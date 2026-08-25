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Прокуратурата иска постоянен арест за избягалия Стоян Колев

Прокуратурата иска постоянен арест за избягалия Стоян Колев

25 Август, 2026 21:41 639 6

  • стоян колев-
  • инфлуенсър-
  • бягство-
  • арест

Срещу Стоян Колев вече е внесен обвинителен акт за серия от груби нарушения на обществения ред, извършени при условията на продължавано престъпление

Прокуратурата иска постоянен арест за избягалия Стоян Колев - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Районна прокуратура - Пазарджик поиска промяна на мярката за неотклонение на 39-годишния инфлуенсър Стоян Колев от „домашен арест“ в „задържане под стража“, след като той е напуснал адреса си и е обявен за общодържавно издирване. Това съобщават от пресцентъра на държавното обвинение. Съдебното заседание, на което ще бъде разгледано предложението, е насрочено за 26 август 2026 година.

В понеделник, 24 август, компетентните органи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ - Бургас са информирали прокуратурата в Пазарджик, че Колев е нарушил наложената му мярка за неотклонение. Обвиняемият е напуснал адреса, на който е трябвало да търпи домашния си арест. Към момента той се намира в неизвестност и не е установен от органите на реда, поради което полицията го е обявила за общодържавно издирване.

Тази ситуация е принудила Районна прокуратура - Пазарджик спешно да внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение, за да се гарантира участието му в наказателното производство.

Срещу Стоян Колев вече е внесен обвинителен акт за серия от груби нарушения на обществения ред, извършени при условията на продължавано престъпление. Според данните на разследването, на 16 юни 2026 година на автомагистрала „Тракия“ в участъците на областите София и Пазарджик, инфлуенсърът е управлявал лек автомобил марка „Ауди“ изключително агресивно.

От прокуратурата посочват, че водачът е шофирал с висока скорост, приближавал се е опасно близо до останалите участници в движението, присветвал е с фарове и дори е размахвал пневматична пушка през прозореца. Освен за хулиганските действия на пътя, той е предаден на съд и за шофиране след употреба на наркотични вещества. Химикотоксикологичното изследване категорично е установило наличието на кокаин в организма му по време на инцидента.

Криминалната хроника на Колев се допълва от инцидент, разиграл се три дни по-късно – на 19 юни 2026 година. Тогава, в сградата на Съдебната палата в Пазарджик, непосредствено след като му е била наложена първоначалната мярка „задържане под стража“, той се е държал непристойно. Обвиняемият е викал и е използвал нецензурни изрази в присъствието на граждани и служители от съдебната охрана, което е добавило още едно обвинение към досието му.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    7 2 Отговор
    Когато един руснак и един европеец седнат да си говорят, разликата се вижда още на първата минута. Руснакът пита: „Как работи това? Защо е така? Каква е логиката?“ Европеецът пита: „Къде е формулярът? Кой е отговорният?“ Единият търси истината, другият търси разрешение. Руснакът мисли с главата си, защото е израснал в среда, където нищо не ти се дава готово. Европеецът мисли с правилата, защото е свикнал всичко да е наредено. Двамата говорят на един език, но разбират напълно различен свят. Болонската система направи от европееца перфектен служител, но му отне способността да мисли. Руското образование направи от руснака човек, който може да изгради нещо от нулата. Ако седнат на една маса, руснакът ще извади решението, а европеецът ще извади протокола.

    Коментиран от #5

    21:45 25.08.2026

  • 2 а дали

    7 0 Отговор
    Прокуратурата иска постоянен арест за крадците на ошушканата държавна хазна

    голяма мълчание

    21:53 25.08.2026

  • 3 марийче що ни занимаваш

    4 1 Отговор
    с тоз хахо изплъзнал се на заптиета от домашния арес

    пълни смешни за сценарий за бг пълнежен сериал

    21:55 25.08.2026

  • 4 Олеся Чукчyк

    2 3 Отговор
    Свобода за смелия украинец!!!

    21:56 25.08.2026

  • 5 Най-якото е, че тоя неадекватния примат

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    ви направи смешен многоимотния точен с парите Ментърджиев. А хората все още масово не са чак толкова тъпи и много добре виждат "нивото" на измамта от новата стара червена власт на Герговците, Копринките, Крадевците и шефа ви Шиши!

    21:59 25.08.2026

  • 6 Точния с парите и многото имоти

    2 0 Отговор
    пак изтърва "най-големия престъпник" в територията, ХАХАХАХА!

    22:01 25.08.2026

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