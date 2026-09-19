Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Разследвания »
Колко би струвало на Пеевски да прати Демерджиев на Марс

Колко би струвало на Пеевски да прати Демерджиев на Марс

19 Септември, 2026 14:30, обновена 19 Септември, 2026 14:41 832 22

  • иван демерджиев-
  • делян певски-
  • марс-
  • пътуване-
  • разходи

Икономичен пакет с еднопосочен билет би струвал между $100,000,000 - $150,000,000

Колко би струвало на Пеевски да прати Демерджиев на Марс - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

След като МВР обяви, че 36 полета в чужбина на лидера на ДПС Делян Пеевски на стойност над 5 милиона евро са били финансирани с пари, отклонени от обществени поръчки за производство и монтаж на мантинели, засегнатото лице предложи да прати министър Иван Демерджиев на Марс.

По най-груби изчисления, извършени на базата на разчети на SpaceX, това би струвало на последния между 100 милиона и 500 милиона долара по текущи пазарни оценки, но реалната цена зависи изцяло от „пакета“, който се избира.

Ето как се разпределят прогнозните разходи по текущи космически стандарти:

Варианти за бюджет

Икономичен пакет (Еднопосочен билет): ~$100,000,000 - $150,000,000, ако целта е просто физическо извеждане от политическата сцена на Земята без план за връщане. Това включва купуването на място в карго/пътническа мисия на SpaceX, когато започнат пилотираните полети, плюс разходите за специализиран скафандър и животоподдържаща система за 6-месечното пътуване.

Премиум пакет (С връщане на Земята): над $1,000,000,000 (1 милиард долара). Към днешна дата нито една държава или частна компания няма технология за излитане обратно от Марс. За да се разработи и изпрати отделна ракета, която да зареди гориво на Марс и да върне пътника, инвестицията би изисквала бюджет, съпоставим с този на НАСА.

Финансово изражение за Пеевски. Според публични данни и декларирани активи, сумата от 100-200 милиона долара за еднопосочен билет би представлявала сериозна част от официалното му състояние, но в хипотетичния сценарий на неограничен ресурс, подобна трансакция е технически постижима в бъдеще чрез договори с частни авиокосмически корпорации.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боже...

    9 1 Отговор
    Верно ли някой малоумник е смятал така дивотия?

    14:44 19.09.2026

  • 2 Дзак

    9 4 Отговор
    Поредна просто-тия във факти.бг!

    14:45 19.09.2026

  • 3 Фгдс

    9 3 Отговор
    Да се качват и двамата и да заминават с еднопосочни билети! Да вземат и мунчо !

    14:48 19.09.2026

  • 4 Хората

    10 0 Отговор
    Шиши, нас хората те ни интерисува кой ще пращаш на Марс и колко ще струва, но ще се радваме ти да си на два метра под Земята.

    14:49 19.09.2026

  • 5 Троян

    9 1 Отговор
    Спокойно, ченгета ще го набарат дебелака във ниска земна орбита и ще му пишат акт, за липса на резервна гума. Вече е пародия. Свинята във Ловешкият затвор

    14:49 19.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Баш Майстора

    1 0 Отговор
    За по 100 млн. Д. Се продават екзотични острови , но може и/или луксозна яхта ... всеки богат го знае.

    14:57 19.09.2026

  • 8 !!!?

    7 3 Отговор
    ЗКПЧ на Мистър Кеш да запише в новия годишен бюджет 36 полета за европейска свързаност на Шиши до Дубай, както и за свързано с кремълския поп Киро Гудяев, Вагит Алекперов и още един закъсал от олигарсите на Путлер...!!!
    А Дерменджиев да плюнчи калема и да отмята полетите на Шиши...но петричкия Ескобар да го мисли, защото той е под крилото и грижите на многострадална Йотовица !!!?

    14:57 19.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хмм

    3 2 Отговор
    на всичко е готов, само да го няма, че му развали рахатлъка, няма охрана, няма специален паркинг, в парламента влиза като се удостоверява с депутатската си карта през общия вход, взеха му сградата, намалиха му електората три пъти, пътува с граждански полети, никой не смее да му предложи самолета си, че и на прокуратурата го дадоха, ако пък го и осъдят, това ще е наградата за тези, които са гласували за Радев

    15:01 19.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Магнитски

    4 0 Отговор
    Тоя няма ли да ходи в затвора

    15:03 19.09.2026

  • 13 за мисирките полета до марс ли е

    3 0 Отговор
    по интересен или кражбата на пари от държавните поръчки

    15:11 19.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Колко би струвало на Демерджиев

    2 2 Отговор
    Да прати три буса барети да натрошат офисите на Пеевски и самия него

    15:13 19.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Цвете

    2 1 Отговор
    ВМЕСТО ДА ИЗЧИСЛЯВАТЕ ХИПОТЕХНИЧЕСКИ, КОЕ И КОЛКО БИ СТРУВАЛО, ДА СЕ НАБЛЕГНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИЯТ ФАКТ, КОЙТО ОГРАБИ ТОЗИ ТИП НАГЛО ВСЯКО ДОМАКИНСТВО ГОРЕ ДОЛУ ПО 100000ЕВРО .А КАК БИХМЕ СИ ЖИВЯЛИ НОРМАЛНО ,АКО НИКОЙ НЕ БЕШЕ КРАЛ СЪС СТОТИЦИ МИЛИОНИ ( ТОГАВА ) ДОЛАРА ?????? НЕ Е МИРАЖ ,А САМАТА ИСТИНА. ЧУВАЛИ СЕ ИЗМЪКВАХА С ПАРИТЕ НИ ОТ БАШ ЦЕНТЪРА НА СТОЛИЦАТА .ЗАТОВА И ЕДИН " ВИДЕН " БАНКЕР, БЕШЕ ОПАТКАН БЕЗЦЕРЕМОННО. В БЛИЗОСТ ДО ХОТЕЛ " ХЕМУС " ,СПОМНЯЛИ СИ НЯКОЙ ? И ОЩЕ 15 БАНКИ ПЛЮС КТБ. ДА СМЯТАМЕ НА ГЛАС ,ЧЕ НЯМАШЕ ДА ИМА НИТО ЕДИН БЕДЕН БЪЛГАРИН.ЗАТОВА ТРЯБВА ДА ГИ ГЛЕДАМЕ ПОД ЛУПА, ЗАЩОТО РАБОТЯТ ЕДИНСТВЕНО И САМО ЗА СЕБЕ СИ. 🤔🔎🇧🇬

    15:15 19.09.2026

  • 18 Исторически факти

    1 2 Отговор
    Ексклузивно: – Балък: - Абе Шопар, какво стана с КЕШ и „да слезе на терен“? Боташа слезе, ама тебе те няма на тепиха, защо така бе Шопар, защо? Ти голям го вадеше ама излезе, че е ялов.Излъга турците, взе на Ахмедууу партията, направи я собствена (по примера на Тиквата) и кВо – „манджа с мръвки“. Ти си един удавник Шопарче, удавник, ама като си без гънки, та не можеш да вденеш. Коментирай – В сайта Аф- а има катарзис, май….

    15:15 19.09.2026

  • 19 Коко

    1 3 Отговор
    Навярно няма да му струва нищо!
    Просто Демерджиев или... Дремеджиев
    ще извади натуриален акт за обект 412!
    От много, глава не боли, а шапка въобще!!!

    15:16 19.09.2026

  • 20 Цвете

    1 0 Отговор
    ВМЕСТО ДА ИЗЧИСЛЯВАТЕ ХИПОТЕХНИЧЕСКИ, КОЕ И КОЛКО БИ СТРУВАЛО, ДА СЕ НАБЛЕГНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИЯТ ФАКТ, КОЙТО ОГРАБИ ТОЗИ ТИП НАГЛО ВСЯКО ДОМАКИНСТВО ГОРЕ ДОЛУ ПО 100000ЕВРО .А КАК БИХМЕ СИ ЖИВЯЛИ НОРМАЛНО ,АКО НИКОЙ НЕ БЕШЕ КРАЛ СЪС СТОТИЦИ МИЛИОНИ ( ТОГАВА ) ДОЛАРА ?????? НЕ Е МИРАЖ ,А САМАТА ИСТИНА. ЧУВАЛИ СЕ ИЗМЪКВАХА С ПАРИТЕ НИ ОТ БАШ ЦЕНТЪРА НА СТОЛИЦАТА .ЗАТОВА И ЕДИН " ВИДЕН " БАНКЕР, БЕШЕ ОПАТКАН БЕЗЦЕРЕМОННО. В БЛИЗОСТ ДО ХОТЕЛ " ХЕМУС " ,СПОМНЯЛИ СИ НЯКОЙ ? И ОЩЕ 15 БАНКИ ПЛЮС КТБ. ДА СМЯТАМЕ НА ГЛАС ,ЧЕ НЯМАШЕ ДА ИМА НИТО ЕДИН БЕДЕН БЪЛГАРИН.ЗАТОВА ТРЯБВА ДА ГИ ГЛЕДАМЕ ПОД ЛУПА, ЗАЩОТО РАБОТЯТ ЕДИНСТВЕНО И САМО ЗА СЕБЕ СИ. 🤔🔎🇧🇬

    15:17 19.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ВИК

    1 0 Отговор
    Колкото повече коментари изтривате, толкова повече личи простотията ви!

    15:25 19.09.2026