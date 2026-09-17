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Илиян Василев: Далаверите в „Булгаргаз“ продължават. С пълна сила!

Илиян Василев: Далаверите в „Булгаргаз“ продължават. С пълна сила!

17 Септември, 2026 11:18 814 7

  • илиян василев-
  • далавери-
  • булгаргаз-
  • олигарси-
  • корупция

Защо „Булгаргаз“ не продава свободните си количества на най-добрата пазарна оферта и реализира за себе си печалби, включително към чуждестранни купувачи, когато пазарната ситуация го позволява?

Илиян Василев: Далаверите в „Булгаргаз“ продължават. С пълна сила! - 1
Снимка: БГНЕС
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Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Далаверите в „Булгаргаз“ продължават. С пълна сила.

Този път въпросът е за огромната печалба, която дружеството може да реализира от търговията с природен газ - не само със собствените си количества след изпълнение на задълженията си като обществен доставчик, но и чрез покупки и продажби на „Газов хъб Балкан“. Разликите между нашата борса и европейските е над 14 евро на МВтч!?!

Като предприятие с господстващо положение „Булгаргаз“ има специални отговорности. Но когато търгува на свободния пазар, би трябвало да се държи като нормален пазарен участник - прозрачно, конкурентно и при равни условия за търговците.

И точно тук възниква въпросът.

Защо „Булгаргаз“ не продава свободните си количества на най-добрата пазарна оферта и реализира за себе си печалби, включително към чуждестранни купувачи, когато пазарната ситуация го позволява?

Вместо максимизиране на приходите за държавната компания, която както знаете е в незавидно финансово положение, заради договар с Боташ и дълговете на Топлофикация, ако действително се договарят количества с конкретни търговци, възниква очевидният въпрос: защо ръководството на Булгаргаз не го прави?

Ако печалбата, по оценка на хора от бранша е около 10 милиона евро на месец, и тя не отива в Булгаргаз, значи отива при някой друг. Сметнете за година за какво иде реч.

Въпросът вече не е търговски, за да се крие ръководството зад търговска, превърната от правителството в държавна тайна. Той е обществен.

Кой получава тази разлика?

И защо държавният „Булгаргаз“ я оставя на частни търговци, вместо да я реализира за себе си?

Това не е теория. Самият „Булгаргаз“ вече е признавал, че в миналото е търгувал на „Газов хъб Балкан“ с ограничен брой търговци - само четири при 49 регистрирани участници на борсата. И сега изпълнителния директор определя на кого да продава и на каква цена, обикновено на тази българската газова борса. И така разликата, като печалба, отива в този, който изпълнителния директор е избрал, а не в Булгаргаз

Затова сега е много прост въпросът към новото ръководство:

Покажете всички сделки. Кой е купил газа, на каква цена, кога, каква е била най-добрата налична оферта на ГХБ и каква е била съответната цена на TTF?

Тогава всеки ще може сам да изчисли има ли пропусната печалба и кой я е получил.

Това вече не е дребен търговски пропуск. Това са огромни пари годишно. Тези пари не идват от въздуха, а се вземат от българските потребители на газ и от данъкоплатците, които постоянно покриват загубите на Булгаргаз.

И тук идва големият въпрос към Радев:

Нали щеше да бори корупцията? Защото при прогресистите, изглежда, старите схеми просто сменят табелата. Няма нищо за чудене - същите хора, които участваха в схемите преди, сега правят същото, но по-прогресивно.


София / България
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    12:04 17.09.2026

  • 6 Иван

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