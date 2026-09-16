Разследването „Петрохан“: Политически чадър, злоупотреби с хиляди левове и зловещи сексуални манипулации

Един от най-зловещите и мащабни криминални случаи в съвременната история на България, завършил с шест трупа, продължава да вади наяве стряскащи разкрития. Комплексната съдебно-психологическа, психиатрична и сексологична посмъртна експертиза по казуса с Ивайло Калушев открехва завесата пред добре смазана машина за финансови потоци, политически лобизъм и брутално насилие, маскирано като духовност.
Материалите от разследването разкриват как под прикритието на „благородни еко-каузи“ една престъпна структура е придобила невиждан статут на недосегаемост в района на хижа „Петрохан“.
Мнимите „рейнджъри“ и окупирането на планината
Разследващите органи констатират, че т.нар. „Българска рейнджърска организация“ на Калушев е действала като въоръжена паравоенна структура, сформирана веднага след промяната във властта през 2022 г. Облечени в помпозни униформи с нашивки и измислени звания, хората от групата незаконно са окупирали планински територии — изключителна държавна собственост.
Местни жители и туристи масово са подавали сигнали, че са спирани от въоръжени патрули, които са пресичали традиционни маршрути (включително международния път Ком-Емине) и са ограничавали достъпа на гражданите. „Рейнджърите“ са твърдели, че извършват официална охрана срещу бракониери и незаконна сеч. Проверяващите обаче са категорични: в регистрите няма нито един реален сигнал или заловени бракониери от тази организация. Дейността им е била просто параван за героизиране на групата и привличане на нови жертви.
Циничната доктрина: „Сексът лекува травми от минал живот“
Най-шокиращата част от разследването засяга методите за индоктриниране и сексуална експлоатация на непълнолетни. Пред разследващите органи бащата на 13-годишната жертва Т. П. дава разтърсващи показания. Той разкрива, че лидерът на култа Ивайло Калушев е използвал брутална психологическа манипулация, за да пречупи съпротивата на момичето и да оправдае насилието.
Калушев методично е убеждавал 13-годишното дете, че интимният контакт с неговия приближен Николай Златков изобщо не е престъпление или блудство, а „духовен ритуал“. По думите му този акт имал за цел да излекува „тежка душевна травма, натрупана от минал живот“. Чрез подобни извратени тези култът е държал в подчинение непълнолетните си жертви, внушавайки им, че преминават през процес на „пречистване“.
Психологическият натиск: Планът за откъсване от семейството
Показанията на бащата разкриват и ролята на най-близките съратници на Калушев в схемата за изолация на децата. В разследването изплува името на Ралица Асенова, която е действала като психологически посредник и организатор в култа.
Асенова е провеждала целенасочени разговори с бащата на 13-годишното момиче, като активно го е убеждавала, че за „доброто и духовното развитие“ на детето то трябва незабавно да бъде откъснато от майка си. Планът е предвиждал момичето да бъде трайно оставено под пълната опека и контрол на Калушев в базата на култа. Целта на този координиран натиск е била тотално прекъсване на връзките на жертвата с външния свят и фамилната ѝ среда, за да се осигури пълна безнаказаност на извършителите. Всеки опит за съпротива е бил контриран от хората на Калушев с предупреждения, че те „не са случайна организация“ и имат влиятелни покровители.
Легитимация от високите етажи на властта
Експертизата, изготвена от водещи психолози, психиатри и теолози, изрично подчертава, че мащабът на престъпната дейност не би бил възможен без официалното легитимиране на групата от страна на високопоставени политически фигури. През 2022 г. Калушев получава скорострелно подписан меморандум за сътрудничество от тогавашното ръководство на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Този документ буквално е послужил за официален държавен чадър над сектата.
Посещенията на министри, кметове и депутати в хижа „Петрохан“ допълнително са респектирали местното население. Посетителите парадоксално са проявявали пълно нехайство към факта, че базата съчетава незаконни КПП-та, пропускателни пунктове и бутафорни държавни гербове с шамански тибетски реквизит и будистка символика в район, предназначен уж за обучение на деца. Паравоенният чадър пада едва през 2025 г., когато следващ екоминистър (Манол Генов) прекратява меморандума и принуждава групата да освободи заграбените горски територии.
Финансови донори: Парите за „каузи“, изхарчени в Дубай
Банковите анализи по разследването разкриват огромни финансови потоци от заможни спонсори, които осигуряват охолния живот на групата. Сред най-фрапиращите разкрития е крупно частно дарение в размер на над 177 000 лв., предоставено на две вноски през 2023 г. от висш столичен политик и съпругата му. Парите са преведени по сметка на дружество със стопанска цел („Българска асоциация по екстремни спортове“ ООД), като дарителите изобщо не са изискали нужните по закон нотариални договори.
Вместо за декларираните „благородни каузи“, счетоводният анализ показва, че сумата изобщо не е заведена в баланса, а е изхарчена за луксозна екскурзия на Калушев до Дубай (придружен от малолетно лице) и за покупка на развлекателни превозни средства. Декриптирани чатове показват, че Калушев е настоявал пред същия политик за още 300 000 лв. — този път от публични общински бюджети — под предлог да поеме „охраната“ на природен парк „Витоша“.
Случаят „Петрохан“ остава кърваво и зловещо предупреждение за това как общественото лековерие, съчетано с политически конформизъм и институционално нехайство, може да отгледа престъпна структура, параван за насилие над деца, довела в крайна сметка до смъртта на шест души.
Източници: Гласове, Епицентър
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аа майкуууу
Коментиран от #14
13:11 16.09.2026
2 И кво за помилвания барон
Коментиран от #10, #11, #61
13:11 16.09.2026
3 Едно момиче
13:11 16.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Тук
Коментиран от #35
13:13 16.09.2026
6 Хмм
13:13 16.09.2026
7 Дайте факти
13:13 16.09.2026
8 Софийският кмет да даде пресконференция
Коментиран от #17, #23
13:13 16.09.2026
9 име
Коментиран от #16
13:13 16.09.2026
10 Васко Мазгата
До коментар #2 от "И кво за помилвания барон":200 бона са малка цена за тоя кеф да изгладя проходите на тулковците
Коментиран от #27
13:13 16.09.2026
11 Хмм
До коментар #2 от "И кво за помилвания барон":и едните, и другите не трябва да са президенти
13:14 16.09.2026
12 Всички наследници
13:15 16.09.2026
13 Наркодилърът Йотова е на зор!
Коментиран от #18, #22
13:15 16.09.2026
14 Виж фактите.Те говорят
До коментар #1 от "Аа майкуууу":Ръцете на родът дачковци са оцапани с българска кръв!Затова са изгонени от съселяните си в Габрово.Та те така.
13:15 16.09.2026
15 гост
13:15 16.09.2026
16 Хмм
До коментар #9 от "име":помилвала е 5 наркоси, не един
Коментиран от #19
13:16 16.09.2026
17 Васко Мазгата кмет на СоЙфия
До коментар #8 от "Софийският кмет да даде пресконференция":Обясних ви вече. Отивам аз за боровинки и гледам двама прерожденци си играят и естествено им изгладих проходите, и тогава се оказа, че ламата ме е снимал и му дадох 200 бона компенсация
Коментиран от #41
13:16 16.09.2026
18 гост
До коментар #13 от "Наркодилърът Йотова е на зор!":На голям зор е евроидиота от Банкя!
13:16 16.09.2026
19 Помилвала е
До коментар #16 от "Хмм":който са и предложили от комисията назначена от мис Пиги Йорданова от ППлгДБ.
13:17 16.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 И кой
13:19 16.09.2026
22 Така е
До коментар #13 от "Наркодилърът Йотова е на зор!":Активното мероприятие "Поетрохан" ще продължи до изборите на 25 октомври.Чакаме словоизлияния от Кево,Славуца,Крабовски,Нешка и други скелети.
13:20 16.09.2026
23 Трол
До коментар #8 от "Софийският кмет да даде пресконференция":Не трябва, защото рискуваме да загубим най-добрия кмет на столицата от 30 години насам.
13:20 16.09.2026
24 Мнение
Коментиран от #45
13:20 16.09.2026
25 БГ КУК
Много от тях са и ненужни.
13:21 16.09.2026
26 Малеее!
Спрете се хора, БЪЛГАРИ,Х
Коментиран от #32
13:21 16.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Оооо , да
13:22 16.09.2026
29 Жълтото Лудо Пиле
13:24 16.09.2026
30 Дедовия
13:24 16.09.2026
31 Браво всички ви повярваха
13:24 16.09.2026
32 Тишо
До коментар #26 от "Малеее!":Комунистите никога не са били българи!Този път ще става страшно!
Коментиран от #49
13:24 16.09.2026
33 Нямате ли въображение
13:27 16.09.2026
34 Зеления
Прочетох цялата експертиза, има я във в. Стандарт. Това което се дава като информация тук в няколко вече теми БЛЕДНЕЕ пред мащаба на всичко описано в експертизата.
Реално тази експертиза дава отговор на всички въпроси, които си задаваха хората, в това число и аз, които не можехме да асимилираме логиката на всички събития
1.Изгорените кучета - мислех си, че петроханци са ги обичали, експертите казват че на видео има записи на брутални побои над кучетата от Калушев и Златков
2.Защо ходят до бургаското село, ако са решили да се самоубият - тогава още не са решили това, който иска да прочете в експертизата какво се е случило и какво са причинили на малолетното момиче, това е огромен потрес, нещо което не може да се обясни с думи, камо ли да се разбере
3.Защо са се разделили - ина това дава отговор експертизата
4.Защо са се самоубили, също
5.Връзките с ППДБ - тук са намесени не само Кмета Терзиев, Безуханова, Сандов, Тома Белев, има ги и Христо Иванов, Прокопиев, бащата на Кирил Петков - тези фактори в ППДБ са предоставили на Калушев списъци с кандидат депутати, той да одобри, кои да са в листите, тъй като е много духовно извисен
6.Има и други блудства на Калушев с малолетни от момента на 17 г, когато изнасилва момче на 10 г. до момента на смъртта му
Като цяло, който иска да отрича нещо и да не вярва на експертизата и на държавата, първо е хубаво да про
Коментиран от #36, #39, #48, #50, #51
13:27 16.09.2026
35 издигат се паметници на наркопласьори
До коментар #5 от "Тук":От президенти като кРадев и Йотова и се продават яко наркотици за милиарди на всички училища държавна политика
Коментиран от #44
13:27 16.09.2026
36 Зеления
До коментар #34 от "Зеления":Като цяло, който иска да отрича нещо и да не вярва на експертизата и на държавата, първо е хубаво да прочете самата експертиза.
13:28 16.09.2026
37 Четох
13:28 16.09.2026
38 !!!
Да не разплетеш една токсична история,-резил за цялата съдебната система!
13:29 16.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Зеления
До коментар #17 от "Васко Мазгата кмет на СоЙфия":"Обясних ви вече. Отивам аз за боровинки и гледам двама прерожденци си играят и естествено им изгладих проходите, и тогава се оказа, че ламата ме е снимал и му дадох 200 бона компенсация"
Ти заради тези боровинки, освен 200 бона, обеща на Ламата и 300 000 лева договор да пази Витоша от общинския бюджет.
Много скъпи тези боровинки на Петрохан бе !!!
13:32 16.09.2026
42 Дрън, дрън
13:32 16.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Жертвите са 9 не 6
До коментар #24 от "Мнение":Свидетелят пръв на местопрестъплението Деян Илиев след разпит в ДАНС му вземат телефона и "изчезва" безследно с жена си - ни вест ни кост ...и убит цивилен полицай в кола близо до убиствата
13:35 16.09.2026
46 Куче със субтитри
От дълги години в прокуратурата и следствието са я подкарали по нанадолнището.
13:35 16.09.2026
47 Факти
13:36 16.09.2026
48 Не ти знам
До коментар #34 от "Зеления":Името,Киро ли си,Росен ли си,но не знам как спиш спокойно,...и как възпита...ваш деца...та си......пази боже,достоен си за съжаление.
13:36 16.09.2026
49 Смях
До коментар #32 от "Тишо":Нещо си се объркал в темата.
Опорките са стари не актуални.
13:38 16.09.2026
50 Намесени са пеефски като поръчител
До коментар #34 от "Зеления":И ДАНС и прикриватура и крадевци и бойковци като заличители и разпространители на лъжливи версии за поръчковите убийства, които извършиха на 9 души, не са 6 труповете, а 9!!!
13:38 16.09.2026
51 Киро
До коментар #34 от "Зеления":Или си Росен,или Киро......все боклу..к на боклу....ците.
Коментиран от #62
13:39 16.09.2026
52 педро от мехико
Министър от БСП в правителството Желязков е решил, че трябва да си върши работата без да се крие зад комисии и комисари.
Коментиран от #57
13:39 16.09.2026
53 Дали може да се защити?
13:40 16.09.2026
54 Ники
13:41 16.09.2026
55 Пеевски Бойко и чалгарите
13:41 16.09.2026
56 Явно
13:41 16.09.2026
57 Манол Генов е п-ия--нде
До коментар #52 от "педро от мехико":И корумпе, което едва гледа...сега го наградиха за престъпленията му в Хаяшито с пост в ВИК- холдинга
13:42 16.09.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Йотовица и кРадев с заредиха наркотиците
13:45 16.09.2026
61 сега всички съдрани пед
До коментар #2 от "И кво за помилвания барон":ерас№ти повтаряте едно и също като папагали нарко барон .-нарко барони не въртят по 5 кила дори и на ден но той акъла не се налива или набива като другото което ти набиват всеки ден .а колкото до калушев верно всички тролове на пп дб сте на линия 24/7 но уви педофилияата и различната орентация не се лекуват и ти така
13:45 16.09.2026
62 Зеления
До коментар #51 от "Киро":Във фермата на Мирчев за тролове, колко души сте днес на смяна в сайта?
13:45 16.09.2026
63 Секвоя
13:46 16.09.2026