Генерал Павел: Идва време съюзниците от НАТО да започнат да свалят руски дронове и самолети

Чешкият президент Петр Павел настоява, че НАТО трябва открито да демонстрира готовността си да отговори на руската агресия, в противен случай Москва ще продължи да разширява алианса и европейските му граници.
"Може да дойде време, когато ще се наложи да свалим някои от тези самолети или безпилотни летателни апарати, които тестват нашата готовност", прогнозира Павел, генерал в оставка и бивш председател на Военния комитет на НАТО, в разговор с Fox News в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк тази седмица.
Павел каза, че членовете на алианса разбираемо искат да избегнат ескалация, но рискуват да изпратят грешен сигнал, като предупреди, че Москва разглежда сдържаността като слабост и тества съюзническата отбрана с продължаващата си агресия.
"Това, от което се страхувам, е, че те виждат липса на воля от наша страна да предприемем решителни действия, каза Павел. В руските възприятия това демонстрира слабост. Те уважават силата."
Предупреждението последва нови инциденти по източния фланг на НАТО, където руски военен хеликоптер Ми-8 премина от Калининград в полското въздушно пространство в сряда, което накара Полша да вдигне изтребители в действие. Румъния в четвъртък изстреля в бой изтребители F-16, след като друга неидентифицирана въздушна цел пресече границата ѝ от Украйна.
Военното разузнаване на Дания също предупреди в четвъртък, че Русия вероятно ще засили хибридните атаки срещу НАТО през следващите месеци и оцени "нисък, но нарастващ" риск от ограничена руска военна атака срещу една или повече страни от НАТО, граничещи с Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 авантгард
Намерили с какво да си играят!
Коментиран от #35
15:41 25.09.2026
3 Кой си ти
Коментиран от #47
15:43 25.09.2026
4 Оги
15:43 25.09.2026
5 ......-
Коментиран от #33
15:46 25.09.2026
6 Пламен
Коментиран от #11, #12, #20, #30
15:49 25.09.2026
7 реалистъ
Коментиран от #16, #17, #22, #23
15:49 25.09.2026
8 Леле, леле
15:50 25.09.2026
9 Някой
Хубавото е, че този президент е безгласна буква дови в страната си. Имат си премиер - Бабиш, който прави доста по-умерени изказвания по повод Русия.
15:52 25.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Някой
До коментар #6 от "Пламен":Тоя е генерал, колкото и ББ е такъв, ама хайде. Да не почват военни действия, че ще видиш как бегат генералите.
Коментиран от #32
15:53 25.09.2026
13 Уффф
15:53 25.09.2026
14 Аууууу
Коментиран от #39
15:53 25.09.2026
15 Хохо Бохо
15:53 25.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Лакеите на Пентагона
До коментар #7 от "реалистъ":Щом унищожители-мислители са безсмъртни и недосегаеми, какво ги възпирало досега ??
15:55 25.09.2026
18 За кво
Пием си коктейлите и лайф си лайф.
15:55 25.09.2026
19 стоян георгиев
15:55 25.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Емил
До коментар #7 от "реалистъ":Кой е НАТО бе колега ние ли или още незнам колко държави членки от които само една всъщност е военна сила и това са САЩ?
И как се унищожава военна структура на държава въоръжена с ядрен арсенал и във военно положение, или да си тракаме на клавиатурата пък каквото ще да е?!
15:57 25.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 незнайко
Коментиран от #29
15:59 25.09.2026
28 Пламен
До коментар #20 от "още един диванен ВОЙНОЛЮБЕЦ":С моите ,,меки китки" носех Калашника две години в мото-стрелкови полк Елхово.
А ти къде беше в казармата , рожбе?
Коментиран от #54
16:02 25.09.2026
29 ха ха ха
До коментар #27 от "незнайко":Копейка задръстена.
16:03 25.09.2026
30 ХиХи
До коментар #6 от "Пламен":Ние имами розови понита от Крушари все партийни секретари
16:03 25.09.2026
31 Хайде стига
16:04 25.09.2026
32 Хаха
До коментар #12 от "Някой":Женерал бацо бега с двеста
16:05 25.09.2026
33 Що бе
До коментар #5 от "......-":Руските лидери да не са неЕдеоти?
16:06 25.09.2026
34 Абе
16:06 25.09.2026
35 Ердоган
До коментар #2 от "авантгард":Трябва буферна зона, появи ли се дрон и да бъде свалян до 20км вътре в Русия
16:08 25.09.2026
36 дедо
16:08 25.09.2026
37 Маршал Петър
16:09 25.09.2026
38 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
И ПРЕЗИДЕНТА НА ЧЕХИЯ ЩЕ ИМА ПРОБЛЕМ
НАПРАВО ДАЛИ ЩЕ Я ИМА ЧЕХИЯ ИЛИ НЯМА ДА Я ИМА :)
....
ЕДИН БИВШ ГЕНЕРАЛ - БОЙНО ПЕТЛЕ - ТРЯБВА ДА ГИ ЗНАЕ ТЕЗИ НЕЩА ;))
Коментиран от #43, #56
16:11 25.09.2026
39 Бряяяя
До коментар #14 от "Аууууу":тук е пълно с копейки.Неорентирани същества.
16:11 25.09.2026
40 Васко Делчев
16:12 25.09.2026
41 Емил Стефанов
16:12 25.09.2026
42 Мишел
Коментиран от #46
16:14 25.09.2026
43 ДВА ОРЕШНИКА
До коментар #38 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":В ЗАДНИТЕ ТИ БУФЕРИ ;))
......
16:16 25.09.2026
44 Много Известен Съветски Актьор
16:17 25.09.2026
45 наред
16:18 25.09.2026
46 Ами с първата ракета
До коментар #42 от "Мишел":Путин ще бъде мавзолетизиран в бункера за вечни времена.
НАТО има ЯО в балтийските държава плюс две ядрени подводници в Балтийско море.До Петербург са 100 секунди.Следва тишина.
16:18 25.09.2026
47 Доберман
До коментар #3 от "Кой си ти":Ти като пинчер кажи защо сега лаеш толкова много?
16:19 25.09.2026
48 Само питам
А Не идва ли време Путин да започне като Натаняху...!
Коментиран от #52
16:19 25.09.2026
49 Виж на Павел ...
16:20 25.09.2026
50 Гошо
16:20 25.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Путин
До коментар #48 от "Само питам":Не ми се мре.А на теб?
16:21 25.09.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Тъй ли?
До коментар #28 от "Пламен":Ми ревал си на плаца и ял в столовата. Набор. Наборник.
16:23 25.09.2026
55 ......-
16:24 25.09.2026
56 Амадор Ривас
До коментар #38 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Дълбоката връзка, между копейка и тероризъм....
16:24 25.09.2026