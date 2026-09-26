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Катастрофа затвори пътя Несебър-Бургас край Ахелой
  Тема: Трафик

Катастрофа затвори пътя Несебър-Бургас край Ахелой

26 Септември, 2026 06:51, обновена 26 Септември, 2026 06:52 604 1

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  • бургас-
  • пътен трафик

Обърнато ремарке е блокирало платното, има един пострадал. Движението към Бургас е било отклонено през Каблешково.

Катастрофа затвори пътя Несебър-Бургас край Ахелой - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Катастрофа затвори главния път между Несебър и Бургас в района на Ахелой. Инцидентът е станал след 21:30 часа на 25 септември, в близост до комплекс Wave Resort, а движението в посока Бургас е било преустановено.

По първоначалните данни обърнато ремарке е останало напречно на платното и е блокирало преминаването. Съобщено е за един пострадал човек, но няма потвърдена информация за състоянието му. Не е изяснено и дали в произшествието са участвали други превозни средства.

Движението е отклонено през Каблешково

На място са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ. Пътна полиция е регулирала трафика, докато се извършва оглед и се подготвя разчистването на пътното платно.

Пътуващите от Несебър към Бургас са били насочвани по обходен маршрут през Каблешково. Към последните публично съобщени данни не са обявени причината за катастрофата, точният брой на участващите автомобили или окончателна информация за пострадалия.

„Пътуващите се отбиват през обходен маршрут през Каблешково“, съобщи News.bg.

Разследването на обстоятелствата около произшествието продължава, а възстановяването на движението зависи от приключването на огледа и изтеглянето на ремаркето.

Източници: News.bg, БНТ, Флагман


Бургас / България
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    мисирки за о-крайна всичко знаете за тук нямате информация

    07:02 26.09.2026