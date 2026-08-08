Министър Петрова привика украинския посланик заради дрона

Във връзка с нахлуването на дрон в българското въздушно пространство министърът на външните работи Велислава Петрова извика посланика на Украйна в България Олеся Илашчук на среща в Министерството на външните работи, съобщават от ведомството.

Срещата ще се проведе в понеделник. Посланикът е извън страната, поясняват от МВнР.

По-рано днес на брифинг в Министерския съвет премиерът Румен Радев обяви, че дрон е навлязъл във въздушно ни пространство и се е взривил на 100 м навътре в българската граница от посока Румъния. Инцидентът е станал в 8:10 ч. тази сутрин на 200 метра от бившия контролно-пропускателен пункт между България и Румъния при Кардам и на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканския газопровод.

От Министерството на отбраната заявиха, че първоначалният анализ на останките показва, че най-вероятно се касае за дрон-примамка "Майя", използван широко от украинските въоръжени сили.