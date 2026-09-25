Тежък момент за Киев! Путин премина към тотална война срещу икономиката на Украйна

Неспособен да реши ситуацията на бойното поле в своя полза, Русия е преминала към "тотална война" срещу икономиката на Украйна. Украинците може би са изправени пред най-трудния си период от войната досега, пише The New York Times.
Икономическите щети от руските удари вече възлизат на милиарди долари. Войната на изтощение между Русия и Украйна се разраства, обхващайки икономиките и на двете държави.
Украински официални лица определят настоящата руска кампания като "тотална война" поради фокуса ѝ върху икономическото въздействие. Въпреки че Москва е атакувала търговски обекти през целия конфликт, мащабът на нападенията значително се е увеличил.
Засилването на руските бомбардировки е отговор на усилията на самата Украйна да подкопае руската икономика. Киев използва нарастващия си арсенал от дронове собствено производство, за да нанася удари по руската петролна индустрия - най-ценния икономически сектор на страната - както и по руски компании за електронна търговия.
Русия насочи вниманието си към икономическа война, тъй като настъплението ѝ на бойното поле до голяма степен е в застой. Москва цели да увеличи цената, която Европа плаща за подкрепата на военните усилия на Украйна. Нарастващите разходи дават аргументи на крайнодесните партии в страни като Великобритания, Франция и Германия, които се противопоставят на помощта за Украйна.
Миналия месец президентът Володимир Зеленски информира европейските съюзници, че Украйна се нуждае от 27 милиарда долара за покриване на бюджетния си дефицит - това се случва след като по-рано през годината Европейският съюз вече одобри пакет от заеми на стойност над 100 милиарда долара.
Министерството на икономиката на Украйна изчислява, че икономическите щети в резултат на руските действия ще достигнат приблизително 10 милиарда долара до края на годината. Значителна част от тези загуби са косвени и произтичат от пропуснати приходи от продажби, загубени работни дни и логистични смущения. На 24 септември Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) понижи прогнозата си за икономическия растеж на Украйна за тази година от 2,2% на 1,5%. Някои икономисти предполагат, че Украйна може да завърши годината с нулев растеж. Най-трудният етап за икономиката и населението
Димитър Богов, главен икономист в ЕБВР, заяви, че Украйна навлиза в "най-трудния период от войната" поради недостига на работна ръка и засиления обстрел. Той отбеляза, че макар покупателната способност на потребителите да остава висока, хората "нямат възможност да харчат".
Атаките срещу складове доведоха до изчезването на стоки от рафтовете на магазините. Ударите по пристанища, железопътен подвижен състав, гранични пунктове и плавателни съдове ограничиха възможностите за износ. Наскоро руските сили разшириха обхвата на атаките си, насочвайки се към интернет инфраструктурата, което прекъсна достъпа до услуги за около 100 000 домакинства.
В края на август Русия промени тактиката си, като увеличи продължителността на дневните сигнали за въздушна тревога в големите украински градове. Някои търговски обекти затварят по време на атаките, което води до спад в обема на продажбите. Продължителните атаки - които могат да обхванат целия ден - на практика парализират икономиката, тъй като хората са принудени да прекарват значително време в убежища.
Руските окупационни сили планират атаките си, като отчитат сезонните фактори. През лятото те се насочиха към съоръжения за съхранение на зърно, за да унищожат капацитета за съхранение на реколтата - било то преди или по време на жътвата. ЕС спешно доставя на Украйна мобилни съоръжения за съхранение на зърно; въпреки това се очаква земеделските производители да изпитат затруднения с погасяването на кредити поради загубените приходи от реколтата - ситуация, която вероятно ще има отрицателни последици за банковия сектор. През първата година от пълномащабното нахлуване, започнало през февруари 2022 г., икономиката на Украйна се сви с около 20%, но оттогава насам бележи растеж. Ключова сфера на развитие е секторът на отбранителните технологии, чийто обем се е увеличил повече от два пъти през 2024 г.
Едно от основните предизвикателства е поддържането на нивата на потребителските разходи - задача, подпомагана отчасти от високите заплати, получавани от военнослужещите. Макар Украйна да не е изправена пред заплаха от глад, съществува риск от икономически спад и свиване на данъчната основа, която е от съществено значение за финансирането на военните усилия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин многоходовия
Коментиран от #3
19:24 25.09.2026
2 След като убин1 млн вати за двореца си
19:25 25.09.2026
3 ФАКТ
До коментар #1 от "Путин многоходовия":Западът не му позволяваше.
19:25 25.09.2026
4 И сега ?!
19:26 25.09.2026
5 ГРАД КОЗЛОДУЙ
19:26 25.09.2026
6 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
Коментиран от #8
19:26 25.09.2026
7 изродиии
19:27 25.09.2026
8 Психиатър
До коментар #6 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":Да, вече 5 години напредва. Май са пред Брюксел.
Коментиран от #16
19:27 25.09.2026
9 Удри
19:28 25.09.2026
10 стоян георгиев
Коментиран от #17
19:29 25.09.2026
11 Справедлив
19:29 25.09.2026
12 Родина
Зеленски да ходи да иска пари .
19:30 25.09.2026
13 ПСЕВДОЖУРНАЛИСТ
19:30 25.09.2026
14 Бай той Толстой
19:30 25.09.2026
15 Бялото знаме и Сибир за зеленото
19:30 25.09.2026
16 Ти си
До коментар #8 от "Психиатър":Дрънкай глупотевините, не пречиш на Русия да напредва на фронта!
Или имаш начин да ни обясниш, че Украйна печели?
Слушаме те!
Коментиран от #20
19:30 25.09.2026
17 Путулер отонул
До коментар #10 от "стоян георгиев":Ми не е водила. Водеше война по правилата наложени на Путулер от запада. 5 г. руски срам и позор. Избягаха от Киев, Харков и Херсон, нищо че по конституция последните са руски. ахахаха
19:31 25.09.2026
18 Факт
19:31 25.09.2026
19 az СВО Победа 81
Киев няма икономика от 2014г.!
Всичко е на външно управление и издръжка.
Проблемът е, че и парите на спонсорите свършва.... 🤣
А Путин ги принуждава на продължават да наливат от пусто в празно.... 🤣
19:32 25.09.2026
20 ФАКТ
До коментар #16 от "Ти си":Избягаха от Киев, Харков и Херсон, нищо че по конституция последните са руски. ахахаха 🙈🫢😅🤣🤣😅😅
Коментиран от #24
19:33 25.09.2026
21 дядо дръмпир
В четвъртък, 24 септември, министерството изложи как обикновените руснаци трябва да помогнат за запълване на празнината.Министерствотопредстави на правителството законодателен пакет, включително проект на федерален бюджет за 2027-2029 г., който ще увеличи данъка върху пасивния личен доход от настоящия максимум от 15% до до 22% и ще въведе нов ДДС от 22% върху трансгранична електронна търговия, който трябва да се плаща чрез онлайн платформи.
Промяната в пасивния доход обединява лихвите от банкови депозити, дивиденти от акции, продажби на недвижими имоти и търговия с ценни книжа под основното ниво на данък върху доходите от 13 до 22%. Според министерството тя засяга около 4 милиона граждани, или около 6% от руснаците с облагаем доход. Военните са освободени.
19:34 25.09.2026
22 ФАКТ 100.00% буахаха
Коментиран от #39, #49
19:34 25.09.2026
23 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ
19:35 25.09.2026
24 Такава...
До коментар #20 от "ФАКТ":Явно не схващаш от първия път, затова ще питам още по бавно:
- К а к Украйна п е ч е л и ?
Коментиран от #30
19:36 25.09.2026
25 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН
Вкусно и точка !
Коментиран от #36
19:36 25.09.2026
26 дядо дръмпир
Коментиран от #28, #31, #37
19:36 25.09.2026
27 Картаген
Стреляха по корабите на Русия - загубиха морската си търговия.
Стреляха по логистични центрове - загубиха своите.
За всяка пакост - получават десеторен ответ.
И после : ,, Ама то боли ?! " Ами ще боли , я !
Коментиран от #34
19:37 25.09.2026
28 дядо дръмпи
До коментар #26 от "дядо дръмпир":В четвъртък, 24 септември, министерството изложи как обикновените руснаци трябва да помогнат за запълване на празнината.Министерствотопредстави на правителството законодателен пакет, включително проект на федерален бюджет за 2027-2029 г., който ще увеличи данъка върху пасивния личен доход от настоящия максимум от 15% до до 22% и ще въведе нов ДДС от 22% върху трансгранична електронна търговия, който трябва да се плаща чрез онлайн платформи.
Промяната в пасивния доход обединява лихвите от банкови депозити, дивиденти от акции, продажби на недвижими имоти и търговия с ценни книжа под основното ниво на данък върху доходите от 13 до 22%. Според министерството тя засяга около 4 милиона граждани, или около 6% от руснаците с облагаем доход. Военните са освободени.
19:37 25.09.2026
29 Хи хи хи волoдiмiр
19:37 25.09.2026
30 Путин
До коментар #24 от "Такава...":Ние печелим, отстъпвайки тактически. Буахахаха
Коментиран от #33
19:37 25.09.2026
31 12345
До коментар #26 от "дядо дръмпир":В четвъртък, 24 септември, министерството изложи как обикновените руснаци трябва да помогнат за запълване на празнината.Министерствотопредстави на правителството законодателен пакет, включително проект на федерален бюджет за 2027-2029 г., който ще увеличи данъка върху пасивния личен доход от настоящия максимум от 15% до до 22% и ще въведе нов ДДС от 22% върху трансгранична електронна търговия, който трябва да се плаща чрез онлайн платформи.
19:37 25.09.2026
32 Цитатът обяснява всичко 😂
Фашистите на Кремъл воюват срещу цивилни граждани на Украйна
Коментиран от #40
19:38 25.09.2026
33 Абе
До коментар #30 от "Путин":Ти да не си с траамация?
Питам те:
- Как печели Украйна?
19:39 25.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 И кво толкова
Коментиран от #42
19:39 25.09.2026
36 Най- смъркащия президент в светът
До коментар #25 от "Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН":Зеленски потвърди, че руснаците са атакували складове, използвани от Макдоналдс днес.
Според някои сведения, те са съхранявали пресни и замразени преработени храни (котлети, хапки, пържени картофи), както и кифлички, сосове, десертни и коктейлни смеси и маркови продукти.
И пилешки крълца
Коментиран от #43
19:40 25.09.2026
37 Калоян
До коментар #26 от "дядо дръмпир":Въвв ойна са , ще трябват пари.
Ние като не сме , та сме цъфнали и вързали.
19:40 25.09.2026
38 стоян
Коментиран от #45, #48
19:41 25.09.2026
39 Дървена статия
До коментар #22 от "ФАКТ 100.00% буахаха":Нещо, като ода за възхвала на размазаната украинска армия, която се раздира от вътрешни противоречия!
19:41 25.09.2026
40 Статията
До коментар #32 от "Цитатът обяснява всичко 😂":За ДженЗитата е малко по надолу! Там ще видиш как ви коментират!
19:42 25.09.2026
41 Абе
19:42 25.09.2026
42 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН
До коментар #35 от "И кво толкова":Да бе ,ама дроновете им не могат да летят без маршрут ,а пък дата центровете дават данни на Палантир
19:42 25.09.2026
43 Фил
До коментар #36 от "Най- смъркащия президент в светът":Нема лошо.
Изпекли са им крилцата напълно безплатно.
И кИфтетата също.
19:43 25.09.2026
44 Че то има ли подобно нещо
19:44 25.09.2026
45 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН
До коментар #38 от "стоян":Много като тебе остаряха и отидоха в земята чакайки този момент - замисли се колко си малък и незабележим в сравнение с федерацията
19:44 25.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 жик так
Как стават тия работи ??
19:46 25.09.2026
48 ха ха ха ...
До коментар #38 от "стоян":И тоя е спал с пръсти в контакта ...
19:47 25.09.2026
49 тъй ли...
До коментар #22 от "ФАКТ 100.00% буахаха":Лопа ти нещо? Обери му луфта, че много дрънка. Не си у ред.
19:49 25.09.2026