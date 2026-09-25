Под охрана! НАТО ще поддържа противовъздушната отбрана над ключово за Украйна летище

НАТО ще продължи да охранява въздушното пространство над летище „Жешов-Ясьонка“, жизненоважен логистичен център за западната помощ, изпращана към Украйна, със системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ (Patriot) и през следващата година, заяви полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш.

Той направи това изявление по време на посещение в гарнизона в град Жешов, Югоизточна Полша, предаде полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.

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Кошиняк-Камиш съобщи, че е получил уверения от централата на НАТО относно предстояща промяна на летището.

„Тук ще бъдат разположени не полски, а съюзнически системи „Пейтриът“, каза министърът.

В момента близо до летището са разгърнати две нидерландски батареи „Пейтриът“. Нидерландия също така е предоставила ракетна система за близък и среден обсег NASAMS, оборудване за борба с дронове и 300 военнослужещи.

Кошиняк-Камиш заяви, че полското правителство знае коя държава ще поеме мисията от Нидерландия през 2027 г., но не разкри името ѝ, като отбеляза, че „право на съответната държава е първа да информира гражданите си, че изпраща войски [в Полша]“.

Той добави, че планът за разгръщане вече е одобрен от НАТО.