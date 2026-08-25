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МЕЧ издига лидера си Радостин Василев за кандидат за президент

МЕЧ издига лидера си Радостин Василев за кандидат за президент

25 Август, 2026 21:29 562 18

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  • меч-
  • президент-
  • избори за президент-
  • президентски избори-
  • българия

Решение за номинирането му е взето от Изпълнителния съвет на формацията в днешния ден.

МЕЧ издига лидера си Радостин Василев за кандидат за президент - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

МЕЧ издига лидера си Радостин Василев за кандидат за президент, съобщиха от партията.

Решение за номинирането му е взето от Изпълнителния съвет на формацията в днешния ден.

Кандидат на МЕЧ за вицепрезидент за изборите на 25 октомври ще бъде Красимир Манов.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Програмиста

    27 2 Отговор
    Смях

    21:30 25.08.2026

  • 2 Ха ха ха

    27 2 Отговор
    Смях в залата

    21:32 25.08.2026

  • 3 къв МЕЧ

    27 1 Отговор
    досега една тиква не са нарязали

    21:33 25.08.2026

  • 4 Овчар

    20 4 Отговор
    Още един парцал който иска да стане голям ИГРАЧ..! АМАН..

    21:33 25.08.2026

  • 5 Асен Василев

    22 0 Отговор
    Точа мечове безплатно !

    21:33 25.08.2026

  • 6 Ивайло Мирчев

    20 2 Отговор
    Изберете мен! Нито един разносвач на пица няма да остане жив!

    21:33 25.08.2026

  • 7 Цигането Радко кога почва с

    11 2 Отговор
    резането на уши? Да не чака първо мошeто Радко да почне борбата с добрата си олигархия?

    21:33 25.08.2026

  • 8 Хммм

    8 6 Отговор
    Тези фашистчета всичките да направят една обща листа пак ще отпаднат. Йотова печели служебно!

    Коментиран от #10, #18

    21:34 25.08.2026

  • 9 Пич

    16 0 Отговор
    Много яко!!! Сега трябва ДПС да издигне Пеевски, а БСП - Киселова!!!
    Защо да не се позабавляваме??

    21:34 25.08.2026

  • 10 Печели ДС-Идиотова само с мадуровките

    8 3 Отговор

    До коментар #8 от "Хммм":

    Инак би трябвало доц. Димов и ген. Шивиков да са първи.

    21:38 25.08.2026

  • 11 браво

    13 1 Отговор
    Меч направо съсипа олигархията... в лицето на Киро Брейка. Така Възраждане унищожи олигархията в лицето на Ивелин Михайлов. Много ми е любопитно дали големият меч ще вземе поне 0.5% от гласовете на тези, които ще гласуват. Мечът е картонен, а рицарят и кривоуст. Пажът му се занимава единствено с това да налага всеки ден запори, щото бил страшен мъж и невероятен адвокат. Вярно ли някой ще гласува за това подобие на съвременна мутра?

    21:38 25.08.2026

  • 12 Стенли

    8 2 Отговор
    Не , че този индивид става ,за нещо , ама биволицата представяща се за бг президент и Гюро хептен , не стават , зорлем , ме карат да гласуваме за Коцето , като гледам какви са другите кандидати 😮‍💨🤨🤔

    21:41 25.08.2026

  • 13 666

    10 1 Отговор
    НЕ СТАВА ЗА ПРЕЗИДЕНТ. СЛЕДВАЩИЯТ.

    21:42 25.08.2026

  • 14 Специалист

    12 0 Отговор
    Никакви шансове.Играта е да теглят електорат от другите партий.Някой плаща

    21:44 25.08.2026

  • 15 Тервел

    2 2 Отговор
    Успех Рамзес !

    21:47 25.08.2026

  • 16 Мисля че братчедка му

    8 0 Отговор
    Роксана по става

    21:53 25.08.2026

  • 17 хахаха

    2 1 Отговор
    тея се подиграват с народа

    21:59 25.08.2026

  • 18 2554

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хммм":

    Йотова е новата Цацка

    22:00 25.08.2026

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