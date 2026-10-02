Crew-13 постави рекорд: Dragon стигна до МКС за 7 часа и 55 минути

Четиримата астронавти от мисията Crew-13 на SpaceX пристигнаха на Международната космическа станция (МКС) само 7 часа и 55 минути след изстрелването от Флорида. Така корабът Dragon постави рекорд за най-бързо достигане на станцията от американски космически кораб, предава News.bg.

Ракетата Falcon 9 излетя на 1 октомври в 11:10 ч. местно време от космическия център „Кейп Канаверал“. Капсулата Dragon се скачи с предния порт на модула Harmony на МКС в 19:05 ч. местно време.

Според НАСА благоприятното положение на станцията и орбиталната механика са позволили на Crew-13 да използва особено кратка траектория. Преди този полет най-бързото достигане на МКС от американски космически кораб е било постигнато при товарна мисия на Dragon, а сред пилотираните американски полети предишният рекорд е бил значително по-дълъг.

Абсолютният рекорд за бързо достигане на МКС обаче остава руски. През 2020 г. кораб „Союз“ е достигнал станцията за около 3 часа и 3 минути. По-краткото време се дължи основно на използването на по-агресивни траектории за сближаване с орбиталната станция.

Екипажът на Crew-13 включва астронавтите на НАСА Джесика Уоткинс и Люк Дилейни, канадския астронавт Джошуа Кутрик и руския космонавт Сергей Тетерятников. Те ще прекарат около шест месеца на МКС, където ще участват в научни експерименти, поддръжка на станцията и изследвания, свързани с дългосрочния престой на хора в космоса.

Уоткинс е командир на мисията и стана първата чернокожа жена, ръководила екипаж при орбитален полет. За Дилейни, Кутрик и Тетерятников това е първи космически полет.

Мисията беше отложена заради технически проблем с кораба Dragon, но след отстраняването му Crew-13 получи разрешение за изстрелване.

Новият екипаж ще замени Crew-12, чиито членове се подготвят за завръщане на Земята. Въпреки продължаващото геополитическо напрежение между Русия и Запада, НАСА и руската „Роскосмос“ продължават съвместната експлоатация на МКС заедно с останалите международни партньори. НАСА планира да поддържа станцията в експлоатация до 2030 г.

Welcome aboard! 🙌



After nearly eight hours in flight, Crew-13 arrived at the @Space_Station, where they will spend the next several months conducting experiments on science and tech to benefit life on Earth and in space. pic.twitter.com/2bTqsLFWa6 — NASA (@NASA) October 2, 2026