Зеленски: Русия извърши брутален и отвратителен удар, лишен от всякаква военна логика

Украинският президент Володимир Зеленски определи в публикация в Телеграм днешната руска атака срещу многоетажна сграда в Киев като брутален и отвратителен удар, лишен от всякаква военна логика, предаде агенция Укринформ, цитирана от БТА.
"Тази сутрин руснаците нанесоха удар с дрон по жилищна сграда в Киев. Трагично е, че при удара загина 14-годишно момче. Изказвам съболезнования на семейството и близките му. Още седем души бяха ранени. Пожарът на мястото е потушен, а спасителните екипи продължават да се справят с последствията. Това е абсолютно брутален и отвратителен удар, лишен от всякаква военна логика“, заяви украинският държавен глава.
Зеленски отбеляза, че от сутринта в различни области се наблюдава почти постоянна заплаха от атаки.
"Общо осем области бяха подложени на атаки от началото на деня. Един човек загина в Одеса при двойна атака срещу пощенски обект. В Запорожие беше поразена клиника, докато вътре имаше хора. Има ранени в Сумска и Николаевска област", каза той.
Зеленски заяви още, че Украйна спешно трябва да запълни дефицит от 27 млрд. долара във военното финансиране, в противен случай в началото на следващата година ще започне да изчерпва запасите си от дронове и ракети, посочва Ройтерс.
"Около една трета, а може би дори малко повече, от тези средства са необходими за дронове през януари, февруари и март. Ако не ги поръчаме и не ги платим през октомври и ноември, през януари и февруари ще се сблъскаме със сериозни предизвикателства“, каза днес на пресконференция Зеленски.
Той призова Европейската комисия да ускори отпускането на втория транш от заема в размер на 90 млрд. евро (102 млрд. долара), за да помогне за финансирането на тези покупки на оръжия.
Украйна е ударила през последното денонощие две руски рафинерии в Башкортостан и Самарска област, както и едно предприятие от отбранителната индустрия в Уляновск, каза Зеленски.
Той добави, че Украйна е нанесла също така удари по неуточнен брой цели в Черно море.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 веселяк
13:37 25.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 В Курск съм
13:37 25.09.2026
4 веселяк
13:37 25.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Гюров
Коментиран от #12, #23, #73
13:38 25.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Зеленски
Коментиран от #29
13:39 25.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Чавдар войвода
До коментар #7 от "Гюров":Земенски е бункерен джуджак, наркоман.
13:41 25.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Отвратително!
Кървавия манияк Зелен ски изби и прокуди от страната 35 милиона души, само защото искат да говорят на своя майчин език и да запазят своите имена!
13:41 25.09.2026
15 Наркоман остарял няма
13:41 25.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Граф Сен Жермен
Коментиран от #79
13:42 25.09.2026
20 НАРОДА КАЗВА-НЕ Е ЛУД КОЙТО ЯДЕ БАНИЦАТА
13:43 25.09.2026
21 ай стига бе
До коментар #2 от "Удар":Е да де в блок, ама Ф16, щото има дефицит на ракети и укрите пуцат с М61 Вулкан 22 мм. по Гераните. И познай къде отиват разминалите се с дрона? Добре, че последния път са уцелили стълбището на блока, че е нямало жертви! Крият складовете сред жилищни сгради после Путин им виновен!
13:44 25.09.2026
22 ......-
Лицемер съм та дрънка !
13:44 25.09.2026
23 Хахахаха😂😂😂😂
До коментар #7 от "Гюров":Направо е като Кандев!😂
13:44 25.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 az СВО Победа 81
13:45 25.09.2026
26 Виж ти.
До коментар #8 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":от дърт проскубан и подрискан котарак вече си леопард-интересно!?!
13:45 25.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Не е Румен
До коментар #11 от "ЗЕЛЕНСКИ ИЗЧАКАЙ МАЛКО":Изискване е на ЕС, да се увеличи 100%, догодина-30% и следващите две години-с по още 35%.
13:46 25.09.2026
29 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #9 от "Зеленски":Всяка гладна копейка мечтае да е на мястото на Зеленски,но не им стиска.
13:47 25.09.2026
30 Ванга
Следва повторение в Украина.
Коментиран от #58
13:47 25.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Бандеровски геноцид
13:47 25.09.2026
33 Строител с хилти
13:48 25.09.2026
34 ти да видиш
13:49 25.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Наркомана
13:50 25.09.2026
38 Емил
Изнудвач надмина и ц...г..нк..те просякини!!!
13:50 25.09.2026
39 АБВ
Украинците също удрят блокове в Русия и загиват цивилни.
На война, като на война !
Коментиран от #43
13:50 25.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ха ха ха ха
До коментар #39 от "АБВ":Ясно ,ти искаш само на твоята да се наслаждаваме.
13:52 25.09.2026
44 az СВО Победа 81
Има и видео в нета.
Сакатлъците на криворъкото украинско ПВО не са спирали от първия ден..... 🤣🤣🤣
13:52 25.09.2026
45 Вуте
13:52 25.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Софиянец
13:53 25.09.2026
48 Що ревете бе слава кокаина?
13:55 25.09.2026
49 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #40 от "Бууухахахаха":В Укробия гориво има само за бусофикация.🤭🤣
13:55 25.09.2026
50 А В БЪЛГАРИЯ РУМЕН ВДИГА ДАНЪЦИТЕ
Коментиран от #65
13:56 25.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Иванов
13:57 25.09.2026
53 Зеленски иска още пари
Ама били го били?
Колкото повече се pen4u, толкова повече ще го бият.
Напълно заслужено.
Зеленски ,остави оръжията , спри войната , спаси живота на останалите живи украинци.
Но тогава ще секнат и парите?
13:57 25.09.2026
54 Зеления път
13:57 25.09.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 gyxaй ма
До коментар #46 от "Галош разпран":укрошорошпио.
13:57 25.09.2026
57 Моряка
1.Кой ми с.......а вгащите.
2.Дайте!
13:58 25.09.2026
58 АБВ
До коментар #30 от "Ванга":Не знам дали руснаците са загубили от муджахидините, не от талибаните. Факт е, че се изтеглиха като на парад. А муджахидините влязоха в Кабул чак след година и половина.
Именно потомците на тези муджахидини взривиха Търговския център в Ню Йорк.
За разлика от тях, американците се изтеглиха след 20 години война с талибаните, които превзеха Кабул буквално часове след изтеглянето им.
За висящите от колесниците американски мекерета да не споменавам.
Коментиран от #77, #85
13:58 25.09.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 ЦСКА Москва
13:59 25.09.2026
61 МАСОНА ОТ ЛОЖАТА
14:00 25.09.2026
62 НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ
14:00 25.09.2026
63 Отвлатителен е
14:03 25.09.2026
64 Хахаха
Клоунът си е клоун.
14:06 25.09.2026
65 А В УКРАЙНА
До коментар #50 от "А В БЪЛГАРИЯ РУМЕН ВДИГА ДАНЪЦИТЕ":БУНКЕРНИЯ ПЛЪХ СВАЛЯ ПЕНСИИТЕ, ТРЯБВА ДА ИМА ГРИВНИ ЗА ПЕРЕМОГАТА.
14:07 25.09.2026
66 Теслатъ
Коментиран от #68
14:08 25.09.2026
67 Ъъъ
Не, не... Жилищните сгради ги удряш ти... И знаем защо го правиш.... 🤣
14:08 25.09.2026
68 Хм...
До коментар #66 от "Теслатъ":Дай примери за целенасочени удари срещу жилищни блокове?
Коментиран от #80
14:09 25.09.2026
69 Тоя уфрод
Съдбата му ще е трагична, ама многоооооо трагична!
14:09 25.09.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Синоптик
14:12 25.09.2026
73 Обективен
До коментар #7 от "Гюров":Зеленски е изтрещял наркоман. Той е пътник! Иска да има война, за да го има и него. Сигурен съм,че самите украинци ще го разстрелят. Когато умре Зеленски,ще бъде празник за Украйна !
14:12 25.09.2026
74 BBП
14:13 25.09.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Пришелец
14:18 25.09.2026
77 Ванга
До коментар #58 от "АБВ":Хайде пак фантазии
14:18 25.09.2026
78 Запознат
14:19 25.09.2026
79 Маркиз дьо Тревил
До коментар #19 от "Граф Сен Жермен":И шпаги, и шпаги.
За близък бог с тия фърчащите същества.
14:19 25.09.2026
80 Теслатъ
До коментар #68 от "Хм...":Ежедневно - спирки, търговски обекти, частни автомобили и домове, автобуси..., последното, което в момента си спомням - детски лагер в Сочи и автобус с детски футболен отбор от Белорус! Други въпроси???
14:19 25.09.2026
81 Стоянчо Пуканката
14:20 25.09.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Били го Били
Спешно иска още пари.
Дайте , дайте да дадем пари на Зеленски.
14:24 25.09.2026
84 не може да бъде
14:25 25.09.2026
85 7676
До коментар #58 от "АБВ":Да,руснаците се изтеглиха и един
афганистанец не замина с тях в
съветския рай. А тези които висяха по
колесниците много добре знаеш,че не
бяха американци.И защо искаха да
отидат в свободна страна.Какво целиш
с натъртването че били американци.
Защо лъжеш.
14:28 25.09.2026
86 Някой
14:28 25.09.2026