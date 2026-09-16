Разследването „Петрохан“: Политически чадър, злоупотреби с хиляди левове и зловещи сексуални манипулации

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Един от най-зловещите и мащабни криминални случаи в съвременната история на България, завършил с шест трупа, продължава да вади наяве стряскащи разкрития. Комплексната съдебно-психологическа, психиатрична и сексологична посмъртна експертиза по казуса с Ивайло Калушев открехва завесата пред добре смазана машина за финансови потоци, политически лобизъм и брутално насилие, маскирано като духовност.

Материалите от разследването разкриват как под прикритието на „благородни еко-каузи“ една престъпна структура е придобила невиждан статут на недосегаемост в района на хижа „Петрохан“.

Мнимите „рейнджъри“ и окупирането на планината

Разследващите органи констатират, че т.нар. „Българска рейнджърска организация“ на Калушев е действала като въоръжена паравоенна структура, сформирана веднага след промяната във властта през 2022 г. Облечени в помпозни униформи с нашивки и измислени звания, хората от групата незаконно са окупирали планински територии — изключителна държавна собственост.

Местни жители и туристи масово са подавали сигнали, че са спирани от въоръжени патрули, които са пресичали традиционни маршрути (включително международния път Ком-Емине) и са ограничавали достъпа на гражданите. „Рейнджърите“ са твърдели, че извършват официална охрана срещу бракониери и незаконна сеч. Проверяващите обаче са категорични: в регистрите няма нито един реален сигнал или заловени бракониери от тази организация. Дейността им е била просто параван за героизиране на групата и привличане на нови жертви.

Циничната доктрина: „Сексът лекува травми от минал живот“

Най-шокиращата част от разследването засяга методите за индоктриниране и сексуална експлоатация на непълнолетни. Пред разследващите органи бащата на 13-годишната жертва Т. П. дава разтърсващи показания. Той разкрива, че лидерът на култа Ивайло Калушев е използвал брутална психологическа манипулация, за да пречупи съпротивата на момичето и да оправдае насилието.

Калушев методично е убеждавал 13-годишното дете, че интимният контакт с неговия приближен Николай Златков изобщо не е престъпление или блудство, а „духовен ритуал“. По думите му този акт имал за цел да излекува „тежка душевна травма, натрупана от минал живот“. Чрез подобни извратени тези култът е държал в подчинение непълнолетните си жертви, внушавайки им, че преминават през процес на „пречистване“.

Психологическият натиск: Планът за откъсване от семейството

Показанията на бащата разкриват и ролята на най-близките съратници на Калушев в схемата за изолация на децата. В разследването изплува името на Ралица Асенова, която е действала като психологически посредник и организатор в култа.

Асенова е провеждала целенасочени разговори с бащата на 13-годишното момиче, като активно го е убеждавала, че за „доброто и духовното развитие“ на детето то трябва незабавно да бъде откъснато от майка си. Планът е предвиждал момичето да бъде трайно оставено под пълната опека и контрол на Калушев в базата на култа. Целта на този координиран натиск е била тотално прекъсване на връзките на жертвата с външния свят и фамилната ѝ среда, за да се осигури пълна безнаказаност на извършителите. Всеки опит за съпротива е бил контриран от хората на Калушев с предупреждения, че те „не са случайна организация“ и имат влиятелни покровители.

Легитимация от високите етажи на властта

Експертизата, изготвена от водещи психолози, психиатри и теолози, изрично подчертава, че мащабът на престъпната дейност не би бил възможен без официалното легитимиране на групата от страна на високопоставени политически фигури. През 2022 г. Калушев получава скорострелно подписан меморандум за сътрудничество от тогавашното ръководство на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Този документ буквално е послужил за официален държавен чадър над сектата.

Посещенията на министри, кметове и депутати в хижа „Петрохан“ допълнително са респектирали местното население. Посетителите парадоксално са проявявали пълно нехайство към факта, че базата съчетава незаконни КПП-та, пропускателни пунктове и бутафорни държавни гербове с шамански тибетски реквизит и будистка символика в район, предназначен уж за обучение на деца. Паравоенният чадър пада едва през 2025 г., когато следващ екоминистър (Манол Генов) прекратява меморандума и принуждава групата да освободи заграбените горски територии.

Финансови донори: Парите за „каузи“, изхарчени в Дубай

Банковите анализи по разследването разкриват огромни финансови потоци от заможни спонсори, които осигуряват охолния живот на групата. Сред най-фрапиращите разкрития е крупно частно дарение в размер на над 177 000 лв., предоставено на две вноски през 2023 г. от висш столичен политик и съпругата му. Парите са преведени по сметка на дружество със стопанска цел („Българска асоциация по екстремни спортове“ ООД), като дарителите изобщо не са изискали нужните по закон нотариални договори.

Вместо за декларираните „благородни каузи“, счетоводният анализ показва, че сумата изобщо не е заведена в баланса, а е изхарчена за луксозна екскурзия на Калушев до Дубай (придружен от малолетно лице) и за покупка на развлекателни превозни средства. Декриптирани чатове показват, че Калушев е настоявал пред същия политик за още 300 000 лв. — този път от публични общински бюджети — под предлог да поеме „охраната“ на природен парк „Витоша“.

Случаят „Петрохан“ остава кърваво и зловещо предупреждение за това как общественото лековерие, съчетано с политически конформизъм и институционално нехайство, може да отгледа престъпна структура, параван за насилие над деца, довела в крайна сметка до смъртта на шест души.

Източници: Гласове, Епицентър