хан Аспарух
Коментиран от #116
05:33 09.08.2025
61 циасе
Коментиран от #79
06:11 09.08.2025
62 Хахахаха
06:20 09.08.2025
63 Кирил
Коментиран от #65, #66
06:30 09.08.2025
64 Да, бе!
Коментиран от #118
06:45 09.08.2025
65 Гладен Канибал
До коментар #63 от "Кирил":Има тюрки колкото има и славяни, тавариш! Историята е пренаписана от началото на 17 век. Лъжите на 4 държави за световната история( Англия, Франция, Австрия и Русия.) Така се създават тюрките, славяните, романските и алемаските народи и митовете за келти и ирански народи.
Няма да влизам в подробности но ако човек намери книги от 15 16 век, ще види лъжите. Световна история е п.рано с привкус за митове и легенди.
Коментиран от #69, #78, #82
06:48 09.08.2025
66 фцвсе
До коментар #63 от "Кирил":Нищо тюркско няма в българите. Българите и народа по нашите земи първи е приел Християнството от Светите апостоли. А са ни лъгали през цялото време че сме дошли от някъде. България е много древна ДЪРЖАВА и е била разположена от древността в централна Европа до Кавказ. И не сме идвали от някъде а сме се връщали в бащините ни земи които са завладявани от нашествия и други народи. Лъгали са ни през цялото време за да не се знае за България и българите. Когато в Европа са живели в колиби, България е имала развита и много мощна държава, нещо което се крие. И няма нищо общо между българи, туземци, тюрки и всякаква измет.
Коментиран от #86
06:58 09.08.2025
67 Перо
Във връзка със сегашните искания за влизане в ЕС, финансистите попитали Мицкоски, защо няма открити старинни македонски монети от “многовековната” история, а той отговорил, че от времето на “Александър Македонски” се разплащат с кредитни и дебитни карти!
07:06 09.08.2025
68 Ккккккк
До коментар #2 от "Хххх":Ами ще рече, че ни дават пръст и после отхапваме ръката....вижте колко малка част е била българска и после убивайки завземаме повече територии... И после знаем - 200 години византийски роби, после 500 години турски роби
Коментиран от #111
07:19 09.08.2025
69 уйко калеко
До коментар #65 от "Гладен Канибал":,,Товариш,, каквото и да пишеш фактите са си факти.,,И НИЙ СМЕ ДАЛИ НЕЩО НА СВЕТА.НА ВСИ СЛАВЯНИ ,КНИГА ДА ЧЕТАТ..,Ако не знаеш на кой е тази мисъл посети ,,ГУГЛЕТО,,
07:26 09.08.2025
70 Русофилофоб
До коментар #1 от "Съюз на Анти-Бандитските Сили":Това, че съм русофилофоб, прави ли ме русофобофил?
07:41 09.08.2025
71 Ха ха ха ха
07:41 09.08.2025
72 морския
Коментиран от #75
07:42 09.08.2025
73 Дааааааам
До коментар #5 от "САТЪРА НА ХАНА":Чичото на канасювиги Аспарух е Шамбат Кий. Преведено от старобългарски "кий" означава отцепник. Отделяйки се от брат си, канасювиги Кубрат, той основава държавата Дулоба. А града, който той построява като столица, е наречен на него - Киев.
07:48 09.08.2025
74 признаха я
07:48 09.08.2025
75 морския
До коментар #72 от "морския":Балканът пази яко от юг !
Коментиран от #91
07:50 09.08.2025
76 Жоро
07:51 09.08.2025
77 Този договор
До коментар #23 от "Р.К.И.":не легитимира България. Просто това е КАПИТУЛАЦИЯ на така наречената византия. Пълна измислица на българомразците е, че това е легитимация на държавата ни, много по - древна от много други тогава. Провери на колко години е старобългарският календар, коя дата е според него и случайно ли е признат от ЮНЕСКО, за най - точен до сега. Та да създадеш такова "нещо", преди толкова ХИЛЯДОЛЕТИЯ, едва ли е способна някоя "новообразувана" държава.
07:59 09.08.2025
78 чичо Тончо
До коментар #65 от "Гладен Канибал":Добавете и Прусия и Бавария! Учени - Баварци, Прусаци и Австроунгарци при Екатерина Велика създават и доктрината Панславизъм, а важна роля в това има и Евгени Булгарис - високо образован авантюрист в расо, минал през Атонската академия и главен "промоутър" на проекта Нова Византия със столица Константинопол, според който проект държава България няма! Според проекта Нова Византия държава България не съществува изобщо - границата между Гърция и румъния по билото на Стара планина, а западната част на Сърбия/Югославия! Австроунгарци преди около 200 години създават измамата за тюркския произход на българите без поне едно доказателство! Изобщо нещо като теория на конспирациите с много фактология!
Коментиран от #85
08:01 09.08.2025
79 Прав си
До коментар #61 от "циасе":Но само в частта , че сме древен народ! Българите сме потомци на траките. Прочетете какво е казал Херодот за траките! И само това ви стига да се замислите. А от тюрките произлизат част от турците.
Коментиран от #94, #96
08:02 09.08.2025
80 Едно уточнение
До коментар #48 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Българските владетели никога не са носили титлата "хан". Била е "канасювиги", състояща се от две думи "канас", произнасяно още като "кънас" и "княз". От там и титлата, утвърдила се "княз", означаваща "владетел". И втората дума "ювиги", означава "божествен". В някои области на североизточна България още е запазен израза : Какво гледаш като "юва"?
08:15 09.08.2025
81 Бойко Българоубиец
08:15 09.08.2025
82 Понятията
До коментар #65 от "Гладен Канибал":"тюрки" и "ханове" са измислица на дядото на константин иречек, томашек. Документирано е.
Коментиран от #83
08:20 09.08.2025
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Византиеца
08:31 09.08.2025
85 Напълно
До коментар #78 от "чичо Тончо":си прав!
"Австроунгарци преди около 200 години създават измамата за тюркския произход на българите без поне едно доказателство! Изобщо нещо като теория на конспирациите с много фактология!"
Съчинителят на това е Томашек, дядо на Константин Иречек. На времето Чехия е била част Австроунгария.
08:31 09.08.2025
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Търновец
До коментар #1 от "Съюз на Анти-Бандитските Сили":Аз имах познати Азери в Москва - в далечното минало Баку и територията наоколо са били Български но след това Хазарите ни удариха - може би на верска основа - те приемат Юдейството а ние го отказваме и започваме покръстването и Аспаруховите Българи са били следени през цяла Южна Украйна. А Българите спасяват Константинопол от консервативни Араби докарани с кораби. Смятам че в Плиска да има един голям храм паметник и на камъка да има Българската история
08:36 09.08.2025
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Ха ха ха ха
До коментар #88 от "НАЦИОНАЛИСТ":Не, не са били грузинци, но за нас са писали Егише и Моувес Хоранаци в арменската география, наречена Ашхарацуйц. Тогава част от Кавказ е влизала в пределите на Българската държава. Описват събития, свързани със заселването на българите при водачеството на Ванад, в областта Кох, "плодородна и хлебородна област". Било е при царуването на Аршак, когато Армения е била голяма и силна държава.
09:07 09.08.2025
91 007 лиценз ту кил
До коментар #75 от "морския":А от север пазят Карпатите.
09:21 09.08.2025
92 Абе
До коментар #51 от "Диамантената ръка":Нема къ 9 август да е празник, що е насред лето, отпуски, морета, а па и американците на таа дата са фърлиле атома в Нагазаки и японците ше ни се обидат.
09:24 09.08.2025
93 Интересно
Онова жълтеещо се поле на картата ви
Кой народ е там и за какви се имат?
09:26 09.08.2025
94 Да си знаеш
До коментар #79 от "Прав си":Траките са асимилирани и претопени от римската империя, още преди славяните да нахлуят на балканите, след разпадането й.
Днешните българи имат общо с траките толкова, колкото и днешните македонци имат общо с македонците на Александър.
Коментиран от #95
09:31 09.08.2025
95 Един
До коментар #94 от "Да си знаеш":Ти да си знаеш, невежеството е най-страшния бич.
Етнонима "Славини", проучи го. После се разрови за Екатерина велика. И чак тогава поучавай хора, които са отделили време и средства за да са се просветят.
Коментиран от #123
09:49 09.08.2025
96 Оракула от Делфи
До коментар #79 от "Прав си":Прав си , всичко опира от самото начало до корените на траките-кимерийци, според г-н Тодор Чобанов ,българите били " Ирански народ",само че има едно , да ама не ,...
поради научните изследвания генетическите корени на Българите не съвпадат с тези на Иранците и монголите !!!
Траките са тези които и до днес са траки, доказан индоевропейски народ с корени точно където е Велика България , Долоба и Кимерийската империя и Българийте на Балканите през вековете!
А за 12000 години е нормално да са стигнали до Китай и до Индия,
както Александър Македонски си признава, че не е първия Тракиец превзел Индия,
и генетически не се вързва , българите да имат нещо общо с Монголи, Китайци и Иранци .
А Херодот казва, че Траките са многоброен народ ,след индийците са най-многобройните по земята!
Херодот е писал по времето на Ахаменидите , там няма връзка , между Иранци и Траки,
въпреки че Траките т.н Ескудра са били подчинени и част от тази Ахаменидска Империя , има стриктни граници кои са иранците и кои са Траките, а също така Херодот пише, че Траки и Скити и Гети говорят на разбираем език по между си,за което не можем да кажем, че Персите са разговаряли така с Траките и Скитите , или Гетите, знаем че Персите са имали Преводачи!
Когато персите са се опитали да Превземат "Скития" през Балканите, се говори за битки с Траките ,какви са тези федерати
които вземат страната на Скитите и се бият на Балканите срещу Персите ??
10:00 09.08.2025
97 стоян
До коментар #48 от "ИМПЕРИАЛИСТ":До 48 ком - а учебниците кой ще пренапише - кой има смелоста да ни отскубне от москвабад
Коментиран от #107
10:21 09.08.2025
98 Колизеума в София да се възстанови
11:07 09.08.2025
99 Някой седял и записвал изказващите
11:09 09.08.2025
100 Траките са руси и червенокоси !
Коментиран от #115
11:23 09.08.2025
101 Ми като гледам народа и хората
11:39 09.08.2025
102 Турчин ли си
Коментиран от #104
11:43 09.08.2025
103 Кой и защо сложи минус баш на въпроса за
11:59 09.08.2025
104 Кърджали
До коментар #102 от "Турчин ли си":Благодари че са те запазили като племе 545 години. А за предишните 200 години сам си направи извода.
Коментиран от #113
12:16 09.08.2025
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Час по история
12:30 09.08.2025
107 681
До коментар #97 от "стоян":Ма то още ги няма на картата бе
12:35 09.08.2025
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 уйко калеко
12:53 09.08.2025
111 копи пейст
До коментар #68 от "Ккккккк":--- "A.C. 499. Aristus Illyricianae doctor militiae... contra Bulgares Thraciam devastantes profectus est. Bellum juxta Zurtam fluvium consertum, ubi plus quam IV millia nostrorum... interemta sunt" - "499 г. (!). Арист, военачалникът на илирийските войски... тръгна против българите, които плячкосвали Тракия. Боят се завърза при река Цурта, където бяха убити повече от четири хиляди наши." Комес Марцелин.
Значи пришълците българи не само преминали степите, не само преплували Дунава незабелязано, не само преминали охраняемите проходи на Хемус и навлезли в Тракия незабелязано, ами били толкова много, че изклали 4000 римляни !? За да се справят с такава голяма римска войска и то на територията на империята, то българите очевидно не са отскоро по тези земи. Не само че не са от скоро - българите са местен народ на Балканите, завладян от Рим няколко века по-рано.
Коментиран от #119
12:59 09.08.2025
112 Аз вярвам
13:50 09.08.2025
113 Вишеград
До коментар #104 от "Кърджали":Жените българки , кръвния данък златото на траките богатствата и труда трудолюбието на българския народ тогава са спасили турците. Ние сме спасили турците не те нас.
14:25 09.08.2025
114 За благодарност че сме ги хранили
14:29 09.08.2025
115 Това че
До коментар #100 от "Траките са руси и червенокоси !":Траките са били руси и най вече рижи хора червенокоси е научно доказано.
14:32 09.08.2025
116 копи пейст
До коментар #60 от "Хан Аспарух":Точно тук, трябва да кажем, че Византия като географско понятие се появява за първи път през 6 в. у арменски географи но след това остава неизползвано до 16 в. Историците приемат Византия само, като технически термин. Онези хора са наричали себе си римляни, държавата си Римска (не Източно Римска), а държавността им няма прекъсване при прехода от античност към средновековие. Не разбирам как така в днешно време, ние се смятаме за по умни от тях и сме решили , че не са знаели какви точно са. Когато Османлиите превземат Константинопол пишат, че са завладели Римските земи (Румели) не Византийските.
15:22 09.08.2025
117 ОТО МАН
15:49 09.08.2025
118 Неподписан
До коментар #64 от "Да, бе!":Демек и Християн е от вашите?Мицкоски де........
16:20 09.08.2025
119 факт
До коментар #111 от "копи пейст":Паисиевата история е писана в Гърция
17:06 09.08.2025
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Числата 681 и 9
20:33 09.08.2025
122 Отто
00:31 10.08.2025
123 да се знае и помни
До коментар #95 от "Един":Славяните са описани през 8 век от Теофан Изповедник - 10 века преди Екатерина.
Поправи невежеството си.
Иди в Полша, Хърватска, Чехия, Беларус и им обясни теорията си, че славяните били измислени.
Коментиран от #125
10:05 10.08.2025
124 охо
17:54 10.08.2025
125 ало
До коментар #123 от "да се знае и помни":Думата славяни е спомената за първи път от Мавро Орбини през 1601г. Всичко като осми век е фалшификат и никъде не може да намериш тази дума по света от 8ми век в оригинал.
Коментиран от #134
17:58 10.08.2025
126 Да де
До коментар #1 от "Съюз на Анти-Бандитските Сили":Бо самият договор бил от 3 март, ко ши прайм?
03:48 09.08.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Така де
07:06 09.08.2026
129 АГАТ а Кристи
07:21 09.08.2026
130 Пецата
07:33 09.08.2026
131 Моето
07:49 09.08.2026
132 Мдаа..
До коментар #44 от "Огън и меч за":За съжаление,много са малко хората като теб.И затова сме все по дъното.Един се нагъзилНа Москва,друг на Анкара,трети на Брюксел, и къде остава България....!?
08:07 09.08.2026
133 И пОмен
До коментар #12 от "САТЪРА НА ХАНА":По тая карта и Крим е български , а от укрОпи и татари и помен няма.
10:14 09.08.2026
134 Къш и чиба папУняко
До коментар #125 от "ало":Чиба бе. Има десетки византийски източници за славяните, племената им, физическия облик, навиците,занятията им, начина на воюване и ,че живеят в демокрация,без робство.
10:18 09.08.2026