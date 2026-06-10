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Мариана Тасева пред ФАКТИ: Все още се срещат нагласи от типа „един шамар не е насилие“, когато говорим за деца

Мариана Тасева пред ФАКТИ: Все още се срещат нагласи от типа „един шамар не е насилие“, когато говорим за деца

10 Юни, 2026 12:09 1 499 71

  • мариана тасева-
  • деца-
  • доклад-
  • фондация-
  • грижи

Именно затова е важно да продължим да говорим открито по темата и да бъдем нетърпими към всяка форма на насилие, казва тя

Мариана Тасева пред ФАКТИ: Все още се срещат нагласи от типа „един шамар не е насилие“, когато говорим за деца - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

„Промяната не се случва сама!“ Това е мотото на Годишния доклад на фондация „За Нашите Деца“ за 2025 г. 4 076 деца, родители и специалисти получиха подкрепа през изминалата година. Над 22 000 дейности, хиляди човешки истории и една мисия – никое дете да не остава само. За големите предизвикателства в грижата за децата… Пред ФАКТИ говори Мариана Тасева, изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца“.

- Г-жо Тасева, фондацията е подкрепила над 4 000 деца, родители и специалисти през 2025 година, но в същото време говорите за сериозни дефицити в системата. Къде държавата продължава да изостава най-много в подкрепата на децата и семействата?
- Държавата продължава да изостава в политиките си към децата и семействата в няколко ключови направления. На първо място, България все още няма действаща национална стратегия за детето, която да задава ясна визия и дългосрочни приоритети. Липсва и достатъчно стратегически фокус върху ранното детско развитие и по-конкретно върху ранната детска интервенция – сфера, в която навременната подкрепа има решаващо значение за бъдещето на всяко дете.
Друг сериозен проблем е недостатъчното взаимодействие между социалната, образователната и здравната система. Макар сътрудничеството между тези три сектора да е заложено като принцип, на практика то все още не функционира ефективно.

Продължава да има и сериозни различия в достъпа до социални услуги, като извън големите населени места много семейства остават без необходимата подкрепа.

Необходима е и по-устойчива политика за развитие на приемната грижа като комплексна социална услуга в общността, със съответното обществено признание, адекватно финансиране и ясен статут. Важно е също да бъде възстановена и развивана патронажната грижа, както и да се създадат универсални услуги за подкрепа на родителството.
Макар държавата да отчита успехи в процеса на деинституционализация, той все още не е завършен. Вместо да наблюдаваме финалната му фаза, в последните години се забелязват признаци на забавяне. Все още съществуват специализирани институции за деца, които не са трансформирани, а реформата в центровете за настаняване от семеен тип както за деца, така и за възрастни хора, остава непълна.

- Обичате да казвате, че зад всяка статистика стои човешка история. Коя история от 2025 година ви разтърси най-силно и защо?
- Трудно бих посочила само една история, защото всяка от тях носи своята тежест и оставя следа. Особено силно ме впечатляват моментите, в които виждаме реалния резултат от дългогодишните усилия на специалистите и родителите. Такъв беше случаят с дете от Дневния ни център „Развитие“, което след две години интензивна терапия направи първите си самостоятелни крачки и започна да общува и играе с други деца.
Силно ме развълнува и историята на дете, което след престой в Център за настаняване от семеен тип успя да се върне при своя биологичен баща. Детето беше настанено извън семейството поради висок риск за здравето му, свързан с липса на жилище и сериозно неглижиране. След продължителна работа и подкрепа беше намерено решение, което позволи то отново да живее в семейна среда.

- Все още детската бедност се сочи като един от основните рискови фактори. Бедността ли е най-честата причина за кризите в семейството или зад нея стоят и други проблеми – насилие, зависимости, липса на подкрепяща среда?
- Бедността често е в основата на много други проблеми. Когато едно семейство живее продължително време в лишения и несигурност, то е изправено пред множество предизвикателства. Родителите изпадат в безизходица, а рискът от изоставяне или неглижиране на децата нараства.
Към това се добавят здравословни проблеми, зависимости, социална изолация и липса на подкрепяща среда. Всички тези фактори могат да доведат до насилие, злоупотреба и възпроизвеждане на негативни модели на поведение между поколенията.
Добрата новина е, че за всяко от тези предизвикателства съществуват решения. Бедността може да бъде преодолявана чрез заетост и социална подкрепа, зависимостите – чрез лечение и рехабилитация, а изолацията – чрез включване в общността и изграждане на социални връзки.

- Защо още говорим за истории на деца, преживели насилие, неглижиране и изоставяне? Нарастват ли подобни случаи в България, или по-скоро институциите започват по-добре да ги разпознават?
- Не само институциите, но и обществото като цяло започва да разпознава по-добре различните форми на насилие. Това е важна положителна промяна. Все повече хора осъзнават, че насилието не е само физическо, а може да бъде и емоционално, психологическо или свързано с пренебрегване на основните потребности на детето. Въпреки това все още се срещат нагласи от типа „един шамар не е насилие“ или „това са семейни работи“. Именно затова е важно да продължим да говорим открито по темата и да бъдем нетърпими към всяка форма на насилие.
Преживяното насилие в детството често оставя дълбоки следи и може да доведе до възпроизвеждане на същите модели в бъдеще. Неглижирането също е форма на насилие – когато дете е лишено от достатъчно храна, подслон, медицинска грижа, образование или възможности за социализация. За съжаление, и днес се срещаме с подобни случаи в съвременна България.

- Фондацията развива приемната грижа от години. В достатъчна степен ли е развита тя днес и защо все още има деца, които прекарват дълго време без стабилна семейна среда?
- Приемната грижа е една от най-важните услуги за закрила на деца в риск. След близките и роднините именно приемните семейства осигуряват среда, която е най-близка до естествената семейна среда и дава възможност на децата да изграждат здравословни модели на взаимоотношения.
По своята същност приемната грижа трябва да бъде временна – докато се намери най-доброто дългосрочно решение за детето, било то връщане в биологичното семейство или осиновяване. Продължителният престой в приемно семейство рядко е в интерес на детето, защото отлага трайното решаване на неговата житейска ситуация. Необходимо е държавата да развива приемната грижа не само като социална услуга, но и като професия. Особено важна е специализацията на приемните семейства за грижа за бебета, малки деца и деца със специфични потребности.

- Кампанията „Професия Човек“ поставя фокус върху социалните работници, психолозите и специалистите на първа линия. Защо тези професии продължават да бъдат сред най-недооценените в обществото?
- Все още няма достатъчно обществено разбиране за значението на професиите в социалната сфера и за тяхната роля в развитието на обществото. Работата на тези специалисти не дава незабавни резултати. Ефектът от нея често се вижда след години, когато децата, с които са работили, се превърнат в активни и самостоятелни възрастни.
Добавената стойност на тази работа трудно може да бъде измерена, но тя е огромна. В същото време виждаме положителни промени, включително от страна на бизнеса, който все по-често осъзнава значението на инвестициите в хората и тяхното развитие.
Технологиите и изкуственият интелект могат да улесняват процеси и да заменят част от рутинните дейности, но не могат да заменят човешката емпатия, подкрепа и пряко общуване. Затова вярвам, че социалните професии тепърва ще заемат заслуженото си място сред най-уважаваните професии в обществото.

- Ранното детство все още не е национален приоритет. Каква е цената за обществото, когато инвестициите в първите години от живота на едно дете липсват?
- Ранното детство е най-важният период в развитието на човека. Именно тогава се поставят основите на бъдещото физическо, емоционално и социално развитие. Много от затрудненията и изоставанията могат да бъдат преодолени успешно, ако бъдат разпознати и адресирани навреме.
Когато необходимата подкрепа липсва през първите години, последиците често се пренасят в следващите етапи от живота и понякога стават трудно обратими. Затова инвестициите в ранното детско развитие са инвестиции в бъдещето на обществото.
Навременната превенция и ранната интервенция дават възможност на повече деца да развият своя потенциал и да се превърнат в активни и социално ангажирани граждани. Много по-разумно е обществото да инвестира днес, вместо да плаща многократно по-висока цена утре.

- През 2025 г. фондацията е обучила над 1 500 специалисти и е достигнала до нови общности. Какво показва практиката – има ли достатъчно подготвени кадри в социалната система, или вече говорим за кадрова криза?
- Фондация „За Нашите Деца“ винаги е споделяла своя опит и експертиза с хората, които желаят да се развиват професионално. Социалната сфера има нужда от ясни професионални стандарти, кариерни пътеки и възможности за развитие.

Трудно можем да говорим за устойчиво качество на услугите, ако липсват достатъчно квалифицирани специалисти и ако професията не предлага необходимия престиж, достойно възнаграждение и възможности за професионално израстване.

Кадровата криза обаче не е само проблем на социалния сектор. Тя е предизвикателство пред почти всички сфери на икономиката и обществото. Всеки работодател трябва да предлага добри условия на труд, гъвкавост, социални придобивки и здравословна работна среда, ако иска да привлича и задържа качествени специалисти.

- Ако сега имате възможност да предложите три спешни национални мерки за защита на децата в риск, кои биха били те и защо?
- На първо място бих поставила приемането на национална стратегия за детето, която да обедини усилията на институциите около ясни цели и приоритети.
Втората ключова мярка е поставянето на ранното детско развитие и ранната детска интервенция сред националните приоритети. Именно там инвестициите носят най-висока възвращаемост както за децата, така и за обществото.
Третата мярка е реалното, а не само формалното сътрудничество между социалната, образователната и здравната система. Само чрез координирани действия можем да гарантираме навременна и ефективна подкрепа за децата и семействата. Към това бих добавила и осигуряването на достъпни социални услуги във всяко населено място, устойчивото развитие на приемната грижа, възстановяването на патронажната грижа и разширяването на услугите за подкрепа на родителството.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тая

    55 2 Отговор
    малко са я шамаросвали като малка

    Коментиран от #29

    12:14 10.06.2026

  • 2 честен ционист

    27 6 Отговор
    Зависи кой удря шамара.

    12:16 10.06.2026

  • 3 Понякога

    51 0 Отговор
    е жизнено необходим един шамар

    Коментиран от #62

    12:18 10.06.2026

  • 4 Заради

    56 1 Отговор
    Такива кухи лейки нищо не става от подрастващите! Някога ни възпитаваха с шамаросване и вкъщи, и в училище, и не навреди на никого, а помогна на много!

    Коментиран от #19

    12:18 10.06.2026

  • 5 Старите филми

    24 0 Отговор
    Техните го турсят да го бият

    12:18 10.06.2026

  • 6 гейлорд кукорчу

    12 1 Отговор
    а мен кандев като ме нашляпа по бузките... мед, мед....

    12:19 10.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Иван

    41 1 Отговор
    Един шамар в някой случаи е възпитателен.Не сме забравили,че живеем в 21 век,но поколението е толкова разхайтено и извън всякакви ценности .

    Коментиран от #13

    12:21 10.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Напомняне

    24 1 Отговор

    До коментар #8 от "Иван":

    Е то е разхайтено тъкмо по тази причина, де - както казваше един мой познат: "Малко си биен навремето!"

    Коментиран от #22

    12:23 10.06.2026

  • 14 Макаренко

    31 0 Отговор
    Има деца и “деца” !
    Около 80% процента да лигави изродчета и шанса да се променят към добро е отрицателен.
    Тъпа , мазна пача👌

    Коментиран от #24, #57

    12:24 10.06.2026

  • 15 Питам

    26 0 Отговор
    Кое е по добре: да пернеш детето през ръцете или да го оставиш да отиде и ги изгори на котлона?

    12:25 10.06.2026

  • 16 ДЪРТ ДАСКАЛ

    34 1 Отговор
    ВЪН АЛЧНИТЕ НПО-та ОТ УЧИЛИЩЕ !

    12:27 10.06.2026

  • 17 Мериносна туджа

    12 0 Отговор
    И трите с неясни бели, но свързани с пари. Как пък не каза нещо полезно, но безплатно, както във времената, когато тя е била дете например а!?

    12:28 10.06.2026

  • 18 Пешо z

    24 1 Отговор
    Тази кокошка и други подобни разсипват държавата.

    12:29 10.06.2026

  • 19 Поправка

    20 1 Отговор

    До коментар #4 от "Заради":

    Като изедех шамарите в училище се молех в къщи никой да не разбере,че вкъщи ме почваха на почивки, а майка ми да не я заболи ръката ме подкарваше направо с чехала

    Коментиран от #26, #64

    12:31 10.06.2026

  • 20 Соваж бейби

    28 1 Отговор
    Спрете да рекламирате такива като тази жена ,благодарение на такива като нея сегашната младеж е отвратителна !
    Шамара на дете в екстремна екстремна ситуация е задължителен ,примери много системно бягство от училище ,отговорил на учителка,с телефон в час пише или гледа соц.мрежи ....Детето трябва да има страх от родителите бащата най вече ,майките сме по добри .Не казвам да се бие дете всяка вечер профилактично но си трябва пердах и наказание .

    Коментиран от #61

    12:32 10.06.2026

  • 21 Тити на Кака

    20 0 Отговор
    Вижте това НПО-нещо на снимката.
    Има още много НПО-неща които като това нещо се борят срещу шамарите, а са глухи и неми за подвизите на различните видове ППетроханъри!
    Просто бизнес, нищо лично

    Коментиран от #70

    12:35 10.06.2026

  • 22 Путин

    12 2 Отговор

    До коментар #13 от "Напомняне":

    Като търпите еврейски фондации да ви окупират и дават наклон

    Коментиран от #27

    12:36 10.06.2026

  • 23 Мина Анева

    15 0 Отговор
    Ама щом „един шамар не е насилие“, то един плесник насилие ли е?!

    12:37 10.06.2026

  • 24 Соваж бейби

    16 1 Отговор

    До коментар #14 от "Макаренко":

    Защо са нагли и прости сегашната младеж ?Благодарение на такива като тази ,детето е направило бела ти го раздрусаш малко да слезе от небесата ,то ти казва по точно те заплашва се обадя на полицията знае че имат права.После когато положението стигне да крайност в затвор ,или интернат за хулигани затвор за малолетни съм сигурна че питат родителите защо не взехте сериозно решение ?

    Коментиран от #28

    12:39 10.06.2026

  • 25 ДрайвингПлежър

    19 1 Отговор
    Ми то не е насилие! И два шамара не са! ВЪЗПИТАНИЕ Е!
    Ти не го шамариш да го нокаутираш, а да си научи урока, да не прави така!
    Еквивалента на "да се опариш" - болката е учител!

    Толерастията която тая лекла и себеподобните и проповядват виждаме до какво ни докараха!

    12:39 10.06.2026

  • 26 Точно

    16 1 Отговор

    До коментар #19 от "Поправка":

    Така, върна ме в спомените! И имаше удивително единодушие между майката и бащата! Нямаше как да се мине метър! Родителската обич не се бъркаше с възпитанието!

    12:39 10.06.2026

  • 27 Си Дзи

    3 4 Отговор

    До коментар #22 от "Путин":

    искам да те пляскам наголо

    Коментиран от #42

    12:39 10.06.2026

  • 28 ДрайвингПлежър

    25 1 Отговор

    До коментар #24 от "Соваж бейби":

    Те тия лелки учат сополанковците, че "имат права"
    Ама пропускат да им кажат, че срещу всяко право има насрещно задължение и когато не го спазваш има последствия. И на малките им е много удобно така!

    То "шамарите" трябва да почнат с тия глъмави лелки!

    Коментиран от #36

    12:41 10.06.2026

  • 29 Пешо

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тая":

    А говори ли се зс падивното насили на жениете над мъжете? Че ходят полухоли по улиците и тормозят така мъжете не е ли насилие? Да дразнят, да пилят..да натякват все да се сърдят за нещо си.... аз мисля че е насили. Ама упс... какъв мъж съм аз...да го повдихюгам на въптос... мъжете могат само да теглят като волове и да мълчат като риби

    12:48 10.06.2026

  • 30 гадател

    11 1 Отговор
    Абсолютно верно. Едно време ни пердашеха и слушахме, сега е хаос.

    12:48 10.06.2026

  • 31 Айше

    8 1 Отговор
    И после що децата пребиват бабичките...ами щото си го заслужават.

    12:51 10.06.2026

  • 32 От чужбина

    6 1 Отговор
    Не съм педагог, но тук в чужбина се запознах с българи от разни професии. Та един завършил педагогика ми каза, какво им е казал преподавателя на лекции: - За сега боя си остава най-сигурното възпитателно средство, ама това не съм ви го казвал!
    И аз мисля, като се прибера в България да повъзпитам моите... Така де, нали съм европеец, децата нема да ги шамаря по улиците, само като се прибереме у дома.

    12:52 10.06.2026

  • 33 Петър

    9 2 Отговор
    Има една арабска поговорка..... А тя е: Който си обича детето,не жали пръчката!

    Коментиран от #47, #50, #52, #63

    12:54 10.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Не на насилието!

    8 0 Отговор
    Зомбирани с дрога, размазани по пътищата, обесили се, скочили от някъде си - това са резултатите от пропагандата срещу насилието - деца, незнаещи граници, неспособни да опазят собствения си живот.
    В целия зверилник наоколо, шамарът бил най-големият проблем.

    13:04 10.06.2026

  • 36 Соваж бейби

    9 0 Отговор

    До коментар #28 от "ДрайвингПлежър":

    Дъщерята когато в пубертета имахме малко ядове.Споменах телефон 😵‍💫беше ни писнало да ни вика директора ,на третият път моя я хвана хубаво си изяде пердаха цяла седмица не може седне на д..то си чувам я в стаята реве моята и приятелката и казва да се обади на полицията да подаде жалба срещу баща и.Че като влезе моя ,телефона и се прибра до края на учебната година, и я водим и прибираме всеки ден от училище понеже имаше и 3 отсъствия ,лятото и намерих работа на плажа в децки клуб за забавления . За да я откъснем от калпазанките тук приятелките с които се беше помъкнала и не ги бият родителите ,едната и приятелка най устатната дето даде акъл за полицията сега е наркоманка последен стадии се търкаля по улиците и с 3 деца незаконни дадени за осиновяване,а моята си работи и е с 2 дипломи ,учи в процес за 3та ресторантьорски бизнес.

    Коментиран от #48

    13:07 10.06.2026

  • 37 604

    4 0 Отговор
    Утепвахъ мъ от лабут и наказания и малко ми е било ...кът се замисля кви ги делках..

    13:16 10.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 хихи

    5 0 Отговор
    ами не е!? "физическото възпитание" "мануалната терапия" в ниски дози е полезна...

    13:21 10.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 роско плиувналиев

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Си Дзи":

    Нареди се на опашката.

    13:25 10.06.2026

  • 43 604

    3 0 Отговор
    Да бе ще си проваля живота, за туй ли му треперим и му подгъазуваме! 1 път го тупнах що се простреля в ухото с децка пушка. Сега е кът агънце, пъне съ на майка си кът добитък, тя така го милва и гали , кът го намачкам оди го лигави после иди да ми цирка. Кой да нашамаря незнам, аз наказвам тя отменя, накрая ще има шамари и на 2 мата само белята да стане..па после да оди и на марс ако ще!

    Коментиран от #55

    13:25 10.06.2026

  • 44 име

    7 1 Отговор
    Швеция се докара до положение на детска престъпност именно щото не.родителите не им дават да възпитават децата си. И далеч не всички малолетни и непълнолетни престъпници са от мигрантсси произход.

    Коментиран от #56

    13:27 10.06.2026

  • 45 НАСКО

    5 2 Отговор
    В Библията е казано: "Който жали пръчката не жали чадото свое!"

    Коментиран от #51, #54

    13:29 10.06.2026

  • 46 Бай Ставри

    1 2 Отговор
    Една патка полудоброзорно не е "нъсилие" и има "бъщи" каде го правят редовно без да имат религиозен мутив "бодизам и контрол над тараторийте".

    13:31 10.06.2026

  • 47 Така е

    6 1 Отговор

    До коментар #33 от "Петър":

    Който жали пръчката, разваля детето

    13:32 10.06.2026

  • 48 Смърфиета

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "Соваж бейби":

    Тука изби рибата.

    Коментиран от #69

    13:33 10.06.2026

  • 49 Емил

    11 0 Отговор
    "Фондация „За Нашите Деца“ е водеща българска неправителствена организация, която повече от 30 години работи в подкрепа на децата в ранна възраст (0-7 години) и техните семейства. Създадена през 1992 г. като приемник на британската организация „EveryChild“, тя е пионер във въвеждането на приемната грижа в България и активно се бори срещу изоставянето на деца в социални институции".
    Забележете кога и от кого е създадена и откъде получава финансиране - чужда неправителствена организация , нима англия се е загрижила за нашите деца та да дава пари - едва ли.
    Правете си изводите сами!!!

    Коментиран от #53

    13:33 10.06.2026

  • 50 Бай Ставри

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Петър":

    Скоро ,че има спициялно посрещане на Петър Арабина у Затворо.

    13:34 10.06.2026

  • 51 скучно и точка.

    1 3 Отговор

    До коментар #45 от "НАСКО":

    Сега разбрах защо казват че библията пълна с глупости и фантасмагории

    13:35 10.06.2026

  • 52 К ПЕЙКИ с чалми

    0 3 Отговор

    До коментар #33 от "Петър":

    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    13:36 10.06.2026

  • 53 Смърфиета

    5 0 Отговор

    До коментар #49 от "Емил":

    А у нас, в последните години се управлява от Орлин Кокаина.

    13:36 10.06.2026

  • 54 Смърфиета

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "НАСКО":

    А, чифутски мурафети.

    13:40 10.06.2026

  • 55 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "604":

    И като се събуди посред нощ на обръщалото на 604, какво стана?

    13:44 10.06.2026

  • 56 В Скандинавия е така

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "име":

    Има случаи, дете се оплаква, че го наказали, службите го отнемат от родителите и го дават на приемно семейство. Преселниците са по-заплашени, идват с нагласите от родината си. Разните емоции и чувства нямат място.

    Коментиран от #59

    13:47 10.06.2026

  • 57 Бай Ставри

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Макаренко":

    Затова има бащи, където ги възпитават с патката си като Полимен Полименов.

    13:47 10.06.2026

  • 58 А нас навремето

    1 1 Отговор
    ни биеха и в училище, и у дома. Майка ми, учителка, ме гонеше с точилката.

    13:49 10.06.2026

  • 59 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "В Скандинавия е така":

    Не зная как е в държавата Скандинавия, но как е днес у нас: детето се отнема от "проблемното" семейство и се дава на професионално приемно семейство. Тези семейства работят за пари, но не е задължително да са семейство, или дори да са интимни "майката" и "бащата" от семейството. Достатъчно е да представят чисто свидетелство за съдимост. Бащата по този начин, често е безработен и хазартно зависим само се представя за съпруг на жената, която всъщност му се явява кръвна роднина, и работодател. В наръчниците на фондациите, се взима предвид, че това може да не са истински семейства, или хомосексуални двойки. Там се обобщава, че приемното родителство трябва да бъде "сурогатно родителство чрез ролева игра" (цит. по памет). Т.е., че тези родители, които за пари се занимават с децата, трябва да правят театро. Затова има толкова жалби за кексоални посегателства от страна на приемни "бащи" при това вътрешната статистика на МВР дава поравно предпочитания и към двата пола деца. Нека Демерджиев ги извади.

    14:05 10.06.2026

  • 60 Край

    0 0 Отговор
    Човек с такава муцунка трудно може да ме убеди как да възпитавам деца си, независимо колко и от къде получава финансиране. Съвети които плаща друг - не искам.

    14:13 10.06.2026

  • 61 ои8уйхътгрф

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Соваж бейби":

    Само едно нещо бъркаш- не трябва да имат страх от родителите си... Страхът не е помогнал никому и е навредил на страшно много хора... Детето трябва да има УВАЖЕНИЕ към родителите си, към учителите си и общо взето към всички възрастни... Кой и как ще го възпита да уважава другите обаче е проблем, и то ОГРОМЕН...
    Не трябва да си учи уроците за да не яде бой, а да ги учи щото трябва... Щото му е обяснено защо ТРЯБВА да учи... И не говоря да е "отличник"- достатъчно е дори да държи стабилно успеха около 4,50...

    Не просто не ми вървеше добре химията, а я МРАЗЕХ- учех колкото да вържа 3-ката... Един, ама точно ЕДИН разговор с баща ми стигна за да схвана защо е важно да докарам поне до 4-ка по химия... Следващите 3 години с огромна омраза изкарвах твърдо 4-ки и 5-ци, та и тук-там някоя 6-ца... Запънах се, явих се на матура по химия- 5,83... Полза имаше ли- имаше, разликата от 3-ка до 5,83 в дипломата беше точно това което ми позволи да вляза на първо класиране където исках...

    Коментиран от #65

    14:18 10.06.2026

  • 62 иван

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Понякога":

    странни убеждения на русофили тип Макаренко.

    14:18 10.06.2026

  • 63 Свилер

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Петър":

    няма такава арабска поговорка арабите възпитават децата си по друг начин нормален позволяват им всичко

    14:22 10.06.2026

  • 64 свилен

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Поправка":

    затова си на този хал

    14:23 10.06.2026

  • 65 Край

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "ои8уйхътгрф":

    ммм ти си най-правилно възпитания. Всички трябва да правят като баща ти. Ние ...не случихме.

    Коментиран от #66

    14:28 10.06.2026

  • 66 ои8уйхътгрф

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Край":

    Ти видимо хич не си случил на родители... Баща- неизвестен тъпкач от преминаващият цигънски табор, майка- Мара общата...

    14:35 10.06.2026

  • 67 А СЕГА ДЕ?!

    0 0 Отговор
    ЕДин шамар може да е насилие над детето, а може и да не е. Важното е госпожо контекстът…детето изобщо не бива да се съмнява, че го обичате, дори и да го шамаросате. То може да бъде 1000пъти по-нещастно и без шамар. Любовта в семейството е важна, ежеминутното обръщане на внимание, съвместните забавления… изобщо у нас е пълно с нещастни деца, които никой не е удрял, които търсят утеха в контакти с хиляди виртуални приятели и нито един в реалността!

    14:37 10.06.2026

  • 68 От къде

    0 0 Отговор
    Са парите на тази фондация,

    14:38 10.06.2026

  • 69 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Смърфиета":

    Ти ако нямаш деца или бабите ги гледат в къщи не се обаждай ,в България е често срещано явление родителите са на работа ,старците поемат грижата!Една година съм играла роля на частен детектив и полицай взети заедно да не изтърва детето ,с второто сме още по стриктни .Миналата година лятото група от 10на келеши на възраст 10 до 14 г ,запалиха парка до нас и изгоря една къща хвърлят пиратки в жегите и един ден от храстите пламват ,дървета всичко наоколо за няколко минути независимо че бързо реагира пожарната .Обаждахме се на полицията не взеха под внимание не ги видели в момент на действие ,родителите ги няма по цял ден и се чудят децата им какви глупости да върши ,не ги бият и пари им дават уж за кино ,сандвичи ...то какви неща купува.Сега са осъдени и плащат родителите им а две от децата са прибрани от социални в специален дом.Моя малкия не го пускам още да обикаля улиците с калпазаните ,лятото се изнасяме на другия имот на морето ,вадя му карта за децки занимания и арт кръжоци да няма време за глупости .После другият неприятен закон много трудно вредих дъщерята на 17 г да работи лятото ,трябва да е задължително от 14 години да ходят на бригади ,да събират домати,краставици ,пъпеши ... по фермите например ги нареждат в каси,се научи и на труд .От кметствата да им намират рабата рекламни списания може да пуска по пощите не знам , нещо трябва се прави за децата и да се спре зависимостта с телефоните в соц.мрежи.Не може само акъл да се дава не ги биите

    14:43 10.06.2026

  • 70 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тити на Кака":

    Ти няма ли да разкажеш от твоята гледна точка как са започнали и развили във времето петроханските черва?

    14:45 10.06.2026

  • 71 СЛОНА

    0 0 Отговор
    ДЕТЕ СЕ ВЪЗПИТАВА С ПРЪЧКА ,А НЕ С ЧЛЕН...

    14:47 10.06.2026