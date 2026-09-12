Сагата "Петричкия Ескобар" започната от кабинета "Петков"

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Помилването на петричкия "Ескобар", за което от ПП-ДБ атакуваха Илияна Йотова, всъщност има история, свързана с тяхното управление. Здравната експертиза е била изготвена по време на кабинета "Петков".

Медицинска комисия, чийто състав е определен през юли 2022 г. със заповеди на правосъдния министър Надежда Йорданова, съгласувани със здравния министър Асена Сербезова по време на правителството на Кирил Петков, установява, че заболяването на Огнян Атанасов - "Петричкия Ескобар", е тежко и крие риск за живота и здравето му. Експертната оценка е изготвена по искане на Комисията по помилването към президента, съобщава "Гласове".

Лекарите констатират гигантска аневризма, притискаща мозъчния ствол, и редица други тежки заболявания. Становището е изпратено на Комисията по помилването, която разглежда преписката, преди тогавашният вицепрезидент Илияна Йотова да подпише указа през декември 2022 г.

Ето цялата хронология на случая:

Огнян Атанасов е осъден през 2019 г. на 15 години лишаване от свобода за внос, трафик и продажба на наркотици в Гърция, извършени през 1999-2000 г. Присъдата е постановена от Апелативния съд в Солун, след което е приета за изпълнение в България. По информация на сайта до помилването Атанасов е изтърпял пет години от наложеното му наказание.

Медицинските му проблеми започват още през 1999 г., когато след пътнотранспортно произшествие Атанасов изпада в кома и получава коремна и черепно-мозъчна травма. През следващите години той е хоспитализиран многократно заради последиците от травмата и настъпилите органични промени.

През 2021 г. Атанасов прекарва исхемичен мозъчен инсулт с исхемия в областта на мозъчния ствол. Установени са гигантска аневризма на базиларната артерия, притискаща мозъчния ствол, и симптоматична епилепсия.

През октомври 2021 г. той е лекуван и в Клиниката по клинична хематология и медицинска онкология на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ в София.

През май 2022 г. Атанасов е приет по спешност в хирургично отделение в Петрич заради перитонит, а през юни 2022 г. е подадена молбата му за помилване.

Със заповеди от юли 2022 г. е определен съставът на специалната медицинска комисия по чл. 138 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Заповедите за състава на комисията са издадени от тогавашния правосъден министър Надежда Йорданова и са съгласувани с министъра на здравеопазването Асена Сербезова. Министър-председател по това време е Кирил Петков.

На 27 август 2022 г. Атанасов е настанен в Специализираната болница за активно лечение на лишени от свобода в София, където остава под клинично наблюдение.

След подаването на молбата за помилване, Комисията по помилването към президента изпраща до главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" Ивайло Йорданов искане за експертно становище относно здравословното състояние на Атанасов, каквато е стандартната процедура при постъпила молба.

Комисията се запознава подробно с наличната медицинска документация и общото състояние на Атанасов и заключава, че заболяването му е тежко и крие риск за живота и здравето му.

По информация на "Гласове" към момента на помилването изпълнението на присъдата на Атанасов вече е било прекъснато за период от две години.

Съгласно Наказателно-процесуалния кодекс изпълнението на наказанието може да бъде прекъснато при тежко заболяване на осъдения до неговото оздравяване. Решението се взема от окръжния прокурор по мястото на изтърпяване на наказанието, а предложение може да направи и началникът на затвора.

След получаването на медицинското становище преписката е разгледана от Комисията по помилването към президента. Тя е помощен експертен орган, който разглежда молбите за помилване и ги докладва на вицепрезидента с мотивирано предложение.

На 5 декември 2022 г. тогавашният вицепрезидент Илияна Йотова подписва указ №119, с който Атанасов е помилван за оставащата част от присъдата.

Началото на 2023 г., според разследващите органи започва дейността на нова група за наркотрафик. Това не е съдебно установен факт към момента, а твърдение на прокуратурата по новото дело.

18 февруари 2025 г. при операция в Пиринско са иззети приблизително 5 кг наркотични вещества. Атанасов е задържан заедно с още няколко души и прокуратурата го обвинява във връзка с организирана престъпна група за разпространение на наркотици.

Тук има важна фактологична подробност, че наркотиците са открити в черен джип при ресторант "Алпийска градина" в с. Градево, а според публикации в медиите Атанасов е задържан отделно, в заведение в Кресна.

20–27 февруари 2025 г. - съдът го оставя в ареста. Първата инстанция определя "задържане под стража", а на 27 февруари Софийският апелативен съд потвърждава мярката. Официалната страница на Апелативния съд посочва Огнян А. като обвиняем за участие в ОПГ за разпространение на наркотици.

Април 2025 г. - здравословното му състояние отново влиза в съдебния спор. Първоначално Благоевградският съд отказва да го освободи, след като медицинските експерти приемат, че заболяванията му могат да бъдат лекувани и при задържане. Впоследствие, на 25 април 2025 г., Софийският апелативен съд променя мярката му на домашен арест. До момента няма окончателна присъда по това производство.

Източник: pik.bg