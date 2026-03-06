Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Предизвикателството да извадиш тумор от 2 кг.? Д-р Борислав Пенев пред ФАКТИ

6 Март, 2026 08:59 1 650 6

Съветът ни към жените е да не пропускат ежегодните гинекологични прегледи – понякога те предотвратяват сериозни усложнения, казва медикът

Предизвикателството да извадиш тумор от 2 кг.? Д-р Борислав Пенев пред ФАКТИ - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Екип на УМБАЛ Бургас отстрани огромен тумор от корема на 60-годишна бургазлийка. Случаят е предизвикателство за лекарите още от самото начало. Но какво се случва… Пред ФАКТИ говори д-р Борислав Пенев, лекар във Второ хирургично отделение на УМБАЛ Бургас.

- Д-р Пенев, скоро имахте доста предизвикателен случай, при който извадихте тумор с тегло 2 килограма от корема на 60-годишна бургазлийка. Пътят е от неразположение в корема до сложна операция. Разкажете повече?
- Случаят наистина беше предизвикателен. Жената постъпи при нас със силни болки в корема. Първоначално симптомите насочваха към апендицит – нещо, което често виждаме. Но аз се усъмних, че нещо не е както трябва. Предположих, че може да има туморна формация. Посъветвах се с по-опитен колега, неговото мнение беше същото. След направените изследвания установихме огромна туморна формация в коремната кухина – 10 см в диаметър и с дължина около 20 см. Туморът произхождаше от яйчника. Наложи се бързо да организираме операцията. За щастие, интервенцията премина успешно и пациентката се възстанови добре. При операцията изтеглихме тумора – той беше близо 2 кг.

- Жената не е подозирала за съществуването му, въпреки че е качвала килограми. Как се развива такъв тумор в организма на човек?
- Това е коварното при подобни образувания. Те могат да растат бавно и дълго време да не дават ясни симптоми. Коремната кухина позволява на тумора да се увеличава постепенно. В случая пациентката е приемала уголемяването на корема като напълняване, още повече, че не се е ограничавала в храненето. Не е допускала, че има медицински проблем.

- Всичко е започнало с болки в корема, но какво следва?
- Следва това, че е потърсила медицинска помощ навреме. И добре, че го е направила. Следват прегледи и образни изследвания, които да покажат каква е причината. В този случай скенерът беше решаващ, защото ни даде ясна картина за мащаба на проблема и ни позволи да планираме операцията внимателно.

- Толкова голяма туморна формация притиска вътрешни органи. Болките в корема са едно, но какво друго е можело да се случи?
- При такива размери туморът може да притисне червата, пикочния мехур и дори големи кръвоносни съдове. Това може да доведе до проблеми с храносмилането, запек, затруднено уриниране. Съществува и риск от усукване на яйчника, което причинява изключително силна болка и изисква спешна операция. Ако състоянието се пренебрегва, усложненията могат да бъдат сериозни.

- Какво беше предизвикателството по време на операцията за лекарите – по отношение на яйчника и вътрешните органи?
- Когато туморът е толкова голям, вътрешните органи са изместени от нормалното си положение. Това изисква много внимателна работа, за да се избегнат наранявания. Най-важното беше да премахнем образуванието изцяло, без да навредим на пациентката. Тъй като не беше ясен предварително произходът на тумора, по време на операцията извикахме колега – акушер-гинеколог, който консултира през цялото време на операцията. Болницата ни е голяма, това е голямо предимство, тъй като имаме мултидисциплинарен екип на разположение и можем да реагираме бързо.

- Хистологията показва, че туморът е доброкачествен. От какво зависи дали един тумор ще бъде доброкачествен, или злокачествен?
- Това зависи от характеристиките на самите клетки – как изглеждат и как се делят. Доброкачествените тумори обикновено растат по-бавно и не се разпространяват в други органи. Злокачествените имат способността да нахлуват в околните тъкани и да дават разсейки. Единственият сигурен отговор обаче идва след хистологично изследване.

- Когато става дума за тумори, лекарите винаги питат: „Има ли трайна промяна в теглото?“ Защо този въпрос е сред първите?
- Защото всяка необяснима и трайна промяна в теглото може да бъде сигнал, че нещо в организма се променя. В този случай увеличаването на корема е било възприето като напълняване. Именно затова питаме – за да установим дали има тенденция, която изисква допълнително изследване.

- Рутинният гинекологичен преглед колко по-рано би могъл да открие тумора?
- При редовни профилактични прегледи и ехография такова образувание може да бъде открито много по-рано, още в значително по-малък размер. Това прави лечението по-леко и намалява рисковете. Затова съветът ни към жените е да не пропускат ежегодните гинекологични прегледи – понякога те предотвратяват сериозни усложнения.


