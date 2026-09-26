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Пезешкиан постави условие за среща с Тръмп
  Тема: Иранската криза

Пезешкиан постави условие за среща с Тръмп

26 Септември, 2026 06:44 1 205 8

  • масуд пезешкиан-
  • доналд тръмп-
  • иран-
  • сащ-
  • ормузки проток

Иранският президент поиска Вашингтон да докаже, че не цели насилствена смяна на властта в Техеран. До този момент среща между двамата лидери не е потвърдена.

Пезешкиан постави условие за среща с Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви, че евентуална среща с американския президент Доналд Тръмп трябва да бъде предшествана от доказателства, че Вашингтон не цели насилствена смяна на властта в Ислямската република. Той говори пред CBS News в интервю, записано на 25 септември.

„Първо трябва да бъде преодоляно недоверието, предизвикано от тази война“, каза Пезешкиан. По думите му САЩ трябва да спазват подписаните договорености и да покажат, че не възнамеряват да свалят иранското правителство.

Иранският президент свърза недоверието и с убийството на върховния лидер на страната, както той определи действията на САЩ и Израел. „Представете си, че някой е дошъл и е убил вашия върховен лидер, а след това не е изпълнил постигнатите договорености“, заяви той.

Среща в Ню Йорк не се състоя

Доналд Тръмп по-рано допусна възможност да разговаря с Пезешкиан в Ню Йорк по време на Общия дебат на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. CBS News съобщи, че американският президент е бил „вероятно“ готов на такава среща, но до 26 септември няма потвърждение, че двамата са разговаряли лице в лице.

Пезешкиан заяви, че разговорите могат да бъдат възобновени, ако Вашингтон изпълни поетите ангажименти. Той посочи като основен проблем факта, че според Техеран САЩ са нарушавали договорености и са нанасяли удари, докато между двете страни са се водели преговори.

Меморандумът за прекратяване на бойните действия

САЩ и Иран подписаха през юни меморандум за разбирателство, който предвиждаше прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан. В документа беше записано също, че двете страни трябва да се въздържат от заплахи и употреба на сила и да започнат преговори за окончателно споразумение в срок до 60 дни.

Споразумението включваше и мерки за възстановяване на преминаването на търговски кораби през Ормузкия проток. На 7 и 8 юли обаче Иран извърши атаки срещу търговски кораби, според американски представители, а САЩ отговориха с удари по ирански военни цели в района на протока. Вашингтон определи действията на Техеран като нарушение на договореностите, докато Иран обвини САЩ в нарушаване на меморандума.

Ормузкият проток е ключов маршрут за световната енергийна търговия. По данни на американската Агенция за енергийна информация през първата половина на 2025 г. през него са преминавали над 20% от световната търговия с втечнен природен газ. Военните действия и ограниченията за корабоплаването през 2026 г. доведоха до сериозно свиване на трафика през водния коридор.

Пезешкиан заяви, че Иран не търси война, но ще се защитава при нападение. Той настоя, че възстановяването на доверието трябва да започне с изпълнение на вече подписаните споразумения, преди да бъде организирана среща с Тръмп.

Източници: CBS News, Аксиос


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 бай Ормуз

    5 1 Отговор
    Чичо ко вика , днес ще отваряме или ще затваряме ?

    Коментиран от #7

    07:10 26.09.2026

  • 3 На журналистите пак "не им е ясно"

    5 0 Отговор
    кой наруши меморандума и пак с услужливата фраза , че "и двете страни се обвиняват взаимно":)
    Същата фраза както при обстрела на Запорожката АЕЦ, която е под руски контрол.

    07:21 26.09.2026

  • 4 Слава Украйна смляха русия и китай

    3 4 Отговор
    Една малка Украйна удуши Русия и Китай

    07:34 26.09.2026

  • 5 Севги севги

    1 1 Отговор
    Тоз още ли е жив?

    07:35 26.09.2026

  • 6 Другарят Си

    2 0 Отговор
    Чайна таун от утре е Мелани таун.

    07:42 26.09.2026

  • 7 Госъ

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "бай Ормуз":

    Тоя и семейството му точно от отвори затвори натрупаха доста състояние …

    07:45 26.09.2026

  • 8 Иначе казано

    1 0 Отговор
    Тръмп е военнопрестъпник и персите няма да преговарят с него. Единствено може да подпише капитулацията, да вдигне незаконните санкции и да изплати репарации.

    07:49 26.09.2026

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