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Разследването „Петрохан“: Политически чадър, злоупотреби с хиляди левове и зловещи сексуални манипулации

Разследването „Петрохан“: Политически чадър, злоупотреби с хиляди левове и зловещи сексуални манипулации

16 Септември, 2026 12:59, обновена 16 Септември, 2026 13:09 1 111 63

  • калушев-
  • петрохан-
  • разследване

Всичко това - зад маската на благородни „еко-воини“

Разследването „Петрохан“: Политически чадър, злоупотреби с хиляди левове и зловещи сексуални манипулации - 1
Факти Факти
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Един от най-зловещите и мащабни криминални случаи в съвременната история на България, завършил с шест трупа, продължава да вади наяве стряскащи разкрития. Комплексната съдебно-психологическа, психиатрична и сексологична посмъртна експертиза по казуса с Ивайло Калушев открехва завесата пред добре смазана машина за финансови потоци, политически лобизъм и брутално насилие, маскирано като духовност.

Материалите от разследването разкриват как под прикритието на „благородни еко-каузи“ една престъпна структура е придобила невиждан статут на недосегаемост в района на хижа „Петрохан“.

Мнимите „рейнджъри“ и окупирането на планината

Разследващите органи констатират, че т.нар. „Българска рейнджърска организация“ на Калушев е действала като въоръжена паравоенна структура, сформирана веднага след промяната във властта през 2022 г. Облечени в помпозни униформи с нашивки и измислени звания, хората от групата незаконно са окупирали планински територии — изключителна държавна собственост.

Местни жители и туристи масово са подавали сигнали, че са спирани от въоръжени патрули, които са пресичали традиционни маршрути (включително международния път Ком-Емине) и са ограничавали достъпа на гражданите. „Рейнджърите“ са твърдели, че извършват официална охрана срещу бракониери и незаконна сеч. Проверяващите обаче са категорични: в регистрите няма нито един реален сигнал или заловени бракониери от тази организация. Дейността им е била просто параван за героизиране на групата и привличане на нови жертви.

Циничната доктрина: „Сексът лекува травми от минал живот“

Най-шокиращата част от разследването засяга методите за индоктриниране и сексуална експлоатация на непълнолетни. Пред разследващите органи бащата на 13-годишната жертва Т. П. дава разтърсващи показания. Той разкрива, че лидерът на култа Ивайло Калушев е използвал брутална психологическа манипулация, за да пречупи съпротивата на момичето и да оправдае насилието.

Калушев методично е убеждавал 13-годишното дете, че интимният контакт с неговия приближен Николай Златков изобщо не е престъпление или блудство, а „духовен ритуал“. По думите му този акт имал за цел да излекува „тежка душевна травма, натрупана от минал живот“. Чрез подобни извратени тези култът е държал в подчинение непълнолетните си жертви, внушавайки им, че преминават през процес на „пречистване“.

Психологическият натиск: Планът за откъсване от семейството

Показанията на бащата разкриват и ролята на най-близките съратници на Калушев в схемата за изолация на децата. В разследването изплува името на Ралица Асенова, която е действала като психологически посредник и организатор в култа.

Асенова е провеждала целенасочени разговори с бащата на 13-годишното момиче, като активно го е убеждавала, че за „доброто и духовното развитие“ на детето то трябва незабавно да бъде откъснато от майка си. Планът е предвиждал момичето да бъде трайно оставено под пълната опека и контрол на Калушев в базата на култа. Целта на този координиран натиск е била тотално прекъсване на връзките на жертвата с външния свят и фамилната ѝ среда, за да се осигури пълна безнаказаност на извършителите. Всеки опит за съпротива е бил контриран от хората на Калушев с предупреждения, че те „не са случайна организация“ и имат влиятелни покровители.

Легитимация от високите етажи на властта

Експертизата, изготвена от водещи психолози, психиатри и теолози, изрично подчертава, че мащабът на престъпната дейност не би бил възможен без официалното легитимиране на групата от страна на високопоставени политически фигури. През 2022 г. Калушев получава скорострелно подписан меморандум за сътрудничество от тогавашното ръководство на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Този документ буквално е послужил за официален държавен чадър над сектата.

Посещенията на министри, кметове и депутати в хижа „Петрохан“ допълнително са респектирали местното население. Посетителите парадоксално са проявявали пълно нехайство към факта, че базата съчетава незаконни КПП-та, пропускателни пунктове и бутафорни държавни гербове с шамански тибетски реквизит и будистка символика в район, предназначен уж за обучение на деца. Паравоенният чадър пада едва през 2025 г., когато следващ екоминистър (Манол Генов) прекратява меморандума и принуждава групата да освободи заграбените горски територии.

Финансови донори: Парите за „каузи“, изхарчени в Дубай

Банковите анализи по разследването разкриват огромни финансови потоци от заможни спонсори, които осигуряват охолния живот на групата. Сред най-фрапиращите разкрития е крупно частно дарение в размер на над 177 000 лв., предоставено на две вноски през 2023 г. от висш столичен политик и съпругата му. Парите са преведени по сметка на дружество със стопанска цел („Българска асоциация по екстремни спортове“ ООД), като дарителите изобщо не са изискали нужните по закон нотариални договори.

Вместо за декларираните „благородни каузи“, счетоводният анализ показва, че сумата изобщо не е заведена в баланса, а е изхарчена за луксозна екскурзия на Калушев до Дубай (придружен от малолетно лице) и за покупка на развлекателни превозни средства. Декриптирани чатове показват, че Калушев е настоявал пред същия политик за още 300 000 лв. — този път от публични общински бюджети — под предлог да поеме „охраната“ на природен парк „Витоша“.

Случаят „Петрохан“ остава кърваво и зловещо предупреждение за това как общественото лековерие, съчетано с политически конформизъм и институционално нехайство, може да отгледа престъпна структура, параван за насилие над деца, довела в крайна сметка до смъртта на шест души.

Източници: Гласове, Епицентър


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аа майкуууу

    17 8 Отговор
    Гласове.😂😂😂😂😂

    Коментиран от #14

    13:11 16.09.2026

  • 2 И кво за помилвания барон

    18 6 Отговор
    Яко кинти а

    Коментиран от #10, #11, #61

    13:11 16.09.2026

  • 3 Едно момиче

    17 9 Отговор
    Сложи край на мъпение, спонсорирано от ппдб + и пазено от тати ДС.

    13:11 16.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тук

    20 8 Отговор
    Се издигат паметници на пеедофили - убийци и " майки" , дарили детето си на ламята и манипулирали друго дете ( 15г) не носят никаква отговорност.

    Коментиран от #35

    13:13 16.09.2026

  • 6 Хмм

    19 5 Отговор
    охраната на парк Витоша не е ли свързано с кмета Терзиев

    13:13 16.09.2026

  • 7 Дайте факти

    10 5 Отговор
    До кога само приказки

    13:13 16.09.2026

  • 8 Софийският кмет да даде пресконференция

    16 7 Отговор
    И да се обясни

    Коментиран от #17, #23

    13:13 16.09.2026

  • 9 име

    12 14 Отговор
    Я да се преброите всички слабоумни, които не могат да разбрат, че Йотова е помилвала наркотрафикатна въз основа на становището на здравната комисия на пипидофилите че е на умиргане и така или иначе не излужава присъдата си!

    Коментиран от #16

    13:13 16.09.2026

  • 10 Васко Мазгата

    9 6 Отговор

    До коментар #2 от "И кво за помилвания барон":

    200 бона са малка цена за тоя кеф да изгладя проходите на тулковците

    Коментиран от #27

    13:13 16.09.2026

  • 11 Хмм

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "И кво за помилвания барон":

    и едните, и другите не трябва да са президенти

    13:14 16.09.2026

  • 12 Всички наследници

    9 7 Отговор
    ДС са или пееедофили или ппперасти. Почти 80 % от ппдб

    13:15 16.09.2026

  • 13 Наркодилърът Йотова е на зор!

    18 9 Отговор
    Щом извадиха претоплената манджа Петрохан....

    Коментиран от #18, #22

    13:15 16.09.2026

  • 14 Виж фактите.Те говорят

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "Аа майкуууу":

    Ръцете на родът дачковци са оцапани с българска кръв!Затова са изгонени от съселяните си в Габрово.Та те така.

    13:15 16.09.2026

  • 15 гост

    14 2 Отговор
    ...висш столичен политик и съпругата му...Ха сега де!Познайте от първия път!Те са един файтон хора но врякат за целия китайски народ.

    13:15 16.09.2026

  • 16 Хмм

    11 6 Отговор

    До коментар #9 от "име":

    помилвала е 5 наркоси, не един

    Коментиран от #19

    13:16 16.09.2026

  • 17 Васко Мазгата кмет на СоЙфия

    9 5 Отговор

    До коментар #8 от "Софийският кмет да даде пресконференция":

    Обясних ви вече. Отивам аз за боровинки и гледам двама прерожденци си играят и естествено им изгладих проходите, и тогава се оказа, че ламата ме е снимал и му дадох 200 бона компенсация

    Коментиран от #41

    13:16 16.09.2026

  • 18 гост

    14 2 Отговор

    До коментар #13 от "Наркодилърът Йотова е на зор!":

    На голям зор е евроидиота от Банкя!

    13:16 16.09.2026

  • 19 Помилвала е

    9 6 Отговор

    До коментар #16 от "Хмм":

    който са и предложили от комисията назначена от мис Пиги Йорданова от ППлгДБ.

    13:17 16.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 И кой

    17 3 Отговор
    е написал всичко това , къде са ми всички доказателства и кой ги е изготвил ? Ни име , ни лице ? 199 пъти , от първия ден до днес , какво ли не се ли не се каза и изписа !

    13:19 16.09.2026

  • 22 Така е

    9 4 Отговор

    До коментар #13 от "Наркодилърът Йотова е на зор!":

    Активното мероприятие "Поетрохан" ще продължи до изборите на 25 октомври.Чакаме словоизлияния от Кево,Славуца,Крабовски,Нешка и други скелети.

    13:20 16.09.2026

  • 23 Трол

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "Софийският кмет да даде пресконференция":

    Не трябва, защото рискуваме да загубим най-добрия кмет на столицата от 30 години насам.

    13:20 16.09.2026

  • 24 Мнение

    14 4 Отговор
    Трудно ми е да повярвам че шестима или петима души са се самоубили просто така, без сериозен мотив. Цялата работа е крайно подозрителна. Лошото е че премиерът Радев нагази в тази кал от внушения и неясноти и се оцапа сериозно.

    Коментиран от #45

    13:20 16.09.2026

  • 25 БГ КУК

    4 2 Отговор
    ДАВАХА ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА ЧЕ КМЕТА НА СОФИЯ Е ДАРИЛ 100 000 ЛЕВА НА ПЕДОФИЛА. Както казах в България към 80% от ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ са основния голям НАЦИОНАЛЕН ПРОБЛЕМ.
    Много от тях са и ненужни.

    13:21 16.09.2026

  • 26 Малеее!

    5 4 Отговор
    Навлизаме не в кандидат президентска кампания, а състезание по омаскаряване и хвърляне на държавата в тинята на хаоса, злобата, омразата и морално падение.
    Спрете се хора, БЪЛГАРИ,Х

    Коментиран от #32

    13:21 16.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Оооо , да

    8 1 Отговор
    Има чадър ! Над екзекуторите !

    13:22 16.09.2026

  • 29 Жълтото Лудо Пиле

    2 2 Отговор
    Само ивчо не пипайте, той милия щеше да е рожденник на 14. Напрово му вдигнете паметник и вие.

    13:24 16.09.2026

  • 30 Дедовия

    7 3 Отговор
    И всичко това по времето на двата мандата на Радев и Йотова, както и по времето на няколко служебни правителства на Радев ! Ама те с другаркат аЙотова са били заети да помилват наркобарони, та за тва не знаели !

    13:24 16.09.2026

  • 31 Браво всички ви повярваха

    3 2 Отговор
    Дори и ДС

    13:24 16.09.2026

  • 32 Тишо

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Малеее!":

    Комунистите никога не са били българи!Този път ще става страшно!

    Коментиран от #49

    13:24 16.09.2026

  • 33 Нямате ли въображение

    3 0 Отговор
    И какъв беше мотивът за самоубиства,убииства?Напънете се господа,дайте нещо зловещо.Може би жертвоприношения.

    13:27 16.09.2026

  • 34 Зеления

    2 5 Отговор
    Ако на някой му е направило впечатление хората отхвърлящи твърденията на експертите са само от ППДБ.
    Прочетох цялата експертиза, има я във в. Стандарт. Това което се дава като информация тук в няколко вече теми БЛЕДНЕЕ пред мащаба на всичко описано в експертизата.
    Реално тази експертиза дава отговор на всички въпроси, които си задаваха хората, в това число и аз, които не можехме да асимилираме логиката на всички събития
    1.Изгорените кучета - мислех си, че петроханци са ги обичали, експертите казват че на видео има записи на брутални побои над кучетата от Калушев и Златков
    2.Защо ходят до бургаското село, ако са решили да се самоубият - тогава още не са решили това, който иска да прочете в експертизата какво се е случило и какво са причинили на малолетното момиче, това е огромен потрес, нещо което не може да се обясни с думи, камо ли да се разбере
    3.Защо са се разделили - ина това дава отговор експертизата
    4.Защо са се самоубили, също
    5.Връзките с ППДБ - тук са намесени не само Кмета Терзиев, Безуханова, Сандов, Тома Белев, има ги и Христо Иванов, Прокопиев, бащата на Кирил Петков - тези фактори в ППДБ са предоставили на Калушев списъци с кандидат депутати, той да одобри, кои да са в листите, тъй като е много духовно извисен
    6.Има и други блудства на Калушев с малолетни от момента на 17 г, когато изнасилва момче на 10 г. до момента на смъртта му
    Като цяло, който иска да отрича нещо и да не вярва на експертизата и на държавата, първо е хубаво да про

    Коментиран от #36, #39, #48, #50, #51

    13:27 16.09.2026

  • 35 издигат се паметници на наркопласьори

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тук":

    От президенти като кРадев и Йотова и се продават яко наркотици за милиарди на всички училища държавна политика

    Коментиран от #44

    13:27 16.09.2026

  • 36 Зеления

    1 4 Отговор

    До коментар #34 от "Зеления":

    Като цяло, който иска да отрича нещо и да не вярва на експертизата и на държавата, първо е хубаво да прочете самата експертиза.

    13:28 16.09.2026

  • 37 Четох

    7 1 Отговор
    сайта на европейската рейнджърска асоциация. Там фигурираше и нашата, но я изтриха. Какво видях: 1. Немската се казва Bundes..., т.е. звучи като национална, но не е държавна; 2. Всички имат униформи; 3. Всички такива НПО могат да бъдат и въоръжени; 4. Всички обучават млади хора и деца; 5. Всички опазват национални територии. Имаше едно интервю по БНР на Калушев и Ивей , в което се чува колко благородни, начетени, организирани и свестни хора са. В едно предаване на Лора Крумова един техен приятел, след убийствата, сподели, че още през декември са били заплашвани, че ще ги убият. Тази версия със сектата и педофилията са измишльотини на Сарафов и мафията.

    13:28 16.09.2026

  • 38 !!!

    4 0 Отговор
    Кажете вече в прав текст:Кой е създател,кои са педофили,кой спонсор?
    Да не разплетеш една токсична история,-резил за цялата съдебната система!

    13:29 16.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Зеления

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Васко Мазгата кмет на СоЙфия":

    "Обясних ви вече. Отивам аз за боровинки и гледам двама прерожденци си играят и естествено им изгладих проходите, и тогава се оказа, че ламата ме е снимал и му дадох 200 бона компенсация"

    Ти заради тези боровинки, освен 200 бона, обеща на Ламата и 300 000 лева договор да пази Витоша от общинския бюджет.

    Много скъпи тези боровинки на Петрохан бе !!!

    13:32 16.09.2026

  • 42 Дрън, дрън

    3 0 Отговор
    дрън, само празни приказки и нищо конкретно. Всички много възмутени, ама никой нищо не е знаел. Явно много на високо е засят този храст за да изскочи от него заек - това става ясно от всичко написано. Закривайте случая и това е.

    13:32 16.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Жертвите са 9 не 6

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Мнение":

    Свидетелят пръв на местопрестъплението Деян Илиев след разпит в ДАНС му вземат телефона и "изчезва" безследно с жена си - ни вест ни кост ...и убит цивилен полицай в кола близо до убиствата

    13:35 16.09.2026

  • 46 Куче със субтитри

    3 0 Отговор
    Не е нито само един, нито пък "бай-зловещия".
    От дълги години в прокуратурата и следствието са я подкарали по нанадолнището.

    13:35 16.09.2026

  • 47 Факти

    5 0 Отговор
    Защо , когато ви хванат на тясно триете?? Нищо нецензурно не съм написал!

    13:36 16.09.2026

  • 48 Не ти знам

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Зеления":

    Името,Киро ли си,Росен ли си,но не знам как спиш спокойно,...и как възпита...ваш деца...та си......пази боже,достоен си за съжаление.

    13:36 16.09.2026

  • 49 Смях

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Тишо":

    Нещо си се объркал в темата.
    Опорките са стари не актуални.

    13:38 16.09.2026

  • 50 Намесени са пеефски като поръчител

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Зеления":

    И ДАНС и прикриватура и крадевци и бойковци като заличители и разпространители на лъжливи версии за поръчковите убийства, които извършиха на 9 души, не са 6 труповете, а 9!!!

    13:38 16.09.2026

  • 51 Киро

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Зеления":

    Или си Росен,или Киро......все боклу..к на боклу....ците.

    Коментиран от #62

    13:39 16.09.2026

  • 52 педро от мехико

    0 2 Отговор
    ------Паравоенният чадър пада едва през 2025 г., когато следващ екоминистър (Манол Генов) прекратява меморандума и принуждава групата да освободи заграбените горски територии.------
    Министър от БСП в правителството Желязков е решил, че трябва да си върши работата без да се крие зад комисии и комисари.

    Коментиран от #57

    13:39 16.09.2026

  • 53 Дали може да се защити?

    1 0 Отговор
    С каква лекота омаскаряват мъртвеца.Той вижда.

    13:40 16.09.2026

  • 54 Ники

    0 1 Отговор
    Комунистите в лицето на ДС и кмета Терзиев, не прощава.

    13:41 16.09.2026

  • 55 Пеевски Бойко и чалгарите

    1 0 Отговор
    Гласуваха е предното антинародно събрание за забрана да се разсекрети разследването....

    13:41 16.09.2026

  • 56 Явно

    2 0 Отговор
    Че хората на Р.а.де.вия крият следите на шефа си-Ши.ш.и,и той им се отплаща с нар...канали.

    13:41 16.09.2026

  • 57 Манол Генов е п-ия--нде

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "педро от мехико":

    И корумпе, което едва гледа...сега го наградиха за престъпленията му в Хаяшито с пост в ВИК- холдинга

    13:42 16.09.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Йотовица и кРадев с заредиха наркотиците

    0 1 Отговор
    До училищата, вчера цял към бутилки райски газ разпръснати зад училището до ндк

    13:45 16.09.2026

  • 61 сега всички съдрани пед

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "И кво за помилвания барон":

    ерас№ти повтаряте едно и също като папагали нарко барон .-нарко барони не въртят по 5 кила дори и на ден но той акъла не се налива или набива като другото което ти набиват всеки ден .а колкото до калушев верно всички тролове на пп дб сте на линия 24/7 но уви педофилияата и различната орентация не се лекуват и ти така

    13:45 16.09.2026

  • 62 Зеления

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Киро":

    Във фермата на Мирчев за тролове, колко души сте днес на смяна в сайта?

    13:45 16.09.2026

  • 63 Секвоя

    0 0 Отговор
    Ламата гледа доволно след като е олабил жилата! Напълнил е жабката на мекое младо хумне!

    13:46 16.09.2026