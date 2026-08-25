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25 прокурори са номинирани за новия ВСС

25 прокурори са номинирани за новия ВСС

25 Август, 2026 22:52 494 7

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До 16 септември се чака решение за допустимостта им

25 прокурори са номинирани за новия ВСС - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Издигнати са общо 25 кандидатури за изборни членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от прокурорската квота, съобщават от върховния административен и кадрови орган на съдебната власт.

Петима от кандидатите са прокурори от Върховна касационна прокуратура - Маринела Тотева, Красимира Филипова, Атанас Гебрев, Иванка Которова и Сийка Милева, припомни news.bg.

Сред номинираните са също Даниела Попова - административен ръководител на Апелативна прокуратура - София, Тодор Деянов - заместник-административен ръководител на Апелативна прокуратура - Пловдив и Йовита Григорова - заместник-административен ръководител на Апелативна прокуратура - Бургас

За кандидати за членове на новия състав на ВСС предложени още прокурорите Пламен Евгениев и Ивайло Ангелов от Апелативна прокуратура - София, Добринка Калчева от Апелативна прокуратура - Пловдив, Милена Гамозова от Апелативна прокуратура - Варна и Димитър Лещаков от Апелативна прокуратура - Велико Търново.

Останалите кандидати са Десислава Петрова - заместник на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, Георги Чинев - административен ръководител на Окръжна прокуратура - Бургас, Радослав Градев - административен ръководител на Окръжна прокуратура - Русе, Христо Анчев - административен ръководител на Военно-окръжна прокуратура - Пловдив, Атанас Илиев - заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Смолян, Марина Ненкова и Иван Тасков - прокурори в Софийска градска прокуратура, Благовест Вангелов и Дарин Христов - прокурори в Окръжна прокуратура - Бургас, Владимир Николов - прокурор в Окръжна прокуратура - Плевен, Ивайло Илиев - прокурор в Окръжна прокуратура - Кюстендил и Пламен Петков - прокурор в Софийска районна прокуратура.

Всички кандидати трябва да представят документите си до 9 септември 2026 г. - автобиография, мотиви за участие в процедурата, концепция за дейността на ВСС и др. До тази дата трябва и да се публикуват получените справки от Инспектората към ВСС и документите от кадровите им дела.

Прокурорската колегия на ще се произнесе допустимостта на кандидатите най-късно до 16 септември 2026 г.

Същевременно, Министерството на правосъдието информира, че на сайта на ведомството е активирана форма за подаване на сигнали за опити за влияние върху независимия избор на магистрати при пълна конфиденциалност на подателя. Приемат се сигнали опити за натиск, намеса или други действия, които могат да повлияят върху свободното и независимо волеизявление на магистратите при произвеждането на избори за членове на ВСС от професионалната квота.

Целта е да се осигури възможност за своевременно реагиране при съмнения за подобни действия и да се гарантират прозрачността и независимостта на изборния процес.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Всеки бандит се натиска за

    3 0 Отговор
    имунитет

    22:58 25.08.2026

  • 2 Как’ Сийка и тя

    2 0 Отговор
    И тя там. Това кастинг на Пайнер ли е или какво?

    23:00 25.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 каква щастлива новина

    1 1 Отговор
    значи ни очаква по справедливо бъдеще
    и лоши хорица и крадливи тикви на бунището
    корупцията ще изчезне както изчезнаха олигарсите олигавени за набързо при радевите

    23:19 25.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 хмм

    0 0 Отговор
    Сещам се за повече от 25 прокурори, които трябва да получат номинация за доживотен затвор без замяна. Специално за сричащата Сийка промоция със замяна.

    23:21 25.08.2026

  • 7 Овчар

    0 0 Отговор
    Ако аз бях командир на тази медия, щеше да бъде Топ 3 в Европа, защото щеше да се говори само с факти. Всички рекламодатели щяха да са при мене, а служителите щяха да взимат най-големите заплати. Аз съм един обикновен овчар. И това е факт.

    23:22 25.08.2026

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