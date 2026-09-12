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Сагата "Петричкия Ескобар" започната от кабинета "Петков"

Сагата "Петричкия Ескобар" започната от кабинета "Петков"

12 Септември, 2026 19:08, обновена 12 Септември, 2026 19:21 1 625 45

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Ето кой и как е изработил медицинската експертиза за "тежкото му заболяване"

Сагата "Петричкия Ескобар" започната от кабинета "Петков" - 1
Снимка: YouTube
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Помилването на петричкия "Ескобар", за което от ПП-ДБ атакуваха Илияна Йотова, всъщност има история, свързана с тяхното управление. Здравната експертиза е била изготвена по време на кабинета "Петков".

Медицинска комисия, чийто състав е определен през юли 2022 г. със заповеди на правосъдния министър Надежда Йорданова, съгласувани със здравния министър Асена Сербезова по време на правителството на Кирил Петков, установява, че заболяването на Огнян Атанасов - "Петричкия Ескобар", е тежко и крие риск за живота и здравето му. Експертната оценка е изготвена по искане на Комисията по помилването към президента, съобщава "Гласове".

Лекарите констатират гигантска аневризма, притискаща мозъчния ствол, и редица други тежки заболявания. Становището е изпратено на Комисията по помилването, която разглежда преписката, преди тогавашният вицепрезидент Илияна Йотова да подпише указа през декември 2022 г.

Ето цялата хронология на случая:

Огнян Атанасов е осъден през 2019 г. на 15 години лишаване от свобода за внос, трафик и продажба на наркотици в Гърция, извършени през 1999-2000 г. Присъдата е постановена от Апелативния съд в Солун, след което е приета за изпълнение в България. По информация на сайта до помилването Атанасов е изтърпял пет години от наложеното му наказание.

Медицинските му проблеми започват още през 1999 г., когато след пътнотранспортно произшествие Атанасов изпада в кома и получава коремна и черепно-мозъчна травма. През следващите години той е хоспитализиран многократно заради последиците от травмата и настъпилите органични промени.

През 2021 г. Атанасов прекарва исхемичен мозъчен инсулт с исхемия в областта на мозъчния ствол. Установени са гигантска аневризма на базиларната артерия, притискаща мозъчния ствол, и симптоматична епилепсия.

През октомври 2021 г. той е лекуван и в Клиниката по клинична хематология и медицинска онкология на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ в София.

През май 2022 г. Атанасов е приет по спешност в хирургично отделение в Петрич заради перитонит, а през юни 2022 г. е подадена молбата му за помилване.

Със заповеди от юли 2022 г. е определен съставът на специалната медицинска комисия по чл. 138 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Заповедите за състава на комисията са издадени от тогавашния правосъден министър Надежда Йорданова и са съгласувани с министъра на здравеопазването Асена Сербезова. Министър-председател по това време е Кирил Петков.

На 27 август 2022 г. Атанасов е настанен в Специализираната болница за активно лечение на лишени от свобода в София, където остава под клинично наблюдение.

След подаването на молбата за помилване, Комисията по помилването към президента изпраща до главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" Ивайло Йорданов искане за експертно становище относно здравословното състояние на Атанасов, каквато е стандартната процедура при постъпила молба.

Комисията се запознава подробно с наличната медицинска документация и общото състояние на Атанасов и заключава, че заболяването му е тежко и крие риск за живота и здравето му.

По информация на "Гласове" към момента на помилването изпълнението на присъдата на Атанасов вече е било прекъснато за период от две години.

Съгласно Наказателно-процесуалния кодекс изпълнението на наказанието може да бъде прекъснато при тежко заболяване на осъдения до неговото оздравяване. Решението се взема от окръжния прокурор по мястото на изтърпяване на наказанието, а предложение може да направи и началникът на затвора.

След получаването на медицинското становище преписката е разгледана от Комисията по помилването към президента. Тя е помощен експертен орган, който разглежда молбите за помилване и ги докладва на вицепрезидента с мотивирано предложение.

На 5 декември 2022 г. тогавашният вицепрезидент Илияна Йотова подписва указ №119, с който Атанасов е помилван за оставащата част от присъдата.

Началото на 2023 г., според разследващите органи започва дейността на нова група за наркотрафик. Това не е съдебно установен факт към момента, а твърдение на прокуратурата по новото дело.

18 февруари 2025 г. при операция в Пиринско са иззети приблизително 5 кг наркотични вещества. Атанасов е задържан заедно с още няколко души и прокуратурата го обвинява във връзка с организирана престъпна група за разпространение на наркотици.

Тук има важна фактологична подробност, че наркотиците са открити в черен джип при ресторант "Алпийска градина" в с. Градево, а според публикации в медиите Атанасов е задържан отделно, в заведение в Кресна.

20–27 февруари 2025 г. - съдът го оставя в ареста. Първата инстанция определя "задържане под стража", а на 27 февруари Софийският апелативен съд потвърждава мярката. Официалната страница на Апелативния съд посочва Огнян А. като обвиняем за участие в ОПГ за разпространение на наркотици.

Април 2025 г. - здравословното му състояние отново влиза в съдебния спор. Първоначално Благоевградският съд отказва да го освободи, след като медицинските експерти приемат, че заболяванията му могат да бъдат лекувани и при задържане. Впоследствие, на 25 април 2025 г., Софийският апелативен съд променя мярката му на домашен арест. До момента няма окончателна присъда по това производство.

Източник: pik.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тънък намек

    16 5 Отговор
    полицая на снимката отзад май му е брат,много си приличат!

    19:23 12.09.2026

  • 2 Един друг

    25 6 Отговор
    Пик най - добре да обвинят Костов, защото присъдата в Гърция е от 1999. Няма как Иван Костов не не замесен с някоя експертиза. Сигурно някой друг е държал ръката на президентката да подпише указа за помилване.
    Но така работят кафявите медии.

    19:23 12.09.2026

  • 3 Петя гумата

    13 3 Отговор
    гласове пак лъжат.

    19:24 12.09.2026

  • 4 Пич

    17 2 Отговор
    Огито е много добро момче!!!
    Кво е виновен той, че върволица като свински черва от политици, един след друг вземат едни пари, за да го пускат?!

    19:24 12.09.2026

  • 5 Българин

    19 13 Отговор
    На практика, Киро тъпото го освободило от отговорност, а Йотова не е имало как да откаже!

    Коментиран от #42

    19:25 12.09.2026

  • 6 Дзак

    14 2 Отговор
    Прибързано излагане на факти и вземане на становища от компетентни органи.

    19:26 12.09.2026

  • 7 Под всяко

    19 10 Отговор
    Престъпление излизат ПП, но Йотова няма вина.

    19:26 12.09.2026

  • 8 кирилпууткоф тъпуту

    15 3 Отговор
    без да искам съм помогнал на ескобар, разбираш ли....

    19:27 12.09.2026

  • 9 Пълни Педроханци

    15 4 Отговор
    И това след педрохан?

    19:28 12.09.2026

  • 10 Ами сега ?

    10 8 Отговор
    Помилването на петричкия "Ескобар", за което от ПП-ДБ атакуваха Илияна Йотова, всъщност има история, свързана с ТЯХНОТО (ПеПерасти и ДеБили, натовско, урсулско ) управление. Здравната експертиза е била изготвена по време на кабинета "Петков".
    Към момента на помилването изпълнението на присъдата на Атанасов вече е било прекъснато за период от две години

    19:30 12.09.2026

  • 11 ПИША ПИША НО ПП

    6 4 Отговор
    И ДБЕТАТА НЕ ЧЕТАТ ИЛИ ЧУВАТ. САМО КОНСПИРАЦИИ НЕКВИ ОПОРКИ И НАКРАЯ КАТО ГЛУПАВИЯТ БИК ВСИЧКО ТРУПАТ НА ГЪРБА СИ. ЕЙ НАРОДЕ НЕМА ЛИ НЯКОИ ПО СВЕСТНИ ДА НИ УПРАВЛЯВАТ. ДО КОГА ЩЕ ГИ ТРАЕМ. ДАНО СЕГАШНИТЕ ПОНЕ МАЛКО ДА СА ПО ПРАВДИВО УМНИ.

    Коментиран от #21

    19:31 12.09.2026

  • 12 Дори и

    11 0 Отговор
    да е така , тогава подредете в редичка всички изготвили експертизата , с лицата , имената им и аргументите "подмамила" Йотова !

    19:31 12.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ми как иначе

    8 4 Отговор
    Стачката пробута жена си за съветник на наркоЙотова.

    19:35 12.09.2026

  • 16 Мнение

    6 7 Отговор
    Много тъпо оправдание. Защото с помилване се занимава изключително президент или вицепрезидент, така че Кирил Петков няма отношение, а комисиите са основно от членовете на ГЕРБ, защото и сега още участват гербетроните.

    19:36 12.09.2026

  • 17 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Петричкият Ескобар е тамплиер.

    19:37 12.09.2026

  • 18 ?????

    9 2 Отговор
    Къде го чукаш, къде се пука.
    Хич не ми пука за Йотова, но да се оправдава не само тя.

    19:39 12.09.2026

  • 19 Стига страх!

    11 10 Отговор
    Че вас и от мазното Явордачково нищожество ли ви е страх? то днес пусна една версия, че виновен за помилването на българския Ескобар е Кирил Петков, понеже неговата правосъдна министърка назначила медицинската комисия, която да диагностицира наркобарона! Само че, подрисът под Указа за помилването е на Йотова, нали? И тя носи пълната отговорност! Надежда Йорданова не е можела да знае, че съответниет "лекари" са корумпирани и покдупни! Защото диагнозата и многото болести на наркобоса се оказаха лъжа! Малко след като излязъл на совбода, бил хванат на място с 5 кг. хероин! Впрочем, той, ако е бил болен, е можел да се с лекува и в затворническата болница, нали? Престъпникът срещу човечеството Радко Младич не беше пускан от затвора, а се лекуваше там от инсулт, сърце, бъбреци и безбрай още застрашаващи живота му болести! Но НЕ беше пуснат! А Йотова защи не помилва Иванчива? Тя беше болна, тежи 45 кг. и има малко дете, оставено на грижите на старата й и болна майка! Хайде холам бе, Дачково ниощжестов! Да, отблагодарил си се на Йотова ,че назначи жена ти за съветник по външна политика! Ама след два месеца ще трябва да й търсиш нова работа!

    Коментиран от #20

    19:43 12.09.2026

  • 20 Ай сега

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Стига страх!":

    И дачко има семейство да храни.

    19:47 12.09.2026

  • 21 Възраждане

    3 9 Отговор

    До коментар #11 от "ПИША ПИША НО ПП":

    Докато гласувате за такива като радев така ще е!

    Коментиран от #25

    19:50 12.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Морски

    4 2 Отговор
    Информация от " Гласове "!!! Това стига!

    Коментиран от #34

    19:54 12.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 НЕРДЕ ЯМБОЛ нерде

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Възраждане":

    СТАМБОЛ. Пиша за ППДБ че са тръпи и ясно дебелини. А за Радев ПОЖИВЬОМ УВИДИМ. Но със сигурност е във пъти по готин от вашия тарикат.

    19:56 12.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този човек

    7 1 Отговор
    е осъден на 15 год. затвор от гърците, но не е излежал нито една. Йотова знае ли законите за помилване? Тия дни един сръбски генерал умря в затвора след цял живот в него и поредица инсулти. Великият Е-С не го пожали да си умре у дома на 89 годишна възраст. А ние, дивите и жестоки балканци предпочитаме децата ни да лежат в канавките.

    20:01 12.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 източник пик

    2 1 Отговор
    Флагмана на жълтите медии и трибунка н ГЕРБ от както се помнят.

    20:04 12.09.2026

  • 33 !!!!

    4 0 Отговор
    И всеи пак, Дачковият Явор е нищожество! Чиста проба нищожество!

    20:04 12.09.2026

  • 34 Дачковия,

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Морски":

    не е ли в инициативния комитет на Йотова? Всичката гмеж на амбразурата.

    Коментиран от #40

    20:04 12.09.2026

  • 35 Хмм

    4 0 Отговор
    отново по здравословни причини мярката му е смекчена на домашен арест, а фактът, че йотова щяла да дава подробности след няколко дни показва, че ѝ трябва време да скалъпи версия, но издънката е толкова голяма, че не може да стане президент, трябва да го разбере, тя компрометира не само себе си, но и президентската институция, ама кирил петков, ама сербезова, ама надежда йорданова - подписът е неин, решила че наркотрафикант с широко поле на действие, осъден в Гърция, получава закрила от самата президентска институция в България, вицепрезидентката не признава присъдата на гърците, за тях той може да носи вина, за йотова не, пуска го да сее смърт

    20:06 12.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ирония

    2 0 Отговор
    Източник "ПИК." проръчкова оклеветяваща статия, нямаща никаква навързана логика!!

    20:16 12.09.2026

  • 38 Хахаха

    2 0 Отговор
    ПИК е лай.ня.н.а.та медия на Дебелия Шиши

    20:17 12.09.2026

  • 39 Лъжи, лъжи, лъжи...

    2 0 Отговор
    Информационна агенция ПИК не бих я определил като особено надеждна или неутрална медия в класическия журналистически смисъл.
    Има сериозна критика от журналистически организации. Например АЕЖ-България публично е осъждала конкретни публикации на ПИК като преминаващи границите на журналистическата етика.

    20:20 12.09.2026

  • 40 Фалшиви жълтини

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Дачковия,":

    ПИК вече е собственост на „Селевкиди“, след като през 2024 г. Недялко Недялков продава медията.

    20:21 12.09.2026

  • 41 Младост 4

    2 0 Отговор
    Интересно как Йотова до последно се дърпаше да помилва Иванчева - доказано болна, а най-вероятно и невинна, и ѝ "опрости" само няколко месеца, а на наркодъ лира опрощава 10 години. Колко ли струва това?

    20:21 12.09.2026

  • 42 Ти да видиш...

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    От глупавата фалшива статия на ПИК излиза, че Кирчу комондвал ИдиЙотова...по-големи фантасмагории не бях че от тази кафява подкупна медия, която пише поръчкови клевети без никаква логическа мисъл.

    20:23 12.09.2026

  • 43 ПиК фалшивата медия се издрискали...

    1 0 Отговор
    Но има един много важен ПРОБЛЕМ в статията
    ПИК озаглавява материала така, сякаш е доказано, но ПИК лъже и манипулира:
    „Сагата ... започната от кабинета Петков“??? Сериозно?!... и твърди, че медицинската експертиза е била изготвена по време на кабинета „Петков“. Е и?! Няма логика!!
    Това НЕ следва от доказателствата, които самата статия представя.
    Но:...
    Кабинетът „Петков“ приключва на 2 август 2022 г., а Атанасов е настанен в затворническата болница на 27 август 2022 г. Според самата хронология след това Комисията по помилването иска експертното становище за здравословното му състояние.
    Следователно от публично достъпната информация НЕ можем да заключим кога точно е изготвено медицинското становище — през юли/август при кабинета „Петков“ или СЛЕД ТОВА при Служебното Правителство. Трябва да се види самото експертно заключение с дата или съответната кореспонденция.

    20:29 12.09.2026

  • 44 Това е съществена разлика:

    1 0 Отговор
    Комисията е назначена при кабинета Петков“, но „медицинската експертиза НЕ е изготвена при кабинета Петков“!!

    20:30 12.09.2026

  • 45 И още една важна МАНИПУЛАЦИЯ

    1 0 Отговор
    ПИК ВНУШАВА МРЪССНАТА ЛЪЖА, че медицинската комисия едва ли не е взела решението, а Йотова „само разписала финалния документ“. Това просто НЕ е вярно!!

    20:31 12.09.2026