България е №1 в ЕС и №2 в света по смъртност: почти 100 000 починали за година

България продължава да е страната с най-висок общ коефициент на смъртност в Европейския съюз. По данни на Евростат за 2024 г. показателят е 15,6 починали на 1000 души население при средно 10,7 промила за ЕС.
При международните сравнения България е сред държавите с най-висока обща смъртност в света, като в разглежданата класация пред нея е само Монако.
Тези числа обаче трябва да се четат внимателно. Общият коефициент на смъртност зависи не само от здравословното състояние на населението, но и от неговата възрастова структура. А България е сред най-застаряващите общества в Европа.
Почти 100 000 починали за една година
Окончателните данни на Националния статистически институт за 2025 г. показват, че през годината в България са починали 99 479 души.
В същото време са се родили 50 241 деца.
Така само за една година разликата между починалите и новородените достига 49 238 души.
Това означава, че на приблизително всеки един новороден българин се падат двама починали.
Коефициентът на обща смъртност през 2025 г. е 15,5 промила, което потвърждава изключително високото ниво на показателя.
България е първа в Европейския съюз
Данните на Евростат показват, че България е на първо място в ЕС по общ коефициент на смъртност.
За 2024 г. той е 15,6‰, докато средната стойност за Европейския съюз е 10,7‰.
След България се нареждат Латвия и Унгария.
Това не е ново явление. България от години е в челото на европейската статистика по този показател.
Защо смъртността е толкова висока?
На пръв поглед числото 15,5 промила изглежда като директна оценка на здравословното състояние на обществото. Всъщност картината е по-сложна.
Общият коефициент на смъртност измерва броя на починалите спрямо цялото население. Когато в една държава има голям дял възрастни хора, естествено се регистрират повече смъртни случаи на 1000 жители.
А България застарява.
В края на 2025 г. хората на 65 и повече години са 24,3% от населението на страната.
Средната възраст на населението вече е над 45 години.
Това е една от основните причини България да има толкова висок брутен коефициент на смъртност.
Но застаряването не обяснява всичко
Зад демографските показатели стои и сериозен здравен проблем.
Сърдечносъдовите заболявания са водещата причина за смърт в България. Те са причина за над 60% от всички смъртни случаи. След тях се нареждат онкологичните заболявания.
Това означава, че освен възрастовата структура значение имат и фактори като профилактиката, ранната диагностика, достъпът до медицинска помощ, начинът на живот и разпространението на хроничните заболявания.
Затова при сравнение между различни държави се използват и възрастово стандартизирани показатели. Те премахват влиянието на различната възрастова структура и позволяват по-коректно да се сравни смъртността между обществата.
Най-големият проблем е естественият прираст
В крайна сметка най-тревожната цифра не е дори 15,5 промила.
Това е разликата между 50 241 новородени и 99 479 починали.
За една година България е загубила по естествен път близо 50 хиляди души.
Положителната миграция частично компенсира тази загуба, но не може да промени основната тенденция.
Демографската криза вече не е просто въпрос на раждаемост. Тя е съчетание от нисък брой раждания, висока смъртност, застаряване на населението, обезлюдяване на цели региони и миграция.
Разликите между регионите са огромни
Демографският проблем не засяга еднакво всички части на страната.
През 2025 г. най-висок коефициент на смъртност е отчетен във Видин – 24,2‰.
Следват Монтана с 21,5‰ и Кюстендил с 21,2‰.
В София коефициентът е значително по-нисък – 11,1‰.
Причината отново е свързана с възрастовата структура. В някои от най-силно обезлюдените региони делът на възрастните хора е много по-висок, докато големите градове привличат млади хора чрез образование, работа и миграция.
Какво означава това за бъдещето?
Ако броят на ражданията остава трайно нисък, а продължителността на живота се увеличава без достатъчно подмладяване на населението, делът на възрастните хора ще продължи да расте.
Това означава по-малко хора в трудоспособна възраст, по-голям натиск върху пенсионната система, повече потребности от здравни и социални услуги и по-малък потенциал за икономически растеж.
Затова демографската криза не може да бъде сведена само до въпроса „колко сме“.
Въпросът е какъв ще бъде съставът на българското общество след 10, 20 или 30 години.
И последните данни дават достатъчно основание темата да бъде разглеждана не като далечен проблем, а като процес, който вече променя страната.
Източници: НСИ, Eurostat,United Nations – World Population Prospects 2024, World Health Organization (WHO), World Bank – World Development Indicators
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 лъжа ли е
Коментиран от #12, #35
06:23 26.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Робот
06:30 26.09.2026
4 закон на мьрфи
06:34 26.09.2026
5 Настопроценти
06:34 26.09.2026
6 Това...
06:37 26.09.2026
7 Факти
06:42 26.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сега
06:44 26.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ще ти се,
До коментар #1 от "лъжа ли е":мързи ви да гледате деца.
06:51 26.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Даскалов
Коментиран от #37, #39, #40
06:57 26.09.2026
15 Геро
06:58 26.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Вън от ЕС! Свобода за България!
07:02 26.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Механик
Путин ли е виновен?
При лошия комунизъм почти 10 милиона, при целогодишните банани 5 милиона. При лошия комунизъм 92% българи и 8% други етноси. При Урсула 50% българи и 50 % други етноси.
Хайде, кой е виновен? Или в същност това което се случва е за наше добро, понеже ЕК и Урсулите мислят за нас?
07:10 26.09.2026
20 Била е дръжки
До коментар #18 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Историите за тая Маруца са толко много, че нямаш толко пръсти за да ги преброиш. И те не са живели у Врана тогава, после му ги "подаряват" орландовските ниви. Моята жрица гони 100 и още помни 100×100.
07:12 26.09.2026
21 е как бе
Сега ще бачка докато траурната агенция го изнесе с краката напред .
07:13 26.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Комунистите
Гадове.
Коментиран от #31
07:15 26.09.2026
24 Основната
Коментиран от #38
07:18 26.09.2026
25 Прогресизмът убива
07:19 26.09.2026
26 хаха
07:19 26.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 МИРО
Коментиран от #36
07:21 26.09.2026
29 хаха
Гърците пак напред...Румънците и те напред. Румънците махат таксите за мостовете по Дунав, ганщайгите пак се сиганят.
Браво браво. Ориенталци такива.
07:22 26.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 хаха
До коментар #23 от "Комунистите":Все някой друг е виновен, а цигойнър? Нормално нормално... това ви е обичайното състояние.
"Мъ те лошити дудоха и ни напакостиха, шот ний сми такивъ убави орица."
07:28 26.09.2026
32 Това е добре
07:28 26.09.2026
33 Това е добре
07:30 26.09.2026
34 хаха
Тези - такива, онези - онакива. Вие нещо не виждате ли знаменателя ве?
Дошли тези и им "изтрепали интелигенцията", дошли онези и им "изтрепали интелигенцията".
Я си погледнете "интелигенцията" и "елита" та да кажете не са ли за "нещо си".
хихихи
07:32 26.09.2026
35 И повече ще станат
До коментар #1 от "лъжа ли е":Небето цялото на черти ! Бяха се поспрели лятото. Сега пръскат нощем.
07:32 26.09.2026
36 Потресаващо
До коментар #28 от "МИРО":Да настръхнеш и да виеш като ранено животно!
Това показва, че ни управлява хунта, работеща срещу хората, а не за хората!
Тия двама в сембиоза са раково образование. Аз така й не разбрах, каква им е прграмата в здравеопазването. Сега такова няма. Тази бяла мафия трябва да бъде разчупена!
Как в Испания здавеопазването е безрлатно, а тука ни дерат на живо.
Иди живей.
07:35 26.09.2026
37 сандо
До коментар #14 от "Даскалов":руски
Коментиран от #46
07:36 26.09.2026
38 Ама,
До коментар #24 от "Основната":на българското народонаселение постоянно се втълпява да обича, слуша и изпълнява всичко което му нареждат ЕС, НАТО и САЩ. За БЪЛГАРИЯ почти не се споменава. Как да се уредят тез родолюбия и патриотизми. То даже стана скверно да се сложи родната мила БЪЛГАРИЯ пред евроатлантическите партньори.
07:37 26.09.2026
39 Късно е
До коментар #14 от "Даскалов":Освен църковно славянски- за упокой..
07:37 26.09.2026
40 Квадрат 13
До коментар #14 от "Даскалов":Първо трябва да си дръпнем очите и след това започваме.
07:37 26.09.2026
41 Артилерист
Коментиран от #45
07:44 26.09.2026
42 След повече от 2 месеца няма обвинени
Само 19 дни минаха, от добавянето на нова ваксина в имунизационния календар до първото починало бебе "след имунизация" в България! Не минаха Години или месеци, а само 19 дни. Късият период не показва случайност, а престъпна небрежност и е необходимо имунизационният календар да се отмени. Това ли е цената на общественото здравеопазване, кой и кога е решил, че това е нормално или приемливо? Безразличието ни превръща в съучастници за бъдещите пострадали, след есените противогрипни и противоковидни.
07:48 26.09.2026
43 Евроатлантик
Как сте в съюза на богатите?
07:50 26.09.2026
44 Старчо Сарача
07:57 26.09.2026
45 Ахъм
До коментар #41 от "Артилерист":Имаме положителна нетна миграция - идват повече хора, отколкото напускат. Българите никога не са били толкова богати, както е сега. Да си бяхме разчистили къщичката от корумпирани и крадливи политици, щяхме да цъфтим.
07:59 26.09.2026
46 Хм...
До коментар #37 от "сандо":Ти премести ли се вече там, в рая?
08:02 26.09.2026
47 Бог знае
08:02 26.09.2026