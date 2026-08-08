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Съдът в Бургас остави в ареста областния лидер на ДПС Христо Широков

Съдът в Бургас остави в ареста областния лидер на ДПС Христо Широков

8 Август, 2026 20:25 1 577 14

  • христо широков-
  • арест

Той е привлечен като обвиняем за участие в организирана престъпна група, действала на територията на региона с цел рекет, принуда и търговия с влияние

Съдът в Бургас остави в ареста областния лидер на ДПС Христо Широков - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжният съд в Бургас постанови най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" за областния лидер на ДПС Христо Широков.

Той е привлечен като обвиняем за участие в организирана престъпна група, действала на територията на региона с цел рекет, принуда и търговия с влияние.

Ден по-рано прокуратурата официално обяви повдигнатите обвинения и намерението си да поиска постоянен арест за Широков. В същия ден той се завърна у нас от чужбина, където по думите на защитата му е провеждал лечение, и се яви доброволно в ОДМВР – Бургас заедно със своя адвокат.

Според държавното обвинение схемата е функционирала чрез манипулиране на водомери и изнудване на десетки хотелиери в района на Слънчев бряг и Равда. Разследващите твърдят, че събираните суми — между 10 000 и 30 000 лева от обект — са достигали до Широков, който е имал ролята да ги преразпределя.

Преди произнасянето на съда адвокат Марио Найденов заяви, че липсват преки доказателства за участие на клиента му в престъпната група, а обвинителната теза стъпва основно на анонимни свидетелски свидетелства. Защитата бе категорична, че Широков не се е укривал от властите.

За останалите трима заподозрени по същото разследване, сред които и бившият управител на ВиК – Бургас Цветан Мирчев, магистратите вече определиха по-леката мярка „домашен арест".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отец Дионисий

    25 2 Отговор
    ДПС не знае ли че според Аллах е грях да се взимат пари за вода ?Според Корана водата трябва да е безплатна за всички.Аллах ще ги накаже жестоко.

    Коментиран от #12

    20:27 08.08.2026

  • 2 Николова , София

    23 3 Отговор
    Жалко за този добър човек ...на г-н Пеев брокера

    20:28 08.08.2026

  • 3 Готовоооо

    15 1 Отговор
    Олигархията е смазана.

    Коментиран от #7

    20:42 08.08.2026

  • 4 Южно крило - ново начало

    18 2 Отговор
    Широков са го сгащили на тясно.

    21:12 08.08.2026

  • 5 кмета на врани кон

    12 2 Отговор
    скоро и във ТЪРГОВИЩЕ дпс лидера дасе раследва със евро проекти краде и си строи нови магазини на коперативния пазар ,парите са отпуснати за пазари на общината ,носа саседи и тоя се взползва

    21:24 08.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Морски

    15 0 Отговор

    До коментар #3 от "Готовоооо":

    Каква олигархия! Този си е чисто и просто мутра на средно ниво и сега ще го жертват. Гущера си къса опашката!

    21:33 08.08.2026

  • 8 НИЩО МУ НЯМА

    10 0 Отговор
    „ЗА МОЯТАА ШИРОКА ДУША
    ТЯСНА Е АРЕСТАНТКАТА КИЛИЯ.”..😬

    21:47 08.08.2026

  • 9 Скоро

    8 1 Отговор
    ще го пуснат. Всичко е пълен т....ашак...

    21:48 08.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    3 0 Отговор
    САМО...ОЛОВО...ЗА ..ТОЗ

    00:41 09.08.2026

  • 12 ганев

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    ...........ЩОМ...АЛАХ ..НЕ МОЖЕ....НИЕ....ТРЯБВА ДА ГО НАПРАВИМ

    00:44 09.08.2026

  • 13 А кога и във ВиК Варна?

    4 0 Отговор
    ВиК Варна подменят водомерите в жилищата, като подмяната е "поверена" само на 3 фирми /за 350 хиляден град/. Друг няма право да извършва тази "високоспециализирана" високотехнологична дейност! Чака се с месеци! А цените им за тази дейност е висока, но за сметка на това е уеднаквена - конкуренция в действие! В тая държава нямаше ли орган, който да следи за картелни споразумения!? Или този орган има задачата да получава едни тлъсти заплати и да бездейства?

    01:49 09.08.2026

  • 14 Н. Павлов

    0 0 Отговор
    Този много много отдавна трябваше да е в затвора. Явно е изгоден на определени политически лица. Ще го пуснат и отново ще прави престъпления.

    11:00 09.08.2026

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