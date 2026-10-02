Crew-13 постави рекорд: Dragon стигна до МКС за 7 часа и 55 минути

Четиримата астронавти от мисията Crew-13 на SpaceX пристигнаха на Международната космическа станция (МКС) само 7 часа и 55 минути след изстрелването от Флорида. Така корабът Dragon постави рекорд за най-бързо достигане на станцията от американски космически кораб, предава News.bg.
Ракетата Falcon 9 излетя на 1 октомври в 11:10 ч. местно време от космическия център „Кейп Канаверал“. Капсулата Dragon се скачи с предния порт на модула Harmony на МКС в 19:05 ч. местно време.
Според НАСА благоприятното положение на станцията и орбиталната механика са позволили на Crew-13 да използва особено кратка траектория. Преди този полет най-бързото достигане на МКС от американски космически кораб е било постигнато при товарна мисия на Dragon, а сред пилотираните американски полети предишният рекорд е бил значително по-дълъг.
Абсолютният рекорд за бързо достигане на МКС обаче остава руски. През 2020 г. кораб „Союз“ е достигнал станцията за около 3 часа и 3 минути. По-краткото време се дължи основно на използването на по-агресивни траектории за сближаване с орбиталната станция.
Екипажът на Crew-13 включва астронавтите на НАСА Джесика Уоткинс и Люк Дилейни, канадския астронавт Джошуа Кутрик и руския космонавт Сергей Тетерятников. Те ще прекарат около шест месеца на МКС, където ще участват в научни експерименти, поддръжка на станцията и изследвания, свързани с дългосрочния престой на хора в космоса.
Уоткинс е командир на мисията и стана първата чернокожа жена, ръководила екипаж при орбитален полет. За Дилейни, Кутрик и Тетерятников това е първи космически полет.
Мисията беше отложена заради технически проблем с кораба Dragon, но след отстраняването му Crew-13 получи разрешение за изстрелване.
Новият екипаж ще замени Crew-12, чиито членове се подготвят за завръщане на Земята. Въпреки продължаващото геополитическо напрежение между Русия и Запада, НАСА и руската „Роскосмос“ продължават съвместната експлоатация на МКС заедно с останалите международни партньори. НАСА планира да поддържа станцията в експлоатация до 2030 г.
Welcome aboard! 🙌— NASA (@NASA) October 2, 2026
After nearly eight hours in flight, Crew-13 arrived at the @Space_Station, where they will spend the next several months conducting experiments on science and tech to benefit life on Earth and in space. pic.twitter.com/2bTqsLFWa6
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Е тъй де ...
10:13 02.10.2026
3 АБВ
Коментиран от #11
10:13 02.10.2026
4 Робот
10:14 02.10.2026
5 Впрочем
10:16 02.10.2026
6 А можеше да го изпратят без хора
10:18 02.10.2026
7 Бива, бива
10:19 02.10.2026
8 Оня
10:34 02.10.2026
9 Ватманяк
10:46 02.10.2026
10 Вече
10:56 02.10.2026
11 хихи
До коментар #3 от "АБВ":Заглавието политкоректно, текста верен! 1:1
П.С. хубав повод за състезанието, вместо да си мерят дроновете...
11:00 02.10.2026