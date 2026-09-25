Зеленски: Путин е "нулевият пациент" на военната зараза

Пред ООН украинският президент Володимир Зеленски отправи настойчиво предупреждение за опасностите, които Русия създава за световната общност. По време на общата дискусия в Ню Йорк Зеленски описа бремето на руската агресивна война, което Украйна носи от вече четири години и половина. Зеленски заяви още, че Русия на Путин представлява заплаха също за Република Молдова, Полша и балтийските държави.
Зеленски обрисува Путин, като използва един медицински термин: „Той е пациентът нула, от когото продължава да се разпространява заразата на войната". Затова украинският президент призова Путин да бъде спрян и „да му се отнеме възможността да разпространява злото".
Зеленски с нова молба за доставка на ракети за ПВО
Зеленски за пореден път подчерта, че страната му разчита на международната помощ, за да се отбранява успешно и призова да бъдат изпратени спешно необходимите системи за противовъздушна отбрана.
Освен това той описа напредъка на Украйна в областта на дроновите технологии, който страната споделя с партньорите си, и се изказа за създаването на модерна интегрирана отбранителна система срещу заплахата от дронове във въздуха, по вода и на сушата.
Цивилни жертви при руски въздушни удари
И през изминалата нощ (бел.ред. нощта срещу четвъртък) имаше руски въздушни удари срещу Украйна, при които загинаха цивилни граждани. В региона на Харков са загинали шестима, а в столицата Киев е имало най-малко двама загинали и няколко ранени. Зеленски заяви в Телеграм, че ударите са били насочени срещу граждански цели, включително срещу един родилен дом, енергийни обекти и логистика.
Вадефул: Безразсъдна и опасна ескалация от страна на Русия
Пред ООН министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул също осъди руската агресивна война срещу Украйна. На фона на засилващите се хибридни атаки той обвини Путин в ескалация на агресията срещу Европа. „Хибридните атаки на Русия срещу онези, които подкрепят Украйна и международното право, достигнаха ново ниво“, заяви германският християндемократ, имайки предвид и опита за атака с дрон на летището в Лайпциг. „Това не е единственият случай на безразсъдната и опасна ескалация на Русия в Европа“, добави той.
Вадефул призова за незабавно примирие – включително в Черно море, за да се осигурят доставките на зърно и хранителни продукти за света. Освен това той се обяви за обмен на военнопленници и възобновяване на преговорите за мир на основата на международното право. „Нека най-сетне излезем от тази спирала на разрушение и насилие“, призова германският външен министър.
Автор: Сузане Айкенфондер
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 честен ционист
09:08 25.09.2026
4 Тоя артист
Коментиран от #39
09:08 25.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ба баааа
Коментиран от #72
09:09 25.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ба баааа
09:09 25.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ....
Коментиран от #24, #27, #36
09:10 25.09.2026
11 Емил
И доста дрогирано!
Ама за това му се плаща на зеленото, какво да прави!!!
Коментиран от #30, #54
09:10 25.09.2026
12 Ба баааа
09:11 25.09.2026
13 Къро
09:11 25.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 защо
Гарантирано от DW.
09:11 25.09.2026
16 Русия попиля НАТО
Образувал се е втори котел за украинските въоръжени сили. Първият в момента се разчиства в Харковска област. Вторият е значителен - за снабдяване (боеприпаси, гориво и свежи резерви) за подразделенията на украинските въоръжени сили западно от Покровск и Мирноград преминаваше през Доброполье.
Загубата на Доброполье физически ще отреже южния фланг на групировката на ВСУ от северната в този район. Цялата логистична мрежа на украинските въоръжени сили на изток сега е разделена на две изолирани зони, без възможност за бързо преразпределяне на резерви по пътищата.
Доброполье е последният голям градски център в този район преди административната граница с Днепропетровска област и загубата му ще е плачевна за НАТО
Освен това, пробив през Доброполье към Александровка (само на 20 км на север) би позволил широка дъга да заобиколи агломерацията Краматорск-Славянск от югозапад. Ако този план бъде реализиран дори наполовина, той застрашава тила на цялата групировка на украинските въоръжени сили в Краматорск и обезсмисля дългогодишната укрепителна система, изградена по линията Дружковка-Константиновка-Краматорск-Словянск.
09:11 25.09.2026
17 Владимир Зеленски (уж) президент
09:12 25.09.2026
18 Путин е шефа
09:12 25.09.2026
19 Зеленски
09:13 25.09.2026
20 Нулев пациент
Коментиран от #60, #75
09:14 25.09.2026
21 Граф Сен Жермен
До коментар #14 от "Чакай,чакай":Дудука си е направен, само компанията трябва да свирите на него!
09:15 25.09.2026
22 мородер
09:15 25.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Какво очакваш
До коментар #23 от "Русия попиля НАТО":От фкисналото зеле
09:17 25.09.2026
26 русия Гнездо на Тероризма
Коментиран от #81
09:17 25.09.2026
27 Емил
До коментар #10 от "....":Много интересно изказване колега!!!
И едните и другите са маскари, ама ние сме си най, а?
А тези които бутат оръжие на Украйна и я накараха да убива собственото си население от 2014 година, и събудиха и създадоха с много пари едно нацистко и антируско мислене са невинни така ли?
За това сигурно нищо не сте чувал нали?
Жалко за убитите руснаци и украинци които играят по свирката на англосаксите и ревизионистите от Германия!!!
09:17 25.09.2026
28 Зеленски
09:19 25.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Точно кадано
До коментар #11 от "Емил":Нещастник
Вече няма съзнание
09:20 25.09.2026
31 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Благодаря за отговорите?
09:22 25.09.2026
32 АБВ
Под влияние на наркотиците поведението на Зеленски отдавна граничи с лудостта. Той трябва да бъде спрян на всяка цена. За лечение в неговия случай е много късно.
09:23 25.09.2026
33 Лелее
09:23 25.09.2026
34 НАЛИ
Коментиран от #41, #42
09:23 25.09.2026
35 ТОЗИ АРТИС ЕВРЕЙСКИ
09:24 25.09.2026
36 Дори и Путин сега
До коментар #10 от "....":Да изчезне, то светът силно се разбърква вече. БРИКС остават. Иран ще има яо. Никой вече, нищо не вярва но Запада. И западналите се самоубиха вече. Е и кво, ако Путин изчезне? Еми западът вече умре, бе!!!
Коментиран от #50
09:25 25.09.2026
37 ами
09:25 25.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 стоян
До коментар #4 от "Тоя артист":До 4 ком - а другаря путин защо не иде да се защити в ООН - там на всички е гарантиран живота дори иранския отиде дето воюват със САЩ- явно наистина е много страхлив
Коментиран от #49, #65
09:25 25.09.2026
40 читател
1.ще яде бой.
2.това е от кокаина.
3.и двете .
Коментиран от #46
09:27 25.09.2026
41 Даааа
До коментар #34 от "НАЛИ":Путин е рекордьор по престои в бункери.Факт.
Коментиран от #44
09:27 25.09.2026
42 кде е путин?
До коментар #34 от "НАЛИ":путин се крие у бункеро, а нелигитимния Зеленски го посрещат с ръкопляскания в ООН?!?!?!
Коментиран от #47
09:27 25.09.2026
43 Спрете да му давате дума
09:27 25.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Наглецо
09:27 25.09.2026
46 Карлуково /Старшата сестра
До коментар #40 от "читател":Сутринта ти казах поне днес да не си показваш олигофренщината!
Коментиран от #52
09:28 25.09.2026
47 ха ха ха ....
До коментар #42 от "кде е путин?":Дреме му на Путин за машата на краварите наречена ооНе.
09:28 25.09.2026
48 ХиХи
09:28 25.09.2026
49 АБВ
До коментар #39 от "стоян":Не е работа на Путин да ходи насам-натам, като Зеленски, дето обикаля света да проси пари и оръжие. Той си има държава и трябва да я управлява. Насам-натам праща своите емисари.
Например:
Руският външен министър Сергей Лавров връчи на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш доклад за фалшифицирането на събитията в Буча и настоя Секретариатът на ООН да проведе подробно разследване на инсценирания инцидент. Това съобщиха от руското външно министерство, предаде ТАСС.
Лавров връчи на Гутериш доклада „Наследниците на Гьобелс: Фалшифициране на събитията в Буча и кървави инсценировки на киевския режим“, изготвен от Международния обществен трибунал под ръководството на неговия председател Максим Григориев (член на Обществената палата на Русия), посветен на разобличаване на фалшивите новини, разпространявани от киевския режим относно предполагаемото клане в Буча. и настоя Секретариатът на ООН да проведе подробно разследване на фактите около инсценировката, организирана от Киев и неговите спонсори от НАТО“, се посочва в изявление на руското външно министерство.
Коментиран от #59
09:29 25.09.2026
50 къде е Си?
До коментар #36 от "Дори и Путин сега":Запада загнива, а китаеца е в САЩ? Логиката ти куца купейко!
Коментиран от #61, #68, #69
09:29 25.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 читател
До коментар #46 от "Карлуково /Старшата сестра":Моеш ли ма фана за микрофона сестро ?
09:29 25.09.2026
53 реалистъ
Коментиран от #57
09:29 25.09.2026
54 123
До коментар #11 от "Емил":Освем че е тъпо е и нагло парче.
09:29 25.09.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Тошо
До коментар #53 от "реалистъ":Като си му фен, защо не ходи да я слушаш на живо, ами драскаш тука небивалици.
09:30 25.09.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 купони за бензин
До коментар #49 от "АБВ":путин печата купони за бензин и стикери за интернет на руските крепостни...Големо управление. Умраха милион руснаци от неговото еправление....
09:32 25.09.2026
60 Педрошенко
До коментар #20 от "Нулев пациент":Чети внимателно какво е казал Кирилицата идва от Македонските земи, не Северномакедонските. Тесалоники Македония
Коментиран от #67
09:32 25.09.2026
61 Жеко
До коментар #50 от "къде е Си?":До сега чичо Дони наричаше китайците врагове , а вчера клекна и ги нарича партньори ??!!
Зеленчука и останалите от Ес ги посрещат като кучета , а Си го посрещнаха като Император !!!
09:32 25.09.2026
62 Лиз ач евроатлантик
09:32 25.09.2026
63 Айляк
Крадецът вика дръжте крадеца.
А всъщност, Путин е този, който спира разпростирането на заразата т.е. на злото, на фашизма.
Помним, че имаше пандемия.
Путин спря пандемията. От раз.
А сега Путин спира и фашизма.
Англосаксите и този път не им минаха номерата - да си търсят друг мегдан за цоцане на ресурси, с Русия не става.
Наркоман Зеле се видя, че не е нито Наполеон, нито Хитлер.
Слаба работа е Зеле.
09:32 25.09.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Щото ООН вече е
До коментар #39 от "стоян":Едно нещо. Онази, скачачката на батута, дето даже родния си немски не може правилно да говори, стана там някаква "началничка" на ООН! А тя обяви война на Русия от страна на целия ЕС, в ролята си на "мЕнистър на външните работи на Германия "! Е, в такъв цирк, дето шутове са "президенти", "шефове на ООН", "министри на бурите и гръмотевиците"... Путин не участва! Това е сериозен човек! Не е глупак!
09:33 25.09.2026
66 Няма край путинският страх!
09:37 25.09.2026
67 АБВ
До коментар #60 от "Педрошенко":Не му обръщай внимание. Обикновен жълтопаветен илитерат. Кирилицата наистина идва от територията на днешна Северна Македония по време, когато тя е българско владение. Македонска държавност там не е имало от векове.
Това е исторически факт, който нищо не може да опровергае.
09:38 25.09.2026
68 Така е!
До коментар #50 от "къде е Си?":Това е политиката. Но ти тия работи не ги разбираш. Гледай си хомо филмите и не се меси тука.
09:38 25.09.2026
69 Китайците са хитри
До коментар #50 от "къде е Си?":Те си бачкат и се правят на "приятели" на всички. Изкарват пари, развиват си икономиката бързо и вече са в 31-век. А краварията вече стана кочина. Над 40 трилиона долари дългове и всеки месец се чудят, сега ли да обявят банкрут или ще изкарат още някой ден? В Афганистан и в Иран показаха, че и военно са гола вода и кал по ушите. Китай просто чака, Тайван сам ще му падне на тепсия... Няма и смисъл от "силови методи"! А кравария е пътник в небитието. Такъв "куц хегемон" не може да оцелее никога!
Коментиран от #73
09:39 25.09.2026
70 @@@
Наркомана ВлАдимир Зеленски настойчиво призова да се окаже по-силен натиск
над Русия, за да спре войната, а той да продължава войната!
09:39 25.09.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Бе бееее
До коментар #6 от "Ба баааа":Копейка стига си блеял.С тия темпове към 3000г .ама се съмнявам.
09:41 25.09.2026
73 Китай е с Русия
До коментар #69 от "Китайците са хитри":И САЩ е в пълно отчаяние. Затова са войните, интригите и всичката простотия от там. Хегемона постепенно отива в десета глуха. И за капак си унищожава подлогата Европа!
Коментиран от #88
09:42 25.09.2026
74 Империалистическите сили на Съединените
09:42 25.09.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Де бил
До коментар #76 от "Селянин":Абсолютно си прав! От село си.
09:45 25.09.2026
79 Атина Палада
Коментиран от #82, #87
09:46 25.09.2026
80 Антон
09:47 25.09.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 По време на срещата на Тръмп
Тръмп и Зеленски не предложиха сериозни отговори на журналиста, но отговорът дойде с речта на Зеленски. Силите на НАТО използваха срещата на върха на ООН, за да разширят мащабно войната срещу Русия, обвързвайки света с все по-директна конфронтация между държави, притежаващи ядрено оръжие.
09:48 25.09.2026
84 маке
09:49 25.09.2026
85 Орк
Коментиран от #90
09:50 25.09.2026
86 Време е Китай да влезе в Тайван
09:50 25.09.2026
87 Чорапа не знам
До коментар #79 от "Атина Палада":Ама само парцал краде никове и показва падението и трагедията на запада. Циганско гето. 😄
Явно някой се припозна за парцал! 😄
09:51 25.09.2026
88 Той просто е
До коментар #73 от "Китай е с Русия":Давещ се, който отчаяно маха с ръце, рита с крака и на такъв не може изобщо да му се помогне. А Европа? Те я подложиха (заедно с коварните островяни) на унищожение, понеже се уплашиха, Европа да не стане по-силна от тях... НО, като резултат, ВСИЧКИТЕ те се удариха челно в айсберга и сега потъват всичките заедно! Въпросът е, ЗАЩО нашите чуждопоклонници не го видяха това, ами ни набутаха насила в този Титаник и то даже след удара в айсберга? Трябва да си много тъп, да се качиш и без билет на потъващ кораб!!!
09:52 25.09.2026
89 хмм
09:52 25.09.2026
90 Гресирана ватенка
До коментар #85 от "Орк":Копейките първа смяна рано грухтят 😁
Коментиран от #93
09:52 25.09.2026
91 КОЛЬО ПАРЪМА
09:52 25.09.2026
92 Ленко
нулев пациент!
09:54 25.09.2026
93 козленца блеят грозно зловещо
До коментар #90 от "Гресирана ватенка":Значи всичко си върви в правилната посока .
09:54 25.09.2026