Пречат ли имплантите в гърдите на мамографията? Д-р Александрина Перчева пред ФАКТИ

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Октомври е месецът, в който традиционно се говори повече за рака на гърдата и необходимостта от профилактика. Но зад кампаниите и призивите остава един важен въпрос – колко жени действително стигат навреме до качествен преглед и какво означава „качествена“ диагностика. Пред ФАКТИ говори д-р Александрина Перчева, специалист мамолог в Клиника по образна диагностика към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост. Д-р Перчева бе лектор в 25-тата национална среща на фондация „Медии Общество Семейство Традиции“ (МОСТ), проведена в „Албена“, която бе под наслов „Животът като ценност“.

– Доктор Перчева, намираме се в месец октомври, който по принцип се свързва с по-голямо внимание към рака на гърдата, месец на профилактиката. И в този ред на мисли, нека да започнем така. Каква част от българките се обръщат за изследване с мамограф, за да проследяват своето здраве?

– Вече все повече жени идват, което е много добре. Прави ми впечатление, че това са жени в средна възраст. Говорим за хора на около 35–40 години. Те, когато преживеят един преглед и видят, че не е толкова страшно, казват на майките си и на свекървите си и ги водят и тях. Така че това е полезен контакт. Българката си обръща внимание. Лека-полека се събужда, мога да кажа.

– Тази година на какво ще обърнете внимание, с какъв призив?

– Обръщаме се с думата „качествено“, защото колкото по-качествен е един преглед, толкова възможността за превенция на рака на гърдата е по-голяма. Но под качество разбирам качествен апарат, качествен лекар, качествена диагностика, качествено разчитане на всичко. Ние сме образни диагностици и затова апелирам към хората да идват при такива, които са квалифицирани и които правят това всеки ден.

– Как преценявате дали прегледът на една жена да е ехограф, да е мамограф, дали да е 3D мамограф?

– Има световно приет стандарт. Този стандарт гласи да поканим жените след 25-годишна възраст на ефхографски преглед. Това е бърз, евтин и безвреден метод, за да прегледаме гърдата. Стандартът включва след 40-годишна възраст да започнат да се правят и качествени мамографии. На всяка втора година трябва да се повтаря мамографията, без значение дали жената има или няма проблем. И това, за което малко се говори, е първата крачка от стандарта – да научим жените да правят самостоятелен преглед, на който ние ги обучаваме, когато посещават нашите кабинети. Ние им показваме как да правят преглед под душа, в леглото и пред огледалото, с надеждата, че ако има нещо, което се е променило и ги притеснява, да го видят. Просто е важно жената да е подготвена, да знае какво да търси, когато се погледне в огледалото, защото това е нейният живот.

– Пак да се върнем на това. Все повече жени ли обръщат внимание и полагат грижи към себе си?

– При нас графикът е пълен седмици напред. А това означава, че хората проявяват интерес към себе си. Осогуряваме 12 часа лекар специолистх в диагностиката в болистите на гърдите. Има събуждане сред дамите, за което благодаря и на вас – медиите, че повдигате тези въпроси и че хората имат повече информация.

– Ранното откриване на рак на гърдата какво означава?

– Че се диагностицира рак на гърдата под 2 см. Това е критичният размер на тумора и означава, че жената ще оцелее. Тя вероятно няма да има метастази, което ще облекчи работата на хирурга и на онколога, които ще я лекуват. На нас също, защото диагностицираната жена навреме идва на периодични контролни прегледи и е много по-лесно да я следиш.

– Говорите за качество. Ако говорим общо за България, навсякъде ли в по-големите градове може да се стигне до качествен преглед? И какво се случва, изобщо работи ли т.н. мамомобил, който може да обикаля страната?

– В големите градове има оборудване и закупени хубави апарати. Сега, не всички са от последно поколение, но са изключително добри дигитални апарати и мога спокойно да кажа, че във всеки голям град, областен, има по един апарат.

Мамомобилът е един микробус, в който е сложен един мамограф. Това са моите спомени от миналото, когато този мамограф се използваше. Къде е сега? Съществува ли? Най-вероятно има далеч по-съвременни такива мобилни стации. Но за съжаление у нас май това не се използва.

– От провинцията много хора ли идват в София, или и по места нещата са добре организирани като преглед…

– Много е различно, защото има провинциални градове, в които има изключително добре квалифицирани наши колеги, които работят прекрасно, спазват световния стандарт и от тези градове обикновено не идват никакви пациенти, защото не им е нужно. Или вече идват хора, които са трудни и сложни пациенти. Но има малки населени места, в които няма никаква качествена болнична помощ. Идват жени от западните покрайнини, от края на България, към турската граница. Не може навсякъде да има еднаква медицина.

– Силиконовите импланти как се отразяват на един такъв преглед – пречат ли на мамографията?

– Ние ги „избутваме“, така да се каже, за да виждаме и оглеждаме добре тъканите. Жена с импланти на гърдите също боледува от рак на гърдата, така както и жена без импланти. Това не е проблем за нас. Пак казвам, че ние „избутваме импланта“, образно казано, така, че да можем да снимаме всички тъкани, които искаме да огледаме добре, и в този смисъл наличието на имплант изобщо не е проблем за нас в нашата работа.

– Ако трябва да се обърнете към жените в този месец?

– Дами, събудете се и си дайте време, но си го дайте навреме това време. Това е важно, за да успеем и ние да ви помогнем.