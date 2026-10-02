Установиха сериозни разлики в дебелината на асфалта на Северната тангента

Проби от асфалтовото покритие на Северната скоростна тангента бяха взети през нощта при проверка, организирана от Европейския център за транспортни политики.

Заради обследването участъкът беше затворен за движение между 20:30 и 23:00 часа.

В проверката са участвали три независими акредитирани лаборатории. Целта е да бъде установена действителната дебелина и характеристиките на пътната конструкция. Окончателните резултати от изпитванията все още не са готови.

Председателят на Европейския център за транспортни политики инж. Яна Русинова заяви пред бТВ, че при взетите проби са установени значителни разлики в дебелината на асфалтовото покритие. По думите ѝ една от пробите, взета в началото на трасето след Ботевградско шосе, е с дебелина около 38 сантиметра, докато според представената от нея информация проектната дебелина на асфалтовия слой е 20 сантиметра, под който следва да има циментова стабилизация.

От Европейския център за транспортни политики подчертават, че резултатите от трите лаборатории трябва да бъдат анализирани, преди да се направят окончателни изводи за състоянието на пътя.

„Резултатите са изключително разнопосочни и ще отнеме време да бъдат изпитани и проверени“, заяви Русинова.

Проверката е извършена в участъка от Ботевградско шосе до пътен възел „Чепинци“, който според организаторите е сред най-проблемните части на трасето заради множеството дупки и ремонтирани участъци.

От Европейския център за транспортни политики поставиха въпроси и относно контрола при изграждането на пътя. Според организацията трябва да бъде изяснено как са извършвани проверките по време на строителството и какви резултати са били установени от независимия надзор и лабораториите.

Русинова призова компетентните институции да ускорят проверките и разследването на състоянието на Северната тангента. Тя заяви, че според организацията настоящото състояние на пътя създава рискове за движението.