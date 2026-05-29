Д-р Стамен Пишев пред ФАКТИ: Предсърдно мъждене значително повишава риска от инсулт

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Безплатни прегледи за предсърдно мъждене ще се проведат в 9 града в България. Те започват на 28 май, в рамките на Националната кампания „Запази ритъма на живота“ на Института за здравно образование. В нея участват 15 специалисти – кардиолози. Прегледите са достъпни за хора с повишен риск от предсърдно мъждене. Направление не е необходимо. Градовете са София, Самоков, Бургас, Пловдив, Стара Загора, Шумен, Белослав, Русе и Габрово. Кампанията е насочена към ранното откриване и превенция на предсърдното мъждене — най-честото нарушение на сърдечния ритъм. Пред ФАКТИ говори д-р Стамен Пишев, специалист-кардиолог в ДКЦ I в Бургас, председател на Сдружение „Младите лекари“.

- Д-р Пишев, защо предсърдното мъждене остава недиагностицирано?

- Предсърдното мъждене често остава скрито, защото невинаги дава ясни симптоми. При част от хората няма болка, няма силен задух, няма драматично оплакване. Понякога човек усеща само „прескачане“ на сърцето, умора или леко сърцебиене и го отдава на стрес, възраст, кафе или напрежение. Проблемът е, че това нарушение на ритъма значително повишава риска от инсулт, затова активното търсене чрез скрининг е изключително важно.



- Кои симптоми хората най-често подценяват?

- Най-често пациентите подценяват сърцебиене, неравномерен пулс, лесна умора, задух при обичайни усилия, замайване, стягане в гърдите или усещане, че сърцето „прескача“. Много хора казват: „Сигурно е от нерви!“ или „Ще мине!“. Но когато пулсът е неравномерен, особено при хора над 40 години, това не бива да се пренебрегва.



- Има ли напълно безсимптомни пациенти?

- Да, има. Това е една от най-опасните особености на предсърдното мъждене. Човек може да живее с това нарушение на ритъма, без да усеща нищо. В същото време в сърцето могат да се образуват тромби, които при откъсване да достигнат до мозъка и да причинят инсулт. Затова профилактичният преглед и електрокардиограмата могат буквално да спасят живот. Имах много интересен случай с мой пациент наскоро - млад мъж, на когото открихме предсърдно мъждене благодарение на смарт часовник. Вече много хора носят такива устройства. Има часовници, които правят и електрокардиограма. Часовникът започва да вибрира, прави кардиограма, изпраща ми я и виждам на нея нарушение на сърдечния ритъм. Така успяхме да хванем аритмията навреме.



- Защо ранната диагностика е толкова важна?

- Колкото по-рано открием предсърдното мъждене, толкова по-голям шанс имаме да предотвратим усложненията. Най-страшното усложнение е инсултът. Съвременната медицина разполага с ефективно лечение - медикаменти за контрол на ритъма или честотата, както и лекарства, които намаляват риска от образуване на тромби. Навременното лечение реално може да намали риска от инсулт.



- Кои са най-рисковите групи?

- Най-застрашени са хората с високо кръвно налягане, диабет, сърдечна недостатъчност, исхемична болест на сърцето, преживян инфаркт или инсулт, затлъстяване, сънна апнея, заболявания на щитовидната жлеза, както и хората в по-напреднала възраст. Рискът се увеличава значително след 60-65 години, но заболяването може да се срещне и при по-млади пациенти.



- Какво означават близо 19 000 хоспитализации годишно, когато говорим за предсърдното мъждене?

- Това показва, че предсърдното мъждене не е рядък проблем, а сериозно предизвикателство за здравната система. Хоспитализациите означават разходи, натоварване на болниците, риск от усложнения и влошено качество на живот за пациентите. Но най-важното е, че част от тези усложнения могат да бъдат предотвратени чрез ранно откриване, контрол на рисковите фактори и правилно лечение.



- Какво включват безплатните прегледи?

- В рамките на кампанията „Запази ритъма на живота“ хората могат да очакват скрининг, насочен към откриване на нарушения в сърдечния ритъм. Обикновено това включва разговор с лекар, оценка на рисковите фактори, измерване на кръвно налягане, пулс и електрокардиограма. Целта е навреме да се установи дали има данни за предсърдно мъждене и при нужда пациентът да бъде насочен за допълнителна диагностика и лечение.



- Най-важният съвет към хората над 40 години?

- Не чакайте симптомите да станат тежки. Ако имате високо кръвно, диабет, наднормено тегло или фамилна обремененост, профилактиката не е формалност - тя е защита. Проверявайте редовно кръвното си налягане, пулса и правете профилактична електрокардиограма. Един кратък преглед може да открие проблем навреме и да предотврати тежко усложнение като инсулт.