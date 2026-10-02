Слави Трифонов: Убийството на Илиян Филипов отвори кутията на Пандора за Демерджиев

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Покрай случая „Петрохан“ и факта, че МВР не оповестяваше резултатите от разследването, аз написах на вътрешния министър Иван Демерджиев 16 писма. Четири месеца. Всяка седмица. Толкова не съм писал и на гаджето си, когато бях в казармата. А нея я обичах.

След като МВР, Прокуратурата и Институтът по криминология дадоха брифинг за „Петрохан“ и след като Иван Демерджиев се държа доста нагло през периода на моето епистоларно отношение към него, си мислех, че за известно време нито ще има смисъл да говоря за Иван Демерджиев, нито ще му обръщам внимание.

Но днес се случиха неща, които отново приковаха вниманието върху вътрешния министър. Убийството на Илиан Филипов отвори кутията на Пандора и някои национални медии за пореден път се направиха на луди за един факт, който може да се окаже доста важен. Адвокат на застреляния Илиан Филипов е бил Иван Демерджиев. От една страна, всеки лицензиран адвокат в България може да бъде адвокат на всеки български гражданин. Но когато си вътрешен министър, водиш война с олигархията и същевременно си адвокат на олигарх, който е публично екзекутиран, това поражда много въпроси, нали? Още повече че фирмата на екзекутирания е един от най-големите спонсори на кампанията на Румен Радев.

Работата с въпросния олигарх ли ви донесе, господин Демерджиев, 411 имота на стойност над 16 милиона? Кога точно сте му били адвокат и по какви дела сте защитавали неговите интереси? Като негов бивш адвокат, а адвокатите знаят много тайни за клиентите си, сега, като вътрешен министър, осъществявали ли сте чадър над въпросния олигарх? Или Вие и спонсорираният от него министър-председател Радев действате на принципа: „Олигархът ми е много по-добър от олигарха ти“?

И понеже тези въпроси трябва да ги задават националните медии, а ги задавам аз, сега ще задам и един въпрос на Румен Радев.

Господин Радев, не мислите ли, че Иван Демерджиев ви нанася много повече вреди, отколкото ползи и докога ще си затваряте очите за това? Господин Радев, забравихте ли, че на Демерджиев му викат „Господин „Бях точен с парите““ заради един такъв SMS до него от един бизнесмен? То е елементарно как трябва да постъпите. Демерджиев не става за министър на вътрешните работи, да не говорим за амбициите му да е главен прокурор!

В България имаше много поръчкови убийства. Да не дава Господ тази практика отново да се възстанови. За последните 20 години, по данни на МВР, има 153 поръчкови убийства. Днешното е 154-то. И колко интересно - няма разкрито нито едно.

Дали ще разкрият днешното зависи от МВР. МВР на Иван Демерджиев. И вероятно този път МВР ще си даде зор, защото убитият е човек на вътрешния министър.

Е, няма такава държава!"