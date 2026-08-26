Времето днес, прогноза за сряда, 26 август: Жълт код за бури и градушки в 6 области

Времето ще претърпи рязка промяна, като Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви официално жълт код за опасни метеорологични явления. Предупреждението за интензивни валежи, мощни гръмотевични бури и градушки е в сила за шест области в страната.

След продължителните горещини, преминаващият студен атмосферен фронт ще доведе до временно понижение на температурите, но и до сериозна дестабилизация на въздушните маси.

Къде ще вали най-много: Прогноза по региони

През първата половина на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, като първите купесто-дъждовни процеси ще започнат в Североизточна България още в ранните сутрешни часове.

Около и след обяд буреносни облаци ще се развият бързо над Западна и Централна България.

Интензивни валежи: Очаква се в Стара планина и Рило-Родопската област количествата дъжд да бъдат значителни за кратко време.

Очаква се в Стара планина и Рило-Родопската област количествата дъжд да бъдат значителни за кратко време. Опасност от градушки: Атмосферните условия са изключително благоприятни за локални градушки в засегнатите от жълтия код региони.

Атмосферните условия са изключително благоприятни за локални градушки в засегнатите от жълтия код региони. Вятър: Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад, с който ще започне да нахлува по-хладен въздух.

Температурни стойности за сряда, 26 август

Въпреки нахлуващото застудяване, максималните температури в по-голямата част от вътрешността на страната ще останат летни – между 29° и 34° градуса.

София: Термометрите в столицата ще достигнат около 30° градуса.

Термометрите в столицата ще достигнат около 30° градуса. Планините: Времето ще бъде силно неустойчиво следобед. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 23° градуса, а на 2000 метра – около 17° градуса.

Какво ще бъде времето по Черноморието?

За разлика от вътрешността на България, българското крайбрежие остава относително защитено от тежките летни бури. По Черноморието денят ще започне с предимно слънчево време.

След обяд облачността ще се увеличи, но вероятността за валежи е минимална. Вятърът първоначално ще бъде от изток-югоизток, но до края на деня ще се ориентира от запад-северозапад, внасяйки леко разхлаждане. Максималните температури по морския бряг ще варират между 27° и 29° градуса, а температурата на морската вода ще остане изключително приятна за плаж – 25°-26° градуса. Вълнението на морето ще бъде умерено, около 3 бала.

Гражданите в районите с жълт код се съветват да бъдат внимателни при пътувания и да избягват открити пространства по време на гръмотевична дейност.