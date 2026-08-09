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9 август 681 г. - Византия признава хан Аспарух и България

9 август 681 г. - Византия признава хан Аспарух и България

9 Август, 2026 03:02 21 942 134

  • аспарух-
  • българия-
  • византия-
  • първа българска държава

Тази реч на презвитер Константин се свързва с датирането на мирния договор между България и Византия

9 август 681 г. - Византия признава хан Аспарух и България - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 9 август 681 г. на 16-тото заседание на Шестия Вселенски събор в Константинопол презвитер Константин за първи път споменава българската държава като такава.

Шестият вселенски събор (или Третият константинополски събор) се е провежда в периода от 7 ноември 680 г. до 16 септември 681 г. Свикан от император Константин IV Погонат, съборът взима 102 важни решения, осъжда патриарсите Сергий I, Пир и Кир, както и папа Хонорий I.

В изказването си презвитер Константин от Апамея споменава, че ако са го били изслушали, когато искал да се изкаже (още в началото на събора), „нямаше да претърпим това, което претърпяхме през годината, сиреч каквото претърпяхме във войната с България”.

Тази реч на Константин се свързва с датирането на мирния договор между България и Византия, който се явява международно признание на Дунавска България. Затова Началото на Дунавска България се брои от 681 г. Технически обаче това е признаване на част от преди това признатата още при Ираклий Кубратова Велика България.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съюз на Анти-Бандитските Сили

    193 10 Отговор
    Ето един чудесен ден за националната ни гордост . Да го отпразнуваме без деления на фили и фоби !

    Бог да пази България и българите !

    Коментиран от #43, #70, #87, #126

    03:15 09.08.2023

  • 2 Хххх

    54 11 Отговор
    Какво ще рече "признава Аспарух.. ??

    Коментиран от #68

    03:26 09.08.2023

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 САТЪРА НА ХАНА

    99 15 Отговор
    НА СЕВЕР И СЕВЕРОИЗТОК АСПАРУХ ГРАНИЧИ
    С ЛЮБИМИЯ СИ ЧИЧО КИЙ , ОСНОВАТЕЛЯ НА КИЕВ
    ....
    А ОТ КАРТАТА МНОГО ЯСНО СЕ ВИЖДА ЧЕ БУКУ - РЕЩУ, ... БЪЛГАРСКИЯ ГРАД БУКОВА РОЩА - ГОРИЧКА НА СЛАВЯНСКИ И ДЕЛТАТА НА ДУНАВ СА БЪЛГАРСКИ.. ДЕЛТАТА РУМЪНИЯ Я ОКУПИРА ХХ ВЕК

    Коментиран от #73

    04:47 09.08.2023

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Точно

    62 16 Отговор
    Национален празник трябва да бъде 09.08.681 г

    Коментиран от #13

    05:36 09.08.2023

  • 12 САТЪРА НА ХАНА

    95 10 Отговор
    ПО ТАЯ КАРТА ДАЖЕ ЧАСТИ ОТ ПОЛША СА БЪЛГАРСКИ
    ... А ПРИ СИМЕОН Е ОЩЕ ПО СТРАШНО ::))

    Коментиран от #29, #133

    05:36 09.08.2023

  • 13 Точно така

    22 14 Отговор

    До коментар #11 от "Точно":

    На 100% съгласен!

    06:01 09.08.2023

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Кирчовците и Тиквите

    74 25 Отговор
    закриха България.

    06:36 09.08.2023

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 По некадърно

    38 7 Отговор
    заглавие на "статия" не съм чел....беги обратно в седми клас....писарушкин обрулен!😂😂😂😂😂🖕

    06:37 09.08.2023

  • 22 Огън и меч за

    49 36 Отговор
    щатските подлоги.

    Коментиран от #27, #44

    06:38 09.08.2023

  • 23 Р.К.И.

    59 16 Отговор
    ТОВА Е ДАТАТА НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ! Държава си откогато имаш международен договор. С подписаното България официално е легитимирана като държава. Можем, разбира се и по-назад в историята да се върнем, но ако търсим дата за национален празник, това е тя!

    Коментиран от #25, #37, #46, #77

    06:42 09.08.2023

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Зависи кой те е приютил там!

    33 4 Отговор

    До коментар #26 от "Хаха":

    Има квартали,напомнящи БуркинаФасо😁 Аз познавам другата страна на Америка която е обитавана от бели хора.Намери си други приятели и среда ,и тогава ще се чувстваш по добре.

    06:52 09.08.2023

  • 29 Добре

    46 45 Отговор

    До коментар #12 от "САТЪРА НА ХАНА":

    че не сме останали, като при Симеон, защото щяхме да сме засрали и трите морета !

    06:55 09.08.2023

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Човек

    81 29 Отговор
    България присъства на същото това място на карта от 4-ти век. Испор идва като освободител на своите братя, а не като завоевател на чужда територия. Той е носил титла кънес (княз), а не хан. Българите никога не са имала ханове и никога не са почитала Тангра. Българите са европейци и наследници на народ, който обитава Балканите от поне 8000 години - доказано с генетични проучвания. Дали ще доживея да видя как на българските деца се преподава истинската им история или руската версия, в която те са азиатски пришълци в собствената си земя.

    Коментиран от #33

    07:07 09.08.2023

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Р.К.И.

    51 6 Отговор

    До коментар #31 от "Човек":

    Прозвището Погонат, му е от българите. За да плащат данък на Българската държава, няма как това да е държава от вчера, но се гледа писаната в документи история. Имаш ли международен договор, означава че си призната държава.

    07:17 09.08.2023

  • 34 Демократ англофил

    52 21 Отговор
    Сега англофилите ще кажат и че това е руска пропаганда

    07:18 09.08.2023

  • 35 Телериг

    78 73 Отговор
    И така до 9 септември 1944, когато най некачествената част от народа заедно със съветската чума ни докарват най мракобесния режим от който още не може да се оправим.

    07:22 09.08.2023

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Отговор

    51 16 Отговор
    за дебилните мисирки ,които някак си четат историята по краварски начин.
    Никога не е имало Византия /имало е Римска империя/.
    И никакви признания за България от Римската имепия не е имало.
    Българи/мизийци/ е имало винаги на тази територия.
    Заради дебили като вас цялата българска история е написана по този начин.

    08:11 09.08.2023

  • 39 Венцислав Михайлов е предател

    51 16 Отговор
    Кремълски предател Венцислав Михайлов , България е нещо свято а не руска провинция . В документа от събора никаде на се споменава че се създава нова държава а че гърчеещите се римляни са разбити тотално и са съгласни за сключване на мирен договор . България има императори , царе и князе и няма канове и ханове .Канове и ханове имат татарите наречени руснаци .

    Коментиран от #48

    08:25 09.08.2023

  • 40 Aлфа Bълкът

    22 20 Отговор
    Аз съм спокоен, тъй като гледам картата, съм от старите българи и влизам в територията на първата българска държава.
    Ама софийските б-ци нещо не ги виждам?
    Май ще излезе, че не са сърби, а гърчоля.

    Коментиран от #42

    08:42 09.08.2023

  • 41 ДА бе ДА....

    64 6 Отговор
    Как ще сключиш мирен договор с държава която не съществува? Ми естествено България отдавна е съществувала и е победила т.н. Византия т.е. Източната Римска империя

    08:46 09.08.2023

  • 42 Даааааааа

    52 2 Отговор

    До коментар #40 от "Aлфа Bълкът":

    Очевидно не си наясно ....Сърбите още ги няма, чак при Симеон и са МНОГО на ЗАПАД, а Гърците са МНОГО на ЮГ ....

    Коментиран от #45

    08:49 09.08.2023

  • 43 Ачо пепарчето

    13 17 Отговор

    До коментар #1 от "Съюз на Анти-Бандитските Сили":

    Прав си! Всички заедно горди българи! Толкова съм горд, че ще даря още една заплата за Украйна!

    09:01 09.08.2023

  • 44 Огън и меч за

    43 9 Отговор

    До коментар #22 от "Огън и меч за":

    руските подлоги . Да живее България,независима от Русия и Запада

    Коментиран от #132

    09:12 09.08.2023

  • 45 Aлфа Bълкът

    9 12 Отговор

    До коментар #42 от "Даааааааа":

    Te затова си говориха на сръбски до преди 20г.

    09:13 09.08.2023

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ти си

    6 2 Отговор
    Жалък си ......

    09:48 09.08.2023

  • 48 ИМПЕРИАЛИСТ

    46 8 Отговор

    До коментар #39 от "Венцислав Михайлов е предател":

    Заглавието е пълно с грешки:
    1. Такава държава с име "ВИЗАНТИЯ" никога не е имало...
    2. Български ханове е имало по пътищата, сега им викат "мотели", другото е в сбърканите мозъци на чуждите и наши престъпници-историци. "О, неразумний юроде.... ...."-отец Паисий. Колко ли пъти се е обърнал в ГРОБА, чувайки за тези ХАНОВЕ и не само той, ами Раковски, ами другите ни будители-възрожденци.
    3. Една ЛЪЖА, че българските владетели са били ХАНОВЕ, доведе до тоталното изпростяване на населението.

    Коментиран от #80, #97

    11:46 09.08.2023

  • 49 Къде е този договор?

    15 3 Отговор
    Някой виждал ли го е?

    Коментиран от #52

    12:04 09.08.2023

  • 50 Аз не видях никъде някакъв договор

    8 33 Отговор
    С полагащите се имена, страни по него и подписи и печати. Само някакво изказване от някакъв зяпач на събора който споменал нещо за някакви българи. Сега доколко е споменал точно тези българи които ни се иска е доста спорно, зависи преводачът как е искал да преведе думата вулгароес от гръцки. Гърците са наричали така всякакви дивашки племена по периферията на империята си.

    12:23 09.08.2023

  • 51 Диамантената ръка

    27 12 Отговор
    Е, значи 9 август, а не 3 март, това е.

    Коментиран от #92

    13:29 09.08.2023

  • 52 Завърнал се

    4 5 Отговор

    До коментар #49 от "Къде е този договор?":

    Да, има такъв

    14:58 09.08.2023

  • 53 ти ли бе

    14 5 Отговор
    Много важно!?Сега Тиквн,Шопари и измамници ,винаги на власт ...

    03:54 09.08.2025

  • 54 Българин

    11 47 Отговор
    Съвремена България е създадена от Съветската Армия Освободителка! За това и всички паметници в България са на Съветската Армия Освободителка, а не на някакви си ханове или други средновековни диваци!

    04:40 09.08.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Историк

    4 1 Отговор
    Ха ха ха

    05:22 09.08.2025

  • 58 Археолог

    15 11 Отговор
    50 години ровя,да открия прабългарин ,или славянин !

    Коментиран от #59

    05:25 09.08.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Хан Аспарух

    17 3 Отговор
    признал ли е ,,Византия " ?

    Коментиран от #116

    05:33 09.08.2025

  • 61 циасе

    31 10 Отговор
    Българите никога не са имали ханове. В нито един документ няма ханове. Спрете да лъжете българите, имали сме КАНОВЕ ( КНЯЗЕ). Не сме с тюркси произход а сме древен народ още от Атила. Именника на българските Канове го доказва.

    Коментиран от #79

    06:11 09.08.2025

  • 62 Хахахаха

    7 27 Отговор
    На тая дата не гонихте ли Батемберг!? Слаб народ, но с претенции за величие! Вижте на картата, че нямате нико общо с Македония и Румелия!

    06:20 09.08.2025

  • 63 Кирил

    7 28 Отговор
    Основана е първата тюркска държава в Европа

    Коментиран от #65, #66

    06:30 09.08.2025

  • 64 Да, бе!

    5 19 Отговор
    Фестивал на конската опашка - това е тази дата ! Ордите от юг са дошли тук със същия символ! Аз съм пряк потомак на ония траки, за които Омир е описал и баща му Херо Дот !

    Коментиран от #118

    06:45 09.08.2025

  • 65 Гладен Канибал

    28 5 Отговор

    До коментар #63 от "Кирил":

    Има тюрки колкото има и славяни, тавариш! Историята е пренаписана от началото на 17 век. Лъжите на 4 държави за световната история( Англия, Франция, Австрия и Русия.) Така се създават тюрките, славяните, романските и алемаските народи и митовете за келти и ирански народи.
    Няма да влизам в подробности но ако човек намери книги от 15 16 век, ще види лъжите. Световна история е п.рано с привкус за митове и легенди.

    Коментиран от #69, #78, #82

    06:48 09.08.2025

  • 66 фцвсе

    35 5 Отговор

    До коментар #63 от "Кирил":

    Нищо тюркско няма в българите. Българите и народа по нашите земи първи е приел Християнството от Светите апостоли. А са ни лъгали през цялото време че сме дошли от някъде. България е много древна ДЪРЖАВА и е била разположена от древността в централна Европа до Кавказ. И не сме идвали от някъде а сме се връщали в бащините ни земи които са завладявани от нашествия и други народи. Лъгали са ни през цялото време за да не се знае за България и българите. Когато в Европа са живели в колиби, България е имала развита и много мощна държава, нещо което се крие. И няма нищо общо между българи, туземци, тюрки и всякаква измет.

    Коментиран от #86

    06:58 09.08.2025

  • 67 Перо

    41 0 Отговор
    Не! Преди Византия РСМ са признали БГ и Аспарух!
    Във връзка със сегашните искания за влизане в ЕС, финансистите попитали Мицкоски, защо няма открити старинни македонски монети от “многовековната” история, а той отговорил, че от времето на “Александър Македонски” се разплащат с кредитни и дебитни карти!

    07:06 09.08.2025

  • 68 Ккккккк

    11 25 Отговор

    До коментар #2 от "Хххх":

    Ами ще рече, че ни дават пръст и после отхапваме ръката....вижте колко малка част е била българска и после убивайки завземаме повече територии... И после знаем - 200 години византийски роби, после 500 години турски роби

    Коментиран от #111

    07:19 09.08.2025

  • 69 уйко калеко

    17 4 Отговор

    До коментар #65 от "Гладен Канибал":

    ,,Товариш,, каквото и да пишеш фактите са си факти.,,И НИЙ СМЕ ДАЛИ НЕЩО НА СВЕТА.НА ВСИ СЛАВЯНИ ,КНИГА ДА ЧЕТАТ..,Ако не знаеш на кой е тази мисъл посети ,,ГУГЛЕТО,,

    07:26 09.08.2025

  • 70 Русофилофоб

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "Съюз на Анти-Бандитските Сили":

    Това, че съм русофилофоб, прави ли ме русофобофил?

    07:41 09.08.2025

  • 71 Ха ха ха ха

    23 4 Отговор
    Ей, пак се слугува тука на старите, българофобски клишета. Така наречената византия много добре е знаела, че Българската държава е много по - древна от нея. Не случайно Е известна и наричана СТАРА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ, само че слугувайки на измислените догми, аФтуря пропуска СТАРА. Кой знае защо, току виж смазания народ се осъзнае, прогледне и престане да слушка поробителите и палачите си.

    07:41 09.08.2025

  • 72 морския

    13 2 Отговор
    територията е с доста по-стратегическо значение от сегашната ..... река Дунав не е гранична !

    Коментиран от #75

    07:42 09.08.2025

  • 73 Дааааааам

    17 1 Отговор

    До коментар #5 от "САТЪРА НА ХАНА":

    Чичото на канасювиги Аспарух е Шамбат Кий. Преведено от старобългарски "кий" означава отцепник. Отделяйки се от брат си, канасювиги Кубрат, той основава държавата Дулоба. А града, който той построява като столица, е наречен на него - Киев.

    07:48 09.08.2025

  • 74 признаха я

    2 12 Отговор
    а не трябваше

    07:48 09.08.2025

  • 75 морския

    4 5 Отговор

    До коментар #72 от "морския":

    Балканът пази яко от юг !

    Коментиран от #91

    07:50 09.08.2025

  • 76 Жоро

    24 1 Отговор
    Не признава България, а признава поражението си във войната с България - именно това сочи писмения източник. Плюс плащането на данък и отстъпването на територия. Преди това има и други договори с България - с Хан Кубрат, а преди това и с баща му. договор обикновено се сключва между две държави.

    07:51 09.08.2025

  • 77 Този договор

    26 4 Отговор

    До коментар #23 от "Р.К.И.":

    не легитимира България. Просто това е КАПИТУЛАЦИЯ на така наречената византия. Пълна измислица на българомразците е, че това е легитимация на държавата ни, много по - древна от много други тогава. Провери на колко години е старобългарският календар, коя дата е според него и случайно ли е признат от ЮНЕСКО, за най - точен до сега. Та да създадеш такова "нещо", преди толкова ХИЛЯДОЛЕТИЯ, едва ли е способна някоя "новообразувана" държава.

    07:59 09.08.2025

  • 78 чичо Тончо

    18 4 Отговор

    До коментар #65 от "Гладен Канибал":

    Добавете и Прусия и Бавария! Учени - Баварци, Прусаци и Австроунгарци при Екатерина Велика създават и доктрината Панславизъм, а важна роля в това има и Евгени Булгарис - високо образован авантюрист в расо, минал през Атонската академия и главен "промоутър" на проекта Нова Византия със столица Константинопол, според който проект държава България няма! Според проекта Нова Византия държава България не съществува изобщо - границата между Гърция и румъния по билото на Стара планина, а западната част на Сърбия/Югославия! Австроунгарци преди около 200 години създават измамата за тюркския произход на българите без поне едно доказателство! Изобщо нещо като теория на конспирациите с много фактология!

    Коментиран от #85

    08:01 09.08.2025

  • 79 Прав си

    18 4 Отговор

    До коментар #61 от "циасе":

    Но само в частта , че сме древен народ! Българите сме потомци на траките. Прочетете какво е казал Херодот за траките! И само това ви стига да се замислите. А от тюрките произлизат част от турците.

    Коментиран от #94, #96

    08:02 09.08.2025

  • 80 Едно уточнение

    11 3 Отговор

    До коментар #48 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Българските владетели никога не са носили титлата "хан". Била е "канасювиги", състояща се от две думи "канас", произнасяно още като "кънас" и "княз". От там и титлата, утвърдила се "княз", означаваща "владетел". И втората дума "ювиги", означава "божествен". В някои области на североизточна България още е запазен израза : Какво гледаш като "юва"?

    08:15 09.08.2025

  • 81 Бойко Българоубиец

    15 9 Отговор
    А пък аз ще я закрия с вашите гласове 😏 бахахахах ГЕРБ ПОБЕДА!

    08:15 09.08.2025

  • 82 Понятията

    18 3 Отговор

    До коментар #65 от "Гладен Канибал":

    "тюрки" и "ханове" са измислица на дядото на константин иречек, томашек. Документирано е.

    Коментиран от #83

    08:20 09.08.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Византиеца

    5 23 Отговор
    Някви украински орки нахлули на суверенна византийска територия и започнали да грабят, убиват и плячкосват и държава си направили. Нека ви е за урок!

    08:31 09.08.2025

  • 85 Напълно

    15 2 Отговор

    До коментар #78 от "чичо Тончо":

    си прав!
    "Австроунгарци преди около 200 години създават измамата за тюркския произход на българите без поне едно доказателство! Изобщо нещо като теория на конспирациите с много фактология!"
    Съчинителят на това е Томашек, дядо на Константин Иречек. На времето Чехия е била част Австроунгария.

    08:31 09.08.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Търновец

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Съюз на Анти-Бандитските Сили":

    Аз имах познати Азери в Москва - в далечното минало Баку и територията наоколо са били Български но след това Хазарите ни удариха - може би на верска основа - те приемат Юдейството а ние го отказваме и започваме покръстването и Аспаруховите Българи са били следени през цяла Южна Украйна. А Българите спасяват Константинопол от консервативни Араби докарани с кораби. Смятам че в Плиска да има един голям храм паметник и на камъка да има Българската история

    08:36 09.08.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Ха ха ха ха

    8 5 Отговор

    До коментар #88 от "НАЦИОНАЛИСТ":

    Не, не са били грузинци, но за нас са писали Егише и Моувес Хоранаци в арменската география, наречена Ашхарацуйц. Тогава част от Кавказ е влизала в пределите на Българската държава. Описват събития, свързани със заселването на българите при водачеството на Ванад, в областта Кох, "плодородна и хлебородна област". Било е при царуването на Аршак, когато Армения е била голяма и силна държава.

    09:07 09.08.2025

  • 91 007 лиценз ту кил

    5 1 Отговор

    До коментар #75 от "морския":

    А от север пазят Карпатите.

    09:21 09.08.2025

  • 92 Абе

    12 3 Отговор

    До коментар #51 от "Диамантената ръка":

    Нема къ 9 август да е празник, що е насред лето, отпуски, морета, а па и американците на таа дата са фърлиле атома в Нагазаки и японците ше ни се обидат.

    09:24 09.08.2025

  • 93 Интересно

    13 3 Отговор
    Я кажете, къде е била Куберова България, на Аспаруховият брат?
    Онова жълтеещо се поле на картата ви
    Кой народ е там и за какви се имат?

    09:26 09.08.2025

  • 94 Да си знаеш

    9 11 Отговор

    До коментар #79 от "Прав си":

    Траките са асимилирани и претопени от римската империя, още преди славяните да нахлуят на балканите, след разпадането й.
    Днешните българи имат общо с траките толкова, колкото и днешните македонци имат общо с македонците на Александър.

    Коментиран от #95

    09:31 09.08.2025

  • 95 Един

    11 2 Отговор

    До коментар #94 от "Да си знаеш":

    Ти да си знаеш, невежеството е най-страшния бич.
    Етнонима "Славини", проучи го. После се разрови за Екатерина велика. И чак тогава поучавай хора, които са отделили време и средства за да са се просветят.

    Коментиран от #123

    09:49 09.08.2025

  • 96 Оракула от Делфи

    15 4 Отговор

    До коментар #79 от "Прав си":

    Прав си , всичко опира от самото начало до корените на траките-кимерийци, според г-н Тодор Чобанов ,българите били " Ирански народ",само че има едно , да ама не ,...
    поради научните изследвания генетическите корени на Българите не съвпадат с тези на Иранците и монголите !!!
    Траките са тези които и до днес са траки, доказан индоевропейски народ с корени точно където е Велика България , Долоба и Кимерийската империя и Българийте на Балканите през вековете!
    А за 12000 години е нормално да са стигнали до Китай и до Индия,
    както Александър Македонски си признава, че не е първия Тракиец превзел Индия,
    и генетически не се вързва , българите да имат нещо общо с Монголи, Китайци и Иранци .
    А Херодот казва, че Траките са многоброен народ ,след индийците са най-многобройните по земята!
    Херодот е писал по времето на Ахаменидите , там няма връзка , между Иранци и Траки,
    въпреки че Траките т.н Ескудра са били подчинени и част от тази Ахаменидска Империя , има стриктни граници кои са иранците и кои са Траките, а също така Херодот пише, че Траки и Скити и Гети говорят на разбираем език по между си,за което не можем да кажем, че Персите са разговаряли така с Траките и Скитите , или Гетите, знаем че Персите са имали Преводачи!
    Когато персите са се опитали да Превземат "Скития" през Балканите, се говори за битки с Траките ,какви са тези федерати
    които вземат страната на Скитите и се бият на Балканите срещу Персите ??

    10:00 09.08.2025

  • 97 стоян

    13 4 Отговор

    До коментар #48 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    До 48 ком - а учебниците кой ще пренапише - кой има смелоста да ни отскубне от москвабад

    Коментиран от #107

    10:21 09.08.2025

  • 98 Колизеума в София да се възстанови

    11 2 Отговор
    И София да стане историческа атракция подобна на Рим. Също и Пловдив. Трябва целенасочен туризъм за тези два града за да рекламираме България!

    11:07 09.08.2025

  • 99 Някой седял и записвал изказващите

    6 1 Отговор
    Кой какво казва на Събор цяла една година.

    11:09 09.08.2025

  • 100 Траките са руси и червенокоси !

    9 6 Отговор
    Това е доказано те са типичните европейци. Но аз искам да попитам знае ли някой нещо за Панагюрското златно съкровище. То беше в САЩ но дали се завърна ?!?

    Коментиран от #115

    11:23 09.08.2025

  • 101 Ми като гледам народа и хората

    8 2 Отговор
    Половината са европейци на визия но другата половина не са европейци ами досущ както ги описват макетата татари ?!?

    11:39 09.08.2025

  • 102 Турчин ли си

    6 1 Отговор
    Дето слагаш минусите. Какъв да си.

    Коментиран от #104

    11:43 09.08.2025

  • 103 Кой и защо сложи минус баш на въпроса за

    8 1 Отговор
    Панагюрското златно съкровище !?!

    11:59 09.08.2025

  • 104 Кърджали

    8 4 Отговор

    До коментар #102 от "Турчин ли си":

    Благодари че са те запазили като племе 545 години. А за предишните 200 години сам си направи извода.

    Коментиран от #113

    12:16 09.08.2025

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Час по история

    6 0 Отговор
    Мицкоски дали е видял картата?

    12:30 09.08.2025

  • 107 681

    0 2 Отговор

    До коментар #97 от "стоян":

    Ма то още ги няма на картата бе

    12:35 09.08.2025

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 уйко калеко

    8 2 Отговор
    Истината е една,Днешните българи са смесица от ТРАКИ,СЛАВЯНИ И ПРАБЪЛГАРИ.Дали прнадлежим към СЛАВЯНСКИТЕ НАРОДИ ,ЕЗИКА НИ ГО ИЗДАВА.ПРЕЗ 1762 Г ИМА ЕДНА КНИЖКА ЧИЕТО ИМЕ Е ,,ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА,,Щом сме приели този език,значи славянството е надделяло над другите народности от които се е форморала днешната българска нация.

    12:53 09.08.2025

  • 111 копи пейст

    11 2 Отговор

    До коментар #68 от "Ккккккк":

    --- "A.C. 499. Aristus Illyricianae doctor militiae... contra Bulgares Thraciam devastantes profectus est. Bellum juxta Zurtam fluvium consertum, ubi plus quam IV millia nostrorum... interemta sunt" - "499 г. (!). Арист, военачалникът на илирийските войски... тръгна против българите, които плячкосвали Тракия. Боят се завърза при река Цурта, където бяха убити повече от четири хиляди наши." Комес Марцелин.

    Значи пришълците българи не само преминали степите, не само преплували Дунава незабелязано, не само преминали охраняемите проходи на Хемус и навлезли в Тракия незабелязано, ами били толкова много, че изклали 4000 римляни !? За да се справят с такава голяма римска войска и то на територията на империята, то българите очевидно не са отскоро по тези земи. Не само че не са от скоро - българите са местен народ на Балканите, завладян от Рим няколко века по-рано.

    Коментиран от #119

    12:59 09.08.2025

  • 112 Аз вярвам

    8 2 Отговор
    само на Иван Тренев. Никаква Византия не е имало.Той подробно е обяснил и доказал всичко . Това е истинската история на България и Иван Тренев е истински историк.

    13:50 09.08.2025

  • 113 Вишеград

    10 3 Отговор

    До коментар #104 от "Кърджали":

    Жените българки , кръвния данък златото на траките богатствата и труда трудолюбието на българския народ тогава са спасили турците. Ние сме спасили турците не те нас.

    14:25 09.08.2025

  • 114 За благодарност че сме ги хранили

    11 5 Отговор
    Османците довлекли цигани и роми да тровят живота на трудолюбивото местно население.

    14:29 09.08.2025

  • 115 Това че

    9 0 Отговор

    До коментар #100 от "Траките са руси и червенокоси !":

    Траките са били руси и най вече рижи хора червенокоси е научно доказано.

    14:32 09.08.2025

  • 116 копи пейст

    9 1 Отговор

    До коментар #60 от "Хан Аспарух":

    Точно тук, трябва да кажем, че Византия като географско понятие се появява за първи път през 6 в. у арменски географи но след това остава неизползвано до 16 в. Историците приемат Византия само, като технически термин. Онези хора са наричали себе си римляни, държавата си Римска (не Източно Римска), а държавността им няма прекъсване при прехода от античност към средновековие. Не разбирам как така в днешно време, ние се смятаме за по умни от тях и сме решили , че не са знаели какви точно са. Когато Османлиите превземат Константинопол пишат, че са завладели Римските земи (Румели) не Византийските.

    15:22 09.08.2025

  • 117 ОТО МАН

    8 4 Отговор
    Абе не знам дали сме траки, славяни или прабългари , ама тъй кат гледам как “тъмнеем” на длъж и шир, нищо чудно, един ден да дофтасат туканка една тумба “на родоизследователи” от Индия, които со гръм да обявят, че имаме еднакви “славянски” корени с тях.

    15:49 09.08.2025

  • 118 Неподписан

    3 1 Отговор

    До коментар #64 от "Да, бе!":

    Демек и Християн е от вашите?Мицкоски де........

    16:20 09.08.2025

  • 119 факт

    5 2 Отговор

    До коментар #111 от "копи пейст":

    Паисиевата история е писана в Гърция

    17:06 09.08.2025

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Числата 681 и 9

    3 0 Отговор
    Са решение на теоремата на Ферма

    20:33 09.08.2025

  • 122 Отто

    6 0 Отговор
    Понеже сегашната паплач няма с какво да остане в историята, за това често се обръща към славни предводители

    00:31 10.08.2025

  • 123 да се знае и помни

    3 2 Отговор

    До коментар #95 от "Един":

    Славяните са описани през 8 век от Теофан Изповедник - 10 века преди Екатерина.
    Поправи невежеството си.
    Иди в Полша, Хърватска, Чехия, Беларус и им обясни теорията си, че славяните били измислени.

    Коментиран от #125

    10:05 10.08.2025

  • 124 охо

    2 2 Отговор
    В така наречения "гроб на Кубрат" не е намерено и два грама костно вещество от човек. Пълно е със съдове с християнски символи и нито един със символи на Тангра и прабългари. Нмира се на цели 600км по въздух от Фанагория. По меча и пръстените има някакви символи, където през 1980 немски професор с фантазията на ромска гледачка разчел неща като "Кубрат". Тия дето са го гледали след откриването му през 1912г явно са били слепи и неграмотни. Най-шокиращият факт обаче е, че наскоро в него бяха датирани съдове от 8ми век, като този изключително важен факт е най-нагло направо засекретен от нашите историци от обществото. Не е ясно кой им дава право на това и дали не би трябвало съдът да ги запита така ли считат, че е нормално да харчат парите от бюджета ни и те да определят с какво да ни лъжат и да ни заблуждават.

    17:54 10.08.2025

  • 125 ало

    3 0 Отговор

    До коментар #123 от "да се знае и помни":

    Думата славяни е спомената за първи път от Мавро Орбини през 1601г. Всичко като осми век е фалшификат и никъде не може да намериш тази дума по света от 8ми век в оригинал.

    Коментиран от #134

    17:58 10.08.2025

  • 126 Да де

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Съюз на Анти-Бандитските Сили":

    Бо самият договор бил от 3 март, ко ши прайм?

    03:48 09.08.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Така де

    3 0 Отговор
    Не трябва ли това да е националния празник на България. Признаването за хан Аспарух като създател на българската държава

    07:06 09.08.2026

  • 129 АГАТ а Кристи

    5 2 Отговор
    От въпросната 681 година та до сега, комунистите смятат, че България се казва Заддунайская

    07:21 09.08.2026

  • 130 Пецата

    1 2 Отговор
    Вобще не ме интересуват тея глупости разбираш ли ама ше си сипа една ракиа по повода 🤣

    07:33 09.08.2026

  • 131 Моето

    2 0 Отговор
    село е в центъра на България.

    07:49 09.08.2026

  • 132 Мдаа..

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Огън и меч за":

    За съжаление,много са малко хората като теб.И затова сме все по дъното.Един се нагъзилНа Москва,друг на Анкара,трети на Брюксел, и къде остава България....!?

    08:07 09.08.2026

  • 133 И пОмен

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "САТЪРА НА ХАНА":

    По тая карта и Крим е български , а от укрОпи и татари и помен няма.

    10:14 09.08.2026

  • 134 Къш и чиба папУняко

    1 0 Отговор

    До коментар #125 от "ало":

    Чиба бе. Има десетки византийски източници за славяните, племената им, физическия облик, навиците,занятията им, начина на воюване и ,че живеят в демокрация,без робство.

    10:18 09.08.2026

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