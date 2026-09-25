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Зеленски: Путин е "нулевият пациент" на военната зараза
  Тема: Украйна

Зеленски: Путин е "нулевият пациент" на военната зараза

25 Септември, 2026 09:04 1 049 93

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • русия-
  • война-
  • оон-
  • владимир путин-
  • йохан вадефул

Украинският президент Володимир Зеленски настойчиво призова да се окаже по-силен натиск над Русия, за да спре войната

Зеленски: Путин е "нулевият пациент" на военната зараза - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Пред ООН украинският президент Володимир Зеленски отправи настойчиво предупреждение за опасностите, които Русия създава за световната общност. По време на общата дискусия в Ню Йорк Зеленски описа бремето на руската агресивна война, което Украйна носи от вече четири години и половина. Зеленски заяви още, че Русия на Путин представлява заплаха също за Република Молдова, Полша и балтийските държави.

Зеленски обрисува Путин, като използва един медицински термин: „Той е пациентът нула, от когото продължава да се разпространява заразата на войната". Затова украинският президент призова Путин да бъде спрян и „да му се отнеме възможността да разпространява злото".

Още новини от Украйна

Зеленски с нова молба за доставка на ракети за ПВО

Зеленски за пореден път подчерта, че страната му разчита на международната помощ, за да се отбранява успешно и призова да бъдат изпратени спешно необходимите системи за противовъздушна отбрана.

Освен това той описа напредъка на Украйна в областта на дроновите технологии, който страната споделя с партньорите си, и се изказа за създаването на модерна интегрирана отбранителна система срещу заплахата от дронове във въздуха, по вода и на сушата.

Цивилни жертви при руски въздушни удари

И през изминалата нощ (бел.ред. нощта срещу четвъртък) имаше руски въздушни удари срещу Украйна, при които загинаха цивилни граждани. В региона на Харков са загинали шестима, а в столицата Киев е имало най-малко двама загинали и няколко ранени. Зеленски заяви в Телеграм, че ударите са били насочени срещу граждански цели, включително срещу един родилен дом, енергийни обекти и логистика.

Вадефул: Безразсъдна и опасна ескалация от страна на Русия

Пред ООН министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул също осъди руската агресивна война срещу Украйна. На фона на засилващите се хибридни атаки той обвини Путин в ескалация на агресията срещу Европа. „Хибридните атаки на Русия срещу онези, които подкрепят Украйна и международното право, достигнаха ново ниво“, заяви германският християндемократ, имайки предвид и опита за атака с дрон на летището в Лайпциг. „Това не е единственият случай на безразсъдната и опасна ескалация на Русия в Европа“, добави той.

Вадефул призова за незабавно примирие – включително в Черно море, за да се осигурят доставките на зърно и хранителни продукти за света. Освен това той се обяви за обмен на военнопленници и възобновяване на преговорите за мир на основата на международното право. „Нека най-сетне излезем от тази спирала на разрушение и насилие“, призова германският външен министър.

Автор: Сузане Айкенфондер


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 честен ционист

    29 9 Отговор
    Вова е панацеята.

    09:08 25.09.2026

  • 4 Тоя артист

    49 7 Отговор
    Много си позволява да говори... Но...

    Коментиран от #39

    09:08 25.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ба баааа

    40 2 Отговор
    След пълна капитолация на окрайна ще спре

    Коментиран от #72

    09:09 25.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ба баааа

    27 1 Отговор
    След пълна капитолация на окрайна ще спре

    09:09 25.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ....

    10 61 Отговор
    Абсолютно е прав! Рано или късно, тези които подкрепят Путин, или са нерешителни спрямо него, ще платят много висока цена. Въпрос на време е войните започнати от Русия да излязат от контрола на всяка държава, а в тези които не се окажат във война с друга, ще се окажат в гражданска. Веднъж завинаги човечеството трябва да осъди подобна агресия и да я наказва с цялата си мощ, независимо дали агресорът е Русия, САЩ или друг.

    Коментиран от #24, #27, #36

    09:10 25.09.2026

  • 11 Емил

    45 7 Отговор
    Много тъпо парче!
    И доста дрогирано!
    Ама за това му се плаща на зеленото, какво да прави!!!

    Коментиран от #30, #54

    09:10 25.09.2026

  • 12 Ба баааа

    26 2 Отговор
    След пълна капитолация на окрайна ще спре

    09:11 25.09.2026

  • 13 Къро

    45 3 Отговор
    Братчето, сложи си златния кенеф на главата и тогава ела да ми разправяш кой е нула и кой не! Мръсна фашага!

    09:11 25.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 защо

    43 3 Отговор
    "Статията" е образец за търсене на път за мирни преговори с Русия.
    Гарантирано от DW.

    09:11 25.09.2026

  • 16 Русия попиля НАТО

    40 2 Отговор
    Нов котел? ..за тва и тоя реве!
    Образувал се е втори котел за украинските въоръжени сили. Първият в момента се разчиства в Харковска област. Вторият е значителен - за снабдяване (боеприпаси, гориво и свежи резерви) за подразделенията на украинските въоръжени сили западно от Покровск и Мирноград преминаваше през Доброполье.

    Загубата на Доброполье физически ще отреже южния фланг на групировката на ВСУ от северната в този район. Цялата логистична мрежа на украинските въоръжени сили на изток сега е разделена на две изолирани зони, без възможност за бързо преразпределяне на резерви по пътищата.
    Доброполье е последният голям градски център в този район преди административната граница с Днепропетровска област и загубата му ще е плачевна за НАТО

    Освен това, пробив през Доброполье към Александровка (само на 20 км на север) би позволил широка дъга да заобиколи агломерацията Краматорск-Славянск от югозапад. Ако този план бъде реализиран дори наполовина, той застрашава тила на цялата групировка на украинските въоръжени сили в Краматорск и обезсмисля дългогодишната укрепителна система, изградена по линията Дружковка-Константиновка-Краматорск-Словянск.

    09:11 25.09.2026

  • 17 Владимир Зеленски (уж) президент

    39 4 Отговор
    "А аз занулих цяла една държава. Не моята. 50% по-малко население, 20% по-малко територия. И златна тоалетна за мен."

    09:12 25.09.2026

  • 18 Путин е шефа

    40 6 Отговор
    Свиквайте

    09:12 25.09.2026

  • 19 Зеленски

    26 3 Отговор
    Дайте много пари и злато!Веднага!Идва тежка зима а нафта от ЕС много скъпа.

    09:13 25.09.2026

  • 20 Нулев пациент

    8 23 Отговор
    Путин никога няма да успее да заличи историята на българската азбука. И време е обществото за заеме ясна позиция по отношение на руските дипломати в България и Македони, които провеждат просръбска и промакедонска политика и откровено антибългарска! Спрете се, от това не излиза нищо хубаво, вреди на вас.

    Коментиран от #60, #75

    09:14 25.09.2026

  • 21 Граф Сен Жермен

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Чакай,чакай":

    Дудука си е направен, само компанията трябва да свирите на него!

    09:15 25.09.2026

  • 22 мородер

    31 4 Отговор
    говори за угроза за света от Москва..а всеки божи ден по 1500 укрогерои два метра под земята..Обаче този обича да брои колко са загинали руснаци.., дамо че после трябва да умножи по три и ще види колко млади укроинци загинаха "геройски" за едно нищо..Хващат ги по уличите или къде им падне и в касапницата Донбас..и там я имат 24часа да останат живи..което е много съмнително..още повече нямаш "мерак" да умираш..но уви..нямаш и избор..

    09:15 25.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Какво очакваш

    20 1 Отговор

    До коментар #23 от "Русия попиля НАТО":

    От фкисналото зеле

    09:17 25.09.2026

  • 26 русия Гнездо на Тероризма

    3 28 Отговор
    Няма по голямо зла от Фашистка русия!

    Коментиран от #81

    09:17 25.09.2026

  • 27 Емил

    29 2 Отговор

    До коментар #10 от "....":

    Много интересно изказване колега!!!
    И едните и другите са маскари, ама ние сме си най, а?
    А тези които бутат оръжие на Украйна и я накараха да убива собственото си население от 2014 година, и събудиха и създадоха с много пари едно нацистко и антируско мислене са невинни така ли?
    За това сигурно нищо не сте чувал нали?
    Жалко за убитите руснаци и украинци които играят по свирката на англосаксите и ревизионистите от Германия!!!

    09:17 25.09.2026

  • 28 Зеленски

    26 1 Отговор
    Обещавам ви през 3000ната годиня да ви направя избори .ха ха ха .Украиска шегичка.Колкото ще избирате за Урсула толкова ще избирате и за мен.....Това е демокрация за непросветените.Вече назначенията заместват изборите.Това е новото в системата .

    09:19 25.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Точно кадано

    12 1 Отговор

    До коментар #11 от "Емил":

    Нещастник
    Вече няма съзнание

    09:20 25.09.2026

  • 31 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 19 Отговор
    Прав е господин Зеленски.Нулевият пациент е нелегитимен клепар.




    Благодаря за отговорите?

    09:22 25.09.2026

  • 32 АБВ

    23 1 Отговор
    Когато шут влезе в дворец, той не става цар ! Дворецът става цирк !

    Под влияние на наркотиците поведението на Зеленски отдавна граничи с лудостта. Той трябва да бъде спрян на всяка цена. За лечение в неговия случай е много късно.

    09:23 25.09.2026

  • 33 Лелее

    20 1 Отговор
    Зеле смрад...

    09:23 25.09.2026

  • 34 НАЛИ

    24 1 Отговор
    Клоуна е рекордьор по престой във въздуха и най много посетени луксозни хотели по света...

    Коментиран от #41, #42

    09:23 25.09.2026

  • 35 ТОЗИ АРТИС ЕВРЕЙСКИ

    19 1 Отговор
    ДАВАЛИСИ СМЕТКА КАКВО МОЖИ ДА МУ СЕ СЛУЧИ НЕ ПРЕКАЛЯВАЙ С БАБА МЕЦА ЩЕ ТЕ ПЪРЖАТ НА БАВЕН ОГЪН.

    09:24 25.09.2026

  • 36 Дори и Путин сега

    13 1 Отговор

    До коментар #10 от "....":

    Да изчезне, то светът силно се разбърква вече. БРИКС остават. Иран ще има яо. Никой вече, нищо не вярва но Запада. И западналите се самоубиха вече. Е и кво, ако Путин изчезне? Еми западът вече умре, бе!!!

    Коментиран от #50

    09:25 25.09.2026

  • 37 ами

    13 0 Отговор
    ха ха ха - защо иска целия свят да му помогне да спре войната след като от 5 години всеки ден украина побеждава

    09:25 25.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 стоян

    3 23 Отговор

    До коментар #4 от "Тоя артист":

    До 4 ком - а другаря путин защо не иде да се защити в ООН - там на всички е гарантиран живота дори иранския отиде дето воюват със САЩ- явно наистина е много страхлив

    Коментиран от #49, #65

    09:25 25.09.2026

  • 40 читател

    19 1 Отговор
    Защо потника непрекъснато си търка носа ?
    1.ще яде бой.
    2.това е от кокаина.
    3.и двете .

    Коментиран от #46

    09:27 25.09.2026

  • 41 Даааа

    2 21 Отговор

    До коментар #34 от "НАЛИ":

    Путин е рекордьор по престои в бункери.Факт.

    Коментиран от #44

    09:27 25.09.2026

  • 42 кде е путин?

    3 19 Отговор

    До коментар #34 от "НАЛИ":

    путин се крие у бункеро, а нелигитимния Зеленски го посрещат с ръкопляскания в ООН?!?!?!

    Коментиран от #47

    09:27 25.09.2026

  • 43 Спрете да му давате дума

    18 2 Отговор
    на този световен отпадък. Гнусен е! Пропаднало нищожество. Никой няма полза от боклук.

    09:27 25.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Наглецо

    15 1 Отговор
    Наркоса говореше в полупразна зала скрит зад бронирано стъкло.

    09:27 25.09.2026

  • 46 Карлуково /Старшата сестра

    3 7 Отговор

    До коментар #40 от "читател":

    Сутринта ти казах поне днес да не си показваш олигофренщината!

    Коментиран от #52

    09:28 25.09.2026

  • 47 ха ха ха ....

    17 0 Отговор

    До коментар #42 от "кде е путин?":

    Дреме му на Путин за машата на краварите наречена ооНе.

    09:28 25.09.2026

  • 48 ХиХи

    11 0 Отговор
    Зеля и педрошенко са нулевите пациенти, ВВП е имунната система, дето действа рехаво щото следващата може да мине със водородни елементи

    09:28 25.09.2026

  • 49 АБВ

    17 0 Отговор

    До коментар #39 от "стоян":

    Не е работа на Путин да ходи насам-натам, като Зеленски, дето обикаля света да проси пари и оръжие. Той си има държава и трябва да я управлява. Насам-натам праща своите емисари.
    Например:
    Руският външен министър Сергей Лавров връчи на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш доклад за фалшифицирането на събитията в Буча и настоя Секретариатът на ООН да проведе подробно разследване на инсценирания инцидент. Това съобщиха от руското външно министерство, предаде ТАСС.

    Лавров връчи на Гутериш доклада „Наследниците на Гьобелс: Фалшифициране на събитията в Буча и кървави инсценировки на киевския режим“, изготвен от Международния обществен трибунал под ръководството на неговия председател Максим Григориев (член на Обществената палата на Русия), посветен на разобличаване на фалшивите новини, разпространявани от киевския режим относно предполагаемото клане в Буча. и настоя Секретариатът на ООН да проведе подробно разследване на фактите около инсценировката, организирана от Киев и неговите спонсори от НАТО“, се посочва в изявление на руското външно министерство.

    Коментиран от #59

    09:29 25.09.2026

  • 50 къде е Си?

    2 13 Отговор

    До коментар #36 от "Дори и Путин сега":

    Запада загнива, а китаеца е в САЩ? Логиката ти куца купейко!

    Коментиран от #61, #68, #69

    09:29 25.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 читател

    6 1 Отговор

    До коментар #46 от "Карлуково /Старшата сестра":

    Моеш ли ма фана за микрофона сестро ?

    09:29 25.09.2026

  • 53 реалистъ

    0 16 Отговор
    Зеленски с блестяща реч пред ООН, а Путин скрит в бункера.

    Коментиран от #57

    09:29 25.09.2026

  • 54 123

    12 0 Отговор

    До коментар #11 от "Емил":

    Освем че е тъпо е и нагло парче.

    09:29 25.09.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Тошо

    7 0 Отговор

    До коментар #53 от "реалистъ":

    Като си му фен, защо не ходи да я слушаш на живо, ами драскаш тука небивалици.

    09:30 25.09.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 купони за бензин

    2 9 Отговор

    До коментар #49 от "АБВ":

    путин печата купони за бензин и стикери за интернет на руските крепостни...Големо управление. Умраха милион руснаци от неговото еправление....

    09:32 25.09.2026

  • 60 Педрошенко

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Нулев пациент":

    Чети внимателно какво е казал Кирилицата идва от Македонските земи, не Северномакедонските. Тесалоники Македония

    Коментиран от #67

    09:32 25.09.2026

  • 61 Жеко

    9 1 Отговор

    До коментар #50 от "къде е Си?":

    До сега чичо Дони наричаше китайците врагове , а вчера клекна и ги нарича партньори ??!!
    Зеленчука и останалите от Ес ги посрещат като кучета , а Си го посрещнаха като Император !!!

    09:32 25.09.2026

  • 62 Лиз ач евроатлантик

    9 1 Отговор
    И като какъв ми го цитирате този наркозависим?

    09:32 25.09.2026

  • 63 Айляк

    8 1 Отговор
    Туй е то.
    Крадецът вика дръжте крадеца.
    А всъщност, Путин е този, който спира разпростирането на заразата т.е. на злото, на фашизма.
    Помним, че имаше пандемия.
    Путин спря пандемията. От раз.
    А сега Путин спира и фашизма.
    Англосаксите и този път не им минаха номерата - да си търсят друг мегдан за цоцане на ресурси, с Русия не става.
    Наркоман Зеле се видя, че не е нито Наполеон, нито Хитлер.
    Слаба работа е Зеле.

    09:32 25.09.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Щото ООН вече е

    13 1 Отговор

    До коментар #39 от "стоян":

    Едно нещо. Онази, скачачката на батута, дето даже родния си немски не може правилно да говори, стана там някаква "началничка" на ООН! А тя обяви война на Русия от страна на целия ЕС, в ролята си на "мЕнистър на външните работи на Германия "! Е, в такъв цирк, дето шутове са "президенти", "шефове на ООН", "министри на бурите и гръмотевиците"... Путин не участва! Това е сериозен човек! Не е глупак!

    09:33 25.09.2026

  • 66 Няма край путинският страх!

    1 8 Отговор
    Няма!!!

    09:37 25.09.2026

  • 67 АБВ

    6 1 Отговор

    До коментар #60 от "Педрошенко":

    Не му обръщай внимание. Обикновен жълтопаветен илитерат. Кирилицата наистина идва от територията на днешна Северна Македония по време, когато тя е българско владение. Македонска държавност там не е имало от векове.
    Това е исторически факт, който нищо не може да опровергае.

    09:38 25.09.2026

  • 68 Така е!

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "къде е Си?":

    Това е политиката. Но ти тия работи не ги разбираш. Гледай си хомо филмите и не се меси тука.

    09:38 25.09.2026

  • 69 Китайците са хитри

    6 1 Отговор

    До коментар #50 от "къде е Си?":

    Те си бачкат и се правят на "приятели" на всички. Изкарват пари, развиват си икономиката бързо и вече са в 31-век. А краварията вече стана кочина. Над 40 трилиона долари дългове и всеки месец се чудят, сега ли да обявят банкрут или ще изкарат още някой ден? В Афганистан и в Иран показаха, че и военно са гола вода и кал по ушите. Китай просто чака, Тайван сам ще му падне на тепсия... Няма и смисъл от "силови методи"! А кравария е пътник в небитието. Такъв "куц хегемон" не може да оцелее никога!

    Коментиран от #73

    09:39 25.09.2026

  • 70 @@@

    8 1 Отговор
    Докато Просеше за Пари и Оръжие,
    Наркомана ВлАдимир Зеленски настойчиво призова да се окаже по-силен натиск
    над Русия, за да спре войната, а той да продължава войната!

    09:39 25.09.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Бе бееее

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "Ба баааа":

    Копейка стига си блеял.С тия темпове към 3000г .ама се съмнявам.

    09:41 25.09.2026

  • 73 Китай е с Русия

    5 1 Отговор

    До коментар #69 от "Китайците са хитри":

    И САЩ е в пълно отчаяние. Затова са войните, интригите и всичката простотия от там. Хегемона постепенно отива в десета глуха. И за капак си унищожава подлогата Европа!

    Коментиран от #88

    09:42 25.09.2026

  • 74 Империалистическите сили на Съединените

    4 1 Отговор
    щати и Европа превърнаха тазгодишното Общо събрание на ООН във военна среща на върха грубо нарушаващи устава на ООН забраняващ пропаганда за агресивни войни и превръщаща го в панаир на оръжията. Тази среща на върха, която започна във вторник и беше белязана от геноцидна тирада от президента на САЩ Доналд Тръмп, който заплаши да „унищожи“ Ислямска република Иран, завърши в сряда с намесата на украинския президент Володимир Зеленски, който поиска военно поражение на Русия, похвали се с руски смъртни случаи и приветства поредицата от оръжейни сделки, сключени по време на тази среща на върха. Зеленски сякаш взе геноцидната реторика на Тръмп като отправна точка, добавяйки към нея призив за неограничена война срещу държава, въоръжена с ядрено оръжие. Хората бяха шокирани от лудостта му която надмина и лудостта на Тръмп

    09:42 25.09.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Де бил

    4 1 Отговор

    До коментар #76 от "Селянин":

    Абсолютно си прав! От село си.

    09:45 25.09.2026

  • 79 Атина Палада

    0 6 Отговор
    Чорапа върна ли лева?

    Коментиран от #82, #87

    09:46 25.09.2026

  • 80 Антон

    3 1 Отговор
    Зельо, Путин ти е занулил държавата. Ако не са нато да те снабдяват с оръжие, агонията ти щеше да е приключила много отдавна. Путин такова таковата и на ес-то. Около 30 000 санкции е налижил ес , но ефектите са бумеранг. Учете руски.

    09:47 25.09.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 По време на срещата на Тръмп

    1 1 Отговор
    със Зеленски във вторник, британски журналист рязко зададе въпрос относно перспективата за война между Великобритания и Русия. „Много хора във Великобритания са силно притеснени от това, което чуваме от Обединеното кралство и други европейски лидери за неизбежността на пряк конфликт между нас и Русия“, каза журналистът. „Можете ли да предотвратите това?“

    Тръмп и Зеленски не предложиха сериозни отговори на журналиста, но отговорът дойде с речта на Зеленски. Силите на НАТО използваха срещата на върха на ООН, за да разширят мащабно войната срещу Русия, обвързвайки света с все по-директна конфронтация между държави, притежаващи ядрено оръжие.

    09:48 25.09.2026

  • 84 маке

    3 1 Отговор
    Истина е, че господ е събирач...Наркомански, Калас, Урсула, Дойче веле...все почнати и недовършени де...ли

    09:49 25.09.2026

  • 85 Орк

    0 1 Отговор
    Понеже залата била практически празна решили да публикуват тоя русофобски бисер

    Коментиран от #90

    09:50 25.09.2026

  • 86 Време е Китай да влезе в Тайван

    0 2 Отговор
    И да блокира Япония

    09:50 25.09.2026

  • 87 Чорапа не знам

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Атина Палада":

    Ама само парцал краде никове и показва падението и трагедията на запада. Циганско гето. 😄

    Явно някой се припозна за парцал! 😄

    09:51 25.09.2026

  • 88 Той просто е

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "Китай е с Русия":

    Давещ се, който отчаяно маха с ръце, рита с крака и на такъв не може изобщо да му се помогне. А Европа? Те я подложиха (заедно с коварните островяни) на унищожение, понеже се уплашиха, Европа да не стане по-силна от тях... НО, като резултат, ВСИЧКИТЕ те се удариха челно в айсберга и сега потъват всичките заедно! Въпросът е, ЗАЩО нашите чуждопоклонници не го видяха това, ами ни набутаха насила в този Титаник и то даже след удара в айсберга? Трябва да си много тъп, да се качиш и без билет на потъващ кораб!!!

    09:52 25.09.2026

  • 89 хмм

    0 2 Отговор
    Аз имам друго мнение. Всичко започва от брадатите му приятели - друговерци.

    09:52 25.09.2026

  • 90 Гресирана ватенка

    0 2 Отговор

    До коментар #85 от "Орк":

    Копейките първа смяна рано грухтят 😁

    Коментиран от #93

    09:52 25.09.2026

  • 91 КОЛЬО ПАРЪМА

    1 0 Отговор
    ХА ХА ХА ЗАНУЛЕНИЯ НАРКОМАН МЪРШАВ

    09:52 25.09.2026

  • 92 Ленко

    0 0 Отговор
    Зельо,Зеляо, този нулев пациент спря Ковид-а ,още в деня,в който почна да ви млати по фашистките каски!По 50 000 хиляди мряха,като мухи месечно!Цялата Осрайна до 2022 беше
    нулев пациент!

    09:54 25.09.2026

  • 93 козленца блеят грозно зловещо

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Гресирана ватенка":

    Значи всичко си върви в правилната посока .

    09:54 25.09.2026