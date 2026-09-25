Тежък момент за Киев! Путин премина към тотална война срещу икономиката на Украйна

Неспособен да реши ситуацията на бойното поле в своя полза, Русия е преминала към "тотална война" срещу икономиката на Украйна. Украинците може би са изправени пред най-трудния си период от войната досега, пише The New York Times.

Икономическите щети от руските удари вече възлизат на милиарди долари. Войната на изтощение между Русия и Украйна се разраства, обхващайки икономиките и на двете държави.

Украински официални лица определят настоящата руска кампания като "тотална война" поради фокуса ѝ върху икономическото въздействие. Въпреки че Москва е атакувала търговски обекти през целия конфликт, мащабът на нападенията значително се е увеличил.

Засилването на руските бомбардировки е отговор на усилията на самата Украйна да подкопае руската икономика. Киев използва нарастващия си арсенал от дронове собствено производство, за да нанася удари по руската петролна индустрия - най-ценния икономически сектор на страната - както и по руски компании за електронна търговия.

Русия насочи вниманието си към икономическа война, тъй като настъплението ѝ на бойното поле до голяма степен е в застой. Москва цели да увеличи цената, която Европа плаща за подкрепата на военните усилия на Украйна. Нарастващите разходи дават аргументи на крайнодесните партии в страни като Великобритания, Франция и Германия, които се противопоставят на помощта за Украйна.

Миналия месец президентът Володимир Зеленски информира европейските съюзници, че Украйна се нуждае от 27 милиарда долара за покриване на бюджетния си дефицит - това се случва след като по-рано през годината Европейският съюз вече одобри пакет от заеми на стойност над 100 милиарда долара.

Министерството на икономиката на Украйна изчислява, че икономическите щети в резултат на руските действия ще достигнат приблизително 10 милиарда долара до края на годината. Значителна част от тези загуби са косвени и произтичат от пропуснати приходи от продажби, загубени работни дни и логистични смущения. На 24 септември Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) понижи прогнозата си за икономическия растеж на Украйна за тази година от 2,2% на 1,5%. Някои икономисти предполагат, че Украйна може да завърши годината с нулев растеж. Най-трудният етап за икономиката и населението

Димитър Богов, главен икономист в ЕБВР, заяви, че Украйна навлиза в "най-трудния период от войната" поради недостига на работна ръка и засиления обстрел. Той отбеляза, че макар покупателната способност на потребителите да остава висока, хората "нямат възможност да харчат".

Атаките срещу складове доведоха до изчезването на стоки от рафтовете на магазините. Ударите по пристанища, железопътен подвижен състав, гранични пунктове и плавателни съдове ограничиха възможностите за износ. Наскоро руските сили разшириха обхвата на атаките си, насочвайки се към интернет инфраструктурата, което прекъсна достъпа до услуги за около 100 000 домакинства.

В края на август Русия промени тактиката си, като увеличи продължителността на дневните сигнали за въздушна тревога в големите украински градове. Някои търговски обекти затварят по време на атаките, което води до спад в обема на продажбите. Продължителните атаки - които могат да обхванат целия ден - на практика парализират икономиката, тъй като хората са принудени да прекарват значително време в убежища.

Руските окупационни сили планират атаките си, като отчитат сезонните фактори. През лятото те се насочиха към съоръжения за съхранение на зърно, за да унищожат капацитета за съхранение на реколтата - било то преди или по време на жътвата. ЕС спешно доставя на Украйна мобилни съоръжения за съхранение на зърно; въпреки това се очаква земеделските производители да изпитат затруднения с погасяването на кредити поради загубените приходи от реколтата - ситуация, която вероятно ще има отрицателни последици за банковия сектор. През първата година от пълномащабното нахлуване, започнало през февруари 2022 г., икономиката на Украйна се сви с около 20%, но оттогава насам бележи растеж. Ключова сфера на развитие е секторът на отбранителните технологии, чийто обем се е увеличил повече от два пъти през 2024 г.

Едно от основните предизвикателства е поддържането на нивата на потребителските разходи - задача, подпомагана отчасти от високите заплати, получавани от военнослужещите. Макар Украйна да не е изправена пред заплаха от глад, съществува риск от икономически спад и свиване на данъчната основа, която е от съществено значение за финансирането на военните усилия.