Новини
Мнения »
Слави Трифонов: Убийството на Илиян Филипов отвори кутията на Пандора за Демерджиев

Слави Трифонов: Убийството на Илиян Филипов отвори кутията на Пандора за Демерджиев

2 Октомври, 2026 10:00 1 232 22

  • слави трифонов-
  • убийство-
  • илиян филипов-
  • иван демерджиев-
  • мвр-
  • корупция

Работата с въпросния олигарх ли ви донесе, господин Демерджиев, 411 имота на стойност над 16 милиона?

Слави Трифонов: Убийството на Илиян Филипов отвори кутията на Пандора за Демерджиев - 1
Снимка: БГНЕС
Facebook Facebook социална мрежа
Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Покрай случая „Петрохан“ и факта, че МВР не оповестяваше резултатите от разследването, аз написах на вътрешния министър Иван Демерджиев 16 писма. Четири месеца. Всяка седмица. Толкова не съм писал и на гаджето си, когато бях в казармата. А нея я обичах.

След като МВР, Прокуратурата и Институтът по криминология дадоха брифинг за „Петрохан“ и след като Иван Демерджиев се държа доста нагло през периода на моето епистоларно отношение към него, си мислех, че за известно време нито ще има смисъл да говоря за Иван Демерджиев, нито ще му обръщам внимание.

Но днес се случиха неща, които отново приковаха вниманието върху вътрешния министър. Убийството на Илиан Филипов отвори кутията на Пандора и някои национални медии за пореден път се направиха на луди за един факт, който може да се окаже доста важен. Адвокат на застреляния Илиан Филипов е бил Иван Демерджиев. От една страна, всеки лицензиран адвокат в България може да бъде адвокат на всеки български гражданин. Но когато си вътрешен министър, водиш война с олигархията и същевременно си адвокат на олигарх, който е публично екзекутиран, това поражда много въпроси, нали? Още повече че фирмата на екзекутирания е един от най-големите спонсори на кампанията на Румен Радев.

Работата с въпросния олигарх ли ви донесе, господин Демерджиев, 411 имота на стойност над 16 милиона? Кога точно сте му били адвокат и по какви дела сте защитавали неговите интереси? Като негов бивш адвокат, а адвокатите знаят много тайни за клиентите си, сега, като вътрешен министър, осъществявали ли сте чадър над въпросния олигарх? Или Вие и спонсорираният от него министър-председател Радев действате на принципа: „Олигархът ми е много по-добър от олигарха ти“?

И понеже тези въпроси трябва да ги задават националните медии, а ги задавам аз, сега ще задам и един въпрос на Румен Радев.

Господин Радев, не мислите ли, че Иван Демерджиев ви нанася много повече вреди, отколкото ползи и докога ще си затваряте очите за това? Господин Радев, забравихте ли, че на Демерджиев му викат „Господин „Бях точен с парите““ заради един такъв SMS до него от един бизнесмен? То е елементарно как трябва да постъпите. Демерджиев не става за министър на вътрешните работи, да не говорим за амбициите му да е главен прокурор!

В България имаше много поръчкови убийства. Да не дава Господ тази практика отново да се възстанови. За последните 20 години, по данни на МВР, има 153 поръчкови убийства. Днешното е 154-то. И колко интересно - няма разкрито нито едно.

Дали ще разкрият днешното зависи от МВР. МВР на Иван Демерджиев. И вероятно този път МВР ще си даде зор, защото убитият е човек на вътрешния министър.

Е, няма такава държава!"


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Срам е

    41 7 Отговор
    А тоз на снимката уби две поколения млади ,и излъга 600 Хил. Българи

    Коментиран от #7

    10:03 02.10.2026

  • 2 бою циганина

    30 3 Отговор
    мойта малка славуцанка вярна

    10:03 02.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 нашмъркан чалгар

    23 3 Отговор
    ЧИБА!!!

    10:15 02.10.2026

  • 5 а на теб,

    25 3 Отговор
    Славчо, работата с престъпните босове ли ти донесе милионите? Демерджиев е адвокат и работата му е да защитава дори престъпници. А твоята работа каква е? Да се подиграваш и да унижаваш хората? А бе, кой го назначи тоя за главен морализатор на републиката?

    Коментиран от #10

    10:15 02.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ХиХи

    7 16 Отговор

    До коментар #1 от "Срам е":

    Споко, Рундю излъга милион и половина ти за едни 600 хил. С 600 хил не можеш да управляваш ма Рундя ша го търпиш 4 години и бай гълъб и туй недоразумение у МВР

    10:15 02.10.2026

  • 8 Анонимен

    4 19 Отговор
    Слави поздравления че имаш кураж и смелост да казваш всичко с истинските и имена БКП и мутренските времена са тук заграбиха властта бкп

    Коментиран от #11

    10:17 02.10.2026

  • 9 Нона

    10 3 Отговор
    Този не.....ик се измъква от дупката си да прояви "гражданската си ангажираност" само по криминални случаи, които са дъвка за обществото и да троши плочи поставени от родители , загубили децата си независимо от обстоятелствата. Нека каже той има ли семейство, деца, благотворителна дейност след като се смята за някакъв обществен фактор.

    10:18 02.10.2026

  • 10 Анонимен

    3 9 Отговор

    До коментар #5 от "а на теб,":

    Тогава да не става министър да си остане в престъпния свят и да го защитава това не е морално най малкото а за останалото е за разследване

    10:19 02.10.2026

  • 11 Боби Пешев

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    от ранно утро е на амбразурата за МРЗ в кабеларката 0,78 ТВ...

    Коментиран от #14

    10:21 02.10.2026

  • 12 Овчар

    11 2 Отговор
    Само наркотиците могат да принудят един индивид преди години да говори едно а сега друго..!

    10:22 02.10.2026

  • 13 наблюдател

    10 3 Отговор
    Този не разбра ли, че никой не се интересува от мнението му? Всичките му постове имат обратен ефект.

    10:35 02.10.2026

  • 14 Анонимен

    4 7 Отговор

    До коментар #11 от "Боби Пешев":

    11 тук пишете невероятни лъжи вярно има едни които радев излъга но да знаете че и те се събуждат и още по важното освен радев служебници и невежи тук живеят още много българи около 6 милиона 11

    10:37 02.10.2026

  • 15 Прогресисти на бунищета на историята!

    5 7 Отговор
    Работата с въпросния олигарх ли ви донесе, господин Демерджиев, 411 имота на стойност над 16 милиона?
    -;-
    Прогресиста Демерджиев добре ли се е захлебил?!
    И измишльотината на Комунистите за Прогресистите ще отиде на бунището на Историята

    10:38 02.10.2026

  • 16 Нямаш лиценз

    11 4 Отговор
    СлАвшшшУууу... , нямаш морален лиценз да даваш морални и правни оценки.

    Коментиран от #17

    10:39 02.10.2026

  • 17 Анонимен

    7 4 Отговор

    До коментар #16 от "Нямаш лиценз":

    Прочетете търговският регистър и вижте 411имота откога и с кого работи и тогава пишете глупости навсякъде

    10:42 02.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Наглост, без дъно!

    4 1 Отговор
    Прочети дълбоката ненавист на мислещите българи към теб и си търси мястото в обществото ни.

    11:11 02.10.2026

  • 20 А бе момче

    3 1 Отговор
    Славуц пак се изказва неподготвен.

    11:12 02.10.2026

  • 21 Мдаа

    1 0 Отговор
    Мисля, че вчера от трибуната на народното събрание Демерджиев каза, че не му е бил адвокат. В подкаста на Мира и Генка преди някого дни, бърд или боец казаха точно обратното.

    п.п. Преди 2 дни ви писах имейл, отговор няма. Несериозна медия.

    Този коментар, отговарящ на ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за публикуване, изразява лично мнение и може да не съвпада с позицията на „Факти“ или с мнението на читателската аудитория като цяло.

    11:16 02.10.2026

  • 22 ЕСКОБАР

    1 2 Отговор
    411 декларирани имота, мале мале, ми аз съм направо ангел в сравнение с тоя супер мафиот !!!!

    11:19 02.10.2026