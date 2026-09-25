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Под охрана! НАТО ще поддържа противовъздушната отбрана над ключово за Украйна летище
  Тема: Украйна

Под охрана! НАТО ще поддържа противовъздушната отбрана над ключово за Украйна летище

25 Септември, 2026 17:19 1 502 79

  • русия-
  • украйна-
  • полша-
  • нато-
  • пейтриът-
  • ракети-
  • дронове

В момента близо до летището са разгърнати две нидерландски батареи „Пейтриът“

Под охрана! НАТО ще поддържа противовъздушната отбрана над ключово за Украйна летище - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

НАТО ще продължи да охранява въздушното пространство над летище „Жешов-Ясьонка“, жизненоважен логистичен център за западната помощ, изпращана към Украйна, със системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ (Patriot) и през следващата година, заяви полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш.

Той направи това изявление по време на посещение в гарнизона в град Жешов, Югоизточна Полша, предаде полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.

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Кошиняк-Камиш съобщи, че е получил уверения от централата на НАТО относно предстояща промяна на летището.

„Тук ще бъдат разположени не полски, а съюзнически системи „Пейтриът“, каза министърът.

В момента близо до летището са разгърнати две нидерландски батареи „Пейтриът“. Нидерландия също така е предоставила ракетна система за близък и среден обсег NASAMS, оборудване за борба с дронове и 300 военнослужещи.

Кошиняк-Камиш заяви, че полското правителство знае коя държава ще поеме мисията от Нидерландия през 2027 г., но не разкри името ѝ, като отбеляза, че „право на съответната държава е първа да информира гражданите си, че изпраща войски [в Полша]“.

Той добави, че планът за разгръщане вече е одобрен от НАТО.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поврага

    31 5 Отговор
    По врага... Натю и ускрайна са кпут

    Коментиран от #38, #57

    17:20 25.09.2026

  • 2 Граф Сен Жермен

    33 5 Отговор
    Пра пра дядо е воювал заедно с Наполеон срещу Русия! Оттогава нашият род знае, че с Русия воюват само глупаците!

    Коментиран от #14, #22

    17:21 25.09.2026

  • 3 Последния Софиянец

    28 4 Отговор
    А полските Пейтриът къде са?

    Коментиран от #55, #61

    17:21 25.09.2026

  • 4 стоян георгиев

    4 32 Отговор
    Подобни зони за сигурност нато трябва да направи и в други части на украйна.

    Коментиран от #11, #23

    17:22 25.09.2026

  • 5 И Минетмън

    2 3 Отговор
    в Харков!

    17:23 25.09.2026

  • 6 Уффф

    32 2 Отговор
    Да разбираме, че великото НАТО влиза открито във войната

    Коментиран от #12, #28

    17:23 25.09.2026

  • 7 ......-

    15 2 Отговор
    ЕвроеЙците драпат неистово за гъби над столиците си !!

    17:24 25.09.2026

  • 8 Батковците

    1 5 Отговор
    Си и Тръмп,издадоха присъдата!

    Коментиран от #16

    17:24 25.09.2026

  • 9 Смехотворно

    26 3 Отговор
    Досега никой не е успял да улови хиперзвукова ракета и това което падна в покрайна постави в шок всички западни анализатори.
    Последва дълго и мъчително..... мълчание.

    Коментиран от #39

    17:25 25.09.2026

  • 10 Лена

    26 2 Отговор
    Вова ще удари първо него! Сигурен начин да подчертае, че не му пука нито за, Осрайна, нито за НАТО, патока ДОНАЛД и Макарончо!
    Кунц вече го нема! Думкай Вова! Успех!

    17:25 25.09.2026

  • 11 Жешов-Ясьонка e Полша

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    Но стоян георгиев е писател, не читател.

    17:25 25.09.2026

  • 12 Мунчо

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Уффф":

    летището е в Полша,Полша е в НАТО!

    Коментиран от #24

    17:25 25.09.2026

  • 13 Лена

    10 3 Отговор
    Вова ще удари първо него! Сигурен начин да подчертае, че не му пука нито за, Осрайна, нито за НАТО, патока ДОНАЛД и Макарончо!
    Кунц вече го нема! Думкай Вова! Успех!

    Коментиран от #15

    17:27 25.09.2026

  • 14 Иван Грозни

    4 15 Отговор

    До коментар #2 от "Граф Сен Жермен":

    По големи глупаци от нас руснаците няма.
    Никой народ така садистично не се е избивал с милиони взаимно..... чак до днес.Нали Путлер обяви укрите за руснаци.
    Так держать .Чували от Китай бол.

    17:29 25.09.2026

  • 15 Марчинков

    1 9 Отговор

    До коментар #13 от "Лена":

    Затова 5 години е на 20 км. от Донецк!

    Коментиран от #20, #21

    17:29 25.09.2026

  • 16 Батковците

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Батковците":

    Които те думкат?
    Яко ли?

    Коментиран от #19

    17:29 25.09.2026

  • 17 ХА ХА ХА

    11 2 Отговор
    Пейтриът са с 3 (ТРИ) процента успеваемост при прихващане ...

    Общо взето със същия процент се разбиват и нанасят щети на охраняваната от тях зона ...

    17:30 25.09.2026

  • 18 Айде

    7 2 Отговор
    И тва летище заминава заедно с натовци

    17:30 25.09.2026

  • 19 Думкат

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Батковците":

    Вова,над теб!

    17:31 25.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пак

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Марчинков":

    Не си разбрал!
    За пет години - 20сантиметра помайкати!

    17:32 25.09.2026

  • 22 Иван Грозни

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Граф Сен Жермен":

    Днеска наследниците на Графа си пият тънки вина на Лазурния бряг и гледат отново масовото изтребление на така наречените азиатски "славяни" със големи скули и леко дръптати оченца.

    Коментиран от #26

    17:32 25.09.2026

  • 23 Дякон Унуфрий Араллампиев

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    Добър ден Господин Георгиев днес нито един път не ме обидихте и това е добро начало Искам да питам нещо Ако Русия удари въпросното летище какво мислите че ще стане Не се заяждам Просто питам

    Коментиран от #25, #33, #43

    17:33 25.09.2026

  • 24 Мишел

    9 5 Отговор

    До коментар #12 от "Мунчо":

    Летището е в Полша, но при руски удар върху него, НатО няма да тръгне да воюва с ядрена суперсила . НатО е безнадеждно изостанало с поколения в оръжията и не може да воюва с Русия.

    Коментиран от #31, #32, #63

    17:34 25.09.2026

  • 25 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Защо го питаш,като той не знае и къде се намира това летище:))))

    17:36 25.09.2026

  • 26 Граф Сен Жермен

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Иван Грозни":

    Прекаляваш! Пра пра пра пра дядо е ощастливявал лично Екатерина Велика и купища придворни дами! В записките ги определя като много красиви жени!

    Коментиран от #30

    17:37 25.09.2026

  • 27 Читател

    5 3 Отговор
    Само един Орешник и вече няма да правите така

    17:37 25.09.2026

  • 28 Българин

    5 8 Отговор

    До коментар #6 от "Уффф":

    Ако НАТО се включи от Русия няма да остане нищо.

    Коментиран от #41

    17:38 25.09.2026

  • 29 пълна програма

    4 4 Отговор
    Идеално място за изразходване на скъпи ракети пейтриат с евтини дронове.И после бам с бай Идсандер.Чудесна оферта!

    17:38 25.09.2026

  • 30 Свети Илийчо

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Граф Сен Жермен":

    Смок гонил ли те е?

    Коментиран от #36

    17:39 25.09.2026

  • 31 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Мишел":

    Фюрерът е казал КОЙ ЩЕ ИСКА СВЕТОВНА ВОЙНА ЗАРАДИ ПОЛША И излезе прав но тръгна по акъла на Чърчил и всички знаем резултата Нито Франция нито Англия ще си мръднат пръста

    17:40 25.09.2026

  • 32 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 7 Отговор

    До коментар #24 от "Мишел":

    Чакаме Путин да удари НАТО....
    Ако му стиска де....

    Коментиран от #45, #47

    17:40 25.09.2026

  • 33 стоян георгиев

    3 5 Отговор

    До коментар #23 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Ще стане война вероятно.това ще е последния ход на путин.за него както и за хитлер на времето личния интерес е по важен от съдбата на милиони.

    Коментиран от #58

    17:40 25.09.2026

  • 34 Розовото пони зеля

    3 1 Отговор
    Скоро в нидерландия ша плачат, че свършили ракетите.

    Коментиран от #40

    17:41 25.09.2026

  • 35 Хорхе

    3 1 Отговор
    Освен куцащото НАТО, опънете непробиваем купол над Киев, Одеса, стройте и цялата армия от джендъри в
    Осрайна, все тая, досега никой не е спрял
    РУСИЯ! Тя е ВЕЛИКА РУСИЯ!

    17:41 25.09.2026

  • 36 Граф Сен Жермен

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Свети Илийчо":

    Няма страшно! Жена ти работи за мен като удушител на смокове!

    17:42 25.09.2026

  • 37 ПОЛША Е НАТО

    1 1 Отговор
    Путин да му мисли....

    17:42 25.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Капейчо

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Смехотворно":

    Г-н Смехотворно, Вие сте смехотворен. Поне да бяхте проверили твърдението си преди да го публикувате. Първи случай: 4 май 2023 г. в небето над Киев, когато украинската противовъздушна отбрана свали руска хиперзвукова ракета Х-47М2 „Кинжал“ Впоследствие бяха регистрирани още няколко десетки успешни прихващания на ракети „Кинжал“, а в началото на 2026 г. бяха свалени и руски хиперзвукови крилати ракети 3М22 „Циркон“.
    Дълго е за писане, но най-лесно се свалят в горната точка на полет, когато още не са набрали скорост. В останалите случаи системата Пейтриът ги сваля с помощта на PAC-3, които са с много бързи процесори и правят хиляди изчисления в секунда и свръхпрецизни корекции в последните милисекунди от полета, за да следват маневриращите ракети.
    Това (модерните чипове) обяснява и твърдението, че руските ПВО системи са неспособни да свалят хиперзвукови оръжия и не се очертава в близко и далечно бъдеще това да се случи.

    Коментиран от #59, #71

    17:42 25.09.2026

  • 40 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 3 Отговор

    До коментар #34 от "Розовото пони зеля":

    За бомбене на Путин ракетите никога не свършват.

    Коментиран от #44

    17:43 25.09.2026

  • 41 Удри евраста с лопатЕто

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Българин":

    То затова натото не се включва, иска русия да си остане така непокътната и в добро здраве, хахахахаха.

    17:43 25.09.2026

  • 42 Браво натовци,

    1 0 Отговор
    ще биете врабчета за 1000 евро, с ракети струващи милион!?

    17:44 25.09.2026

  • 43 Просто е ве

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Ще бъде ударен моста между Северна Корея и Русия.

    Коментиран от #50

    17:45 25.09.2026

  • 44 Розовото пони зеля

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Дааа не свършват ракетите за бомбене на Путин хахахахаха, краваря па ша им достави след 5 години хахахаха.

    17:45 25.09.2026

  • 45 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Русия ще удари НатО само ако бъде предизвикана. На Русия не й трябва война. На НатО му трябва война, но срещу Русия не му стиска.

    17:45 25.09.2026

  • 46 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 1 Отговор
    Все по често започват да излизат статии за неуспехите на укрите, тва беше немислимо само до преди месеци, явно еврастите виждат на къде вървят нещата и ще приложат стария номер на прелъстена и изоставена, но в случая не им трябва голяма и силна укрия, понеже все някога истината за войната ще излезе и представете си една голяма и обучена укренска армия настръхнала срещу подстрекателите ЕС, САЩ, Англия, това е неприемливо за слаба и задлъжняла европа.

    Коментиран от #62

    17:45 25.09.2026

  • 47 Така де

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Сега натовско оръжие бомби Путин
    И той е безпомощен от него.

    17:46 25.09.2026

  • 48 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор
    Излезе информация, че в Ню Йорк тръмполино е насилил зеления гном, Рубио го е държал при акта на насилие, имало и снимков материал, било е тежко и без никви лубриканти, то затова на пресконференцията с тръмполиното зеления гном едва не се разплака, не са били отминали болките хахахахахаха.

    17:46 25.09.2026

  • 49 дискотека укрия

    3 1 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, Одеса ееееее готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    17:47 25.09.2026

  • 50 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Просто е ве":

    Развеселихте ме За толкова години един мост и да го бутнат е резил

    17:47 25.09.2026

  • 51 Ами

    2 1 Отговор
    Едва ли ПВО-то ще спаси летището в Жешов, ако Русия реши да го удари.
    Просто вижте какво остана от американските бази в Близкия Изток.

    17:47 25.09.2026

  • 52 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 1 Отговор
    Съдбата на укрия вече е решена, на слаб и задлъжнял ЕС не му трябва силна укрия при загуба, че укрите като разберат кой е виновен за съдбата им, ще искат отмъщение и тогава дупe да им е яко на еврастите, вече е ясно, че губят и няма как да обърнат хода на войната, но ЕС ще ги захранва до последната укра или след войната няма да има никакви шансове, укрите трябва да излязат от тази война колкото България по територия и население, затова до последната укра казва ЕС режима.

    17:47 25.09.2026

  • 53 Розовото пони зеля

    2 1 Отговор
    Цяла укрия протестира и търси да трича "героя" зелен гном, че ако нещата продължават така, то до година две укрия ще е с размерите на България и с толкова население, но като слушаш алчните еврасти и НАТОто така се получава, тва е доня мръсулиня и кая връхълъта да те спасят.

    17:48 25.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    сега ги чегъркат от асфалта ...

    17:49 25.09.2026

  • 56 Розовото пони зеля

    2 1 Отговор
    Във войната НАТОто - Русия всичко укренско е НАТОвско, оръжие, техника, пари, логистика и квото се сетиш, само месото са укри. И накрая ни месо, ни оръжие, ни пари е тва е ЕС да те спаси.

    Коментиран от #72

    17:50 25.09.2026

  • 57 като няма заплаха

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Поврага":

    Шъ поддържат ми, къ няма, кът има бунаци, цели народи, да плащат, ще се намери някой да лови комари..
    Щото, ако го налазят една сюрия дронове, как ще го опазят?

    17:50 25.09.2026

  • 58 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "стоян георгиев":

    Благодаря за отговора А смятате ли че Русия е в правото си да удари летището Някога за дадена една цигара на партизанин се е лежало в затвора

    17:52 25.09.2026

  • 59 Мишел

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Капейчо":

    Четенето само на украински хвалби е вредно за вашето здраве. Всички ОСИНТ наблюдатели в света твърдят, че НатО няма с какво да прехване хиперзвукови ракети.

    Коментиран от #65

    17:52 25.09.2026

  • 60 последната укра

    2 2 Отговор
    Нас ни казаха, че ще победим Русия, сега живеем в мазетата без ток, вода, канализация, горива, интернет в собствената си шид и умираме за някви си златни тоалетни.

    17:52 25.09.2026

  • 61 Радио Ереван отгиваря

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    - Полските патриоти са напуснали Полша в неизвестна посока, преди да е станала белята..

    Коментиран от #68

    17:52 25.09.2026

  • 62 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 2 Отговор

    До коментар #46 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Остави статиите....
    ПУТИН ПЕТА година са мъчи с Украйна.
    Даже го бомбят в МОСКВЕ...
    Иначе Украйна отдавна е член на НАТО.
    Само.юридически да са оформи.

    17:52 25.09.2026

  • 63 Полубалтен ганчо

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Мишел":

    След като Русия е толкова напред във въоражаването защо четири и половина години се мъчи в Украйна? Или казваш,черни чували-бол.

    Коментиран от #66

    17:52 25.09.2026

  • 64 Розовото пони зеля

    1 0 Отговор
    А какво става с кoнтрaнaстyпa? Върнaхa ли вече Крuм?

    Коментиран от #67

    17:53 25.09.2026

  • 65 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Мишел":

    Не е важно кой какво твърди а каква е реалността

    Коментиран от #73

    17:54 25.09.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Розовото пони зеля":

    Контранаступа като СВОто......

    17:54 25.09.2026

  • 68 Нищо учудващо

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Радио Ереван отгиваря":

    И те са като нашите копейки

    17:54 25.09.2026

  • 69 Наглецо

    1 0 Отговор
    Време е за Орешник.

    17:55 25.09.2026

  • 70 Бай Петко

    2 0 Отговор
    Има НАТЮ, бум, няма НАТЮ

    Коментиран от #75, #79

    17:56 25.09.2026

  • 71 Тити

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Капейчо":

    Единствено бързо се свалят зацапаните кюлоти на май.кятти 👈😂😂😂

    17:57 25.09.2026

  • 72 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Розовото пони зеля":

    Говори се че до сега в ямата Украйна са потънали над хиляда милярда И продължават да потъват

    Коментиран от #74

    18:00 25.09.2026

  • 73 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Към края на август 2026 г., по официални данни на Главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски, украинската противовъздушна отбрана е свалила общо 28 руски хиперзвукови ракети „Кинжал“ и 12 ракети "Циркон" от началото на пълномащабната инвазия.
    Първото в историята успешно прехващане на руска аеробалистична ракета Х-47М2 „Кинжал“ (която Русия рекламираше като „неуловима“ за съществуващите системи) бе регистрирано на 4 май 2023 г. над Киев с помощта на американската зенитно-ракетна система Patriot.

    18:00 25.09.2026

  • 74 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Колко ли милиарди са потънали в ямата...РУСИЯ.

    18:02 25.09.2026

  • 75 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "Бай Петко":

    Има варшавски договор
    Без бум...нема варшавски договор.

    18:03 25.09.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Ти да видиш

    0 1 Отговор
    Тези същите системи охраняваха и 16-те американски бази в близкия Изток, които братята иранци направиха на таратор!

    18:06 25.09.2026

  • 78 ХА ХА ХА

    0 1 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО НАТО И ЦЕЛИЯ ЗАПАД Е НАГАЗИЛ ЯКО ВЪВ ЛЙН......ТА ВЪВ ТАЗИ ВОЙНА , ЧЕ НЕ ИМ ТРЯБВАТ ТИРОВЕ СЪС ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ ДА СЕ ИЗБЪРШАТ ! СРАМ И ПОЗОР !

    18:08 25.09.2026

  • 79 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Бай Петко":

    Май си прекалил с пърцуцата с лимонада.Намали я и увеличи лимонадата.

    18:09 25.09.2026

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