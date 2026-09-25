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Зеленски: Русия извърши брутален и отвратителен удар, лишен от всякаква военна логика
  Тема: Украйна

Зеленски: Русия извърши брутален и отвратителен удар, лишен от всякаква военна логика

25 Септември, 2026 13:34 2 821 86

  • украйна-
  • киев-
  • русия-
  • война-
  • володимир зеленски

Зеленски заяви още, че Украйна спешно трябва да запълни дефицит от 27 млрд. долара във военното финансиране

Зеленски: Русия извърши брутален и отвратителен удар, лишен от всякаква военна логика - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски определи в публикация в Телеграм днешната руска атака срещу многоетажна сграда в Киев като брутален и отвратителен удар, лишен от всякаква военна логика, предаде агенция Укринформ, цитирана от БТА.

"Тази сутрин руснаците нанесоха удар с дрон по жилищна сграда в Киев. Трагично е, че при удара загина 14-годишно момче. Изказвам съболезнования на семейството и близките му. Още седем души бяха ранени. Пожарът на мястото е потушен, а спасителните екипи продължават да се справят с последствията. Това е абсолютно брутален и отвратителен удар, лишен от всякаква военна логика“, заяви украинският държавен глава.

Зеленски отбеляза, че от сутринта в различни области се наблюдава почти постоянна заплаха от атаки.

"Общо осем области бяха подложени на атаки от началото на деня. Един човек загина в Одеса при двойна атака срещу пощенски обект. В Запорожие беше поразена клиника, докато вътре имаше хора. Има ранени в Сумска и Николаевска област", каза той.

Зеленски заяви още, че Украйна спешно трябва да запълни дефицит от 27 млрд. долара във военното финансиране, в противен случай в началото на следващата година ще започне да изчерпва запасите си от дронове и ракети, посочва Ройтерс.

"Около една трета, а може би дори малко повече, от тези средства са необходими за дронове през януари, февруари и март. Ако не ги поръчаме и не ги платим през октомври и ноември, през януари и февруари ще се сблъскаме със сериозни предизвикателства“, каза днес на пресконференция Зеленски.

Той призова Европейската комисия да ускори отпускането на втория транш от заема в размер на 90 млрд. евро (102 млрд. долара), за да помогне за финансирането на тези покупки на оръжия.

Украйна е ударила през последното денонощие две руски рафинерии в Башкортостан и Самарска област, както и едно предприятие от отбранителната индустрия в Уляновск, каза Зеленски.

Той добави, че Украйна е нанесла също така удари по неуточнен брой цели в Черно море.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 веселяк

    53 5 Отговор
    Баа маа му, тоз не може да се сопри!

    13:37 25.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 В Курск съм

    93 13 Отговор
    Ела в България, ППДБ са готови да ти дават нашите пари. И за фентанил ще имаш.

    13:37 25.09.2026

  • 4 веселяк

    57 8 Отговор
    Е не, тоз не може да се сопри!

    13:37 25.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гюров

    105 94 Отговор
    Зеленски превъзхожда многократно по интелигентност и популярност в световен мащаб бункерният джуджак…

    Коментиран от #12, #23, #73

    13:38 25.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Зеленски

    84 92 Отговор
    Спешно пратете пари че г-жа Зеленска е харесала едно имение в Бевърли Хилс.

    Коментиран от #29

    13:39 25.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Чавдар войвода

    54 23 Отговор

    До коментар #7 от "Гюров":

    Земенски е бункерен джуджак, наркоман.

    13:41 25.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Отвратително!

    69 8 Отговор
    Кървавата бандеровска хунта разполага ПВО и огневи точки в населените райони!
    Кървавия манияк Зелен ски изби и прокуди от страната 35 милиона души, само защото искат да говорят на своя майчин език и да запазят своите имена!

    13:41 25.09.2026

  • 15 Наркоман остарял няма

    64 9 Отговор
    Фашистите се опитват да свалят ракетите на руснаците и поразяват жилищните си сгради .

    13:41 25.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Граф Сен Жермен

    40 5 Отговор
    Господин Зеленски да ми се обади, ще му подаря 400 аркебузи, които са останали в семейството от пра пра пра дядо, от обсадата на Ла Рошел! Непременно ще победи Русия!

    Коментиран от #79

    13:42 25.09.2026

  • 20 НАРОДА КАЗВА-НЕ Е ЛУД КОЙТО ЯДЕ БАНИЦАТА

    39 5 Отговор
    Оплаквай се от лошите руснаци и ще ти дадат 1000 МИЛИАРДА да ги откраднеш.

    13:43 25.09.2026

  • 21 ай стига бе

    46 6 Отговор

    До коментар #2 от "Удар":

    Е да де в блок, ама Ф16, щото има дефицит на ракети и укрите пуцат с М61 Вулкан 22 мм. по Гераните. И познай къде отиват разминалите се с дрона? Добре, че последния път са уцелили стълбището на блока, че е нямало жертви! Крият складовете сред жилищни сгради после Путин им виновен!

    13:44 25.09.2026

  • 22 ......-

    32 5 Отговор
    ЗИле снски:

    Лицемер съм та дрънка !

    13:44 25.09.2026

  • 23 Хахахаха😂😂😂😂

    26 4 Отговор

    До коментар #7 от "Гюров":

    Направо е като Кандев!😂

    13:44 25.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 az СВО Победа 81

    33 4 Отговор
    Наркофюрерът не спря да хленчи, ей!

    13:45 25.09.2026

  • 26 Виж ти.

    17 3 Отговор

    До коментар #8 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    от дърт проскубан и подрискан котарак вече си леопард-интересно!?!

    13:45 25.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Не е Румен

    18 7 Отговор

    До коментар #11 от "ЗЕЛЕНСКИ ИЗЧАКАЙ МАЛКО":

    Изискване е на ЕС, да се увеличи 100%, догодина-30% и следващите две години-с по още 35%.

    13:46 25.09.2026

  • 29 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    6 28 Отговор

    До коментар #9 от "Зеленски":

    Всяка гладна копейка мечтае да е на мястото на Зеленски,но не им стиска.

    13:47 25.09.2026

  • 30 Ванга

    5 28 Отговор
    Руснаците загубиха от Талибаните и сега Путин им целуват задните части.

    Следва повторение в Украина.

    Коментиран от #58

    13:47 25.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Бандеровски геноцид

    24 2 Отговор
    Бандеровеца зелен ски е по-жесток от Хитлер, Пиночет и Пол-Пот, взети заедно. Побъркани от наркотици кръвожаден жужак и вампир! Изби и прокуди от страна над 35 милиона души. Повече от Хитлер в СССР през ВСВ.

    13:47 25.09.2026

  • 33 Строител с хилти

    19 2 Отговор
    Пробивам 24/7 недопробити укроби и шорошпии!

    13:48 25.09.2026

  • 34 ти да видиш

    18 2 Отговор
    Я,зеленото е почнало да разсъждава логически????!!!🤣🤣🤣🤣🤣

    13:49 25.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Наркомана

    23 2 Отговор
    Колегата зеленски отдавна не употребява зелено, ползва бяло. Ако преживее войната ще си смени името на Беленски.

    13:50 25.09.2026

  • 38 Емил

    26 2 Отговор
    Поразена сграда, клиника с пациенти, училище, детска градина, градска градина и накрая абе трябват ни едни 27млрд долара как е а?
    Изнудвач надмина и ц...г..нк..те просякини!!!

    13:50 25.09.2026

  • 39 АБВ

    27 2 Отговор
    Докога всяка простотия, казана от Зеленски, ще се превръща в новина ? Какво като е ударен един блок ? Причините може да са много. Най-тъпата, лансирана лично от Зеленски, е руснаците умишлено да са целили този блок за да уплашат украинците и да убият някакво момче. Примитивно, но за пропаганда сред малоумници може и да става.
    Украинците също удрят блокове в Русия и загиват цивилни.
    На война, като на война !

    Коментиран от #43

    13:50 25.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ха ха ха ха

    1 4 Отговор

    До коментар #39 от "АБВ":

    Ясно ,ти искаш само на твоята да се наслаждаваме.

    13:52 25.09.2026

  • 44 az СВО Победа 81

    17 2 Отговор
    Тоя май говори за случката когато F-16 разстрелва жилищен блик в Киев с бордовото си оръдие "Вулкан" (защото ракети няма), в опит да свали руски БПЛА....

    Има и видео в нета.

    Сакатлъците на криворъкото украинско ПВО не са спирали от първия ден..... 🤣🤣🤣

    13:52 25.09.2026

  • 45 Вуте

    14 2 Отговор
    Да се разбира: Спешно искам пари

    13:52 25.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Софиянец

    16 2 Отговор
    Тоя пак реве! Толкова си можете с тва ПВО, бе, зеленясал наркомане!

    13:53 25.09.2026

  • 48 Що ревете бе слава кокаина?

    15 2 Отговор
    Ха ха ха ние тие удари ги знаем фашо наркоман зелен, те с от собственото ви Пво дека са разположени между блоковете. Слава кокаина!

    13:55 25.09.2026

  • 49 ГОЛЕМ СМЕХ

    14 1 Отговор

    До коментар #40 от "Бууухахахаха":

    В Укробия гориво има само за бусофикация.🤭🤣

    13:55 25.09.2026

  • 50 А В БЪЛГАРИЯ РУМЕН ВДИГА ДАНЪЦИТЕ

    8 4 Отговор
    Трябва да даде, иначе Зеленски се изнервя.

    Коментиран от #65

    13:56 25.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Иванов

    11 1 Отговор
    Зеленски търси балъци да му дадат пари

    13:57 25.09.2026

  • 53 Зеленски иска още пари

    11 0 Отговор
    Зелен чук , омръзва ни вече от тебЕ.
    Ама били го били?
    Колкото повече се pen4u, толкова повече ще го бият.
    Напълно заслужено.
    Зеленски ,остави оръжията , спри войната , спаси живота на останалите живи украинци.
    Но тогава ще секнат и парите?

    13:57 25.09.2026

  • 54 Зеления път

    15 1 Отговор
    Зеленото пак реве за пари, но вкарва и драматизъм в просията. Артист докрай.

    13:57 25.09.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 gyxaй ма

    9 0 Отговор

    До коментар #46 от "Галош разпран":

    укрошорошпио.

    13:57 25.09.2026

  • 57 Моряка

    11 0 Отговор
    Всеки ден едно и също:
    1.Кой ми с.......а вгащите.
    2.Дайте!

    13:58 25.09.2026

  • 58 АБВ

    11 2 Отговор

    До коментар #30 от "Ванга":

    Не знам дали руснаците са загубили от муджахидините, не от талибаните. Факт е, че се изтеглиха като на парад. А муджахидините влязоха в Кабул чак след година и половина.
    Именно потомците на тези муджахидини взривиха Търговския център в Ню Йорк.
    За разлика от тях, американците се изтеглиха след 20 години война с талибаните, които превзеха Кабул буквално часове след изтеглянето им.
    За висящите от колесниците американски мекерета да не споменавам.

    Коментиран от #77, #85

    13:58 25.09.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 ЦСКА Москва

    10 0 Отговор
    Руснаците да внимават че на зеленски фашистите превзеха Крим и тръгват към Москва хахааа

    13:59 25.09.2026

  • 61 МАСОНА ОТ ЛОЖАТА

    13 0 Отговор
    Пак ще даде на зеленото от нашите пари.

    14:00 25.09.2026

  • 62 НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ

    12 0 Отговор
    Излязоха ли от обкръжението?

    14:00 25.09.2026

  • 63 Отвлатителен е

    10 0 Отговор
    зеления канализационен плъх!

    14:03 25.09.2026

  • 64 Хахаха

    2 0 Отговор
    Тоя урод, кога ще престане само да иска!
    Клоунът си е клоун.

    14:06 25.09.2026

  • 65 А В УКРАЙНА

    5 0 Отговор

    До коментар #50 от "А В БЪЛГАРИЯ РУМЕН ВДИГА ДАНЪЦИТЕ":

    БУНКЕРНИЯ ПЛЪХ СВАЛЯ ПЕНСИИТЕ, ТРЯБВА ДА ИМА ГРИВНИ ЗА ПЕРЕМОГАТА.

    14:07 25.09.2026

  • 66 Теслатъ

    6 2 Отговор
    А, за целенасочените и умишленни удари на укрите по цивилни и граждански цели и жертвите, понякога цели семейства, що не пишите или щото заукрите важи правилото: "той е к. син, но наш к. син"???

    Коментиран от #68

    14:08 25.09.2026

  • 67 Ъъъ

    6 0 Отговор
    "Тази сутрин руснаците нанесоха удар с дрон по жилищна сграда в Киев.£

    Не, не... Жилищните сгради ги удряш ти... И знаем защо го правиш.... 🤣

    14:08 25.09.2026

  • 68 Хм...

    5 0 Отговор

    До коментар #66 от "Теслатъ":

    Дай примери за целенасочени удари срещу жилищни блокове?

    Коментиран от #80

    14:09 25.09.2026

  • 69 Тоя уфрод

    6 1 Отговор
    Не се спря да квичи я за пари, я за ракети, абе за всичко!
    Съдбата му ще е трагична, ама многоооооо трагична!

    14:09 25.09.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Синоптик

    6 2 Отговор
    Много мъка и студ ще има в блатната, фашистка империя през тази есен и зима.

    14:12 25.09.2026

  • 73 Обективен

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Гюров":

    Зеленски е изтрещял наркоман. Той е пътник! Иска да има война, за да го има и него. Сигурен съм,че самите украинци ще го разстрелят. Когато умре Зеленски,ще бъде празник за Украйна !

    14:12 25.09.2026

  • 74 BBП

    1 1 Отговор
    Зелениният пор само иска ,мрънка ,хълца ,заплашва ругае ,на руски .Отвратително добиче ..Само лобут за окраинската сган..

    14:13 25.09.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Пришелец

    0 0 Отговор
    "Хотят ли русские войны"-песен

    14:18 25.09.2026

  • 77 Ванга

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "АБВ":

    Хайде пак фантазии

    14:18 25.09.2026

  • 78 Запознат

    0 2 Отговор
    Бункерният дедо, погреба утрешният ден на РФ.

    14:19 25.09.2026

  • 79 Маркиз дьо Тревил

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Граф Сен Жермен":

    И шпаги, и шпаги.
    За близък бог с тия фърчащите същества.

    14:19 25.09.2026

  • 80 Теслатъ

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Хм...":

    Ежедневно - спирки, търговски обекти, частни автомобили и домове, автобуси..., последното, което в момента си спомням - детски лагер в Сочи и автобус с детски футболен отбор от Белорус! Други въпроси???

    14:19 25.09.2026

  • 81 Стоянчо Пуканката

    3 0 Отговор
    Зелю, бидейки бир-парче актьор, продължава да играе ролята си, поверена му от Кремъл, меко казано-безупречно. Реве кат хималайски мечка колко са лоши "москалите", а това действа като червено на бик на "колективния Запад" (каквото и да означава това), които продължават да "изтупват брашнения чувал"(лошото е че го отнася и Татковината) и да наливат все още и още натюфци и прочие башибозук, както и оръжейни системи(за не малко милиарди) за утилизация в блатото, наречено "Украйна". Блестящо артистче и топ- разведка на Руската Империя се оказа Напудреното Носле, блестящо!

    14:20 25.09.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Били го Били

    1 1 Отговор
    Елате да се съберем и да съжалим зелен ски !
    Спешно иска още пари.
    Дайте , дайте да дадем пари на Зеленски.

    14:24 25.09.2026

  • 84 не може да бъде

    0 1 Отговор
    Струва ми се за нормално и редно Зеленски да се обади на Натаняху -все пак са от една кръвна група -и заедно да препоръчат на Путин как по-хуманно да го прави!?... Аз лично никога не съм предполагал че разни най-обикновени продукти в обикновени цивилни обекти могат така да експлодират и да хвърлят парчета на разстояние повече от 10 км...и да разрушават всичко което се намира около тях на периметър до 500 м !?

    14:25 25.09.2026

  • 85 7676

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "АБВ":

    Да,руснаците се изтеглиха и един
    афганистанец не замина с тях в
    съветския рай. А тези които висяха по
    колесниците много добре знаеш,че не
    бяха американци.И защо искаха да
    отидат в свободна страна.Какво целиш
    с натъртването че били американци.
    Защо лъжеш.

    14:28 25.09.2026

  • 86 Някой

    0 0 Отговор
    Укрите пак са пуцали като сватбари с патриотите. Нищо ново. И обвинението на Зеленски не е нищо ново.

    14:28 25.09.2026

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