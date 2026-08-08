Министър Петрова привика украинския посланик заради дрона

Във връзка с нахлуването на дрон в българското въздушно пространство министърът на външните работи Велислава Петрова извика посланика на Украйна в България Олеся Илашчук на среща в Министерството на външните работи, съобщават от ведомството.
Срещата ще се проведе в понеделник. Посланикът е извън страната, поясняват от МВнР.
По-рано днес на брифинг в Министерския съвет премиерът Румен Радев обяви, че дрон е навлязъл във въздушно ни пространство и се е взривил на 100 м навътре в българската граница от посока Румъния. Инцидентът е станал в 8:10 ч. тази сутрин на 200 метра от бившия контролно-пропускателен пункт между България и Румъния при Кардам и на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканския газопровод.
От Министерството на отбраната заявиха, че първоначалният анализ на останките показва, че най-вероятно се касае за дрон-примамка "Майя", използван широко от украинските въоръжени сили.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 посланика
Коментиран от #6, #49
19:53 08.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ПЧЕЛИЧКАТА МАЯ
19:54 08.08.2026
5 тьотя Олеся сексоложка
Коментиран от #14
19:55 08.08.2026
6 Никой неможе да е толкова зъл освен укра
До коментар #1 от "посланика":инец
Не му минава отзоваване
Коментиран от #45
19:57 08.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Марче, ама
19:58 08.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Помак
19:58 08.08.2026
11 Млад русораст
Коментиран от #20, #24
19:59 08.08.2026
12 Руска
20:03 08.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 кобилкина
До коментар #5 от "тьотя Олеся сексоложка":може да ходим на дискотека да забършем по някой и друг богаташ или поне да се позабавляваме!
20:03 08.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ммммм
20:04 08.08.2026
17 сбрали се две калинки
макар
храни куче да те лае
ще ви даваме пак военна помощ
а урк по черноморието ще си продължават с золумите
20:04 08.08.2026
18 министер петрова
20:06 08.08.2026
19 Ходи го закривай диванен по серко
До коментар #13 от "КОЛЬО ПАРЪМА":🐷🐷🐷🐷
20:06 08.08.2026
20 Механик
До коментар #11 от "Млад русораст":Щото дрона е приятелски, украински. За това не сме го пипали. Укрите могат да си правят каквото си искат в БГ. Дроновете им също.
Коментиран от #31
20:06 08.08.2026
21 поне браво на тукашните връмвари
за разлика от поляци, румънци и литва и латвия
се ослушваха и обвиняваха Мечока
20:07 08.08.2026
22 Смее ли
20:07 08.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ЗАБРАВИ ЛИ
До коментар #11 от "Млад русораст":ДЕМОКРАТИЧНАТА ОТБРАНА ПРАТИ РАКЕТИТЕ НА КИЕВ ПЪК ТЕ СЕГА НИ ВРЪЩАТ ЖЕСТА КАТО НИ ПРАЩАТ ДРОНОВЕ.А И КУПИХМЕ ДЕМОКРАТИЧНИ САМОЛЕТИ ПРЕДИ 10 ГОДИНИ КОИТО МОЖЕ ДА ПОЛЕТЯТ СЛЕД ОЩЕ 10
20:08 08.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Когато дрона гръмне
20:12 08.08.2026
28 Ти да видиш каква страшничка
20:16 08.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Последния Софиянец
20:17 08.08.2026
31 Ами изгони укрите
До коментар #20 от "Механик":Кво висиш като паяк тук денонощно?
20:18 08.08.2026
32 Мнение
Коментиран от #46
20:18 08.08.2026
33 Сандо
20:19 08.08.2026
34 Читател
20:19 08.08.2026
35 Делчо
20:26 08.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Румене
Кошницата какво стана ????
Нещо много приказки , дела никакви !!!!
Скоро май ще си ходиш на село , където ти е мястото .
20:28 08.08.2026
38 Дрона
20:28 08.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Жалко , че гласувах
От обещанията НИЩО не се е случило
20:30 08.08.2026
41 Олеся Илашчук не е в България
20:34 08.08.2026
42 Хо хо
20:36 08.08.2026
43 Когато дрона гръмна
Коментиран от #54
20:37 08.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Мериленд
До коментар #6 от "Никой неможе да е толкова зъл освен укра":Мисля, че нещо грешиш. Зли, гадни и още много други неща са Путин и всички негови подчинени
20:38 08.08.2026
46 Няма кадри
До коментар #32 от "Мнение":След като от 9 милиона станахме 6 милиона
20:40 08.08.2026
47 Мунчу
20:42 08.08.2026
48 Дрона е български за да задейства
20:43 08.08.2026
49 тая е
До коментар #1 от "посланика":от високия левел!
20:44 08.08.2026
50 Ами
Можеше и Радев да привика окраинския посланик за
по-сериозен разговор, но по обясними причини не го направи.
20:44 08.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 хубаво
20:46 08.08.2026
54 Ето рима
До коментар #43 от "Когато дрона гръмна":Когато дрона
Яко гръмна
Как ехото заглъхна
20:46 08.08.2026
55 Хи хи
20:46 08.08.2026
56 Стършели
20:47 08.08.2026
57 Големи измишльотини
20:52 08.08.2026
58 ?????
Хубаво ще е микробиоложката да се върне в микробиологията.
А също така Радев да се освести и да не назначава по стара традиция за вънкашен министър тва което му кажат началниците.
Нормални дипломати от кариерата все още има.
Малко са но ако продължават да ги командват парашутисти като МитоFF и подобните му само щото някога са се пресичали с някой си в някакъв офис естествено ще изчезнат.
Аз не разбирам кво още ги държи такива хора в сегашното МВнР.
20:53 08.08.2026
59 КИБОРГА
20:53 08.08.2026
60 Виждащ
20:54 08.08.2026
61 Истината
20:55 08.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 С ИНСТАЛИРАНЕТО НА ТАЗИ ЗА ВЪНШЕН
Коментиран от #76
21:03 08.08.2026
67 2577
Коментиран от #82
21:05 08.08.2026
68 Среща на кухарки
21:05 08.08.2026
69 Хо хо
21:06 08.08.2026
70 2862
Коментиран от #74, #79
21:07 08.08.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 СССР
21:10 08.08.2026
73 КПСС-БКП
Коментиран от #93
21:14 08.08.2026
74 Чамов
До коментар #70 от "2862":е комшията и кой знае какво и е вкарал в празната тимберица.
21:16 08.08.2026
75 чамовата дъска
21:23 08.08.2026
76 Пишо
До коментар #66 от "С ИНСТАЛИРАНЕТО НА ТАЗИ ЗА ВЪНШЕН":Ти стани външен, нали си умник.
Как ще те плюя тогава, свет ще ти се зъвърти
21:35 08.08.2026
77 Мераклията
21:38 08.08.2026
78 Ха-ха-ха!
21:54 08.08.2026
79 Хмм
До коментар #70 от "2862":съпругът на външната е Иван Чамов, мениджър на компания в Цюрих, милионер
Коментиран от #80
22:02 08.08.2026
80 на кой му дреме
До коментар #79 от "Хмм":коя червена свлоч тресе чамовата дъска???
22:07 08.08.2026
81 Анонимен
22:30 08.08.2026
82 Хмм
До коментар #67 от "2577":и по това време посланичката е извън страната
Коментиран от #91
22:32 08.08.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Въпрос
22:42 08.08.2026
85 Въпрос
22:45 08.08.2026
86 Ний ша Ва упрайм
22:55 08.08.2026
87 толам майтап е станало
22:55 08.08.2026
88 Предлагам България
Мунчо, обявявай всеобща мобилизация!
Повеждай лично бронираните колони към Киев!
Всички русофили- доброволци!
Да си върнем древните български земи!
22:59 08.08.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 На море
До коментар #82 от "Хмм":В Гърция. Къде другаде.
23:26 08.08.2026
92 Снимката е
23:26 08.08.2026
93 Не знае но
До коментар #73 от "КПСС-БКП":Се досеща.
23:29 08.08.2026
94 Истината
23:36 08.08.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 тая
Коментиран от #98
01:40 09.08.2026
98 чака заповеди
До коментар #97 от "тая":от мацква и кремал.....
Коментиран от #100
01:47 09.08.2026
99 Лондон звъни
02:31 09.08.2026
100 Получила е
До коментар #98 от "чака заповеди":Получила е вече от Лондон!
02:32 09.08.2026
101 Е И КАКВО ОТ ТОВА
ИЗЛАГАЦИЯ. Има.телефони фАКСОВЕ имейли. НЕ Е ЛОШО ДА.КУПЯТ.НЯКАКВА ТЕХНИХА.ЗА ВЪЗДУШ.ПРОСТР.ОХРАНА НА БЪЛГАРИЯ. ЧЕ ВЗИМАТ.ЗАПЛАТИ И ТО ГОЛЕМИ ЗА ЛУДО.ТО ПОВЕЧЕ ПАРИ ОТИВАТ.ЗА.ХРАНТУТЕНЕТО НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ ЗАПЛАТИ ВСЕКИ МЕСЕЦ ОТКОЛКОТО ДА.ИМА.ГОЛЯМА.ПОЛЗА ОТ ТЯХ. ЯСЛАДЖИЙСТВОТО.И.ХРАНИЛКАТА ПРОДЪЛЖАВА ДО КСПИТОЛИРАНЕ.НА БЪЛГАРИЯ. Ако не.се.саферясат управниците политици.М ай и.много много не.им.пука. ИМАТ НРДВИЖИМИ.ИМОТИ И.ПАРИ В.ЧУЖБИНА.
02:49 09.08.2026
102 Тото 1 и Тото 2
07:21 09.08.2026
103 Отто скорЦЕНИ
Решение ли е това ?
07:24 09.08.2026
104 Петер Брьогел
07:28 09.08.2026