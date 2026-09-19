Колко би струвало на Пеевски да прати Демерджиев на Марс

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След като МВР обяви, че 36 полета в чужбина на лидера на ДПС Делян Пеевски на стойност над 5 милиона евро са били финансирани с пари, отклонени от обществени поръчки за производство и монтаж на мантинели, засегнатото лице предложи да прати министър Иван Демерджиев на Марс.

По най-груби изчисления, извършени на базата на разчети на SpaceX, това би струвало на последния между 100 милиона и 500 милиона долара по текущи пазарни оценки, но реалната цена зависи изцяло от „пакета“, който се избира.



Ето как се разпределят прогнозните разходи по текущи космически стандарти:



Варианти за бюджет



Икономичен пакет (Еднопосочен билет): ~$100,000,000 - $150,000,000, ако целта е просто физическо извеждане от политическата сцена на Земята без план за връщане. Това включва купуването на място в карго/пътническа мисия на SpaceX, когато започнат пилотираните полети, плюс разходите за специализиран скафандър и животоподдържаща система за 6-месечното пътуване.



Премиум пакет (С връщане на Земята): над $1,000,000,000 (1 милиард долара). Към днешна дата нито една държава или частна компания няма технология за излитане обратно от Марс. За да се разработи и изпрати отделна ракета, която да зареди гориво на Марс и да върне пътника, инвестицията би изисквала бюджет, съпоставим с този на НАСА.



Финансово изражение за Пеевски. Според публични данни и декларирани активи, сумата от 100-200 милиона долара за еднопосочен билет би представлявала сериозна част от официалното му състояние, но в хипотетичния сценарий на неограничен ресурс, подобна трансакция е технически постижима в бъдеще чрез договори с частни авиокосмически корпорации.