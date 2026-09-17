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Как съседите изградиха магистралите си
  Тема: Икономика

Как съседите изградиха магистралите си

17 Септември, 2026 13:12, обновена 17 Септември, 2026 13:56 1 072 18

  • пътища-
  • строителство-
  • концесии-
  • европа-
  • балкани

В региона моделите варират между държавно строителство, концесии, обществени поръчки и търгове, а в ЕС правилата за концесии са ясно разписани

Как съседите изградиха магистралите си - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
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Магистралите в съседните на България държави и в развитите страни от Европейския съюз се изграждат по различни модели, но общото е едно: рядко има един-единствен подход. В региона и в ЕС пътната инфраструктура се финансира чрез комбинация от държавен бюджет, европейски средства, обществени поръчки, концесии и публично-частни партньорства, а правилата за възлагане са подчинени на европейското законодателство за концесиите и обществените поръчки.

В Европейската комисия подчертават, че концесиите позволяват мобилизиране на частен капитал и експертиза, без това непременно да увеличава пряко държавния дълг, а в обхвата на европейската директива попадат и концесии за пътища, магистрали, поддръжка и управление на инфраструктурата. За строителни и услуги концесии над определен праг се прилагат конкретни правила за възлагане и прозрачност.

Регионът: смесен модел, а не една рецепта

Хърватия е един от най-ясните примери за смесен модел. По данни на министерството на морето, транспорта и инфраструктурата и на националния оператор Hrvatske autoceste, мрежата от магистрали се управлява от държавната компания HAC и от няколко концесионера, сред които BINA-ISTRA и Autocesta Zagreb–Macelj, а за нови дейности и доставки се използват и открити търгове. През 2024 г. HAC подписа договор след обществена поръчка за нова електронна система за пътни такси за цялата мрежа, включително концесионните отсечки.

В Полша и Унгария концесионните отсечки също са част от картината, но държавата остава активен участник в строителството и управлението на значителна част от трасетата. В Полша държавната пътна администрация GDDKiA продължава да управлява ключови участъци и да прилага свои решения за тол таксите, докато частни концесионери държат отделни магистрали. В Унгария моделът също комбинира държавно строителство и концесии, включително дългосрочни договори за експлоатация и поддръжка.

В Полша част от магистралите са под държавно управление, а други са на концесия. По данни на ГД „Автомобилни пътища“ участъци от А2 и А4 вече не се плащат от леките автомобили по държавно управляваните отсечки, докато A2 „Нови Томисъл – Конин“ в Полша и A4 „Катовице – Краков“ са пример за дългогодишни концесионни режими в региона. Българският подход в последните години също разчита на търгове за проектиране и строителство, а за някои отсечки се обсъждат и публично-частни модели.

Как работи ЕС: обществени поръчки и конкуренция

В по-развитите страни от ЕС строителството на магистрали най-често минава през обществени поръчки и търгове, а не през класически концесии. Европейската комисия посочва, че директивите за обществени поръчки и концесиите осигуряват обща рамка за възлагане, а държавите членки подават редовни отчети по тези правила. Самият пазар на публични поръчки в ЕС е огромен и обхваща стотици милиарди евро годишно.

Това означава, че в Германия, Франция, Австрия, Испания и други държави от Западна Европа магистралите обикновено се строят и поддържат чрез открити процедури, в които държавата определя параметрите, а частни компании участват като изпълнители. Концесиите се използват по-ограничено и най-често за управление, поддръжка, събиране на такси или за специфични участъци с по-висок инвестиционен риск.

Европейската комисия напомня и че за някои транспортни проекти държавната помощ и регулаторната рамка са ключови, особено когато става дума за големи инфраструктурни обекти с дълъг срок на възвръщаемост. Именно затова моделът „държава + търг + частен изпълнител“ остава доминиращ в ЕС, докато концесията е инструмент, използван според конкретния проект, а не универсално решение.

Защо концесиите не са едно и също навсякъде

Практиката показва, че концесиите работят добре там, където трафикът е предвидим, договорите са стабилни, а рискът е ясно разпределен между държавата и частния оператор. Световната банка посочва, че при пътните концесии ключови фактори са трафикът, приходите от такси, правната рамка и готовността на държавата да сподели риска. В противен случай се стига до преразглеждане на договори, по-високи такси или политически спорове.

Именно това обяснява защо в региона има различни решения. В някои държави концесията е основен модел за конкретни магистрали, в други е само допълнение към държавното строителство, а в трети е използвана основно в миналото и днес новите отсечки се възлагат чрез обществени поръчки.

Общата тенденция е ясна: в ЕС магистралите не се изграждат по една схема, а чрез съчетание от инструменти, подбрани според дължината, трафика, финансовия риск и ролята на държавата. В съседните на България страни също няма единен модел, но почти навсякъде се вижда едно и също правило – колкото по-голям е проектът, толкова по-сложна е комбинацията между бюджет, търг и, при определени условия, концесия.

Източници: Европейска комисия, ГД „Автомобилни пътища“, Министерство на морето, транспорта и инфраструктурата на Хърватия, Hrvatske autoceste, Световна банка


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    11 1 Отговор
    България е бандитска държава. Какви нагистрали бълнувате? Трябва да сте доволни, че още има табели за населените места.

    13:23 17.09.2026

  • 2 бою циганина

    9 1 Отговор
    изградих хиляди километри магисрали и станах милиардер

    13:32 17.09.2026

  • 3 Установяването

    7 0 Отговор
    на частен контрол върху пътища, който е характерен за концесиите не означава, че няма да има финасиране от държавния бюджет. Обратното е вярно. Държавата поема ангажимент за определен пътникопоток, който ако не се достигне (което задължително се случва), държавата обезщетява концесионера със солени такси.
    Съвършено безсмислен модел за финансиране на публична инфраструктура.

    Коментиран от #8

    13:36 17.09.2026

  • 4 пачи яйца

    4 0 Отговор
    Единствено български останаха пътищата, а сега ги даваме на чужденци концесионери, които ще вложат милиони "даром" и "няма" да ги включат в таксата пред бариерата , за да се изплатят за петилетка, че после да носят чист приход и щеш не щеш като няма алтернативен път ще си платиш.
    Държавата не може да се намесва върху концесионна територия дори за непочистен сняг (спорен въпрос).

    13:42 17.09.2026

  • 5 Има си

    5 0 Отговор
    държавно дружество "Автомагистрали" . Всяка голяма банка по света би отпуснала дългосрочен кредит на това дружество за изграждане на публична инфраструктура.
    Частният концесионер също финансира строителството чрез банкови заеми, но после трябва да формира много голяма печалба, която да разпределя към своите собственици, докато държавното дружество трябва да акумулира само толкова печалба , която да осигури своевременната поддръжка на магистралите.
    Защо тогава въобще има необходимост от концесиониране? За да е по-скъпо за всички?

    13:42 17.09.2026

  • 6 Цвете

    2 0 Отговор
    ШИШКОВ ПРОЧЕТЕ ЛИ СТАТИЯТА ? ТАКА СЕ ПРАВИ, КОГАТО ВСИЧКО Е ПРОЗРАЧНО ,НАЛИ?. А У НАС, НА ПРИЯТЕЛЯ НА ПРИЯТЕЛЯ МУ И ТАКА ДО БЕЗ КРАЙ.А КАКВИ МОЖЕХА ЗА ТЕЗИ ГОРЕ ДОЛУ 30 ГОДИНИ ДА БЪДАТ МАГИСТРАЛИТЕ НИ И РАЗБИРА СЕ ГРАДСКИТЕ ПЪТИЩА? МЕЧТИ, ПОНЕ ЗА ТОВА НЕ СЕ ПЛАЩА. 🇧🇬🔎🇧🇬

    13:42 17.09.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    И журналята вече се впускат да отварят процореца на Овертон и да обясняват колко ще му е хубаво на българина да плаща такси на километър на мутраляви концесионери, които ще му дерат кожичката!
    Евала ви чиним, за малко кинта всичко правите! Навремето това си беше чиста проституция, днес журналистиката надмина проституцията по сексусални услуги!

    13:44 17.09.2026

  • 8 като боташ но за 33г

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Установяването":

    Не е безсмислено за консултантите сключили договора за концесия. Те затова искаха да си върнат държавата, за да я отдадат на концесия.

    13:46 17.09.2026

  • 9 Статията е писана от изкуствен интелект

    2 0 Отговор
    Фактите са верни. Българската Трейс Груп Холд печели и изпълнява договори за довършителни работи и строителство на ключови магистрални отсечки (например участъкът между Пирот и Димитровград). Дъщерни дружества на български холдинги подписват договори за зимно и текущо поддържане на пътната мрежа в редица сръбски общини.

    Коментиран от #17

    13:48 17.09.2026

  • 10 В юридическата

    3 0 Отговор
    теория съществува полемика доколко частните пътища възпрепятстват свободното движение на хора - универсално човешко право, гарантирано в Устава на ООН и Декларацията за човешките права - чл.13
    Българският народ не бива да се пуска по тази порочна плоскост, както направиха с концесионирането на питейната вода в София, давайки я на някаква частна чужда корпорация. Това е форма на модерно робство. Изключително унизително е.

    Коментиран от #12

    13:50 17.09.2026

  • 11 в концесионен захлас

    1 0 Отговор
    Прехласнат съм от привлекателната красота на преградните бариери от снимката и... няма наоколо ни кола , ни жива душа, можеш да опънеш пикник одеало....

    13:52 17.09.2026

  • 12 държавници няма

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "В юридическата":

    Услугата за осигуряване на достъп до вода е дадена на концесионна фирма, а фирмата счита , че е собственик и на питейната вода от язовир Искър.

    Коментиран от #14, #15

    13:55 17.09.2026

  • 13 Унизително

    0 0 Отговор
    е станем наематели на собствената си територия. Някой трябва да спре това безумие, натрапено от чуждестранни консултанти на българските колониални власти.

    13:57 17.09.2026

  • 14 Отделен

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "държавници няма":

    е въпросът що е то "достъп до питейна вода".

    Коментиран от #16

    13:58 17.09.2026

  • 15 Веолия не е собственик на водата

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "държавници няма":

    Веолия стопанисва и пречиства водата. Това са дейности, вменени от концесионния договор, а не форма на собственост. Все едно почистващата фирма да е собственик на улицата. Когато Веолия си тръгне водата ще остане в язовира.

    Язовирът е собственик на НЕК.

    14:22 17.09.2026

  • 16 Няма такъв висящ въпрос

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Отделен":

    Достъпът до водите е по правила, определени от Закона за водите.

    14:25 17.09.2026

  • 17 Иван 1

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Статията е писана от изкуствен интелект":

    Така е но след това направи бългаска работа и я изгониха и Австрия и довърши.

    14:26 17.09.2026

  • 18 Все тая

    0 0 Отговор
    Те как ги изградиха знаем. Има интернет аФторе. Я кажи ние как и защо не сми ги изградили. Явно сме най-крадливото племе. След украинските пътища ( не говоря за магистрали) най- лошите които съм видял са нашите…. А сме в Европа . Срам

    14:27 17.09.2026