България е №1 в ЕС и №2 в света по смъртност: почти 100 000 починали за година

България продължава да е страната с най-висок общ коефициент на смъртност в Европейския съюз. По данни на Евростат за 2024 г. показателят е 15,6 починали на 1000 души население при средно 10,7 промила за ЕС.
При международните сравнения България е сред държавите с най-висока обща смъртност в света, като в разглежданата класация пред нея е само Монако.
Тези числа обаче трябва да се четат внимателно. Общият коефициент на смъртност зависи не само от здравословното състояние на населението, но и от неговата възрастова структура. А България е сред най-застаряващите общества в Европа.
Почти 100 000 починали за една година
Окончателните данни на Националния статистически институт за 2025 г. показват, че през годината в България са починали 99 479 души.
В същото време са се родили 50 241 деца.
Така само за една година разликата между починалите и новородените достига 49 238 души.
Това означава, че на приблизително всеки един новороден българин се падат двама починали.
Коефициентът на обща смъртност през 2025 г. е 15,5 промила, което потвърждава изключително високото ниво на показателя.
България е първа в Европейския съюз
Данните на Евростат показват, че България е на първо място в ЕС по общ коефициент на смъртност.
За 2024 г. той е 15,6‰, докато средната стойност за Европейския съюз е 10,7‰.
След България се нареждат Латвия и Унгария.
Това не е ново явление. България от години е в челото на европейската статистика по този показател.
Защо смъртността е толкова висока?
На пръв поглед числото 15,5 промила изглежда като директна оценка на здравословното състояние на обществото. Всъщност картината е по-сложна.
Общият коефициент на смъртност измерва броя на починалите спрямо цялото население. Когато в една държава има голям дял възрастни хора, естествено се регистрират повече смъртни случаи на 1000 жители.
А България застарява.
В края на 2025 г. хората на 65 и повече години са 24,3% от населението на страната.
Средната възраст на населението вече е над 45 години.
Това е една от основните причини България да има толкова висок брутен коефициент на смъртност.
Но застаряването не обяснява всичко
Зад демографските показатели стои и сериозен здравен проблем.
Сърдечносъдовите заболявания са водещата причина за смърт в България. Те са причина за над 60% от всички смъртни случаи. След тях се нареждат онкологичните заболявания.
Това означава, че освен възрастовата структура значение имат и фактори като профилактиката, ранната диагностика, достъпът до медицинска помощ, начинът на живот и разпространението на хроничните заболявания.
Затова при сравнение между различни държави се използват и възрастово стандартизирани показатели. Те премахват влиянието на различната възрастова структура и позволяват по-коректно да се сравни смъртността между обществата.
Най-големият проблем е естественият прираст
В крайна сметка най-тревожната цифра не е дори 15,5 промила.
Това е разликата между 50 241 новородени и 99 479 починали.
За една година България е загубила по естествен път близо 50 хиляди души.
Положителната миграция частично компенсира тази загуба, но не може да промени основната тенденция.
Демографската криза вече не е просто въпрос на раждаемост. Тя е съчетание от нисък брой раждания, висока смъртност, застаряване на населението, обезлюдяване на цели региони и миграция.
Разликите между регионите са огромни
Демографският проблем не засяга еднакво всички части на страната.
През 2025 г. най-висок коефициент на смъртност е отчетен във Видин – 24,2‰.
Следват Монтана с 21,5‰ и Кюстендил с 21,2‰.
В София коефициентът е значително по-нисък – 11,1‰.
Причината отново е свързана с възрастовата структура. В някои от най-силно обезлюдените региони делът на възрастните хора е много по-висок, докато големите градове привличат млади хора чрез образование, работа и миграция.
Какво означава това за бъдещето?
Ако броят на ражданията остава трайно нисък, а продължителността на живота се увеличава без достатъчно подмладяване на населението, делът на възрастните хора ще продължи да расте.
Това означава по-малко хора в трудоспособна възраст, по-голям натиск върху пенсионната система, повече потребности от здравни и социални услуги и по-малък потенциал за икономически растеж.
Затова демографската криза не може да бъде сведена само до въпроса „колко сме“.
Въпросът е какъв ще бъде съставът на българското общество след 10, 20 или 30 години.
И последните данни дават достатъчно основание темата да бъде разглеждана не като далечен проблем, а като процес, който вече променя страната.
Източници: НСИ, Eurostat,United Nations – World Population Prospects 2024, World Health Organization (WHO), World Bank – World Development Indicators
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 лъжа ли е
Коментиран от #12
06:23 26.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Робот
06:30 26.09.2026
4 закон на мьрфи
06:34 26.09.2026
5 Настопроценти
06:34 26.09.2026
6 Това...
06:37 26.09.2026
7 Факти
06:42 26.09.2026
8 оня с коня
06:44 26.09.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ОБАЧЕ ПРОБЛЕМА Е ЧЕ НЯМА ДА МИ ИЗДЪРЖАТ НЕРВИТЕ НА ГЕНОЦИДА И ЩЕ РАЗСТРЕЛЯМ НЯКОЙ МЕСТЕН ФЕОДАЛ
.....
И НИКОЙ НЯМА ДА МЕ ПОДКРЕПИ .....
06:44 26.09.2026
10 Сега
06:44 26.09.2026
11 оня с коня
искахте банани, яжте сега бананите и стига сте ревали
Коментиран от #13
06:46 26.09.2026
12 Ще ти се,
До коментар #1 от "лъжа ли е":мързи ви да гледате деца.
06:51 26.09.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #11 от "оня с коня":ТАТО Е НЕЗАКОНЕН СИН НА ФЕРДИНАНД
....
РАДОЙ РАЛИН
" ПЪРВИТЕ ПАДНАХА В КЪРВИ
ПОСЛЕДНИТЕ СТАНАХА ПЪРВИ"
.....
СТИГА С ТАЯ МИТОЛОГИЯ ЗА ТАТО - НАРОДЪТ ,
НАШИЯ НАРОД. ПОСТРОИ ВСИЧКО
КОЕТО СЕГА ГО РУШАТ !
06:52 26.09.2026