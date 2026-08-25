Министър Пеев: Модернизацията на железниците продължава с новите влакове „Алстом“

Първите два от общо 35 нови влака „Алстом“ ще влязат в редовна експлоатация в началото на септември. Към момента 12 влака са доставени в България, а останалите 23 ще бъдат готови за доставка до април 2027 г. Това обяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев на Централна гара София по време на представянето на първия електрически мотрисен влак „Алстом“ за България. На събитието присъстваха заместник министър-председателят по управление на европейските средства Атанас Пеканов, заместник-министър Цвета Тимева, президентът на „Алстом“ за Европа Андрю ДеЛеоне и ръководствата на БДЖ и НК „Железопътна инфраструктура“.
Министър Пеев подчерта, че мотрисите на „Шкода“ и „Алстом“ са първите доставки на нов подвижен състав от 20 години. „При осигурено финансиране имаме възможност да закупим и допълнителни влакове, което ще ускори програмата за модернизация на подвижния състав. Нашият екип работи денонощно, за да бъдат влаковете доставени, тествани и сертифицирани в срок“, заяви транспортният министър.
„Наред с новите влакове трябва да имаме добра инфраструктура и съвременни системи за безопасност. Работим активно и за повишаване на сигурността във влаковете. Създадена е работна група с участието на МВР, която ще задейства необходимите оперативни процедури за по-добро взаимодействие между институциите“, каза още Георги Пеев.
Той посочи, че новите влакове на „Алстом“ трябва да бъдат използвани ефективно и да обслужват и по-дълги направления, включително линията до Бургас.
Вицепремиерът Атанас Пеканов отбеляза, че проектът е бил под риск, но днес вече дава възможност за значително подобряване на качеството и комфорта на железопътния транспорт. „През следващите три месеца ще се работи по Социалния план за климата, по който България очаква да получи около 3 млрд. евро, като значителна част от средствата ще бъде насочена към транспорта и повишаването на енергийната ефективност“, каза Пеканов.
„Този влак беше предоставен в рекордно кратки срокове и е добър пример за това как българското правителство се възползва от възможностите на европейските фондове“, заяви Андрю ДеЛеоне, президент на „Алстом“ за Европа. „Всеки състав е с шест вагона и капацитет от 325 пътници, 100% климатизиран и разполага с място за велосипеди“, каза Делеоне и добави, че поддръжката ще се извършва в България, в специално изградено депо, като около 50 български инженери и служители ще се грижат за влаковете.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пеев докара новите подаръци
21:09 25.08.2026
2 Фейк - либераст
21:09 25.08.2026
3 Овчар
Коментиран от #9
21:11 25.08.2026
4 А50
21:14 25.08.2026
5 папането на връмвари калинки покрай
не казват колко парици чинат тез мутреси
и по колко са на парче при производител директно без дълга кьор софра
21:20 25.08.2026
6 ЖАЛКО, ЧЕ
21:28 25.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 койдазнай
До коментар #3 от "Овчар":Железния път се обновява от 20 години. До сега са изхарчени към 40 млрд и са ремонтирани по няколко пъти 700 км железен път.
21:31 25.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Да добре купих ги че са красиви
Колко пътници реално ще използват тези композиции? Колко хора ще оставят автомобилите и автобусите? Каква ще бъде средната заетост не само в пиковите часове, а през целия ден и по по-слабо натоварените линии?
Точно тук е предимството на универсалния локомотив. Siemens Smartron може да тегли различни композиции и инвестицията не е обвързана единствено с конкретен пътнически влак.
15-те нови Siemens бяха разумна инвестиция за БДЖ.
Преди да похарчим още милиарди за специализиран подвижен състав, нека видим бизнес модела: пътници, приходи, разходи, заетост и цена на километър.
Железницата трябва да се управлява с икономическа сметка, а не с рекламна брошура.
21:32 25.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Да добре купих ги че са красиви
Точно затова защитавахме друг принцип - максимално универсален железопътен актив.
Новият магистрален локомотив може да тегли пътническа композиция. Когато пътническият поток е недостатъчен, икономическата логика изисква активът да може да бъде използван максимално ефективно и за други железопътни дейности, включително там, където има товари и приходи.
Товарният влак не пита колко семейства са решили тази сутрин да оставят автомобила вкъщи.
21:35 25.08.2026
14 Да добре купих ги че са красиви
Трябва да благодарим и на правителството на Бойко Борисов, при което започна тази покупка. Първият договор беше подписан през 2020 г., а в крайна сметка БДЖ получи 15 нови локомотива.
Но към всички, които искат да похарчат огромни средства за специализиран пътнически подвижен състав, без първо да покажат реалния бъдещ пътникопоток, имам един въпрос:
Покажете бизнес модела.
Не прогнозата колко места има влакът.
Покажете колко от тези места ще бъдат заети.
Покажете приходите на километър.
Покажете разходите на километър.
Покажете какво ще правите с композицията през часовете и по направленията, когато няма достатъчно пътници.
Железницата не се управлява с рекламна брошура.
Ако един актив може да печели само когато има пътници, а пътниците ги няма, той е обречен още преди да бъде купен.
Вие още отсега сте във фалит, господа.
Това не е политическа реплика. Това е проста икономическа сметка.
21:36 25.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Да добре купих ги че са красиви
Важно е да се изчисли реалният брой пътници през целия ден, а не само в пиковите часове.
Трябва да се сравнят автомобилният, автобусният и железопътният транспорт и да се прогнозира колко хора реално биха избрали влака.
Особено важни са направленията с по-малко пътници.
Затова преди всяка голяма инвестиция трябва да има ясна икономическа оценка за заетостта, приходите и разходите на новия подвижен състав.
21:43 25.08.2026