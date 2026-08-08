Съдът в Бургас остави в ареста областния лидер на ДПС Христо Широков

Окръжният съд в Бургас постанови най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" за областния лидер на ДПС Христо Широков.

Той е привлечен като обвиняем за участие в организирана престъпна група, действала на територията на региона с цел рекет, принуда и търговия с влияние.

Ден по-рано прокуратурата официално обяви повдигнатите обвинения и намерението си да поиска постоянен арест за Широков. В същия ден той се завърна у нас от чужбина, където по думите на защитата му е провеждал лечение, и се яви доброволно в ОДМВР – Бургас заедно със своя адвокат.

Според държавното обвинение схемата е функционирала чрез манипулиране на водомери и изнудване на десетки хотелиери в района на Слънчев бряг и Равда. Разследващите твърдят, че събираните суми — между 10 000 и 30 000 лева от обект — са достигали до Широков, който е имал ролята да ги преразпределя.

Преди произнасянето на съда адвокат Марио Найденов заяви, че липсват преки доказателства за участие на клиента му в престъпната група, а обвинителната теза стъпва основно на анонимни свидетелски свидетелства. Защитата бе категорична, че Широков не се е укривал от властите.

За останалите трима заподозрени по същото разследване, сред които и бившият управител на ВиК – Бургас Цветан Мирчев, магистратите вече определиха по-леката мярка „домашен арест".