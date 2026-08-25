Важните новини във ФАКТИ на 25.08.2026 г.

Андрей Гюров иска властта да посочи политиците, участвали в хибридката на Иран

"Традиционно добрите отношения" с Иран, за които научихме от премиера Радев, изглежда, не са попречили на Ислямската република да проведе "хибридна операция" срещу България.За това ни съобщи министърът на отбраната", това коментира в профила си във Фейсбук бившият служебен премиер Андрей Гюров.

Ивайло Мирчев: Ще имаме двама силни кандидати на президентските избори

Съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Демократична България“ Ивайло Мирчев обяви в кулоарите на Народното събрание, че коалицията ще издигне двама силни кандидати за предстоящите президентски избори, като открои името на Андрей Гюров. Успоредно с това, лидерите на десните формации критикуваха остро приетата управленска програма на правителството на „Прогресивна България“, ръководено от премиера Румен Радев, акцентирайки върху липсата на ясна геополитическа посока, проблемите в здравеопазването и липсата на реформи в службите.

Заради липсата на "Гражданска отговорност" за линейките Катя Ивкова уволни един зам.-министър и двама директори на дирекции в МЗ

Здравният министър Катя Ивкова уволни един неин заместник и двама директори на дирекции във ведомството.

Избират трасето на магистралата Русе - Кърджали

Трасето на бъдещата автомагистрала между Русе и Кърджали трябва да бъде окончателно избрано до края на ноември тази година, съобщават от БТА. Новият инфраструктурен проект се очаква да реши дългогодишния проблем с тежкия трафик в родопския град, като осигури необходимия околовръстен път и насочи транзитните автомобили директно към граничния пункт "Маказа".

Съдът в Страсбург осъди България

Европейският съд по правата на човека осъди България заради премахването на ромско селище в покрайнините на София през август 2023 година. Магистратите в Страсбург установиха нарушение на правото на личен и семеен живот на общо 56 жалбоподатели, чиито домове бяха разрушени след спиране на тока и водата в неофициалните постройки. Съдебното решение задължава държавата да изплати финансови компенсации на засегнатите лица.

Божидар Божанов: Службите и властта се събудиха за Таки - едва след като негови хора заглушиха GPS сигнала на самолети

Службите и властта се събудиха за Таки - едва след като негови хора заглушиха GPS сигнала на самолети.

Слави Трифонов: Защо Иван Демерджиев продължава да мълчи за казуса "Петрохан"?

Демерджиев каза, че в края на месец август ще оповести фактите от разследването на случая „Петрохан“. Краят на месец август дойде, но за случая „Петрохан“ - нито дума. Мое и наше право е да получим тази информация.

53 невзривени боеприпаса и 1070 кг метални отломки са открити в района на ЕМКО след експлозията в завода край Трявна

Военнослужещи продължават прочистването в района извън "ЕМКО" в близост до с. Белица край Трявна от разпръснати невзривени боеприпаси и метални отломки след пожара и експлозиите във военния завод от 10 август.

Огромен клон се стовари върху дете във Варна

Седмокласничка е с мозъчно сътресение и голям хематом, след като над 5-метров клон се стовари върху нея в района на стадион „Тича“ във Варна. Инцидентът е станал в празничния за града 15 август след края на вечерната заря, съобщават от БНР.

Корнелия Нинова: Бюджетът за догодина ще е социален чук

Лидерът на партия "Непокорна България" и бивш вицепремиер Корнелия Нинова поиска светкавични промени в Наказателния кодекс, предвиждащи доживотен затвор за непълнолетни извършители на тежки престъпления, и предупреди за сериозна финансова криза и рекорден дълг през 2027 година в ефира на БНР този вторник.

Костадинов: Видяхме неуместното и безхарактерно поведение на Радев. Очаквам да има протести срещу опозицията

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов коментира пред журналисти в парламента, че не би се учудил, ако правителството на Румен Радев организира протести срещу опозицията, пояснявайки, че подобна демонстрация вече е била организирана в близкото минало, когато на власт беше кабинетът на Кирил Петков.

Учебната година категорично започва на 15 септември

Новата учебна година в България ще започне традиционно на 15 септември, както е заложено в Закона за предучилищното и училищното образование, съобщават от БТА. Това потвърди днес министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев след заседание на ресорната парламентарна комисия, слагайки край на спекулациите за по-ранен старт.

Проверяват как над 1 млрд. лв. за медицински изделия и помощни средства отишли при ограничен кръг фирми

Комисията за защита на конкуренцията започна производство заради съмнения за концентрация на значителен публичен ресурс за медицински изделия и помощни средства в ограничен кръг доставчици. Проверката ще обхване правилата, по които Националната здравноосигурителна каса заплаща тези продукти, съобщава Нова тв.

Ивайло Мирчев: Военният министър трябва да каже кои български политици според него са участвали в иранска хибридна атака

Министърът на отбраната Димитър Стоянов дължи отговор относно твърдението си, че български опозиционни политици са подпомогнали иранска хибридна атака срещу страната ни. Това заяви в кулоарите на Народното събрание един от лидерите на “Демократична България” Ивайло Мирчев.

Докато МВР го търси: Стоян Колев е на живо в TikTok. Похвали се, че бил в чужбина

Докато МВР го търси - избягалият от домашен арест Стоян Колев е на живо в TikTok. Малко след 12 часа живото излъчване се гледа от над 6000 души, информират от novini.bg.

Системата „бонус-малус“ влиза в сила

След над 10 години дебати и два неуспешни опита системата „бонус-малус“ при задължителната застраховка „Гражданска отговорност за автомобилистите“ влиза в сила, съобщава КФН.

Демерджиев призова за по-бърз процес за смъртта на полицаите, пометени от автобус преди 4 г. в Бургас

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник-министърът Калоян Калоянов присъстваха на церемония по почитане на паметта на служителите на Първо РУ – Бургас Атанас Градев и Йордан Илиев. Двамата полицейски служители загубиха живота си на 25 август 2022 година, докато изпълняваха служебните си задължения – спряха автобус, превозващ незаконно преминали границата на Република България мигранти. Те бяха пометени от превозното средство. Семействата на двамата загинали бургаски полицаи негодуват срещу присъдата от 20 г. лишаване от свобода, която Окръжният съд в Бургас постанови за Омар Аднан, управлявал автобуса на фаталната дата.

Министър Стоянов: Иран проведе много добра хибридна операция, за съжаление, подпомагана от български политици

Иран проведе една много добра хибридна операция, за съжаление, подпомагана от опозиционни български политици. Резултатът го виждаме какъв е. Тази хибридна операция ще продължи. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов преди началото на днешното извънредно заседание на Комисията по отбрана, цитиран от Dariknews.bg.