МЕЧ издига лидера си Радостин Василев за кандидат за президент, съобщиха от партията.
Решение за номинирането му е взето от Изпълнителния съвет на формацията в днешния ден.
Кандидат на МЕЧ за вицепрезидент за изборите на 25 октомври ще бъде Красимир Манов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Програмиста
21:30 25.08.2026
2 Ха ха ха
21:32 25.08.2026
3 къв МЕЧ
21:33 25.08.2026
4 Овчар
21:33 25.08.2026
5 Асен Василев
21:33 25.08.2026
6 Ивайло Мирчев
21:33 25.08.2026
7 Цигането Радко кога почва с
21:33 25.08.2026
8 Хммм
Коментиран от #10, #18
21:34 25.08.2026
9 Пич
Защо да не се позабавляваме??
21:34 25.08.2026
10 Печели ДС-Идиотова само с мадуровките
До коментар #8 от "Хммм":Инак би трябвало доц. Димов и ген. Шивиков да са първи.
21:38 25.08.2026
11 браво
21:38 25.08.2026
12 Стенли
21:41 25.08.2026
13 666
21:42 25.08.2026
14 Специалист
21:44 25.08.2026
15 Тервел
21:47 25.08.2026
16 Мисля че братчедка му
21:53 25.08.2026
17 хахаха
21:59 25.08.2026
18 2554
До коментар #8 от "Хммм":Йотова е новата Цацка
22:00 25.08.2026