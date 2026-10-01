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Прокуратурата разкри мотива за убийството на Илиян Филипов

Прокуратурата разкри мотива за убийството на Илиян Филипов

1 Октомври, 2026 19:40 3 514 61

  • илиян филипов-
  • убийство-
  • славчо мегеров

Той има регистрирани редица престъпни деяния от 1993 до 2020 г. и е осъждан за много от тях (сред тях убийство като непълнолетен, кражби и участие в ОПГ), но е бил реабилитиран

Прокуратурата разкри мотива за убийството на Илиян Филипов - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Задържаният за убийството на Илиян Филипов - Славчо Мегеров - е привлечен в качеството на обвиняем. Това съобщи окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева.

Наблюдаващият прокурор Димитър Молев допълни, че обвинението е за предумишлено убийство, а мотивът е установен. „Става дума за личен мотив, породен от неуредени финансови отношения. Познавали са се от доста време, като е потвърдено, че двамата са били близки. Разследващите снемат обяснения от обвиняемия по случая. В събота или неделя ще бъде внесена мярка за неотклонение „задържане под стража“. Той има регистрирани редица престъпни деяния от 1993 до 2020 г. и е осъждан за много от тях (сред тях убийство като непълнолетен, кражби и участие в ОПГ), но е бил реабилитиран“, каза още Молев. Събира се и се анализира голям обем от информация и доказателства.

Директорът на ОДМВР-Пловдив Васил Костадинов обясни, че свидетелите са няколко категории, но няма такива по отношение на момента на възпроизвеждане на изстрела. „Задържаният живее в София от няколко години. Той отдаде заслуженото на съвместната работа по случая на МВР и ДАНС. Костадинов подчерта, че има обосновано предположение, че задържаният е извършител на престъплението, а е възможно убийството да му е било поръчано“, допусна той.

Припомняме, че пловдивският бизнесмен и собственик на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов беше убит в нощта срещу 30 септември в квартал „Христо Смирненски“ в Пловдив, в близост до „Пещерско шосе“. Престъплението е извършено на стълбището на сграда, построена от самия бизнесмен. По неофициална информация той е бил прострелян с един куршум в главата.

По случая беше задържан 51-годишният Славчо Мегеров - бивш служител на Филипов. Арестът е извършен в София, а на 1 октомври Мегеров беше конвоиран под засилена охрана до Пловдив за разпит. Прокуратурата разследва умишлено убийство, като се очаква задържаният да бъде привлечен като обвиняем.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МОТИВА Е

    69 8 Отговор
    Че трябва да натопим някой.

    Коментиран от #32

    19:43 01.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    45 4 Отговор
    Хванаха Лий Харви Осуалд.Сега очаквам да го убият.

    19:43 01.10.2026

  • 3 Делю Хайдутин

    61 4 Отговор
    Никой не убива човек който му дължи пари!

    Коментиран от #9, #12, #18

    19:45 01.10.2026

  • 4 МВР ОПГ

    55 3 Отговор
    Ние знаем мотива, той е лина вражда или неуредени сметки.
    Може и поръчково убийство да е.
    Може да не е този убиец но ние ще го нагласим.

    Коментиран от #8

    19:45 01.10.2026

  • 5 Мен пък ми е все тая, убиец, поръчител

    26 1 Отговор
    Собственикът на Ботев се оказа като застреляния собственик на Локо.

    19:47 01.10.2026

  • 6 Град Козлодуй

    20 5 Отговор
    НАКРАТКО- БИЛИ СА ЛЮБОВНИЦИ!

    Коментиран от #21

    19:47 01.10.2026

  • 7 Продан

    44 7 Отговор
    Имам чувството, че човека, който натопиха няма нищо общо не само с убития....Общо с убития имат май Демержиев, прокурорката и всички дето са пред камерите....

    Коментиран от #10, #24

    19:48 01.10.2026

  • 8 Моряка

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "МВР ОПГ":

    Може и ти да си прав,а може и да не си.

    19:49 01.10.2026

  • 9 Мунчо

    24 3 Отговор

    До коментар #3 от "Делю Хайдутин":

    Да, бе да....я виж Демерджията как се е изпъчил гордо, че е разкрил "убиецът"....нищо, че същия (Демерджията) е бил съветник по дела на убития преди години.... 🤣🤣🤣

    19:51 01.10.2026

  • 10 Последния Софиянец

    25 1 Отговор

    До коментар #7 от "Продан":

    Алексей Петров 2.Направи новата Сглобка и вече е излишен и опасен.

    19:51 01.10.2026

  • 11 Брафу

    16 1 Отговор
    Бръзо и удобно

    19:51 01.10.2026

  • 12 освен

    15 2 Отговор

    До коментар #3 от "Делю Хайдутин":

    ако разбере, че няма да му ги върне.

    19:52 01.10.2026

  • 13 СТРАНЕН КАЗУС!!!

    37 1 Отговор
    Уж убитият бил честен, та честен, а като гледам какви служители е имал и с какви е имал финансови отношения…почвам да си мисля, че и на тоз косъмът му не е бил чист!

    Коментиран от #58

    19:54 01.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Всеки ден разкриват пък не осъждат

    12 1 Отговор
    Пак тикат празноговорвщи на конци отпред В София имаше една руса тук брюнетка. Седни малко осъзнай се утрото е по мъдро от вечерта. Пак ще правите споразумение после и намалена присъда.

    19:58 01.10.2026

  • 16 Мимч

    21 2 Отговор
    Ами,пак да го реабилитират.Те съд и прокуратура това правят с бандитите,. Едните ги хващат ,другите ги пускат...

    Коментиран от #19, #29

    19:59 01.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мим

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Делю Хайдутин":

    Наистина,тук си много прав.Ако му е дължал пари,като го убие кой ще му ги върне.Тук много е заплетена работата.Може би е очаквал,нещо да наследи от фирмата..

    20:02 01.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Да попитам:

    23 2 Отговор
    Защо ли тези твърдения на компетентните органи не звучат никак убедително??? Разказват ни колко лош е въпросният Славчо,но са пропуснали да ни информират,че е бил съдружник на убития! А той пък е бил близък на настоящия вътрешен министър с 41 имота Демерджиев!

    Коментиран от #22, #26

    20:05 01.10.2026

  • 21 Лама Кифла

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Град Козлодуй":

    ясно , убийство от ревност

    Коментиран от #36

    20:05 01.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Анонимен

    12 1 Отговор
    Мотив чак имазначи убиецът просто се разхождал и чакал да го арестуват хахахахаха

    20:13 01.10.2026

  • 24 Съвет!

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Продан":

    Време е да намалиш гледането на криминални филми...!

    20:14 01.10.2026

  • 25 Вяра

    6 1 Отговор
    В никакъв случай няма общо с някакви мутрофонни субекти! Гърци, арменци и роми!!! Евала Румко

    20:14 01.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 факт

    15 1 Отговор
    мотив е да го накараш да ти даде парите, мъртъв пари не дава, пак празни приказки

    20:17 01.10.2026

  • 28 НЕ МОЖЕМЕ ДА КАЖЕМ....

    9 1 Отговор
    Днес иикспертите от държавната софра имаха 4 думи.Не можем да кажем!с колко куршума...не можем да кажем..

    20:17 01.10.2026

  • 29 факт

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мимч":

    ако си платят

    20:18 01.10.2026

  • 30 Мотив

    7 1 Отговор
    Поръчка.
    Наредител - таки

    Коментиран от #48

    20:18 01.10.2026

  • 31 665

    12 2 Отговор
    Оръжието още го майсторят, утре- вдругиден ще го намерят.

    Коментиран от #45

    20:19 01.10.2026

  • 32 Каквито са Йотова и Радев, такава е държ

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "МОТИВА Е":

    България е първа в света, с най-много убити президенти на футболни клубове!

    Коментиран от #40

    20:19 01.10.2026

  • 33 Е хубаво де

    8 0 Отговор
    Познавали са се от доста време, като е потвърдено, че двамата са били близки. Ама колко близки?

    20:22 01.10.2026

  • 34 ХиХи

    9 2 Отговор
    Мотива е в банкя

    20:22 01.10.2026

  • 35 Буха ха

    18 1 Отговор
    Много бързо го обявиха за убиец, а пък аз наивно си мислех че има презумпция за невиновност и съдът ще се произнесе а не милиционерите

    20:23 01.10.2026

  • 36 Друг вариант

    15 3 Отговор

    До коментар #21 от "Лама Кифла":

    Чакайте криминалния психолог Росен да разкрие цялата истина . Специалист е по педофилите и тяхната анатомия.

    20:23 01.10.2026

  • 37 Е хубаво де

    6 0 Отговор
    Ама защо е конвоиран под засилена охрана до Пловдив за разпит ?

    20:23 01.10.2026

  • 38 хах

    11 0 Отговор
    Човека е подходящ с досие дето шофира по софийските дупки

    20:24 01.10.2026

  • 39 психолог

    11 1 Отговор
    тия от снимката кога ходеха на забавачница питам един топ следовател,, абе тая мутра до кога ще я разхождате по садилища и арести,, той ми вика,, до ка то му свършат парите...и после по живо- по здраво...и днес си мутрафонства, но си плаща...

    20:25 01.10.2026

  • 40 Ъхъ

    4 3 Отговор

    До коментар #32 от "Каквито са Йотова и Радев, такава е държ":

    То и по най много спонсори на ПеПе та и ДеБеТа питай Трактора

    20:26 01.10.2026

  • 41 Мним

    11 2 Отговор
    Значи в Петрохан и една година няма становище и конкретика а тука всичко е ясно за 24 часа?! Ех как започна да работи държавата!

    20:27 01.10.2026

  • 42 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Глупости на Търкалета!Това не е убиеца!Пак ЛЪЖЕТЕ не можачи!Подобна работа като Петрохан!

    20:30 01.10.2026

  • 43 Троянец

    13 1 Отговор
    От Демерджиев-ни адвокат става-ни министър на МВР.Жалък тип!

    Коментиран от #59

    20:31 01.10.2026

  • 44 Троянец

    14 1 Отговор
    Когато намерите пистолета-обадете ми се Смешници.Ама не го ли намерите....Дамаджанков да подава оставка а МВР и "прокуратурата" да се извини на "страшния престъпник" обирал банки,чейнджбюра и баба Бойка от Банкя......СМЕШНИ СТЕ!

    20:34 01.10.2026

  • 45 Боруна Лом

    8 1 Отговор

    До коментар #31 от "665":

    Ще намерят омекналия на Тиквата.

    20:36 01.10.2026

  • 46 Ддд

    7 2 Отговор
    И. Демерджиев се хвали, че бил заловен убиеца.
    Но ако в действително е този и е поради лични причини, то това е възможно най лесното убийство за разкриване.
    Да разкрият едно поръчково убийство, тогава да се хвали Този тюфлек Демерджиев.

    20:38 01.10.2026

  • 47 ДрайвингПлежър

    12 1 Отговор
    Само на мене ли ми се вижда съшито с бели конци тоя сценарий?
    По лични причини, за дългове, па поръчан па длъжник па незнам какво...

    Май май пак гледаме цирк Петрохански?

    20:41 01.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 756838

    6 1 Отговор
    тва новата Сийка Милева лий !!! - Много бърза таз прокуратура , бре - то ще излезе , че знаят за престъпниците преди ония да са мръднали .....

    20:45 01.10.2026

  • 51 Троянец

    5 1 Отговор
    Демерджиев е най-слабия МВР "министър" а Аз си мислех,че къдравата Сю е нещастник.....тоя го бие с 200

    20:46 01.10.2026

  • 52 756838767677

    3 0 Отговор
    ееееее , много бял конец виси , бре - след операция конците се изрязват !

    20:46 01.10.2026

  • 53 Да,бе

    4 0 Отговор
    Прокуратурата разкрила и разследвала...Това е някакъв много тъп виц и даже не подлежи на коментар.От тъпо прокуратурата се изисква да подсигури обвинението с годни доказателства,но обикновено прави точно обратното и тъй като е "независима" не носи отговорност за корупционната си некадърност.Като я осъдят плащаме ние...И те така,те...

    20:49 01.10.2026

  • 54 Някой

    4 0 Отговор
    Близки отношения с убиец. Говори и за убитият.
    Само първоначално показвани кадри уж на убиеца от видеокамера докато е с качулка, хич не приличат като телосложение на показания после. Изглеждаше онзи с качулката много по-слаб. Може да е друг и да няма общо.

    20:51 01.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Г.Дамянов от Разлог......помните ли ме?

    5 0 Отговор
    Вчера излиза "капацитета" Б.Ботев и внушава,че поръчково убийство с един изстрел/без контролен/ е невъзможно!Днес изстрелите са вече два!А Ботю като толкова лае-защо не разкри или по-точно скри кой е убиеца на сестрите Белнейски?!

    20:56 01.10.2026

  • 57 Троянец

    2 0 Отговор
    Демерджиев кога лапа пари от убития-му беше адвокат.Сега когато тоя не може да говори-не му е адвокат.На кой в тая територия му дойде на акъл адвокат да прави министър на МВР?Питам и на мен ми е ясно.Това може само един зелен чорап или по-точно един зависим човек!

    20:59 01.10.2026

  • 58 Бфбж

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "СТРАНЕН КАЗУС!!!":

    Чист милионер няма.

    21:01 01.10.2026

  • 59 Бфбж

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Троянец":

    Повечето, завършили право в Бг са такива. За нищо не стават. Всичко е връзки и зависимости.

    Коментиран от #61

    21:02 01.10.2026

  • 60 Троянец

    3 0 Отговор
    Радев.....кой те държи за топките?!Защо държиш тези корумпирани и некадърни шутове в Правителството си?!Каква е разликата между теб и боклука Бойко?!

    21:05 01.10.2026

  • 61 Троянец

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Бфбж":

    4 одини "учат" Право...после цял живот говорят КРИВО!И за какво?!За пари!На чорапа май не му е ясно!Както е тръгнало.....мирише ми на бой с лопати по Коледа и после-НАРОДЕН СЪД за всички сле 1989.

    21:07 01.10.2026