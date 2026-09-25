Провал на теста на ADAC. Едва 2 от 16 зимни гуми получиха висока оценка

Последният мащабен тест на германския автомобилен клуб ADAC завърши с неочаквано тревожни резултати. Експертите подложиха на изпитание 16 популярни модела зимни гуми с масовия размер 185/65 R15, предназначен за градски автомобили от рода на Volkswagen Polo, Skoda Fabia, Renault Clio, Peugeot 208 и т.н. Равносметката е притеснителна: едва два комплекта заслужиха категорична препоръка за безопасност, докато цели девет модела се провалиха заради сериозни дефекти.

На върха в класирането се нареди Continental WinterContact TS 870, който демонстрира отлично поведение на суха и мокра настилка, съчетано със стабилно сцепление върху сняг. Вторият модел с висока оценка е Michelin Alpin 7, доказал се като надежден избор за всякакви зимни метеорологични условия. Извън тези две предложения обаче, пазарът в този размер показва компромисно качество, което може да застраши сигурността на пътя.

Средата на таблицата и дъното крият изненади дори при утвърдени брандове като Bridgestone, Nokian, Vredestein и Barum. Модели като Bridgestone Blizzak LM 005 например се представят добре на дъжд, но показват слабости на сух асфалт и сняг. Причината за подобни разминавания е фактът, че част от производителите забавят внедряването на най-новите си каучукови смеси и шарки при по-малките размери, предлагайки по-стари поколения технологии за сметка на новите си разработки.

Проблем се оказва и дълготрайността на каучука. Дори най-устойчивите модели в теста показват максимален пробег от около 40 000 километра преди пълно износване, докато при някои по-евтини алтернативи протекторът губи качествата си още след 22 000 километра. Ето защо от ADAC съветват водачите да не се предоверяват сляпо на евроетикетите, а да следят за реалните тестове, да не купуват гуми с DOT над 3 години и задължително да сменят зимния комплект, когато дълбочината на грайфера падне под 4 милиметра.

Ето пълната и прецизна класация на всичките 16 модела:

Победители в теста (Препоръчани)

Continental WinterContact TS 870

Абсолютен победител в теста. Отличава се с безупречен баланс, отличен спирачен път на мокро и сухо, прецизно управление на сняг и висок очакван пробег.

Michelin Alpin 7

Премиум гума с изключителна безопасност при всякакви пътни условия. Показва минимално износване, ниско съпротивление при търкаляне и стабилност при аквапланинг.

Модели със средни оценки (Задоволителни)

Hankook Winter i*cept RS3

Силно представяне на мокра и заснежена настилка, но с леки забележки относно прецизността на управление на сух асфалт и малко по-кратък живот на протектора.

Optimo Winter Touring OW41

Добър бюджетен избор за дъждовно време, който обаче отстъпва по динамични характеристики и прецизност в завой при сухи пътища.

Linglong Sport Master Winter

Китайският бранд изненадва с много добро сцепление на сух асфалт, но остава компромисен вариант при по-тежки зимни условия и заснежени отсечки.

Kumho WinterCraft WP52 plus

Шампионът по износоустойчивост в изпитанието с потенциален пробег от 40 000 километра, но със средни резултати при динамично управление на суха настилка.

Vredestein Wintrac

Балансирана градска гума, която се справя добре в ежедневни условия, но губи от прецизността си при по-високи скорости на магистрала.

Непрепоръчителни

Bridgestone Blizzak LM 005

Въпреки че дава най-добрия спирачен път на мокро, моделът се проваля заради лошо поведение на сняг и изключително бързо износване (едва 22 400 км).

Dunlop Winter Response 2

Загуби точки основно поради нестабилно поведение на сух асфалт при внезапни маневри, въпреки традиционно доброто си представяне на сняг.

Nokian Snowproof 2

Изненадващо слаб резултат за финландския специалист в зимните гуми, дължащ се на пропуски при спирането на мокър асфалт.

Barum Polaris 6

Показва удължен спирачен път на дъжд и липса на достатъчно сцепление при по-остри завои.

GT Radial WinterPro2 Evo

Губи сцепление рано при мокра настилка и показва ниска устойчивост срещу аквапланинг.

Viking WinTech NewGen

Неубедително представяне върху заснежена подложка и склонност към поднасяне в завои.

Sunny Wintermax NW611

Ниско ниво на безопасност с крива на сцеплението, която пада рязко при дъжд.

Atlas Polarbear HP

Сериозни дефекти в представянето на мокро, съчетани с голям спирачен път.

Rockblade ROCK 868S

Абсолютен аутсайдер в теста с най-опасните показатели при аквапланинг и най-дълъг спирачен път на мокър път.