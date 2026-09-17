Как съседите изградиха магистралите си

Магистралите в съседните на България държави и в развитите страни от Европейския съюз се изграждат по различни модели, но общото е едно: рядко има един-единствен подход. В региона и в ЕС пътната инфраструктура се финансира чрез комбинация от държавен бюджет, европейски средства, обществени поръчки, концесии и публично-частни партньорства, а правилата за възлагане са подчинени на европейското законодателство за концесиите и обществените поръчки.
В Европейската комисия подчертават, че концесиите позволяват мобилизиране на частен капитал и експертиза, без това непременно да увеличава пряко държавния дълг, а в обхвата на европейската директива попадат и концесии за пътища, магистрали, поддръжка и управление на инфраструктурата. За строителни и услуги концесии над определен праг се прилагат конкретни правила за възлагане и прозрачност.
Регионът: смесен модел, а не една рецепта
Хърватия е един от най-ясните примери за смесен модел. По данни на министерството на морето, транспорта и инфраструктурата и на националния оператор Hrvatske autoceste, мрежата от магистрали се управлява от държавната компания HAC и от няколко концесионера, сред които BINA-ISTRA и Autocesta Zagreb–Macelj, а за нови дейности и доставки се използват и открити търгове. През 2024 г. HAC подписа договор след обществена поръчка за нова електронна система за пътни такси за цялата мрежа, включително концесионните отсечки.
В Полша и Унгария концесионните отсечки също са част от картината, но държавата остава активен участник в строителството и управлението на значителна част от трасетата. В Полша държавната пътна администрация GDDKiA продължава да управлява ключови участъци и да прилага свои решения за тол таксите, докато частни концесионери държат отделни магистрали. В Унгария моделът също комбинира държавно строителство и концесии, включително дългосрочни договори за експлоатация и поддръжка.
В Полша част от магистралите са под държавно управление, а други са на концесия. По данни на ГД „Автомобилни пътища“ участъци от А2 и А4 вече не се плащат от леките автомобили по държавно управляваните отсечки, докато A2 „Нови Томисъл – Конин“ в Полша и A4 „Катовице – Краков“ са пример за дългогодишни концесионни режими в региона. Българският подход в последните години също разчита на търгове за проектиране и строителство, а за някои отсечки се обсъждат и публично-частни модели.
Как работи ЕС: обществени поръчки и конкуренция
В по-развитите страни от ЕС строителството на магистрали най-често минава през обществени поръчки и търгове, а не през класически концесии. Европейската комисия посочва, че директивите за обществени поръчки и концесиите осигуряват обща рамка за възлагане, а държавите членки подават редовни отчети по тези правила. Самият пазар на публични поръчки в ЕС е огромен и обхваща стотици милиарди евро годишно.
Това означава, че в Германия, Франция, Австрия, Испания и други държави от Западна Европа магистралите обикновено се строят и поддържат чрез открити процедури, в които държавата определя параметрите, а частни компании участват като изпълнители. Концесиите се използват по-ограничено и най-често за управление, поддръжка, събиране на такси или за специфични участъци с по-висок инвестиционен риск.
Европейската комисия напомня и че за някои транспортни проекти държавната помощ и регулаторната рамка са ключови, особено когато става дума за големи инфраструктурни обекти с дълъг срок на възвръщаемост. Именно затова моделът „държава + търг + частен изпълнител“ остава доминиращ в ЕС, докато концесията е инструмент, използван според конкретния проект, а не универсално решение.
Защо концесиите не са едно и също навсякъде
Практиката показва, че концесиите работят добре там, където трафикът е предвидим, договорите са стабилни, а рискът е ясно разпределен между държавата и частния оператор. Световната банка посочва, че при пътните концесии ключови фактори са трафикът, приходите от такси, правната рамка и готовността на държавата да сподели риска. В противен случай се стига до преразглеждане на договори, по-високи такси или политически спорове.
Именно това обяснява защо в региона има различни решения. В някои държави концесията е основен модел за конкретни магистрали, в други е само допълнение към държавното строителство, а в трети е използвана основно в миналото и днес новите отсечки се възлагат чрез обществени поръчки.
Общата тенденция е ясна: в ЕС магистралите не се изграждат по една схема, а чрез съчетание от инструменти, подбрани според дължината, трафика, финансовия риск и ролята на държавата. В съседните на България страни също няма единен модел, но почти навсякъде се вижда едно и също правило – колкото по-голям е проектът, толкова по-сложна е комбинацията между бюджет, търг и, при определени условия, концесия.
Източници: Европейска комисия, ГД „Автомобилни пътища“, Министерство на морето, транспорта и инфраструктурата на Хърватия, Hrvatske autoceste, Световна банка
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
13:23 17.09.2026
2 бою циганина
13:32 17.09.2026
3 Установяването
Съвършено безсмислен модел за финансиране на публична инфраструктура.
Коментиран от #8
13:36 17.09.2026
4 пачи яйца
Държавата не може да се намесва върху концесионна територия дори за непочистен сняг (спорен въпрос).
13:42 17.09.2026
5 Има си
Частният концесионер също финансира строителството чрез банкови заеми, но после трябва да формира много голяма печалба, която да разпределя към своите собственици, докато държавното дружество трябва да акумулира само толкова печалба , която да осигури своевременната поддръжка на магистралите.
Защо тогава въобще има необходимост от концесиониране? За да е по-скъпо за всички?
13:42 17.09.2026
6 Цвете
13:42 17.09.2026
7 ДрайвингПлежър
Евала ви чиним, за малко кинта всичко правите! Навремето това си беше чиста проституция, днес журналистиката надмина проституцията по сексусални услуги!
13:44 17.09.2026
8 като боташ но за 33г
До коментар #3 от "Установяването":Не е безсмислено за консултантите сключили договора за концесия. Те затова искаха да си върнат държавата, за да я отдадат на концесия.
13:46 17.09.2026
9 Статията е писана от изкуствен интелект
Коментиран от #17
13:48 17.09.2026
10 В юридическата
Българският народ не бива да се пуска по тази порочна плоскост, както направиха с концесионирането на питейната вода в София, давайки я на някаква частна чужда корпорация. Това е форма на модерно робство. Изключително унизително е.
Коментиран от #12
13:50 17.09.2026
11 в концесионен захлас
13:52 17.09.2026
12 държавници няма
До коментар #10 от "В юридическата":Услугата за осигуряване на достъп до вода е дадена на концесионна фирма, а фирмата счита , че е собственик и на питейната вода от язовир Искър.
Коментиран от #14, #15
13:55 17.09.2026
13 Унизително
13:57 17.09.2026
14 Отделен
До коментар #12 от "държавници няма":е въпросът що е то "достъп до питейна вода".
Коментиран от #16
13:58 17.09.2026
15 Веолия не е собственик на водата
До коментар #12 от "държавници няма":Веолия стопанисва и пречиства водата. Това са дейности, вменени от концесионния договор, а не форма на собственост. Все едно почистващата фирма да е собственик на улицата. Когато Веолия си тръгне водата ще остане в язовира.
Язовирът е собственик на НЕК.
14:22 17.09.2026
16 Няма такъв висящ въпрос
До коментар #14 от "Отделен":Достъпът до водите е по правила, определени от Закона за водите.
14:25 17.09.2026
17 Иван 1
До коментар #9 от "Статията е писана от изкуствен интелект":Така е но след това направи бългаска работа и я изгониха и Австрия и довърши.
14:26 17.09.2026
18 Все тая
14:27 17.09.2026