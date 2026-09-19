Колко би струвало на Пеевски да прати Демерджиев на Марс

След като МВР обяви, че 36 полета в чужбина на лидера на ДПС Делян Пеевски на стойност над 5 милиона евро са били финансирани с пари, отклонени от обществени поръчки за производство и монтаж на мантинели, засегнатото лице предложи да прати министър Иван Демерджиев на Марс.
По най-груби изчисления, извършени на базата на разчети на SpaceX, това би струвало на последния между 100 милиона и 500 милиона долара по текущи пазарни оценки, но реалната цена зависи изцяло от „пакета“, който се избира.
Ето как се разпределят прогнозните разходи по текущи космически стандарти:
Варианти за бюджет
Икономичен пакет (Еднопосочен билет): ~$100,000,000 - $150,000,000, ако целта е просто физическо извеждане от политическата сцена на Земята без план за връщане. Това включва купуването на място в карго/пътническа мисия на SpaceX, когато започнат пилотираните полети, плюс разходите за специализиран скафандър и животоподдържаща система за 6-месечното пътуване.
Премиум пакет (С връщане на Земята): над $1,000,000,000 (1 милиард долара). Към днешна дата нито една държава или частна компания няма технология за излитане обратно от Марс. За да се разработи и изпрати отделна ракета, която да зареди гориво на Марс и да върне пътника, инвестицията би изисквала бюджет, съпоставим с този на НАСА.
Финансово изражение за Пеевски. Според публични данни и декларирани активи, сумата от 100-200 милиона долара за еднопосочен билет би представлявала сериозна част от официалното му състояние, но в хипотетичния сценарий на неограничен ресурс, подобна трансакция е технически постижима в бъдеще чрез договори с частни авиокосмически корпорации.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боже...
14:44 19.09.2026
2 Дзак
14:45 19.09.2026
3 Фгдс
14:48 19.09.2026
4 Хората
14:49 19.09.2026
5 Троян
14:49 19.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Баш Майстора
14:57 19.09.2026
8 !!!?
А Дерменджиев да плюнчи калема и да отмята полетите на Шиши...но петричкия Ескобар да го мисли, защото той е под крилото и грижите на многострадална Йотовица !!!?
14:57 19.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хмм
15:01 19.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Магнитски
15:03 19.09.2026
13 за мисирките полета до марс ли е
15:11 19.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Колко би струвало на Демерджиев
15:13 19.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Цвете
15:15 19.09.2026
18 Исторически факти
15:15 19.09.2026
19 Коко
Просто Демерджиев или... Дремеджиев
ще извади натуриален акт за обект 412!
От много, глава не боли, а шапка въобще!!!
15:16 19.09.2026
20 Цвете
15:17 19.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ВИК
15:25 19.09.2026