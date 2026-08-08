Съдът в Бургас остави в ареста областния лидер на ДПС Христо Широков

Окръжният съд в Бургас постанови най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" за областния лидер на ДПС Христо Широков.
Той е привлечен като обвиняем за участие в организирана престъпна група, действала на територията на региона с цел рекет, принуда и търговия с влияние.
Ден по-рано прокуратурата официално обяви повдигнатите обвинения и намерението си да поиска постоянен арест за Широков. В същия ден той се завърна у нас от чужбина, където по думите на защитата му е провеждал лечение, и се яви доброволно в ОДМВР – Бургас заедно със своя адвокат.
Според държавното обвинение схемата е функционирала чрез манипулиране на водомери и изнудване на десетки хотелиери в района на Слънчев бряг и Равда. Разследващите твърдят, че събираните суми — между 10 000 и 30 000 лева от обект — са достигали до Широков, който е имал ролята да ги преразпределя.
Преди произнасянето на съда адвокат Марио Найденов заяви, че липсват преки доказателства за участие на клиента му в престъпната група, а обвинителната теза стъпва основно на анонимни свидетелски свидетелства. Защитата бе категорична, че Широков не се е укривал от властите.
За останалите трима заподозрени по същото разследване, сред които и бившият управител на ВиК – Бургас Цветан Мирчев, магистратите вече определиха по-леката мярка „домашен арест".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отец Дионисий
Коментиран от #12
20:27 08.08.2026
2 Николова , София
20:28 08.08.2026
3 Готовоооо
Коментиран от #7
20:42 08.08.2026
4 Южно крило - ново начало
21:12 08.08.2026
5 кмета на врани кон
21:24 08.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Морски
До коментар #3 от "Готовоооо":Каква олигархия! Този си е чисто и просто мутра на средно ниво и сега ще го жертват. Гущера си къса опашката!
21:33 08.08.2026
8 НИЩО МУ НЯМА
ТЯСНА Е АРЕСТАНТКАТА КИЛИЯ.”..😬
21:47 08.08.2026
9 Скоро
21:48 08.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
00:41 09.08.2026
12 ганев
До коментар #1 от "Отец Дионисий":...........ЩОМ...АЛАХ ..НЕ МОЖЕ....НИЕ....ТРЯБВА ДА ГО НАПРАВИМ
00:44 09.08.2026
13 А кога и във ВиК Варна?
01:49 09.08.2026
14 Н. Павлов
11:00 09.08.2026