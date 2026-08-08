Новини
България »
Министър Петрова привика украинския посланик заради дрона

Министър Петрова привика украинския посланик заради дрона

8 Август, 2026 19:51 3 379 104

  • велислава петрова-
  • дрон-
  • украински посланик

Срещата ще се проведе в понеделник. Посланикът е извън страната

Министър Петрова привика украинския посланик заради дрона - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във връзка с нахлуването на дрон в българското въздушно пространство министърът на външните работи Велислава Петрова извика посланика на Украйна в България Олеся Илашчук на среща в Министерството на външните работи, съобщават от ведомството.

Срещата ще се проведе в понеделник. Посланикът е извън страната, поясняват от МВнР.

По-рано днес на брифинг в Министерския съвет премиерът Румен Радев обяви, че дрон е навлязъл във въздушно ни пространство и се е взривил на 100 м навътре в българската граница от посока Румъния. Инцидентът е станал в 8:10 ч. тази сутрин на 200 метра от бившия контролно-пропускателен пункт между България и Румъния при Кардам и на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканския газопровод.

От Министерството на отбраната заявиха, че първоначалният анализ на останките показва, че най-вероятно се касае за дрон-примамка "Майя", използван широко от украинските въоръжени сили.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 44 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 посланика

    61 4 Отговор
    сигурно много се е респектирал

    Коментиран от #6, #49

    19:53 08.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ПЧЕЛИЧКАТА МАЯ

    65 7 Отговор
    А ПРЕЗИДЕНТА ДА СВИКА ПП ДБ И ГЕРБ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ДА ГИ ЧУЕМ ТЕ КАКВО ЩЕ КАЖАТ

    19:54 08.08.2026

  • 5 тьотя Олеся сексоложка

    79 7 Отговор
    Малката чамова дъска ме вика да обменим малко практики в любовния живот на турско кафе с киевски курабийки. Ще се обадим и на колежката Кобилкина да се присъедини.

    Коментиран от #14

    19:55 08.08.2026

  • 6 Никой неможе да е толкова зъл освен укра

    57 8 Отговор

    До коментар #1 от "посланика":

    инец
    Не му минава отзоваване

    Коментиран от #45

    19:57 08.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Марче, ама

    45 5 Отговор
    Каква е тая снимка!? Какво показва с ✋ си. Вие , сигурно обслужвате опозицията, за да и се присмиват

    19:58 08.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Помак

    40 5 Отговор
    Ох батьоо...от де ги намирате ти и бройки и царя за менистери Тея неадекватните бе...по какви заслуги ..или ги копаете от някъде

    19:58 08.08.2026

  • 11 Млад русораст

    29 24 Отговор
    Радевата отбрана що не хвана дроня?

    Коментиран от #20, #24

    19:59 08.08.2026

  • 12 Руска

    15 29 Отговор
    кифла

    20:03 08.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 кобилкина

    32 1 Отговор

    До коментар #5 от "тьотя Олеся сексоложка":

    може да ходим на дискотека да забършем по някой и друг богаташ или поне да се позабавляваме!

    20:03 08.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ммммм

    53 6 Отговор
    Няма какво да я вика направо да закриват посолството. И без това скоро няма да има такава

    20:04 08.08.2026

  • 17 сбрали се две калинки

    39 6 Отговор
    да каже ръкомахащата
    макар
    храни куче да те лае
    ще ви даваме пак военна помощ
    а урк по черноморието ще си продължават с золумите

    20:04 08.08.2026

  • 18 министер петрова

    23 1 Отговор
    громим мафията и олигархията!!!

    20:06 08.08.2026

  • 19 Ходи го закривай диванен по серко

    9 4 Отговор

    До коментар #13 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    🐷🐷🐷🐷

    20:06 08.08.2026

  • 20 Механик

    46 8 Отговор

    До коментар #11 от "Млад русораст":

    Щото дрона е приятелски, украински. За това не сме го пипали. Укрите могат да си правят каквото си искат в БГ. Дроновете им също.

    Коментиран от #31

    20:06 08.08.2026

  • 21 поне браво на тукашните връмвари

    42 6 Отговор
    усетиха се веднага че урките са ги взели на мезе

    за разлика от поляци, румънци и литва и латвия
    се ослушваха и обвиняваха Мечока

    20:07 08.08.2026

  • 22 Смее ли

    12 26 Отговор
    да извика Митрофанова?Пада правителството !

    20:07 08.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ЗАБРАВИ ЛИ

    35 5 Отговор

    До коментар #11 от "Млад русораст":

    ДЕМОКРАТИЧНАТА ОТБРАНА ПРАТИ РАКЕТИТЕ НА КИЕВ ПЪК ТЕ СЕГА НИ ВРЪЩАТ ЖЕСТА КАТО НИ ПРАЩАТ ДРОНОВЕ.А И КУПИХМЕ ДЕМОКРАТИЧНИ САМОЛЕТИ ПРЕДИ 10 ГОДИНИ КОИТО МОЖЕ ДА ПОЛЕТЯТ СЛЕД ОЩЕ 10

    20:08 08.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Когато дрона гръмне

    20 0 Отговор
    Как ехото заглъхва

    20:12 08.08.2026

  • 28 Ти да видиш каква страшничка

    21 2 Отговор
    Да беше мъж да му плясне 1 боска, но не е. А пък и тя е плоска.. 😀

    20:16 08.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Последния Софиянец

    44 5 Отговор
    Съвпадение ли е че Олеся Иласчук е извън страната?

    20:17 08.08.2026

  • 31 Ами изгони укрите

    21 6 Отговор

    До коментар #20 от "Механик":

    Кво висиш като паяк тук денонощно?

    20:18 08.08.2026

  • 32 Мнение

    22 1 Отговор
    От около две седмици ви казват, че се губят дронове около Черно море и явно не само. Какво прави по въпроса комисията за регулирана на съобщенията и тем подобни агенции. Те изпълняват само поръчки на частни лица и фирми срещу хората. Личи си че нищо не правят в полза на хората а напротив. Покриват и безумията на мобилните оператори. Тия нещо не следят. Всички медицински норми не се спазват. Тия там трябва да се уволнят и да сложат работещи и знаещи хора.

    Коментиран от #46

    20:18 08.08.2026

  • 33 Сандо

    34 1 Отговор
    Каква силна и юначна българка,бърза и решителна!Това да извикаш укропосланичката си е истински героизъм в мирно време.Интересно ми е коя е надприказвала другата.

    20:19 08.08.2026

  • 34 Читател

    30 4 Отговор
    Казах ви че ще се стане така,а ако Иран удари Безмер гащички пълни за нула време.

    20:19 08.08.2026

  • 35 Делчо

    27 1 Отговор
    Излиза, че посланичката на Украйна не бръсне и за червива слива нашата вънкашна министерка .

    20:26 08.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Румене

    27 4 Отговор
    Бориш ли олигархията ?
    Кошницата какво стана ????
    Нещо много приказки , дела никакви !!!!
    Скоро май ще си ходиш на село , където ти е мястото .

    20:28 08.08.2026

  • 38 Дрона

    20 4 Отговор
    е бил пратен лично от Путин. Целта е била къща в село Крушари. Апропо къде е ген. Жужи, да не се е скрил под мъничкото си легалце?

    20:28 08.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Жалко , че гласувах

    28 6 Отговор
    За тези карикатури !!!!
    От обещанията НИЩО не се е случило

    20:30 08.08.2026

  • 41 Олеся Илашчук не е в България

    29 4 Отговор
    Пренася фентанил и е извън страната.

    20:34 08.08.2026

  • 42 Хо хо

    15 4 Отговор
    Биоложката ще крънка Олеся да ни отстъпят полските МиГ-ове щото льотчици бол, а самальоти хич.

    20:36 08.08.2026

  • 43 Когато дрона гръмна

    11 1 Отговор
    Как ехото заглъхва

    Коментиран от #54

    20:37 08.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Мериленд

    7 23 Отговор

    До коментар #6 от "Никой неможе да е толкова зъл освен укра":

    Мисля, че нещо грешиш. Зли, гадни и още много други неща са Путин и всички негови подчинени

    20:38 08.08.2026

  • 46 Няма кадри

    14 2 Отговор

    До коментар #32 от "Мнение":

    След като от 9 милиона станахме 6 милиона

    20:40 08.08.2026

  • 47 Мунчу

    23 3 Отговор
    трябва час по скоро да махне това недоразумение на снимката. Позор...

    20:42 08.08.2026

  • 48 Дрона е български за да задейства

    11 4 Отговор
    Институциите за да се купят 3Д радари

    20:43 08.08.2026

  • 49 тая е

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "посланика":

    от високия левел!

    20:44 08.08.2026

  • 50 Ами

    10 6 Отговор
    Правилно действие от страна на нашето правителство. Така се прави.
    Можеше и Радев да привика окраинския посланик за
    по-сериозен разговор, но по обясними причини не го направи.

    20:44 08.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 хубаво

    22 4 Отговор
    че Илашчук е извън страната, най-правилно е да не бъде допускана да се върне у нас. Освен привикването на Илашчук какви други действия спрямо Украйна ще бъдат предприети? Само с мъмрене и забележка ли ще минем или ще изразим ясна позиция, че България ще спре всякаква военна и хуманитарна помощ на Украйна? Всяко отлагане на категорична и строга позиция, ще докара още дронове тук и е ясно, че няма всеки път да имаме този късмет, който имахме днес. Представяте ли си какво би станало, ако дронът беше уцелил газопровода? И случайно ли украинската посланичка точно по това време не е в България?

    20:46 08.08.2026

  • 54 Ето рима

    8 2 Отговор

    До коментар #43 от "Когато дрона гръмна":

    Когато дрона
    Яко гръмна
    Как ехото заглъхна

    20:46 08.08.2026

  • 55 Хи хи

    15 3 Отговор
    Че защо я няма украта на работното и място ?? Веднага да се доката, ако трябва да се окове !!

    20:46 08.08.2026

  • 56 Стършели

    8 2 Отговор
    Нали неше руски? Путин е виновен по заповед на щуката!

    20:47 08.08.2026

  • 57 Големи измишльотини

    21 7 Отговор
    Примамка друг път. Какво примамва чак през една страна? Това си е чист украински терористичен акт срещу газопровода. Няма нужда да се оправдават действия на тероризъм.

    20:52 08.08.2026

  • 58 ?????

    15 2 Отговор
    Уф.
    Хубаво ще е микробиоложката да се върне в микробиологията.
    А също така Радев да се освести и да не назначава по стара традиция за вънкашен министър тва което му кажат началниците.
    Нормални дипломати от кариерата все още има.
    Малко са но ако продължават да ги командват парашутисти като МитоFF и подобните му само щото някога са се пресичали с някой си в някакъв офис естествено ще изчезнат.
    Аз не разбирам кво още ги държи такива хора в сегашното МВнР.

    20:53 08.08.2026

  • 59 КИБОРГА

    8 2 Отговор
    Пак ще го включват да имитира външен министър на България.

    20:53 08.08.2026

  • 60 Виждащ

    9 7 Отговор
    Руски.Дошъл от към Черно море.Иначе власите да са го свалили.

    20:54 08.08.2026

  • 61 Истината

    7 13 Отговор
    Ами така де, как смеят украинците да се отбраняват срещу русНАЦИтата! Пострадаха няколко слънчогледа заради безрасъдната им отбрана.

    20:55 08.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 С ИНСТАЛИРАНЕТО НА ТАЗИ ЗА ВЪНШЕН

    20 2 Отговор
    Британците и евреите се подиграват с 1300 годишната ни държава.

    Коментиран от #76

    21:03 08.08.2026

  • 67 2577

    16 0 Отговор
    Заглушен дрон пада точно до две газови станции - е на това се казва случайност.

    Коментиран от #82

    21:05 08.08.2026

  • 68 Среща на кухарки

    11 2 Отговор
    Коя от коя по куха

    21:05 08.08.2026

  • 69 Хо хо

    11 3 Отговор
    Тая е най-добрата дипломатка сред биолозите, и, най-добрата биоложка сред дипломатите. Браво моме, пак да ходиш при Зеленски щом толкоз желаеща.

    21:06 08.08.2026

  • 70 2862

    10 2 Отговор
    Само не разбрах като няма съпруг как е станала Чамова

    Коментиран от #74, #79

    21:07 08.08.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 СССР

    6 14 Отговор
    Тук виждам много се дразнят от Зеленски. Защото изби зъбите на Путлер.

    21:10 08.08.2026

  • 73 КПСС-БКП

    10 0 Отговор
    РР беше май доста притеснен. Знае нещо повече.

    Коментиран от #93

    21:14 08.08.2026

  • 74 Чамов

    6 0 Отговор

    До коментар #70 от "2862":

    е комшията и кой знае какво и е вкарал в празната тимберица.

    21:16 08.08.2026

  • 75 чамовата дъска

    6 1 Отговор
    да привика турския,иранския и да спретнат тройничок

    21:23 08.08.2026

  • 76 Пишо

    4 3 Отговор

    До коментар #66 от "С ИНСТАЛИРАНЕТО НА ТАЗИ ЗА ВЪНШЕН":

    Ти стани външен, нали си умник.
    Как ще те плюя тогава, свет ще ти се зъвърти

    21:35 08.08.2026

  • 77 Мераклията

    3 2 Отговор
    На менека Олеся най ми аресва от Митрофанката и Чамовата талпа. Ъхъ.

    21:38 08.08.2026

  • 78 Ха-ха-ха!

    13 3 Отговор
    Абе, тази чалгарска слугиня и санитарка на сакатото учиндолско нищожестов, дето до вчера му сменяше памперсите на дивана, защо се е облякла при 38 градуса с поло до бардата, сако и жилетка?! Ами, от остана само и качулка да си сложи на кратуната! Само че, селяндурке от санданските села, късно е! "Късно е либе за китка"! Ти вече успя с потресаващата си простотия и простащина да направиш за посмешище по света и у нас не само Външно министерство, не само себе си, но и великата ни някога държава! И това се случи след като се яви на срещата с турския ти колега с голо рамо, с цепка на полата , стигаща до мръсните ти прашки ,които се видяха! Че защо не си взе чантичката и не се измете веднага след този резил ма, селяндурке от санданските села! Във всеки случай, за следващата среща с колега се облечи в балтон!

    21:54 08.08.2026

  • 79 Хмм

    5 0 Отговор

    До коментар #70 от "2862":

    съпругът на външната е Иван Чамов, мениджър на компания в Цюрих, милионер

    Коментиран от #80

    22:02 08.08.2026

  • 80 на кой му дреме

    6 2 Отговор

    До коментар #79 от "Хмм":

    коя червена свлоч тресе чамовата дъска???

    22:07 08.08.2026

  • 81 Анонимен

    6 5 Отговор
    Защо не извикаш Митрофанова защо се страхувате от руснаците какво българско правителство сте вие оставка вън

    22:30 08.08.2026

  • 82 Хмм

    8 2 Отговор

    До коментар #67 от "2577":

    и по това време посланичката е извън страната

    Коментиран от #91

    22:32 08.08.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Въпрос

    4 8 Отговор
    Ами, когато ще привика тьотя Митрофанова? Зер Русия е нипричьом?

    22:42 08.08.2026

  • 85 Въпрос

    7 2 Отговор
    Абе, тази "учителка по латински" на снимката да не е онази селяндурка от санданските села, която сакатото учиндолско нищожество порбута на Фатмака от село Славяново за "вънкашна министръка" и която на срещата с турския си колега беше с голо рамо, с цепка на полата до мръсните й прашки?! Много мяза на нея, ситурно е тя! Абе, мъчи се женицата да изглежда "Ентелигентна", ама не се получава! Когато си се пръкнал на този свят простак, простак ще се соминеш! Това е!

    22:45 08.08.2026

  • 86 Ний ша Ва упрайм

    6 0 Отговор
    посланника избягал

    22:55 08.08.2026

  • 87 толам майтап е станало

    7 1 Отговор
    Посланичката и казал да си запише час от понеделник сега неможела да се занимава с нея.Нащта помигала на парцали,кръгом и толкоз

    22:55 08.08.2026

  • 88 Предлагам България

    5 5 Отговор
    да нападне Украйна в отговор на коварната дронска атака!

    Мунчо, обявявай всеобща мобилизация!
    Повеждай лично бронираните колони към Киев!
    Всички русофили- доброволци!
    Да си върнем древните български земи!

    22:59 08.08.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 На море

    5 1 Отговор

    До коментар #82 от "Хмм":

    В Гърция. Къде другаде.

    23:26 08.08.2026

  • 92 Снимката е

    5 1 Отговор
    О кей

    23:26 08.08.2026

  • 93 Не знае но

    3 0 Отговор

    До коментар #73 от "КПСС-БКП":

    Се досеща.

    23:29 08.08.2026

  • 94 Истината

    4 3 Отговор
    Нашта пак ще оплеска работата.

    23:36 08.08.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 тая

    3 1 Отговор
    кога ще скача на пилоня?

    Коментиран от #98

    01:40 09.08.2026

  • 98 чака заповеди

    0 5 Отговор

    До коментар #97 от "тая":

    от мацква и кремал.....

    Коментиран от #100

    01:47 09.08.2026

  • 99 Лондон звъни

    1 0 Отговор
    Много люта нашта министърка! Ще сдъвче и изплюе посланичката-сексолог! Този път явно са и дали добри наставления от Ми-6.

    02:31 09.08.2026

  • 100 Получила е

    2 0 Отговор

    До коментар #98 от "чака заповеди":

    Получила е вече от Лондон!

    02:32 09.08.2026

  • 101 Е И КАКВО ОТ ТОВА

    1 0 Отговор
    ПОСЛАНИКА ОТ КЪДЕ.ЩЕ ЗНАЕ.КОЙ.ОТ ТАМ КСКВО.ЩО . ПРИВИКВАНИЯ.
    ИЗЛАГАЦИЯ. Има.телефони фАКСОВЕ имейли. НЕ Е ЛОШО ДА.КУПЯТ.НЯКАКВА ТЕХНИХА.ЗА ВЪЗДУШ.ПРОСТР.ОХРАНА НА БЪЛГАРИЯ. ЧЕ ВЗИМАТ.ЗАПЛАТИ И ТО ГОЛЕМИ ЗА ЛУДО.ТО ПОВЕЧЕ ПАРИ ОТИВАТ.ЗА.ХРАНТУТЕНЕТО НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ ЗАПЛАТИ ВСЕКИ МЕСЕЦ ОТКОЛКОТО ДА.ИМА.ГОЛЯМА.ПОЛЗА ОТ ТЯХ. ЯСЛАДЖИЙСТВОТО.И.ХРАНИЛКАТА ПРОДЪЛЖАВА ДО КСПИТОЛИРАНЕ.НА БЪЛГАРИЯ. Ако не.се.саферясат управниците политици.М ай и.много много не.им.пука. ИМАТ НРДВИЖИМИ.ИМОТИ И.ПАРИ В.ЧУЖБИНА.

    02:49 09.08.2026

  • 102 Тото 1 и Тото 2

    1 0 Отговор
    Да не се окаже , че посланика го няма.......защото е отишъл да пуска още дронове с взрив по тях ?

    07:21 09.08.2026

  • 103 Отто скорЦЕНИ

    1 0 Отговор
    Ако сложим Бойко и Делян да обикалят по границата ни , те със своя страшен , заплашителен и мрачен вид , биха уплашили тези гадни дронове и те да се връщат , падат и самовзривяват от уплах.
    Решение ли е това ?

    07:24 09.08.2026

  • 104 Петер Брьогел

    1 1 Отговор
    Що така с тоз дрон ? Нали УЖ не сме врагове на Украйна ? Не е хубаво туй нещо.

    07:28 09.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове