Под охрана! НАТО ще поддържа противовъздушната отбрана над ключово за Украйна летище

НАТО ще продължи да охранява въздушното пространство над летище „Жешов-Ясьонка“, жизненоважен логистичен център за западната помощ, изпращана към Украйна, със системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ (Patriot) и през следващата година, заяви полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш.
Той направи това изявление по време на посещение в гарнизона в град Жешов, Югоизточна Полша, предаде полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.
Кошиняк-Камиш съобщи, че е получил уверения от централата на НАТО относно предстояща промяна на летището.
„Тук ще бъдат разположени не полски, а съюзнически системи „Пейтриът“, каза министърът.
В момента близо до летището са разгърнати две нидерландски батареи „Пейтриът“. Нидерландия също така е предоставила ракетна система за близък и среден обсег NASAMS, оборудване за борба с дронове и 300 военнослужещи.
Кошиняк-Камиш заяви, че полското правителство знае коя държава ще поеме мисията от Нидерландия през 2027 г., но не разкри името ѝ, като отбеляза, че „право на съответната държава е първа да информира гражданите си, че изпраща войски [в Полша]“.
Той добави, че планът за разгръщане вече е одобрен от НАТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Поврага
Коментиран от #38, #57
17:20 25.09.2026
2 Граф Сен Жермен
Коментиран от #14, #22
17:21 25.09.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #55, #61
17:21 25.09.2026
4 стоян георгиев
Коментиран от #11, #23
17:22 25.09.2026
5 И Минетмън
17:23 25.09.2026
6 Уффф
Коментиран от #12, #28
17:23 25.09.2026
7 ......-
17:24 25.09.2026
8 Батковците
Коментиран от #16
17:24 25.09.2026
9 Смехотворно
Последва дълго и мъчително..... мълчание.
Коментиран от #39
17:25 25.09.2026
10 Лена
Кунц вече го нема! Думкай Вова! Успех!
17:25 25.09.2026
11 Жешов-Ясьонка e Полша
До коментар #4 от "стоян георгиев":Но стоян георгиев е писател, не читател.
17:25 25.09.2026
12 Мунчо
До коментар #6 от "Уффф":летището е в Полша,Полша е в НАТО!
Коментиран от #24
17:25 25.09.2026
13 Лена
Кунц вече го нема! Думкай Вова! Успех!
Коментиран от #15
17:27 25.09.2026
14 Иван Грозни
До коментар #2 от "Граф Сен Жермен":По големи глупаци от нас руснаците няма.
Никой народ така садистично не се е избивал с милиони взаимно..... чак до днес.Нали Путлер обяви укрите за руснаци.
Так держать .Чували от Китай бол.
17:29 25.09.2026
15 Марчинков
До коментар #13 от "Лена":Затова 5 години е на 20 км. от Донецк!
Коментиран от #20, #21
17:29 25.09.2026
16 Батковците
До коментар #8 от "Батковците":Които те думкат?
Яко ли?
Коментиран от #19
17:29 25.09.2026
17 ХА ХА ХА
Общо взето със същия процент се разбиват и нанасят щети на охраняваната от тях зона ...
17:30 25.09.2026
18 Айде
17:30 25.09.2026
19 Думкат
До коментар #16 от "Батковците":Вова,над теб!
17:31 25.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Пак
До коментар #15 от "Марчинков":Не си разбрал!
За пет години - 20сантиметра помайкати!
17:32 25.09.2026
22 Иван Грозни
До коментар #2 от "Граф Сен Жермен":Днеска наследниците на Графа си пият тънки вина на Лазурния бряг и гледат отново масовото изтребление на така наречените азиатски "славяни" със големи скули и леко дръптати оченца.
Коментиран от #26
17:32 25.09.2026
23 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #4 от "стоян георгиев":Добър ден Господин Георгиев днес нито един път не ме обидихте и това е добро начало Искам да питам нещо Ако Русия удари въпросното летище какво мислите че ще стане Не се заяждам Просто питам
Коментиран от #25, #33, #43
17:33 25.09.2026
24 Мишел
До коментар #12 от "Мунчо":Летището е в Полша, но при руски удар върху него, НатО няма да тръгне да воюва с ядрена суперсила . НатО е безнадеждно изостанало с поколения в оръжията и не може да воюва с Русия.
Коментиран от #31, #32, #63
17:34 25.09.2026
25 Атина Палада
До коментар #23 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Защо го питаш,като той не знае и къде се намира това летище:))))
17:36 25.09.2026
26 Граф Сен Жермен
До коментар #22 от "Иван Грозни":Прекаляваш! Пра пра пра пра дядо е ощастливявал лично Екатерина Велика и купища придворни дами! В записките ги определя като много красиви жени!
Коментиран от #30
17:37 25.09.2026
27 Читател
17:37 25.09.2026
28 Българин
До коментар #6 от "Уффф":Ако НАТО се включи от Русия няма да остане нищо.
Коментиран от #41
17:38 25.09.2026
29 пълна програма
17:38 25.09.2026
30 Свети Илийчо
До коментар #26 от "Граф Сен Жермен":Смок гонил ли те е?
Коментиран от #36
17:39 25.09.2026
31 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #24 от "Мишел":Фюрерът е казал КОЙ ЩЕ ИСКА СВЕТОВНА ВОЙНА ЗАРАДИ ПОЛША И излезе прав но тръгна по акъла на Чърчил и всички знаем резултата Нито Франция нито Англия ще си мръднат пръста
17:40 25.09.2026
32 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #24 от "Мишел":Чакаме Путин да удари НАТО....
Ако му стиска де....
Коментиран от #45, #47
17:40 25.09.2026
33 стоян георгиев
До коментар #23 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Ще стане война вероятно.това ще е последния ход на путин.за него както и за хитлер на времето личния интерес е по важен от съдбата на милиони.
Коментиран от #58
17:40 25.09.2026
34 Розовото пони зеля
Коментиран от #40
17:41 25.09.2026
35 Хорхе
Осрайна, все тая, досега никой не е спрял
РУСИЯ! Тя е ВЕЛИКА РУСИЯ!
17:41 25.09.2026
36 Граф Сен Жермен
До коментар #30 от "Свети Илийчо":Няма страшно! Жена ти работи за мен като удушител на смокове!
17:42 25.09.2026
37 ПОЛША Е НАТО
17:42 25.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Капейчо
До коментар #9 от "Смехотворно":Г-н Смехотворно, Вие сте смехотворен. Поне да бяхте проверили твърдението си преди да го публикувате. Първи случай: 4 май 2023 г. в небето над Киев, когато украинската противовъздушна отбрана свали руска хиперзвукова ракета Х-47М2 „Кинжал“ Впоследствие бяха регистрирани още няколко десетки успешни прихващания на ракети „Кинжал“, а в началото на 2026 г. бяха свалени и руски хиперзвукови крилати ракети 3М22 „Циркон“.
Дълго е за писане, но най-лесно се свалят в горната точка на полет, когато още не са набрали скорост. В останалите случаи системата Пейтриът ги сваля с помощта на PAC-3, които са с много бързи процесори и правят хиляди изчисления в секунда и свръхпрецизни корекции в последните милисекунди от полета, за да следват маневриращите ракети.
Това (модерните чипове) обяснява и твърдението, че руските ПВО системи са неспособни да свалят хиперзвукови оръжия и не се очертава в близко и далечно бъдеще това да се случи.
Коментиран от #59, #71
17:42 25.09.2026
40 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #34 от "Розовото пони зеля":За бомбене на Путин ракетите никога не свършват.
Коментиран от #44
17:43 25.09.2026
41 Удри евраста с лопатЕто
До коментар #28 от "Българин":То затова натото не се включва, иска русия да си остане така непокътната и в добро здраве, хахахахаха.
17:43 25.09.2026
42 Браво натовци,
17:44 25.09.2026
43 Просто е ве
До коментар #23 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Ще бъде ударен моста между Северна Корея и Русия.
Коментиран от #50
17:45 25.09.2026
44 Розовото пони зеля
До коментар #40 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Дааа не свършват ракетите за бомбене на Путин хахахахаха, краваря па ша им достави след 5 години хахахаха.
17:45 25.09.2026
45 Мишел
До коментар #32 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Русия ще удари НатО само ако бъде предизвикана. На Русия не й трябва война. На НатО му трябва война, но срещу Русия не му стиска.
17:45 25.09.2026
46 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #62
17:45 25.09.2026
47 Така де
До коментар #32 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Сега натовско оръжие бомби Путин
И той е безпомощен от него.
17:46 25.09.2026
48 ГОЛЕМ СМЕХ
17:46 25.09.2026
49 дискотека укрия
17:47 25.09.2026
50 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #43 от "Просто е ве":Развеселихте ме За толкова години един мост и да го бутнат е резил
17:47 25.09.2026
51 Ами
Просто вижте какво остана от американските бази в Близкия Изток.
17:47 25.09.2026
52 ГОЛЕМ СМЕХ
17:47 25.09.2026
53 Розовото пони зеля
17:48 25.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 хаха
До коментар #3 от "Последния Софиянец":сега ги чегъркат от асфалта ...
17:49 25.09.2026
56 Розовото пони зеля
Коментиран от #72
17:50 25.09.2026
57 като няма заплаха
До коментар #1 от "Поврага":Шъ поддържат ми, къ няма, кът има бунаци, цели народи, да плащат, ще се намери някой да лови комари..
Щото, ако го налазят една сюрия дронове, как ще го опазят?
17:50 25.09.2026
58 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #33 от "стоян георгиев":Благодаря за отговора А смятате ли че Русия е в правото си да удари летището Някога за дадена една цигара на партизанин се е лежало в затвора
17:52 25.09.2026
59 Мишел
До коментар #39 от "Капейчо":Четенето само на украински хвалби е вредно за вашето здраве. Всички ОСИНТ наблюдатели в света твърдят, че НатО няма с какво да прехване хиперзвукови ракети.
Коментиран от #65
17:52 25.09.2026
60 последната укра
17:52 25.09.2026
61 Радио Ереван отгиваря
До коментар #3 от "Последния Софиянец":- Полските патриоти са напуснали Полша в неизвестна посока, преди да е станала белята..
Коментиран от #68
17:52 25.09.2026
62 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #46 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Остави статиите....
ПУТИН ПЕТА година са мъчи с Украйна.
Даже го бомбят в МОСКВЕ...
Иначе Украйна отдавна е член на НАТО.
Само.юридически да са оформи.
17:52 25.09.2026
63 Полубалтен ганчо
До коментар #24 от "Мишел":След като Русия е толкова напред във въоражаването защо четири и половина години се мъчи в Украйна? Или казваш,черни чували-бол.
Коментиран от #66
17:52 25.09.2026
64 Розовото пони зеля
Коментиран от #67
17:53 25.09.2026
65 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #59 от "Мишел":Не е важно кой какво твърди а каква е реалността
Коментиран от #73
17:54 25.09.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #64 от "Розовото пони зеля":Контранаступа като СВОто......
17:54 25.09.2026
68 Нищо учудващо
До коментар #61 от "Радио Ереван отгиваря":И те са като нашите копейки
17:54 25.09.2026
69 Наглецо
17:55 25.09.2026
70 Бай Петко
Коментиран от #75, #79
17:56 25.09.2026
71 Тити
До коментар #39 от "Капейчо":Единствено бързо се свалят зацапаните кюлоти на май.кятти 👈😂😂😂
17:57 25.09.2026
72 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #56 от "Розовото пони зеля":Говори се че до сега в ямата Украйна са потънали над хиляда милярда И продължават да потъват
Коментиран от #74
18:00 25.09.2026
73 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #65 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Към края на август 2026 г., по официални данни на Главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски, украинската противовъздушна отбрана е свалила общо 28 руски хиперзвукови ракети „Кинжал“ и 12 ракети "Циркон" от началото на пълномащабната инвазия.
Първото в историята успешно прехващане на руска аеробалистична ракета Х-47М2 „Кинжал“ (която Русия рекламираше като „неуловима“ за съществуващите системи) бе регистрирано на 4 май 2023 г. над Киев с помощта на американската зенитно-ракетна система Patriot.
18:00 25.09.2026
74 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #72 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Колко ли милиарди са потънали в ямата...РУСИЯ.
18:02 25.09.2026
75 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #70 от "Бай Петко":Има варшавски договор
Без бум...нема варшавски договор.
18:03 25.09.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Ти да видиш
18:06 25.09.2026
78 ХА ХА ХА
18:08 25.09.2026
79 Ха ха ха ха
До коментар #70 от "Бай Петко":Май си прекалил с пърцуцата с лимонада.Намали я и увеличи лимонадата.
18:09 25.09.2026