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България е №1 в ЕС и №2 в света по смъртност: почти 100 000 починали за година

България е №1 в ЕС и №2 в света по смъртност: почти 100 000 починали за година

26 Септември, 2026 06:18, обновена 26 Септември, 2026 06:37 2 017 47

  • смъртност в българия-
  • демография-
  • световна банка-
  • застаряване на населението

Страната е на второ място в световната класация след Монако, а разликата между починалите и новородените през 2025 г. е близо 50 000 души

България е №1 в ЕС и №2 в света по смъртност: почти 100 000 починали за година - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
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България продължава да е страната с най-висок общ коефициент на смъртност в Европейския съюз. По данни на Евростат за 2024 г. показателят е 15,6 починали на 1000 души население при средно 10,7 промила за ЕС.

При международните сравнения България е сред държавите с най-висока обща смъртност в света, като в разглежданата класация пред нея е само Монако.

Тези числа обаче трябва да се четат внимателно. Общият коефициент на смъртност зависи не само от здравословното състояние на населението, но и от неговата възрастова структура. А България е сред най-застаряващите общества в Европа.

Почти 100 000 починали за една година

Окончателните данни на Националния статистически институт за 2025 г. показват, че през годината в България са починали 99 479 души.

В същото време са се родили 50 241 деца.

Така само за една година разликата между починалите и новородените достига 49 238 души.

Това означава, че на приблизително всеки един новороден българин се падат двама починали.

Коефициентът на обща смъртност през 2025 г. е 15,5 промила, което потвърждава изключително високото ниво на показателя.

България е първа в Европейския съюз

Данните на Евростат показват, че България е на първо място в ЕС по общ коефициент на смъртност.

За 2024 г. той е 15,6‰, докато средната стойност за Европейския съюз е 10,7‰.

След България се нареждат Латвия и Унгария.

Това не е ново явление. България от години е в челото на европейската статистика по този показател.

Защо смъртността е толкова висока?

На пръв поглед числото 15,5 промила изглежда като директна оценка на здравословното състояние на обществото. Всъщност картината е по-сложна.

Общият коефициент на смъртност измерва броя на починалите спрямо цялото население. Когато в една държава има голям дял възрастни хора, естествено се регистрират повече смъртни случаи на 1000 жители.

А България застарява.

В края на 2025 г. хората на 65 и повече години са 24,3% от населението на страната.

Средната възраст на населението вече е над 45 години.

Това е една от основните причини България да има толкова висок брутен коефициент на смъртност.

Но застаряването не обяснява всичко

Зад демографските показатели стои и сериозен здравен проблем.

Сърдечносъдовите заболявания са водещата причина за смърт в България. Те са причина за над 60% от всички смъртни случаи. След тях се нареждат онкологичните заболявания.

Това означава, че освен възрастовата структура значение имат и фактори като профилактиката, ранната диагностика, достъпът до медицинска помощ, начинът на живот и разпространението на хроничните заболявания.

Затова при сравнение между различни държави се използват и възрастово стандартизирани показатели. Те премахват влиянието на различната възрастова структура и позволяват по-коректно да се сравни смъртността между обществата.

Най-големият проблем е естественият прираст

В крайна сметка най-тревожната цифра не е дори 15,5 промила.

Това е разликата между 50 241 новородени и 99 479 починали.

За една година България е загубила по естествен път близо 50 хиляди души.

Положителната миграция частично компенсира тази загуба, но не може да промени основната тенденция.

Демографската криза вече не е просто въпрос на раждаемост. Тя е съчетание от нисък брой раждания, висока смъртност, застаряване на населението, обезлюдяване на цели региони и миграция.

Разликите между регионите са огромни

Демографският проблем не засяга еднакво всички части на страната.

През 2025 г. най-висок коефициент на смъртност е отчетен във Видин – 24,2‰.

Следват Монтана с 21,5‰ и Кюстендил с 21,2‰.

В София коефициентът е значително по-нисък – 11,1‰.

Причината отново е свързана с възрастовата структура. В някои от най-силно обезлюдените региони делът на възрастните хора е много по-висок, докато големите градове привличат млади хора чрез образование, работа и миграция.

Какво означава това за бъдещето?

Ако броят на ражданията остава трайно нисък, а продължителността на живота се увеличава без достатъчно подмладяване на населението, делът на възрастните хора ще продължи да расте.

Това означава по-малко хора в трудоспособна възраст, по-голям натиск върху пенсионната система, повече потребности от здравни и социални услуги и по-малък потенциал за икономически растеж.

Затова демографската криза не може да бъде сведена само до въпроса „колко сме“.

Въпросът е какъв ще бъде съставът на българското общество след 10, 20 или 30 години.

И последните данни дават достатъчно основание темата да бъде разглеждана не като далечен проблем, а като процес, който вече променя страната.

Източници: НСИ, Eurostat,United Nations – World Population Prospects 2024, World Health Organization (WHO), World Bank – World Development Indicators


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лъжа ли е

    38 6 Отговор
    България е под целенасочен геноцид

    Коментиран от #12, #35

    06:23 26.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Робот

    30 2 Отговор
    По малоумие е първа..!

    06:30 26.09.2026

  • 4 закон на мьрфи

    34 3 Отговор
    робски народ,висока леталност!

    06:34 26.09.2026

  • 5 Настопроценти

    40 1 Отговор
    Затова хората в България толкова намаляха-заради лошите условия на живот.От над 9 милиона намаляват до 5,8 милиона. Много българи избягаха в други страни. Това също намалява населението на страната.Политици също влияят на отрицателното състояние на населението в България.

    06:34 26.09.2026

  • 6 Това...

    33 1 Отговор
    ...не е народ, а мърша! Хибриден и тарикати те избягаха навън, тук останаха наивните да се борят с политическата мафия дето ни разпродава, а за мършата няма какво да се каже

    06:37 26.09.2026

  • 7 Факти

    14 7 Отговор
    България е №1 в ЕССР и №2 в света по смъртност: почти 100 000 починали за година

    06:42 26.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сега

    17 9 Отговор
    и леврото допринася !

    06:44 26.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ще ти се,

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "лъжа ли е":

    мързи ви да гледате деца.

    06:51 26.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Даскалов

    8 1 Отговор
    Природата празно не търпи, я ми кажете какъв език да започна да уча.

    Коментиран от #37, #39, #40

    06:57 26.09.2026

  • 15 Геро

    13 6 Отговор
    Народа в България мре като мухи, ама зора е да се помага на който ни кажат и колкото трябва! Хубав живот живее раята у нас, на 6 млн., 100 000 покойници, годишно!

    06:58 26.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Вън от ЕС! Свобода за България!

    19 7 Отговор
    Фашисткият ЕС подлага на геноцид българския народ! Когато бяхме съюз с братята руснаци от 6млн станахме 9млн, а сега обратното! Българите са най бързо изчезващия народ в света!

    07:02 26.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Механик

    15 7 Отговор
    А какво ще кажат господата демократи и евро-привърженици?
    Путин ли е виновен?
    При лошия комунизъм почти 10 милиона, при целогодишните банани 5 милиона. При лошия комунизъм 92% българи и 8% други етноси. При Урсула 50% българи и 50 % други етноси.
    Хайде, кой е виновен? Или в същност това което се случва е за наше добро, понеже ЕК и Урсулите мислят за нас?

    07:10 26.09.2026

  • 20 Била е дръжки

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Историите за тая Маруца са толко много, че нямаш толко пръсти за да ги преброиш. И те не са живели у Врана тогава, после му ги "подаряват" орландовските ниви. Моята жрица гони 100 и още помни 100×100.

    07:12 26.09.2026

  • 21 е как бе

    13 0 Отговор
    Нали искат да вдигат пенсионната възраст щото Българина живеел прекалено дълго ?!
    Сега ще бачка докато траурната агенция го изнесе с краката напред .

    07:13 26.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Комунистите

    7 8 Отговор
    Съсипаха България и продължават.Мръсните
    Гадове.

    Коментиран от #31

    07:15 26.09.2026

  • 24 Основната

    5 2 Отговор
    причина е липсата на родолюбие и патриотизъм при голямата част от българите. А това се възпитава в семейството, училището, медиите и т.н. Насаждат се потребителски нагласи. Хората вече мислят "с червото си" и ако то е пълно всичко е наред. Накараха ни да строим капитализъм. Но големите и стари капиталистически държави и корпорации ни посрещнаха като "новобранци" и ни тормозят по техния устав. Държавата е в ликвидация. Взеха ни без пари добрите специалисти, друга част за не престижни дейности, закриха ни "не рентабилната" икономика, закриха ни армията и т.н.

    Коментиран от #38

    07:18 26.09.2026

  • 25 Прогресизмът убива

    6 9 Отговор
    България е с най- от висока смъртност от времето на Ковид, когато ваксинираните антиваксъри от проглесистът Радев до изрожденците яхнаха въбната да си правят политически ПР и рцпространяваха всякакви мангъровщини, докато те самите се бяха набустили.

    07:19 26.09.2026

  • 26 хаха

    1 0 Отговор
    Мммммм... По предназначение тоест. По-умните си отиват, тъпаците остават. И накрая всички на тор.

    07:19 26.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 МИРО

    9 7 Отговор
    А РАДЕВ И ЙОТОВИЦА С КОЛКО НАМАЛИХА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ !!! ПЪЛЕН СРАМ И ПОЗОР ЗА ТЕЗИ ПРЕДАТЕЛИ !!!

    Коментиран от #36

    07:21 26.09.2026

  • 29 хаха

    4 1 Отговор
    Що стана ве манголоидите? Щяхте гърците и румънците да задминават пък каква стана а?
    Гърците пак напред...Румънците и те напред. Румънците махат таксите за мостовете по Дунав, ганщайгите пак се сиганят.

    Браво браво. Ориенталци такива.

    07:22 26.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Комунистите":

    Все някой друг е виновен, а цигойнър? Нормално нормално... това ви е обичайното състояние.

    "Мъ те лошити дудоха и ни напакостиха, шот ний сми такивъ убави орица."

    07:28 26.09.2026

  • 32 Това е добре

    0 0 Отговор
    Като стигнем санитарния минимум от 4 000 000 ще ни свалят визите за САЩ. Така каза преди години тогавашния американски посланик у нас, Ева Боун, ако добре сам и запомнил името: "Не сте ни нужни повече от четири милиона. ОК"?.

    07:28 26.09.2026

  • 33 Това е добре

    0 0 Отговор
    Като стигнем санитарния минимум от 4 000 000 ще ни свалят визите за САЩ. Така каза преди 35 години тогавашния американски посланик у нас. "Не сте ни нужни повече от четири милиона. ОК"?.

    07:30 26.09.2026

  • 34 хаха

    1 0 Отговор
    Дошли фашистите и ги изпращяли, дошли комунистите (от Марс сигурно) и ги изпращели ...

    Тези - такива, онези - онакива. Вие нещо не виждате ли знаменателя ве?
    Дошли тези и им "изтрепали интелигенцията", дошли онези и им "изтрепали интелигенцията".

    Я си погледнете "интелигенцията" и "елита" та да кажете не са ли за "нещо си".
    хихихи

    07:32 26.09.2026

  • 35 И повече ще станат

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "лъжа ли е":

    Небето цялото на черти ! Бяха се поспрели лятото. Сега пръскат нощем.

    07:32 26.09.2026

  • 36 Потресаващо

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "МИРО":

    Да настръхнеш и да виеш като ранено животно!
    Това показва, че ни управлява хунта, работеща срещу хората, а не за хората!
    Тия двама в сембиоза са раково образование. Аз така й не разбрах, каква им е прграмата в здравеопазването. Сега такова няма. Тази бяла мафия трябва да бъде разчупена!
    Как в Испания здавеопазването е безрлатно, а тука ни дерат на живо.
    Иди живей.

    07:35 26.09.2026

  • 37 сандо

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Даскалов":

    руски

    Коментиран от #46

    07:36 26.09.2026

  • 38 Ама,

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Основната":

    на българското народонаселение постоянно се втълпява да обича, слуша и изпълнява всичко което му нареждат ЕС, НАТО и САЩ. За БЪЛГАРИЯ почти не се споменава. Как да се уредят тез родолюбия и патриотизми. То даже стана скверно да се сложи родната мила БЪЛГАРИЯ пред евроатлантическите партньори.

    07:37 26.09.2026

  • 39 Късно е

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Даскалов":

    Освен църковно славянски- за упокой..

    07:37 26.09.2026

  • 40 Квадрат 13

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Даскалов":

    Първо трябва да си дръпнем очите и след това започваме.

    07:37 26.09.2026

  • 41 Артилерист

    3 0 Отговор
    Според мен основния въпрос е защо няма достатъчно и защо продължават да напускат България младите хора? Нали уж тука дойде демокрацията, свободата, демократическото и евро благоденствие. Влизането в еврозоната беше голямата надежда, дето ни втълпяваха демократическите медии, а още като й прекрачихме прага на таз тъй мечтана зона на еврото се оказахме четворно по-бедни: двойно по-високи цени на стоките и двойно съкратени доходи. Сега освен на "изгодни" заеми, не остана на какво да се надяваме. Или нарочно пропускам примоциите на налазилите ни чуждоземни търговски вериги заедно с демокрацията...

    Коментиран от #45

    07:44 26.09.2026

  • 42 След повече от 2 месеца няма обвинени

    1 0 Отговор
    Бебе на 11 месеца е починало след имунизация в реанимацията на УМБАЛ – Бургас. От лечебното заведение уточниха, че то е било прието по спешност на 19 юли 2026 г. с висока температура и тежка отпадналост, Лекарите са предприели всички необходими действия, но без резултат. Предстои извършването на задължителната в такива случаи аутопсия, която да разкрие подробности за настъпилата смърт. Трета доза пневмококова ваксина, първите две били безпроблемни...Причината е Претоварен календар за имунизация.
    Само 19 дни минаха, от добавянето на нова ваксина в имунизационния календар до първото починало бебе "след имунизация" в България! Не минаха Години или месеци, а само 19 дни. Късият период не показва случайност, а престъпна небрежност и е необходимо имунизационният календар да се отмени. Това ли е цената на общественото здравеопазване, кой и кога е решил, че това е нормално или приемливо? Безразличието ни превръща в съучастници за бъдещите пострадали, след есените противогрипни и противоковидни.

    07:48 26.09.2026

  • 43 Евроатлантик

    1 1 Отговор
    Харесва ли ви демокрацията?
    Как сте в съюза на богатите?

    07:50 26.09.2026

  • 44 Старчо Сарача

    1 0 Отговор
    Щом е така защо увеличвате пенсионната възраст бе гадове мръсни?

    07:57 26.09.2026

  • 45 Ахъм

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Артилерист":

    Имаме положителна нетна миграция - идват повече хора, отколкото напускат. Българите никога не са били толкова богати, както е сега. Да си бяхме разчистили къщичката от корумпирани и крадливи политици, щяхме да цъфтим.

    07:59 26.09.2026

  • 46 Хм...

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "сандо":

    Ти премести ли се вече там, в рая?

    08:02 26.09.2026

  • 47 Бог знае

    0 0 Отговор
    Така или иначе всички ще умрем. Едни по- рано ,други по- късно. Господ си знае работата. Държава от еретици,сектанти , богоборци и лъже православни,рано или късно е обречена. Последният ще има привилегията да затвори вратата. Защото каквото посеем,това и ще пожънем. Слава на Бога, и дано се смили над невинните.

    08:02 26.09.2026