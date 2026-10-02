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Установиха сериозни разлики в дебелината на асфалта на Северната тангента

Установиха сериозни разлики в дебелината на асфалта на Северната тангента

2 Октомври, 2026 09:54 1 100 12

  • проби-
  • дебелина-
  • асфалт-
  • северна тангента

В проверката са участвали три независими акредитирани лаборатории. Целта е да бъде установена действителната дебелина и характеристиките на пътната конструкция. Окончателните резултати от изпитванията все още не са готови

Установиха сериозни разлики в дебелината на асфалта на Северната тангента - 1
Илюстративна снимка
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Проби от асфалтовото покритие на Северната скоростна тангента бяха взети през нощта при проверка, организирана от Европейския център за транспортни политики.

Заради обследването участъкът беше затворен за движение между 20:30 и 23:00 часа.

В проверката са участвали три независими акредитирани лаборатории. Целта е да бъде установена действителната дебелина и характеристиките на пътната конструкция. Окончателните резултати от изпитванията все още не са готови.

Председателят на Европейския център за транспортни политики инж. Яна Русинова заяви пред бТВ, че при взетите проби са установени значителни разлики в дебелината на асфалтовото покритие. По думите ѝ една от пробите, взета в началото на трасето след Ботевградско шосе, е с дебелина около 38 сантиметра, докато според представената от нея информация проектната дебелина на асфалтовия слой е 20 сантиметра, под който следва да има циментова стабилизация.

От Европейския център за транспортни политики подчертават, че резултатите от трите лаборатории трябва да бъдат анализирани, преди да се направят окончателни изводи за състоянието на пътя.

„Резултатите са изключително разнопосочни и ще отнеме време да бъдат изпитани и проверени“, заяви Русинова.

Проверката е извършена в участъка от Ботевградско шосе до пътен възел „Чепинци“, който според организаторите е сред най-проблемните части на трасето заради множеството дупки и ремонтирани участъци.

От Европейския център за транспортни политики поставиха въпроси и относно контрола при изграждането на пътя. Според организацията трябва да бъде изяснено как са извършвани проверките по време на строителството и какви резултати са били установени от независимия надзор и лабораториите.

Русинова призова компетентните институции да ускорят проверките и разследването на състоянието на Северната тангента. Тя заяви, че според организацията настоящото състояние на пътя създава рискове за движението.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гражданин

    11 0 Отговор
    За разлика от тънките ядки , пачките евра са дебели.

    10:00 02.10.2026

  • 2 Още

    6 0 Отговор
    От сега създава рискове за движението ,а после невъзможност за движение

    10:00 02.10.2026

  • 3 Дичо Сифоня

    8 0 Отговор
    Алфалт Паша го мести в другия крачол.

    10:04 02.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Питане

    5 0 Отговор
    Между цифрите 3 и 8 има ли точка ???

    10:08 02.10.2026

  • 6 Съд за ТЕквУн

    13 1 Отговор
    Често минавам от там. Пред всеки мост/надлез асфалтът е пропаднал. Не само е тънък а и чакълът отдолу не е трамбовка читаво. Всеки мост/надлез се преминава с удар по колелата на колата и разбива окачването. ТЕквун трябва да бъде сЪден.

    10:11 02.10.2026

  • 7 Оня под Коня

    4 0 Отговор
    Дайте ми на мене Малко зифка за овошки да присаждам. Не може вие да крадете пък аз като последен Глупак.

    10:12 02.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Оня под Коня

    8 0 Отговор
    Не могат да се накрадът. Само крадене, крадене. Човешкото око няма дъно.

    10:15 02.10.2026

  • 10 Колю птичето

    4 0 Отговор
    Слагат какви ли не боклуци.А пос асфалта какво трябва да има?Дайте едно сечение на път по европейски стандарти та да разберем и ние защо пътищата ни са на гърбици,опасни наклони,ями които стават езера.Едно време имаше инвеститорски контрол.Докато не види какво и колко е вложено не подписва документите и пари няма.

    10:25 02.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    3 0 Отговор
    Разликата в дебелините на асфалта и мантинелите пълни чекмеджетата ми,
    каза по този повод Дебелото момче от Банкя...

    10:52 02.10.2026

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