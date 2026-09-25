Генерал Павел: Идва време съюзниците от НАТО да започнат да свалят руски дронове и самолети

Чешкият президент Петр Павел настоява, че НАТО трябва открито да демонстрира готовността си да отговори на руската агресия, в противен случай Москва ще продължи да разширява алианса и европейските му граници.

"Може да дойде време, когато ще се наложи да свалим някои от тези самолети или безпилотни летателни апарати, които тестват нашата готовност", прогнозира Павел, генерал в оставка и бивш председател на Военния комитет на НАТО, в разговор с Fox News в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк тази седмица.

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Павел каза, че членовете на алианса разбираемо искат да избегнат ескалация, но рискуват да изпратят грешен сигнал, като предупреди, че Москва разглежда сдържаността като слабост и тества съюзническата отбрана с продължаващата си агресия.

"Това, от което се страхувам, е, че те виждат липса на воля от наша страна да предприемем решителни действия, каза Павел. В руските възприятия това демонстрира слабост. Те уважават силата."

Предупреждението последва нови инциденти по източния фланг на НАТО, където руски военен хеликоптер Ми-8 премина от Калининград в полското въздушно пространство в сряда, което накара Полша да вдигне изтребители в действие. Румъния в четвъртък изстреля в бой изтребители F-16, след като друга неидентифицирана въздушна цел пресече границата ѝ от Украйна.

Военното разузнаване на Дания също предупреди в четвъртък, че Русия вероятно ще засили хибридните атаки срещу НАТО през следващите месеци и оцени "нисък, но нарастващ" риск от ограничена руска военна атака срещу една или повече страни от НАТО, граничещи с Русия.