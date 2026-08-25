Прокуратурата иска постоянен арест за избягалия Стоян Колев

Районна прокуратура - Пазарджик поиска промяна на мярката за неотклонение на 39-годишния инфлуенсър Стоян Колев от „домашен арест“ в „задържане под стража“, след като той е напуснал адреса си и е обявен за общодържавно издирване. Това съобщават от пресцентъра на държавното обвинение. Съдебното заседание, на което ще бъде разгледано предложението, е насрочено за 26 август 2026 година.

В понеделник, 24 август, компетентните органи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ - Бургас са информирали прокуратурата в Пазарджик, че Колев е нарушил наложената му мярка за неотклонение. Обвиняемият е напуснал адреса, на който е трябвало да търпи домашния си арест. Към момента той се намира в неизвестност и не е установен от органите на реда, поради което полицията го е обявила за общодържавно издирване.

Тази ситуация е принудила Районна прокуратура - Пазарджик спешно да внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение, за да се гарантира участието му в наказателното производство.

Срещу Стоян Колев вече е внесен обвинителен акт за серия от груби нарушения на обществения ред, извършени при условията на продължавано престъпление. Според данните на разследването, на 16 юни 2026 година на автомагистрала „Тракия“ в участъците на областите София и Пазарджик, инфлуенсърът е управлявал лек автомобил марка „Ауди“ изключително агресивно.

От прокуратурата посочват, че водачът е шофирал с висока скорост, приближавал се е опасно близо до останалите участници в движението, присветвал е с фарове и дори е размахвал пневматична пушка през прозореца. Освен за хулиганските действия на пътя, той е предаден на съд и за шофиране след употреба на наркотични вещества. Химикотоксикологичното изследване категорично е установило наличието на кокаин в организма му по време на инцидента.

Криминалната хроника на Колев се допълва от инцидент, разиграл се три дни по-късно – на 19 юни 2026 година. Тогава, в сградата на Съдебната палата в Пазарджик, непосредствено след като му е била наложена първоначалната мярка „задържане под стража“, той се е държал непристойно. Обвиняемият е викал и е използвал нецензурни изрази в присъствието на граждани и служители от съдебната охрана, което е добавило още едно обвинение към досието му.