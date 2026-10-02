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Crew-13 постави рекорд: Dragon стигна до МКС за 7 часа и 55 минути

Crew-13 постави рекорд: Dragon стигна до МКС за 7 часа и 55 минути

2 Октомври, 2026 09:59 935 11

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  • русия

Четиримата астронавти на НАСА, Канада и Русия започнаха шестмесечната си мисия на Международната космическа станция

Crew-13 постави рекорд: Dragon стигна до МКС за 7 часа и 55 минути - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Четиримата астронавти от мисията Crew-13 на SpaceX пристигнаха на Международната космическа станция (МКС) само 7 часа и 55 минути след изстрелването от Флорида. Така корабът Dragon постави рекорд за най-бързо достигане на станцията от американски космически кораб, предава News.bg.

Ракетата Falcon 9 излетя на 1 октомври в 11:10 ч. местно време от космическия център „Кейп Канаверал“. Капсулата Dragon се скачи с предния порт на модула Harmony на МКС в 19:05 ч. местно време.

Според НАСА благоприятното положение на станцията и орбиталната механика са позволили на Crew-13 да използва особено кратка траектория. Преди този полет най-бързото достигане на МКС от американски космически кораб е било постигнато при товарна мисия на Dragon, а сред пилотираните американски полети предишният рекорд е бил значително по-дълъг.

Абсолютният рекорд за бързо достигане на МКС обаче остава руски. През 2020 г. кораб „Союз“ е достигнал станцията за около 3 часа и 3 минути. По-краткото време се дължи основно на използването на по-агресивни траектории за сближаване с орбиталната станция.

Екипажът на Crew-13 включва астронавтите на НАСА Джесика Уоткинс и Люк Дилейни, канадския астронавт Джошуа Кутрик и руския космонавт Сергей Тетерятников. Те ще прекарат около шест месеца на МКС, където ще участват в научни експерименти, поддръжка на станцията и изследвания, свързани с дългосрочния престой на хора в космоса.

Уоткинс е командир на мисията и стана първата чернокожа жена, ръководила екипаж при орбитален полет. За Дилейни, Кутрик и Тетерятников това е първи космически полет.

Мисията беше отложена заради технически проблем с кораба Dragon, но след отстраняването му Crew-13 получи разрешение за изстрелване.

Новият екипаж ще замени Crew-12, чиито членове се подготвят за завръщане на Земята. Въпреки продължаващото геополитическо напрежение между Русия и Запада, НАСА и руската „Роскосмос“ продължават съвместната експлоатация на МКС заедно с останалите международни партньори. НАСА планира да поддържа станцията в експлоатация до 2030 г.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Е тъй де ...

    15 3 Отговор
    Абсолютният рекорд за бързо достигане на МКС обаче остава руски. През 2020 г. кораб „Союз“ е достигнал станцията за около 3 часа и 3 минути. ...... а за американски рекорд Dragon стигна до МКС за 7 часа и 55 минути... На САЩ ще им трябват още 100-150 години че леко да се доближат до величието на Русия

    10:13 02.10.2026

  • 3 АБВ

    14 3 Отговор
    Пак подвеждащо заглавие. Добре, че в текста се признава истинският рекорд е на руснаците.

    Коментиран от #11

    10:13 02.10.2026

  • 4 Робот

    3 4 Отговор
    Истината се властелините се страхуват да изпратят автономни ИИ в космоса и да поставят началото на една нова космическа наука..! Мотивът е че не знаят как би се държал ако има пълна свобода на действие..!

    10:14 02.10.2026

  • 5 Впрочем

    6 2 Отговор
    НЕ е и "американски космически кораб" а е на НАСА

    10:16 02.10.2026

  • 6 А можеше да го изпратят без хора

    7 4 Отговор
    Директно в Киев пълен с експлозив

    10:18 02.10.2026

  • 7 Бива, бива

    7 3 Отговор
    За кравари си е рекорд

    10:19 02.10.2026

  • 8 Оня

    1 4 Отговор
    Ееее добре ,има няма още 300 години и ще ги стигнете руснаците!

    10:34 02.10.2026

  • 9 Ватманяк

    1 2 Отговор
    Защо няма от ЕСС? Навремето поне ние и чехите участвахме....

    10:46 02.10.2026

  • 10 Вече

    1 2 Отговор
    Нокой няма да разреши на руска бръкма да се доконе до МКС.

    10:56 02.10.2026

  • 11 хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "АБВ":

    Заглавието политкоректно, текста верен! 1:1

    П.С. хубав повод за състезанието, вместо да си мерят дроновете...

    11:00 02.10.2026