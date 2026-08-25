Военни и Гранична полиция издирват дрон в морето между Царево и Варвара

Специалисти на Военноморските сили и „Гранична полиция“ издирват обект в морето между Царево и Варвара след получен сигнал за безпилотен летателен апарат, съобщи БНТ.
Към момента не може да се потвърди с категоричност какъв е моделът и произходът на дрона, нито в какво състояние се намира той. Екипите обследват района, за да локализират обекта.
Случаят идва дни след като край Кранево беше открит друг дрон, изплувал на брега. Експертите го класифицираха като дрон-примамка без наличие на взривно вещество на борда.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да разширят
20:45 25.08.2026
2 Робот
Коментиран от #7
20:45 25.08.2026
3 СалоМан и проклятието на Герана обиец
20:56 25.08.2026
4 Корморан
20:57 25.08.2026
5 Лорд Mанro Джери
Коментиран от #11
20:58 25.08.2026
6 Мнение
20:59 25.08.2026
7 Европеец
До коментар #2 от "Робот":Е преди време черноморието беше с платноходки, а от как запазващите направиха преврата в Украйна, нещата се влошиха..... Дронове по бг крайбрежието, сигурно вече са станали десетина, та кой ли ще ходи вече на бг Черноморие..... Ама нашите хрантутници с зелени чорапи и на врачка да ходят файдата никаква-под поръчката мозъка вече е чалнат, но пак ще получат 20 брутни заплати накрая....
Коментиран от #8
21:01 25.08.2026
8 Робот
До коментар #7 от "Европеец":Руснаците сигурно са сложили заглушители в морето...))))))
21:04 25.08.2026
9 непукист
21:15 25.08.2026
10 Чакаме обаждане на 112: „Къде е дронът?“
Защо са ни радари, системи за ранно предупреждение и специализирано противодействие на дронове? По-евтино е да чакаме някой гражданин да се обади на 112:
„Видях дрон на плажа.“
После доброволците започват издирването:
Крилото — при бай Иван.
Двигателят — при бай Пешо.
Ако има повече метал — проверете и при бай Гошо.
Шегата е горчива. Никой не очаква България да покрие утре цялата си територия с най-скъпите системи в света. Но държава с Черноморска граница и критична инфраструктура трябва постепенно да изгради многослойна система за откриване, проследяване, идентификация и при необходимост прихващане на дронове.
Защото 112 трябва да бъде последната резервна линия за подаване на сигнал, а не националната система за ранно откриване на дронове.
21:19 25.08.2026
11 Име
До коментар #5 от "Лорд Mанro Джери":"Парчето" го има, за вас!
21:29 25.08.2026