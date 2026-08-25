Новини
България »
Министър Пеев: Модернизацията на железниците продължава с новите влакове „Алстом“

Министър Пеев: Модернизацията на железниците продължава с новите влакове „Алстом“

25 Август, 2026 21:07 578 17

  • железница-
  • влак-
  • бдж-
  • георги пеев-
  • алстом-
  • шкода-
  • българия

Първите два от общо 35 нови влака „Алстом“ ще влязат в редовна експлоатация в началото на септември

Министър Пеев: Модернизацията на железниците продължава с новите влакове „Алстом“ - 1
Снимка: МТС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първите два от общо 35 нови влака „Алстом“ ще влязат в редовна експлоатация в началото на септември. Към момента 12 влака са доставени в България, а останалите 23 ще бъдат готови за доставка до април 2027 г. Това обяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев на Централна гара София по време на представянето на първия електрически мотрисен влак „Алстом“ за България. На събитието присъстваха заместник министър-председателят по управление на европейските средства Атанас Пеканов, заместник-министър Цвета Тимева, президентът на „Алстом“ за Европа Андрю ДеЛеоне и ръководствата на БДЖ и НК „Железопътна инфраструктура“.

Министър Пеев подчерта, че мотрисите на „Шкода“ и „Алстом“ са първите доставки на нов подвижен състав от 20 години. „При осигурено финансиране имаме възможност да закупим и допълнителни влакове, което ще ускори програмата за модернизация на подвижния състав. Нашият екип работи денонощно, за да бъдат влаковете доставени, тествани и сертифицирани в срок“, заяви транспортният министър.

„Наред с новите влакове трябва да имаме добра инфраструктура и съвременни системи за безопасност. Работим активно и за повишаване на сигурността във влаковете. Създадена е работна група с участието на МВР, която ще задейства необходимите оперативни процедури за по-добро взаимодействие между институциите“, каза още Георги Пеев.

Той посочи, че новите влакове на „Алстом“ трябва да бъдат използвани ефективно и да обслужват и по-дълги направления, включително линията до Бургас.

Вицепремиерът Атанас Пеканов отбеляза, че проектът е бил под риск, но днес вече дава възможност за значително подобряване на качеството и комфорта на железопътния транспорт. „През следващите три месеца ще се работи по Социалния план за климата, по който България очаква да получи около 3 млрд. евро, като значителна част от средствата ще бъде насочена към транспорта и повишаването на енергийната ефективност“, каза Пеканов.

„Този влак беше предоставен в рекордно кратки срокове и е добър пример за това как българското правителство се възползва от възможностите на европейските фондове“, заяви Андрю ДеЛеоне, президент на „Алстом“ за Европа. „Всеки състав е с шест вагона и капацитет от 325 пътници, 100% климатизиран и разполага с място за велосипеди“, каза Делеоне и добави, че поддръжката ще се извършва в България, в специално изградено депо, като около 50 български инженери и служители ще се грижат за влаковете.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пеев докара новите подаръци

    5 1 Отговор
    за шефа си Пеевски

    21:09 25.08.2026

  • 2 Фейк - либераст

    4 5 Отговор
    КЪДЕ СА СОФИЙСКИТЕ ГЕНИИ, МАЙСТОРИ НА СПРЕЯ, ЧЕ ОЩЕ НЕ СА ГИ НАШАРИЛИ ! ЗАКЪСНЯВАТ!

    21:09 25.08.2026

  • 3 Овчар

    9 1 Отговор
    Модернизацията трябва да започне от железния ПЪТ..! После влаковете..! ЧУКАНИ..

    Коментиран от #9

    21:11 25.08.2026

  • 4 А50

    5 1 Отговор
    А управлението на влаковете между гарите ще става по телефон и трубка.

    21:14 25.08.2026

  • 5 папането на връмвари калинки покрай

    3 2 Отговор
    общ поръчка железниците продължава

    не казват колко парици чинат тез мутреси
    и по колко са на парче при производител директно без дълга кьор софра

    21:20 25.08.2026

  • 6 ЖАЛКО, ЧЕ

    4 1 Отговор
    не позволиха на китайците да направят наново цялата железопътна мрежа в България и да внесат свои влакове. Всичко щеше да блести. Вместо това купиха германски влакове втора употреба от Втората световна война, в които хората се задушаваха, защото прозорците не се отваряха, а климатиците бърза се чупеха. Сега ще се нагледаме на нови влакове, карани върху стари релси от момчета машинисти, свикнали да карат "на магия" и да се справят с трудни ситуации понякога с цената на живота си. Хайде да видим какво ще направят европейците, какви влакове ще ни доставят. И колко ще ни струват.

    21:28 25.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 койдазнай

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Железния път се обновява от 20 години. До сега са изхарчени към 40 млрд и са ремонтирани по няколко пъти 700 км железен път.

    21:31 25.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Да добре купих ги че са красиви

    2 0 Отговор
    При покупката на нови влакове трябва първо да се покаже икономическата сметка.

    Колко пътници реално ще използват тези композиции? Колко хора ще оставят автомобилите и автобусите? Каква ще бъде средната заетост не само в пиковите часове, а през целия ден и по по-слабо натоварените линии?

    Точно тук е предимството на универсалния локомотив. Siemens Smartron може да тегли различни композиции и инвестицията не е обвързана единствено с конкретен пътнически влак.

    15-те нови Siemens бяха разумна инвестиция за БДЖ.

    Преди да похарчим още милиарди за специализиран подвижен състав, нека видим бизнес модела: пътници, приходи, разходи, заетост и цена на километър.

    Железницата трябва да се управлява с икономическа сметка, а не с рекламна брошура.

    21:32 25.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Да добре купих ги че са красиви

    1 0 Отговор
    Можете да купите най-красивия чешки пътнически влак, но ако няма достатъчно пътници, той няма сам да произведе приходи. Ще стои, ще се амортизира и ще продължава да има разходи.

    Точно затова защитавахме друг принцип - максимално универсален железопътен актив.

    Новият магистрален локомотив може да тегли пътническа композиция. Когато пътническият поток е недостатъчен, икономическата логика изисква активът да може да бъде използван максимално ефективно и за други железопътни дейности, включително там, където има товари и приходи.

    Товарният влак не пита колко семейства са решили тази сутрин да оставят автомобила вкъщи.

    21:35 25.08.2026

  • 14 Да добре купих ги че са красиви

    2 1 Отговор
    Затова трябва да признаем и правилното решение. 15-те Siemens Smartron бяха необходима инвестиция за българската железница.

    Трябва да благодарим и на правителството на Бойко Борисов, при което започна тази покупка. Първият договор беше подписан през 2020 г., а в крайна сметка БДЖ получи 15 нови локомотива.

    Но към всички, които искат да похарчат огромни средства за специализиран пътнически подвижен състав, без първо да покажат реалния бъдещ пътникопоток, имам един въпрос:

    Покажете бизнес модела.

    Не прогнозата колко места има влакът.

    Покажете колко от тези места ще бъдат заети.

    Покажете приходите на километър.

    Покажете разходите на километър.

    Покажете какво ще правите с композицията през часовете и по направленията, когато няма достатъчно пътници.

    Железницата не се управлява с рекламна брошура.

    Ако един актив може да печели само когато има пътници, а пътниците ги няма, той е обречен още преди да бъде купен.

    Вие още отсега сте във фалит, господа.

    Това не е политическа реплика. Това е проста икономическа сметка.

    21:36 25.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Да добре купих ги че са красиви

    0 0 Отговор
    Новите влакове са добра инвестиция само ако се използват достатъчно.

    Важно е да се изчисли реалният брой пътници през целия ден, а не само в пиковите часове.

    Трябва да се сравнят автомобилният, автобусният и железопътният транспорт и да се прогнозира колко хора реално биха избрали влака.

    Особено важни са направленията с по-малко пътници.

    Затова преди всяка голяма инвестиция трябва да има ясна икономическа оценка за заетостта, приходите и разходите на новия подвижен състав.

    21:43 25.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове