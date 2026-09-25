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Генерал Павел: Идва време съюзниците от НАТО да започнат да свалят руски дронове и самолети
  Тема: Украйна

Генерал Павел: Идва време съюзниците от НАТО да започнат да свалят руски дронове и самолети

25 Септември, 2026 15:39 1 480 56

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • петр павел-
  • ракети-
  • дронове

Предупреждението последва нови инциденти по източния фланг на НАТО, където руски военен хеликоптер Ми-8 премина от Калининград в полското въздушно пространство в сряда, което накара Полша да вдигне изтребители в действие

Генерал Павел: Идва време съюзниците от НАТО да започнат да свалят руски дронове и самолети - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Fox news Fox news

Чешкият президент Петр Павел настоява, че НАТО трябва открито да демонстрира готовността си да отговори на руската агресия, в противен случай Москва ще продължи да разширява алианса и европейските му граници.

"Може да дойде време, когато ще се наложи да свалим някои от тези самолети или безпилотни летателни апарати, които тестват нашата готовност", прогнозира Павел, генерал в оставка и бивш председател на Военния комитет на НАТО, в разговор с Fox News в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк тази седмица.

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Павел каза, че членовете на алианса разбираемо искат да избегнат ескалация, но рискуват да изпратят грешен сигнал, като предупреди, че Москва разглежда сдържаността като слабост и тества съюзническата отбрана с продължаващата си агресия.

"Това, от което се страхувам, е, че те виждат липса на воля от наша страна да предприемем решителни действия, каза Павел. В руските възприятия това демонстрира слабост. Те уважават силата."

Предупреждението последва нови инциденти по източния фланг на НАТО, където руски военен хеликоптер Ми-8 премина от Калининград в полското въздушно пространство в сряда, което накара Полша да вдигне изтребители в действие. Румъния в четвъртък изстреля в бой изтребители F-16, след като друга неидентифицирана въздушна цел пресече границата ѝ от Украйна.

Военното разузнаване на Дания също предупреди в четвъртък, че Русия вероятно ще засили хибридните атаки срещу НАТО през следващите месеци и оцени "нисък, но нарастващ" риск от ограничена руска военна атака срещу една или повече страни от НАТО, граничещи с Русия.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 авантгард

    65 6 Отговор
    Смешници.
    Намерили с какво да си играят!

    Коментиран от #35

    15:41 25.09.2026

  • 3 Кой си ти

    61 10 Отговор
    Да не стане така ,че първи да изчезнат!Защо най дребните,от който нищо не зависи лаят най много

    Коментиран от #47

    15:43 25.09.2026

  • 4 Оги

    63 7 Отговор
    Давай, Павле, качвай се на самолет и почвай да сваляш, велик генерале! Какво чакаш?

    15:43 25.09.2026

  • 5 ......-

    52 6 Отговор
    ЕвреОлидерите все едЕоти ли избират ?

    Коментиран от #33

    15:46 25.09.2026

  • 6 Пламен

    14 54 Отговор
    Хората имат генерали , а ние имаме мунчовци.

    Коментиран от #11, #12, #20, #30

    15:49 25.09.2026

  • 7 реалистъ

    7 54 Отговор
    Чест и почитания, господин генерал. Аз мисля че е време НАТО да унищожи руската военна инфраструктура.

    Коментиран от #16, #17, #22, #23

    15:49 25.09.2026

  • 8 Леле, леле

    47 3 Отговор
    Ми-8 е транспортен въртолет. Тия са се побъркали от страх явно.

    15:50 25.09.2026

  • 9 Някой

    46 5 Отговор
    Убеден съм, че този войнствен генерал първи ще напусне страната си, ако почнат военни действия межеу Чехия и Русия. Иначе го раздава яко - колко съм твърд и уверен. Ама питал ли е народа си, какво мисли по въпроса за евентуална война с ядрена страна?
    Хубавото е, че този президент е безгласна буква дови в страната си. Имат си премиер - Бабиш, който прави доста по-умерени изказвания по повод Русия.

    15:52 25.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Някой

    45 2 Отговор

    До коментар #6 от "Пламен":

    Тоя е генерал, колкото и ББ е такъв, ама хайде. Да не почват военни действия, че ще видиш как бегат генералите.

    Коментиран от #32

    15:53 25.09.2026

  • 13 Уффф

    38 2 Отговор
    Тези откачалки ще ни вкарат във война

    15:53 25.09.2026

  • 14 Аууууу

    33 3 Отговор
    А стиска ли ви?

    Коментиран от #39

    15:53 25.09.2026

  • 15 Хохо Бохо

    32 3 Отговор
    Сармати не ви ли се ще да сваляте?

    15:53 25.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Лакеите на Пентагона

    22 3 Отговор

    До коментар #7 от "реалистъ":

    Щом унищожители-мислители са безсмъртни и недосегаеми, какво ги възпирало досега ??

    15:55 25.09.2026

  • 18 За кво

    6 2 Отговор
    Им е толкова важно Русия как възприема нежеланието за война.
    Пием си коктейлите и лайф си лайф.

    15:55 25.09.2026

  • 19 стоян георгиев

    6 28 Отговор
    За съжаление европейската разидиненост и нерешителност ще доведат до руски пеовокации.днес в руската риа новости публикуваха статия че трябва да се проведе сво в балтика.мвждувремвнно в граничната територия на русия с балтийските страни руснаците забраниха на местното население да напуска домовете си и да се приближава до граничната зона.вероятно в скоро време ще последва сериозна провокация.

    15:55 25.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Емил

    27 3 Отговор

    До коментар #7 от "реалистъ":

    Кой е НАТО бе колега ние ли или още незнам колко държави членки от които само една всъщност е военна сила и това са САЩ?
    И как се унищожава военна структура на държава въоръжена с ядрен арсенал и във военно положение, или да си тракаме на клавиатурата пък каквото ще да е?!

    15:57 25.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 незнайко

    20 6 Отговор
    Ако това се случи нямам си на идея колко летящи хвърчила от НАТО ще бъдат унищожени ?

    Коментиран от #29

    15:59 25.09.2026

  • 28 Пламен

    9 5 Отговор

    До коментар #20 от "още един диванен ВОЙНОЛЮБЕЦ":

    С моите ,,меки китки" носех Калашника две години в мото-стрелкови полк Елхово.
    А ти къде беше в казармата , рожбе?

    Коментиран от #54

    16:02 25.09.2026

  • 29 ха ха ха

    4 16 Отговор

    До коментар #27 от "незнайко":

    Копейка задръстена.

    16:03 25.09.2026

  • 30 ХиХи

    13 4 Отговор

    До коментар #6 от "Пламен":

    Ние имами розови понита от Крушари все партийни секретари

    16:03 25.09.2026

  • 31 Хайде стига

    17 5 Отговор
    Хайде стига,с това перчене,на квартален гамен! Пробвайте се! Ако ви стиска наистина.Но си зарежете на носа,че Мечока,няма да ви гали и дундурка,както прави с Незалежная.Там е друго: потупва леко по задника и вратлето по малкия си брат.Да не се самозабравя! Вас така ще ви удари и с двете лапи,че камъните ще кипят! Не дърпайте дявола за опашката!

    16:04 25.09.2026

  • 32 Хаха

    13 1 Отговор

    До коментар #12 от "Някой":

    Женерал бацо бега с двеста

    16:05 25.09.2026

  • 33 Що бе

    6 9 Отговор

    До коментар #5 от "......-":

    Руските лидери да не са неЕдеоти?

    16:06 25.09.2026

  • 34 Абе

    5 2 Отговор
    Настанаха години да сееб ат роднини.

    16:06 25.09.2026

  • 35 Ердоган

    5 9 Отговор

    До коментар #2 от "авантгард":

    Трябва буферна зона, появи ли се дрон и да бъде свалян до 20км вътре в Русия

    16:08 25.09.2026

  • 36 дедо

    7 2 Отговор
    по времето на соц-а понякога наши самолети са нарушавали гръцкото въздушно пространство, а и техни са нарушавали нашето (за малко в покрайнините), пък не е ставало международен конфликт

    16:08 25.09.2026

  • 37 Маршал Петър

    9 4 Отговор
    Павлеееей, Павле, що не си харчиш пенсията?

    16:09 25.09.2026

  • 38 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 2 Отговор
    ЕДИН ОРЕШНИК В АЕЦ ТЕМЕЛИН
    .....
    И ПРЕЗИДЕНТА НА ЧЕХИЯ ЩЕ ИМА ПРОБЛЕМ
    НАПРАВО ДАЛИ ЩЕ Я ИМА ЧЕХИЯ ИЛИ НЯМА ДА Я ИМА :)
    ....
    ЕДИН БИВШ ГЕНЕРАЛ - БОЙНО ПЕТЛЕ - ТРЯБВА ДА ГИ ЗНАЕ ТЕЗИ НЕЩА ;))

    Коментиран от #43, #56

    16:11 25.09.2026

  • 39 Бряяяя

    3 10 Отговор

    До коментар #14 от "Аууууу":

    тук е пълно с копейки.Неорентирани същества.

    16:11 25.09.2026

  • 40 Васко Делчев

    11 1 Отговор
    НАТО е терористична организация на световния сатанизъм. Надяваме се Русия да го ликвидира

    16:12 25.09.2026

  • 41 Емил Стефанов

    10 1 Отговор
    Само термоядрен удар може да усмири евронацисткият режим.

    16:12 25.09.2026

  • 42 Мишел

    10 1 Отговор
    Ситуацията е такава, че ако някъде започнат да свалят самолети, в НатО ще започнат да падат ракети.

    Коментиран от #46

    16:14 25.09.2026

  • 43 ДВА ОРЕШНИКА

    5 2 Отговор

    До коментар #38 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    В ЗАДНИТЕ ТИ БУФЕРИ ;))
    ......

    16:16 25.09.2026

  • 44 Много Известен Съветски Актьор

    2 3 Отговор
    Бутай руските каруци! Турците преди години свалиха един руски Су-24 и какво? Нищо. Сега украинците направо им разказаха играта. Изтребители, бомбардировачи, самолети-радари, вертолети- всичко руско за скрап. Бутат ги и от небето, гърмят ги и на земята. Бий крепостният, за да те уважава.

    16:17 25.09.2026

  • 45 наред

    3 2 Отговор
    Идва време Русия да ва запука с ядрено оръжие.

    16:18 25.09.2026

  • 46 Ами с първата ракета

    1 4 Отговор

    До коментар #42 от "Мишел":

    Путин ще бъде мавзолетизиран в бункера за вечни времена.
    НАТО има ЯО в балтийските държава плюс две ядрени подводници в Балтийско море.До Петербург са 100 секунди.Следва тишина.

    16:18 25.09.2026

  • 47 Доберман

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кой си ти":

    Ти като пинчер кажи защо сега лаеш толкова много?

    16:19 25.09.2026

  • 48 Само питам

    4 2 Отговор
    Другарю Генерал Павел:
    А Не идва ли време Путин да започне като Натаняху...!

    Коментиран от #52

    16:19 25.09.2026

  • 49 Виж на Павел ...

    2 2 Отговор
    Виж на чехът Павел не може да му се отрече генерал. За разлика от нашия лешпер и бивш шофер на таралясник МИГ-29 Румянчо с празната голова и прикачените към същата щръкнали пеленгатори.

    16:20 25.09.2026

  • 50 Гошо

    1 0 Отговор
    До "Пламен", в Елхово, Грудово и Звездец пращаха най-големите издънки. С това ли ще се хвалиш. Казваха му "Бермудския триъгълник".

    16:20 25.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Само питам":

    Не ми се мре.А на теб?

    16:21 25.09.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Тъй ли?

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Пламен":

    Ми ревал си на плаца и ял в столовата. Набор. Наборник.

    16:23 25.09.2026

  • 55 ......-

    0 0 Отговор
    Всичкото ГЕЙнерал иска да воюва ама с кръвта на НАШИТЕ деца !

    16:24 25.09.2026

  • 56 Амадор Ривас

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Дълбоката връзка, между копейка и тероризъм....

    16:24 25.09.2026