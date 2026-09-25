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Тежък момент за Киев! Путин премина към тотална война срещу икономиката на Украйна
  Тема: Украйна

Тежък момент за Киев! Путин премина към тотална война срещу икономиката на Украйна

25 Септември, 2026 19:23 1 206 49

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  • украйна-
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  • дронове-
  • владимир путин-
  • киев-
  • володимир зеленски

В края на август Русия промени тактиката си, като увеличи продължителността на дневните сигнали за въздушна тревога в големите украински градове

Тежък момент за Киев! Путин премина към тотална война срещу икономиката на Украйна - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
The New York Times The New York Times

Неспособен да реши ситуацията на бойното поле в своя полза, Русия е преминала към "тотална война" срещу икономиката на Украйна. Украинците може би са изправени пред най-трудния си период от войната досега, пише The New York Times.

Икономическите щети от руските удари вече възлизат на милиарди долари. Войната на изтощение между Русия и Украйна се разраства, обхващайки икономиките и на двете държави.

Украински официални лица определят настоящата руска кампания като "тотална война" поради фокуса ѝ върху икономическото въздействие. Въпреки че Москва е атакувала търговски обекти през целия конфликт, мащабът на нападенията значително се е увеличил.

Засилването на руските бомбардировки е отговор на усилията на самата Украйна да подкопае руската икономика. Киев използва нарастващия си арсенал от дронове собствено производство, за да нанася удари по руската петролна индустрия - най-ценния икономически сектор на страната - както и по руски компании за електронна търговия.

Русия насочи вниманието си към икономическа война, тъй като настъплението ѝ на бойното поле до голяма степен е в застой. Москва цели да увеличи цената, която Европа плаща за подкрепата на военните усилия на Украйна. Нарастващите разходи дават аргументи на крайнодесните партии в страни като Великобритания, Франция и Германия, които се противопоставят на помощта за Украйна.

Миналия месец президентът Володимир Зеленски информира европейските съюзници, че Украйна се нуждае от 27 милиарда долара за покриване на бюджетния си дефицит - това се случва след като по-рано през годината Европейският съюз вече одобри пакет от заеми на стойност над 100 милиарда долара.

Министерството на икономиката на Украйна изчислява, че икономическите щети в резултат на руските действия ще достигнат приблизително 10 милиарда долара до края на годината. Значителна част от тези загуби са косвени и произтичат от пропуснати приходи от продажби, загубени работни дни и логистични смущения. На 24 септември Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) понижи прогнозата си за икономическия растеж на Украйна за тази година от 2,2% на 1,5%. Някои икономисти предполагат, че Украйна може да завърши годината с нулев растеж. Най-трудният етап за икономиката и населението

Димитър Богов, главен икономист в ЕБВР, заяви, че Украйна навлиза в "най-трудния период от войната" поради недостига на работна ръка и засиления обстрел. Той отбеляза, че макар покупателната способност на потребителите да остава висока, хората "нямат възможност да харчат".

Атаките срещу складове доведоха до изчезването на стоки от рафтовете на магазините. Ударите по пристанища, железопътен подвижен състав, гранични пунктове и плавателни съдове ограничиха възможностите за износ. Наскоро руските сили разшириха обхвата на атаките си, насочвайки се към интернет инфраструктурата, което прекъсна достъпа до услуги за около 100 000 домакинства.

В края на август Русия промени тактиката си, като увеличи продължителността на дневните сигнали за въздушна тревога в големите украински градове. Някои търговски обекти затварят по време на атаките, което води до спад в обема на продажбите. Продължителните атаки - които могат да обхванат целия ден - на практика парализират икономиката, тъй като хората са принудени да прекарват значително време в убежища.

Руските окупационни сили планират атаките си, като отчитат сезонните фактори. През лятото те се насочиха към съоръжения за съхранение на зърно, за да унищожат капацитета за съхранение на реколтата - било то преди или по време на жътвата. ЕС спешно доставя на Украйна мобилни съоръжения за съхранение на зърно; въпреки това се очаква земеделските производители да изпитат затруднения с погасяването на кредити поради загубените приходи от реколтата - ситуация, която вероятно ще има отрицателни последици за банковия сектор. През първата година от пълномащабното нахлуване, започнало през февруари 2022 г., икономиката на Украйна се сви с около 20%, но оттогава насам бележи растеж. Ключова сфера на развитие е секторът на отбранителните технологии, чийто обем се е увеличил повече от два пъти през 2024 г.

Едно от основните предизвикателства е поддържането на нивата на потребителските разходи - задача, подпомагана отчасти от високите заплати, получавани от военнослужещите. Макар Украйна да не е изправена пред заплаха от глад, съществува риск от икономически спад и свиване на данъчната основа, която е от съществено значение за финансирането на военните усилия.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин многоходовия

    5 33 Отговор
    досега 5 г Сорос ми беше забранил ахахахаха. Каза да съм пр ст и многоходов.

    Коментиран от #3

    19:24 25.09.2026

  • 2 След като убин1 млн вати за двореца си

    1 39 Отговор
    Милиционерчето се сети

    19:25 25.09.2026

  • 3 ФАКТ

    5 18 Отговор

    До коментар #1 от "Путин многоходовия":

    Западът не му позволяваше.

    19:25 25.09.2026

  • 4 И сега ?!

    41 1 Отговор
    Зеля ще продава златните кенефи, и ще тропка в обикновен порцелан ли?

    19:26 25.09.2026

  • 5 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    5 0 Отговор
    Дано се оправят хората.

    19:26 25.09.2026

  • 6 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    53 5 Отговор
    Руската армия напредва по целия фронт и няма кой да я спре.

    Коментиран от #8

    19:26 25.09.2026

  • 7 изродиии

    18 3 Отговор
    бъдете българи , отразете празника в добруджа.

    19:27 25.09.2026

  • 8 Психиатър

    3 30 Отговор

    До коментар #6 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    Да, вече 5 години напредва. Май са пред Брюксел.

    Коментиран от #16

    19:27 25.09.2026

  • 9 Удри

    19 0 Отговор
    Главанаците от чук в главата "поумняват". Лечението е да ги блъска парен чук, докато им уврат овчите глави.

    19:28 25.09.2026

  • 10 стоян георгиев

    3 25 Отговор
    Поредната хибридна статия.до сега русия не е водила тотална война нали другари?разрушенията дето до сега ги направиха те са били от друга война а?

    Коментиран от #17

    19:29 25.09.2026

  • 11 Справедлив

    24 0 Отговор
    Крайно време беше.

    19:29 25.09.2026

  • 12 Родина

    12 0 Отговор
    Борел каза , Европа е райска градина.
    Зеленски да ходи да иска пари .

    19:30 25.09.2026

  • 13 ПСЕВДОЖУРНАЛИСТ

    27 0 Отговор
    Тоталната война не е срещу икономиката, а срещу бандерския нацизъм.

    19:30 25.09.2026

  • 14 Бай той Толстой

    27 1 Отговор
    Гювеч от думи,целящ да скрие тоталния колапс на икономиката на т.н.Украйна😁.Много атлантическо.

    19:30 25.09.2026

  • 15 Бялото знаме и Сибир за зеленото

    28 0 Отговор
    Напред Русия! Колкото по бързо Украйна капитулира толкова по добре за тях и за всички нас!

    19:30 25.09.2026

  • 16 Ти си

    24 1 Отговор

    До коментар #8 от "Психиатър":

    Дрънкай глупотевините, не пречиш на Русия да напредва на фронта!
    Или имаш начин да ни обясниш, че Украйна печели?
    Слушаме те!

    Коментиран от #20

    19:30 25.09.2026

  • 17 Путулер отонул

    2 15 Отговор

    До коментар #10 от "стоян георгиев":

    Ми не е водила. Водеше война по правилата наложени на Путулер от запада. 5 г. руски срам и позор. Избягаха от Киев, Харков и Херсон, нищо че по конституция последните са руски. ахахаха

    19:31 25.09.2026

  • 18 Факт

    20 2 Отговор
    Неспособни да противодействат по никакъв начин, понитата от ЕС наблягат на жалката и евтина пропаганда по сайтовете.

    19:31 25.09.2026

  • 19 az СВО Победа 81

    19 1 Отговор
    Накратко:

    Киев няма икономика от 2014г.!

    Всичко е на външно управление и издръжка.
    Проблемът е, че и парите на спонсорите свършва.... 🤣

    А Путин ги принуждава на продължават да наливат от пусто в празно.... 🤣

    19:32 25.09.2026

  • 20 ФАКТ

    2 13 Отговор

    До коментар #16 от "Ти си":

    Избягаха от Киев, Харков и Херсон, нищо че по конституция последните са руски. ахахаха 🙈🫢😅🤣🤣😅😅

    Коментиран от #24

    19:33 25.09.2026

  • 21 дядо дръмпир

    0 0 Отговор
    Путин се нуждае от повече пари: Министерството на финансите предлага нови увеличения на данъците за руснацитеМинистерството на руските финанси предупреждава от месеци, че финансовият план за тази година се разпада, докато приходите от петрол намаляват, а разходите за отбрана растат.

    В четвъртък, 24 септември, министерството изложи как обикновените руснаци трябва да помогнат за запълване на празнината.Министерствотопредстави на правителството законодателен пакет, включително проект на федерален бюджет за 2027-2029 г., който ще увеличи данъка върху пасивния личен доход от настоящия максимум от 15% до до 22% и ще въведе нов ДДС от 22% върху трансгранична електронна търговия, който трябва да се плаща чрез онлайн платформи.

    Промяната в пасивния доход обединява лихвите от банкови депозити, дивиденти от акции, продажби на недвижими имоти и търговия с ценни книжа под основното ниво на данък върху доходите от 13 до 22%. Според министерството тя засяга около 4 милиона граждани, или около 6% от руснаците с облагаем доход. Военните са освободени.

    19:34 25.09.2026

  • 22 ФАКТ 100.00% буахаха

    1 12 Отговор
    Руската т.нар. армия избяга позорно. Избягаха от Киев, Харков и Херсон, нищо че по конституция последните са руски. ахахаха

    Коментиран от #39, #49

    19:34 25.09.2026

  • 23 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ

    14 0 Отговор
    Е ясно, че окраина едва ли ще изкара зимата.

    19:35 25.09.2026

  • 24 Такава...

    14 1 Отговор

    До коментар #20 от "ФАКТ":

    Явно не схващаш от първия път, затова ще питам още по бавно:
    - К а к Украйна п е ч е л и ?

    Коментиран от #30

    19:36 25.09.2026

  • 25 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН

    5 2 Отговор
    Взривихме складовете на Макдоналдс!
    Вкусно и точка !

    Коментиран от #36

    19:36 25.09.2026

  • 26 дядо дръмпир

    1 8 Отговор
    Путин се нуждае от повече пари: Министерството на финансите предлага нови увеличения на данъците за руснацитеМинистерството на руските финанси предупреждава от месеци, че финансовият план за тази година се разпада, докато приходите от петрол намаляват, а разходите за отбрана растат.

    Коментиран от #28, #31, #37

    19:36 25.09.2026

  • 27 Картаген

    15 2 Отговор
    Изводът е : Не дразни мечката с късата си пръчка !
    Стреляха по корабите на Русия - загубиха морската си търговия.
    Стреляха по логистични центрове - загубиха своите.
    За всяка пакост - получават десеторен ответ.
    И после : ,, Ама то боли ?! " Ами ще боли , я !

    Коментиран от #34

    19:37 25.09.2026

  • 28 дядо дръмпи

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "дядо дръмпир":

    В четвъртък, 24 септември, министерството изложи как обикновените руснаци трябва да помогнат за запълване на празнината.Министерствотопредстави на правителството законодателен пакет, включително проект на федерален бюджет за 2027-2029 г., който ще увеличи данъка върху пасивния личен доход от настоящия максимум от 15% до до 22% и ще въведе нов ДДС от 22% върху трансгранична електронна търговия, който трябва да се плаща чрез онлайн платформи.

    Промяната в пасивния доход обединява лихвите от банкови депозити, дивиденти от акции, продажби на недвижими имоти и търговия с ценни книжа под основното ниво на данък върху доходите от 13 до 22%. Според министерството тя засяга около 4 милиона граждани, или около 6% от руснаците с облагаем доход. Военните са освободени.

    19:37 25.09.2026

  • 29 Хи хи хи волoдiмiр

    9 1 Отговор
    А всичко започна така невинно, доброжелателно и непредизвикателно с подскачане и неистово крещене москаляку на гиляку ???!

    19:37 25.09.2026

  • 30 Путин

    3 9 Отговор

    До коментар #24 от "Такава...":

    Ние печелим, отстъпвайки тактически. Буахахаха

    Коментиран от #33

    19:37 25.09.2026

  • 31 12345

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "дядо дръмпир":

    В четвъртък, 24 септември, министерството изложи как обикновените руснаци трябва да помогнат за запълване на празнината.Министерствотопредстави на правителството законодателен пакет, включително проект на федерален бюджет за 2027-2029 г., който ще увеличи данъка върху пасивния личен доход от настоящия максимум от 15% до до 22% и ще въведе нов ДДС от 22% върху трансгранична електронна търговия, който трябва да се плаща чрез онлайн платформи.

    19:37 25.09.2026

  • 32 Цитатът обяснява всичко 😂

    24 7 Отговор
    "Неспособна да реши ситуацията на бойното поле в своя полза, Русия е преминала към "тотална война" срещу икономиката на Украйна. "
    Фашистите на Кремъл воюват срещу цивилни граждани на Украйна

    Коментиран от #40

    19:38 25.09.2026

  • 33 Абе

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "Путин":

    Ти да не си с траамация?
    Питам те:
    - Как печели Украйна?

    19:39 25.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 И кво толкова

    5 0 Отговор
    "тотална война" срещу икономиката на Украйна трябва да има естествено. В Киев до преди седмица даже и не бяха усетили че война има. Всичко ще бъде сринато. Вчера братушките подкараха и интернет хъбовете и комуникационните канали впрочем. (значително увеличение на интернет тарифите. Според него е все по-трудно за доставчиците, които инвестират в резервно захранване и дублиране на комуникационни канали, да поддържат тарифи на ниво от 300-350 UAH на месец. Анатолий Фроленков смята въпроса за пълното „спиране“ на интернет в страната за по-скоро теоретичен. Архитектурата на мрежата е разработена така, че да издържи на физически повреди по отделни възли.)...

    Коментиран от #42

    19:39 25.09.2026

  • 36 Най- смъркащия президент в светът

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН":

    Зеленски потвърди, че руснаците са атакували складове, използвани от Макдоналдс днес.

    Според някои сведения, те са съхранявали пресни и замразени преработени храни (котлети, хапки, пържени картофи), както и кифлички, сосове, десертни и коктейлни смеси и маркови продукти.

    И пилешки крълца

    Коментиран от #43

    19:40 25.09.2026

  • 37 Калоян

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "дядо дръмпир":

    Въвв ойна са , ще трябват пари.
    Ние като не сме , та сме цъфнали и вързали.

    19:40 25.09.2026

  • 38 стоян

    0 5 Отговор
    Щом путин е решил да се самоунищожават - за съседите на федерацията е добре - Украйна има кой да я възстанови ама федерацията я чака фалит и разпад и путин добре се справя

    Коментиран от #45, #48

    19:41 25.09.2026

  • 39 Дървена статия

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "ФАКТ 100.00% буахаха":

    Нещо, като ода за възхвала на размазаната украинска армия, която се раздира от вътрешни противоречия!

    19:41 25.09.2026

  • 40 Статията

    3 8 Отговор

    До коментар #32 от "Цитатът обяснява всичко 😂":

    За ДженЗитата е малко по надолу! Там ще видиш как ви коментират!

    19:42 25.09.2026

  • 41 Абе

    3 8 Отговор
    Западът е в режим на свободно падане. Пpoвaлeни вoйни и cpивaщa ce икoнoмикa, paбoтилa c дeceтилeтия caмo в пoлзa нa eлититe и пренебрегвал всички предупреждения, че това ще се случи

    19:42 25.09.2026

  • 42 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН

    2 7 Отговор

    До коментар #35 от "И кво толкова":

    Да бе ,ама дроновете им не могат да летят без маршрут ,а пък дата центровете дават данни на Палантир

    19:42 25.09.2026

  • 43 Фил

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Най- смъркащия президент в светът":

    Нема лошо.
    Изпекли са им крилцата напълно безплатно.
    И кИфтетата също.

    19:43 25.09.2026

  • 44 Че то има ли подобно нещо

    4 0 Отговор
    "икономиката на Украйна" ? По оценка на агенцията по приватизация на Украйна преди войната цялата икономика беше оценена на 58 милиарда долара. Кво е останало точно че не се сещам. Един заавод за абразивни дискове и два цеха за паркет ...

    19:44 25.09.2026

  • 45 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "стоян":

    Много като тебе остаряха и отидоха в земята чакайки този момент - замисли се колко си малък и незабележим в сравнение с федерацията

    19:44 25.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 жик так

    3 0 Отговор
    Германската икономика 4 години с нулев растеж или с 0,5% , а Украинската икономика с 2,5% ?!!
    Как стават тия работи ??

    19:46 25.09.2026

  • 48 ха ха ха ...

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "стоян":

    И тоя е спал с пръсти в контакта ...

    19:47 25.09.2026

  • 49 тъй ли...

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "ФАКТ 100.00% буахаха":

    Лопа ти нещо? Обери му луфта, че много дрънка. Не си у ред.

    19:49 25.09.2026

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