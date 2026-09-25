Зеленски: Путин е "нулевият пациент" на военната зараза

Пред ООН украинският президент Володимир Зеленски отправи настойчиво предупреждение за опасностите, които Русия създава за световната общност. По време на общата дискусия в Ню Йорк Зеленски описа бремето на руската агресивна война, което Украйна носи от вече четири години и половина. Зеленски заяви още, че Русия на Путин представлява заплаха също за Република Молдова, Полша и балтийските държави.

Зеленски обрисува Путин, като използва един медицински термин: „Той е пациентът нула, от когото продължава да се разпространява заразата на войната". Затова украинският президент призова Путин да бъде спрян и „да му се отнеме възможността да разпространява злото".

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Зеленски за пореден път подчерта, че страната му разчита на международната помощ, за да се отбранява успешно и призова да бъдат изпратени спешно необходимите системи за противовъздушна отбрана.

Освен това той описа напредъка на Украйна в областта на дроновите технологии, който страната споделя с партньорите си, и се изказа за създаването на модерна интегрирана отбранителна система срещу заплахата от дронове във въздуха, по вода и на сушата.

Цивилни жертви при руски въздушни удари

И през изминалата нощ (бел.ред. нощта срещу четвъртък) имаше руски въздушни удари срещу Украйна, при които загинаха цивилни граждани. В региона на Харков са загинали шестима, а в столицата Киев е имало най-малко двама загинали и няколко ранени. Зеленски заяви в Телеграм, че ударите са били насочени срещу граждански цели, включително срещу един родилен дом, енергийни обекти и логистика.

Вадефул: Безразсъдна и опасна ескалация от страна на Русия

Пред ООН министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул също осъди руската агресивна война срещу Украйна. На фона на засилващите се хибридни атаки той обвини Путин в ескалация на агресията срещу Европа. „Хибридните атаки на Русия срещу онези, които подкрепят Украйна и международното право, достигнаха ново ниво“, заяви германският християндемократ, имайки предвид и опита за атака с дрон на летището в Лайпциг. „Това не е единственият случай на безразсъдната и опасна ескалация на Русия в Европа“, добави той.

Вадефул призова за незабавно примирие – включително в Черно море, за да се осигурят доставките на зърно и хранителни продукти за света. Освен това той се обяви за обмен на военнопленници и възобновяване на преговорите за мир на основата на международното право. „Нека най-сетне излезем от тази спирала на разрушение и насилие“, призова германският външен министър.

Автор: Сузане Айкенфондер