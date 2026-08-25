МЕЧ издига лидера си Радостин Василев за кандидат за президент, съобщиха от партията.

Решение за номинирането му е взето от Изпълнителния съвет на формацията в днешния ден.

Кандидат на МЕЧ за вицепрезидент за изборите на 25 октомври ще бъде Красимир Манов.