Сагата "Петричкия Ескобар" започната от кабинета "Петков"

Помилването на петричкия "Ескобар", за което от ПП-ДБ атакуваха Илияна Йотова, всъщност има история, свързана с тяхното управление. Здравната експертиза е била изготвена по време на кабинета "Петков".
Медицинска комисия, чийто състав е определен през юли 2022 г. със заповеди на правосъдния министър Надежда Йорданова, съгласувани със здравния министър Асена Сербезова по време на правителството на Кирил Петков, установява, че заболяването на Огнян Атанасов - "Петричкия Ескобар", е тежко и крие риск за живота и здравето му. Експертната оценка е изготвена по искане на Комисията по помилването към президента, съобщава "Гласове".
Лекарите констатират гигантска аневризма, притискаща мозъчния ствол, и редица други тежки заболявания. Становището е изпратено на Комисията по помилването, която разглежда преписката, преди тогавашният вицепрезидент Илияна Йотова да подпише указа през декември 2022 г.
Ето цялата хронология на случая:
Огнян Атанасов е осъден през 2019 г. на 15 години лишаване от свобода за внос, трафик и продажба на наркотици в Гърция, извършени през 1999-2000 г. Присъдата е постановена от Апелативния съд в Солун, след което е приета за изпълнение в България. По информация на сайта до помилването Атанасов е изтърпял пет години от наложеното му наказание.
Медицинските му проблеми започват още през 1999 г., когато след пътнотранспортно произшествие Атанасов изпада в кома и получава коремна и черепно-мозъчна травма. През следващите години той е хоспитализиран многократно заради последиците от травмата и настъпилите органични промени.
През 2021 г. Атанасов прекарва исхемичен мозъчен инсулт с исхемия в областта на мозъчния ствол. Установени са гигантска аневризма на базиларната артерия, притискаща мозъчния ствол, и симптоматична епилепсия.
През октомври 2021 г. той е лекуван и в Клиниката по клинична хематология и медицинска онкология на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ в София.
През май 2022 г. Атанасов е приет по спешност в хирургично отделение в Петрич заради перитонит, а през юни 2022 г. е подадена молбата му за помилване.
Със заповеди от юли 2022 г. е определен съставът на специалната медицинска комисия по чл. 138 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Заповедите за състава на комисията са издадени от тогавашния правосъден министър Надежда Йорданова и са съгласувани с министъра на здравеопазването Асена Сербезова. Министър-председател по това време е Кирил Петков.
На 27 август 2022 г. Атанасов е настанен в Специализираната болница за активно лечение на лишени от свобода в София, където остава под клинично наблюдение.
След подаването на молбата за помилване, Комисията по помилването към президента изпраща до главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" Ивайло Йорданов искане за експертно становище относно здравословното състояние на Атанасов, каквато е стандартната процедура при постъпила молба.
Комисията се запознава подробно с наличната медицинска документация и общото състояние на Атанасов и заключава, че заболяването му е тежко и крие риск за живота и здравето му.
По информация на "Гласове" към момента на помилването изпълнението на присъдата на Атанасов вече е било прекъснато за период от две години.
Съгласно Наказателно-процесуалния кодекс изпълнението на наказанието може да бъде прекъснато при тежко заболяване на осъдения до неговото оздравяване. Решението се взема от окръжния прокурор по мястото на изтърпяване на наказанието, а предложение може да направи и началникът на затвора.
След получаването на медицинското становище преписката е разгледана от Комисията по помилването към президента. Тя е помощен експертен орган, който разглежда молбите за помилване и ги докладва на вицепрезидента с мотивирано предложение.
На 5 декември 2022 г. тогавашният вицепрезидент Илияна Йотова подписва указ №119, с който Атанасов е помилван за оставащата част от присъдата.
Началото на 2023 г., според разследващите органи започва дейността на нова група за наркотрафик. Това не е съдебно установен факт към момента, а твърдение на прокуратурата по новото дело.
18 февруари 2025 г. при операция в Пиринско са иззети приблизително 5 кг наркотични вещества. Атанасов е задържан заедно с още няколко души и прокуратурата го обвинява във връзка с организирана престъпна група за разпространение на наркотици.
Тук има важна фактологична подробност, че наркотиците са открити в черен джип при ресторант "Алпийска градина" в с. Градево, а според публикации в медиите Атанасов е задържан отделно, в заведение в Кресна.
20–27 февруари 2025 г. - съдът го оставя в ареста. Първата инстанция определя "задържане под стража", а на 27 февруари Софийският апелативен съд потвърждава мярката. Официалната страница на Апелативния съд посочва Огнян А. като обвиняем за участие в ОПГ за разпространение на наркотици.
Април 2025 г. - здравословното му състояние отново влиза в съдебния спор. Първоначално Благоевградският съд отказва да го освободи, след като медицинските експерти приемат, че заболяванията му могат да бъдат лекувани и при задържане. Впоследствие, на 25 април 2025 г., Софийският апелативен съд променя мярката му на домашен арест. До момента няма окончателна присъда по това производство.
Източник: pik.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тънък намек
19:23 12.09.2026
2 Един друг
Но така работят кафявите медии.
19:23 12.09.2026
3 Петя гумата
19:24 12.09.2026
4 Пич
Кво е виновен той, че върволица като свински черва от политици, един след друг вземат едни пари, за да го пускат?!
19:24 12.09.2026
5 Българин
Коментиран от #42
19:25 12.09.2026
6 Дзак
19:26 12.09.2026
7 Под всяко
19:26 12.09.2026
8 кирилпууткоф тъпуту
19:27 12.09.2026
9 Пълни Педроханци
19:28 12.09.2026
10 Ами сега ?
Към момента на помилването изпълнението на присъдата на Атанасов вече е било прекъснато за период от две години
19:30 12.09.2026
11 ПИША ПИША НО ПП
Коментиран от #21
19:31 12.09.2026
12 Дори и
19:31 12.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ми как иначе
19:35 12.09.2026
16 Мнение
19:36 12.09.2026
17 Последния Софиянец
19:37 12.09.2026
18 ?????
Хич не ми пука за Йотова, но да се оправдава не само тя.
19:39 12.09.2026
19 Стига страх!
Коментиран от #20
19:43 12.09.2026
20 Ай сега
До коментар #19 от "Стига страх!":И дачко има семейство да храни.
19:47 12.09.2026
21 Възраждане
До коментар #11 от "ПИША ПИША НО ПП":Докато гласувате за такива като радев така ще е!
Коментиран от #25
19:50 12.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Морски
Коментиран от #34
19:54 12.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 НЕРДЕ ЯМБОЛ нерде
До коментар #21 от "Възраждане":СТАМБОЛ. Пиша за ППДБ че са тръпи и ясно дебелини. А за Радев ПОЖИВЬОМ УВИДИМ. Но със сигурност е във пъти по готин от вашия тарикат.
19:56 12.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този човек
20:01 12.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 източник пик
20:04 12.09.2026
33 !!!!
20:04 12.09.2026
34 Дачковия,
До коментар #23 от "Морски":не е ли в инициативния комитет на Йотова? Всичката гмеж на амбразурата.
Коментиран от #40
20:04 12.09.2026
35 Хмм
20:06 12.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Ирония
20:16 12.09.2026
38 Хахаха
20:17 12.09.2026
39 Лъжи, лъжи, лъжи...
Има сериозна критика от журналистически организации. Например АЕЖ-България публично е осъждала конкретни публикации на ПИК като преминаващи границите на журналистическата етика.
20:20 12.09.2026
40 Фалшиви жълтини
До коментар #34 от "Дачковия,":ПИК вече е собственост на „Селевкиди“, след като през 2024 г. Недялко Недялков продава медията.
20:21 12.09.2026
41 Младост 4
20:21 12.09.2026
42 Ти да видиш...
До коментар #5 от "Българин":От глупавата фалшива статия на ПИК излиза, че Кирчу комондвал ИдиЙотова...по-големи фантасмагории не бях че от тази кафява подкупна медия, която пише поръчкови клевети без никаква логическа мисъл.
20:23 12.09.2026
43 ПиК фалшивата медия се издрискали...
ПИК озаглавява материала така, сякаш е доказано, но ПИК лъже и манипулира:
„Сагата ... започната от кабинета Петков“??? Сериозно?!... и твърди, че медицинската експертиза е била изготвена по време на кабинета „Петков“. Е и?! Няма логика!!
Това НЕ следва от доказателствата, които самата статия представя.
Но:...
Кабинетът „Петков“ приключва на 2 август 2022 г., а Атанасов е настанен в затворническата болница на 27 август 2022 г. Според самата хронология след това Комисията по помилването иска експертното становище за здравословното му състояние.
Следователно от публично достъпната информация НЕ можем да заключим кога точно е изготвено медицинското становище — през юли/август при кабинета „Петков“ или СЛЕД ТОВА при Служебното Правителство. Трябва да се види самото експертно заключение с дата или съответната кореспонденция.
20:29 12.09.2026
44 Това е съществена разлика:
20:30 12.09.2026
45 И още една важна МАНИПУЛАЦИЯ
20:31 12.09.2026