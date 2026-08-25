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Военни и Гранична полиция издирват дрон в морето между Царево и Варвара

Военни и Гранична полиция издирват дрон в морето между Царево и Варвара

25 Август, 2026 20:43 601 11

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  • полиция

Случаят идва дни след като край Кранево беше открит друг дрон, изплувал на брега

Военни и Гранична полиция издирват дрон в морето между Царево и Варвара - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Специалисти на Военноморските сили и „Гранична полиция“ издирват обект в морето между Царево и Варвара след получен сигнал за безпилотен летателен апарат, съобщи БНТ.

Към момента не може да се потвърди с категоричност какъв е моделът и произходът на дрона, нито в какво състояние се намира той. Екипите обследват района, за да локализират обекта.

Случаят идва дни след като край Кранево беше открит друг дрон, изплувал на брега. Експертите го класифицираха като дрон-примамка без наличие на взривно вещество на борда.


Царево / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да разширят

    6 0 Отговор
    до Шабла!

    20:45 25.08.2026

  • 2 Робот

    10 0 Отговор
    По добре да идат при врачка и да си спестят мъките..

    Коментиран от #7

    20:45 25.08.2026

  • 3 СалоМан и проклятието на Герана обиец

    5 1 Отговор
    Ба теа примамки ,да не е почнал лова на гъски ве ?

    20:56 25.08.2026

  • 4 Корморан

    6 2 Отговор
    Морето изобщо не спокойно, макар вълните да са гладки. Всеки момент може да обърне на буря. Да го търсят в Ахтопол.

    20:57 25.08.2026

  • 5 Лорд Mанro Джери

    6 0 Отговор
    Да събирате парчетата и да направите български дронове и то повече ,че кат военна сила ни се смеят и в Мадагъскар

    Коментиран от #11

    20:58 25.08.2026

  • 6 Мнение

    5 0 Отговор
    Като го намерят, да не го взривяват близо до брега, че още не са поправили щетите на къщата в Синеморец, дето изпотрошиха прозорци и врати. И си траят, дано да се размине.

    20:59 25.08.2026

  • 7 Европеец

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    Е преди време черноморието беше с платноходки, а от как запазващите направиха преврата в Украйна, нещата се влошиха..... Дронове по бг крайбрежието, сигурно вече са станали десетина, та кой ли ще ходи вече на бг Черноморие..... Ама нашите хрантутници с зелени чорапи и на врачка да ходят файдата никаква-под поръчката мозъка вече е чалнат, но пак ще получат 20 брутни заплати накрая....

    Коментиран от #8

    21:01 25.08.2026

  • 8 Робот

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    Руснаците сигурно са сложили заглушители в морето...))))))

    21:04 25.08.2026

  • 9 непукист

    6 2 Отговор
    Хич не ме интересуват някакви си дронове и морски мини. По българското Черноморие живеят основно украинци. Ако наркомана иска да накаже дезертьорите, това си е негова работа, да се оправя.

    21:15 25.08.2026

  • 10 Чакаме обаждане на 112: „Къде е дронът?“

    3 0 Отговор
    Чакаме обаждане на 112: „Къде е дронът?“

    Защо са ни радари, системи за ранно предупреждение и специализирано противодействие на дронове? По-евтино е да чакаме някой гражданин да се обади на 112:

    „Видях дрон на плажа.“

    После доброволците започват издирването:

    Крилото — при бай Иван.
    Двигателят — при бай Пешо.
    Ако има повече метал — проверете и при бай Гошо.

    Шегата е горчива. Никой не очаква България да покрие утре цялата си територия с най-скъпите системи в света. Но държава с Черноморска граница и критична инфраструктура трябва постепенно да изгради многослойна система за откриване, проследяване, идентификация и при необходимост прихващане на дронове.

    Защото 112 трябва да бъде последната резервна линия за подаване на сигнал, а не националната система за ранно откриване на дронове.

    21:19 25.08.2026

  • 11 Име

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Лорд Mанro Джери":

    "Парчето" го има, за вас!

    21:29 25.08.2026

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