Прокуратурата разкри мотива за убийството на Илиян Филипов

Задържаният за убийството на Илиян Филипов - Славчо Мегеров - е привлечен в качеството на обвиняем. Това съобщи окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева.
Наблюдаващият прокурор Димитър Молев допълни, че обвинението е за предумишлено убийство, а мотивът е установен. „Става дума за личен мотив, породен от неуредени финансови отношения. Познавали са се от доста време, като е потвърдено, че двамата са били близки. Разследващите снемат обяснения от обвиняемия по случая. В събота или неделя ще бъде внесена мярка за неотклонение „задържане под стража“. Той има регистрирани редица престъпни деяния от 1993 до 2020 г. и е осъждан за много от тях (сред тях убийство като непълнолетен, кражби и участие в ОПГ), но е бил реабилитиран“, каза още Молев. Събира се и се анализира голям обем от информация и доказателства.
Директорът на ОДМВР-Пловдив Васил Костадинов обясни, че свидетелите са няколко категории, но няма такива по отношение на момента на възпроизвеждане на изстрела. „Задържаният живее в София от няколко години. Той отдаде заслуженото на съвместната работа по случая на МВР и ДАНС. Костадинов подчерта, че има обосновано предположение, че задържаният е извършител на престъплението, а е възможно убийството да му е било поръчано“, допусна той.
Припомняме, че пловдивският бизнесмен и собственик на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов беше убит в нощта срещу 30 септември в квартал „Христо Смирненски“ в Пловдив, в близост до „Пещерско шосе“. Престъплението е извършено на стълбището на сграда, построена от самия бизнесмен. По неофициална информация той е бил прострелян с един куршум в главата.
По случая беше задържан 51-годишният Славчо Мегеров - бивш служител на Филипов. Арестът е извършен в София, а на 1 октомври Мегеров беше конвоиран под засилена охрана до Пловдив за разпит. Прокуратурата разследва умишлено убийство, като се очаква задържаният да бъде привлечен като обвиняем.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МОТИВА Е
Коментиран от #32
19:43 01.10.2026
2 Последния Софиянец
19:43 01.10.2026
3 Делю Хайдутин
Коментиран от #9, #12, #18
19:45 01.10.2026
4 МВР ОПГ
Може и поръчково убийство да е.
Може да не е този убиец но ние ще го нагласим.
Коментиран от #8
19:45 01.10.2026
5 Мен пък ми е все тая, убиец, поръчител
19:47 01.10.2026
6 Град Козлодуй
Коментиран от #21
19:47 01.10.2026
7 Продан
Коментиран от #10, #24
19:48 01.10.2026
8 Моряка
До коментар #4 от "МВР ОПГ":Може и ти да си прав,а може и да не си.
19:49 01.10.2026
9 Мунчо
До коментар #3 от "Делю Хайдутин":Да, бе да....я виж Демерджията как се е изпъчил гордо, че е разкрил "убиецът"....нищо, че същия (Демерджията) е бил съветник по дела на убития преди години.... 🤣🤣🤣
19:51 01.10.2026
10 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Продан":Алексей Петров 2.Направи новата Сглобка и вече е излишен и опасен.
19:51 01.10.2026
11 Брафу
19:51 01.10.2026
12 освен
До коментар #3 от "Делю Хайдутин":ако разбере, че няма да му ги върне.
19:52 01.10.2026
13 СТРАНЕН КАЗУС!!!
Коментиран от #58
19:54 01.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Всеки ден разкриват пък не осъждат
19:58 01.10.2026
16 Мимч
Коментиран от #19, #29
19:59 01.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Мим
До коментар #3 от "Делю Хайдутин":Наистина,тук си много прав.Ако му е дължал пари,като го убие кой ще му ги върне.Тук много е заплетена работата.Може би е очаквал,нещо да наследи от фирмата..
20:02 01.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Да попитам:
Коментиран от #22, #26
20:05 01.10.2026
21 Лама Кифла
До коментар #6 от "Град Козлодуй":ясно , убийство от ревност
Коментиран от #36
20:05 01.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Анонимен
20:13 01.10.2026
24 Съвет!
До коментар #7 от "Продан":Време е да намалиш гледането на криминални филми...!
20:14 01.10.2026
25 Вяра
20:14 01.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 факт
20:17 01.10.2026
28 НЕ МОЖЕМЕ ДА КАЖЕМ....
20:17 01.10.2026
29 факт
До коментар #16 от "Мимч":ако си платят
20:18 01.10.2026
30 Мотив
Наредител - таки
Коментиран от #48
20:18 01.10.2026
31 665
Коментиран от #45
20:19 01.10.2026
32 Каквито са Йотова и Радев, такава е държ
До коментар #1 от "МОТИВА Е":България е първа в света, с най-много убити президенти на футболни клубове!
Коментиран от #40
20:19 01.10.2026
33 Е хубаво де
20:22 01.10.2026
34 ХиХи
20:22 01.10.2026
35 Буха ха
20:23 01.10.2026
36 Друг вариант
До коментар #21 от "Лама Кифла":Чакайте криминалния психолог Росен да разкрие цялата истина . Специалист е по педофилите и тяхната анатомия.
20:23 01.10.2026
37 Е хубаво де
20:23 01.10.2026
38 хах
20:24 01.10.2026
39 психолог
20:25 01.10.2026
40 Ъхъ
До коментар #32 от "Каквито са Йотова и Радев, такава е държ":То и по най много спонсори на ПеПе та и ДеБеТа питай Трактора
20:26 01.10.2026
41 Мним
20:27 01.10.2026
42 Последния Софиянец
20:30 01.10.2026
43 Троянец
Коментиран от #59
20:31 01.10.2026
44 Троянец
20:34 01.10.2026
45 Боруна Лом
До коментар #31 от "665":Ще намерят омекналия на Тиквата.
20:36 01.10.2026
46 Ддд
Но ако в действително е този и е поради лични причини, то това е възможно най лесното убийство за разкриване.
Да разкрият едно поръчково убийство, тогава да се хвали Този тюфлек Демерджиев.
20:38 01.10.2026
47 ДрайвингПлежър
По лични причини, за дългове, па поръчан па длъжник па незнам какво...
Май май пак гледаме цирк Петрохански?
20:41 01.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 756838
20:45 01.10.2026
51 Троянец
20:46 01.10.2026
52 756838767677
20:46 01.10.2026
53 Да,бе
20:49 01.10.2026
54 Някой
Само първоначално показвани кадри уж на убиеца от видеокамера докато е с качулка, хич не приличат като телосложение на показания после. Изглеждаше онзи с качулката много по-слаб. Може да е друг и да няма общо.
20:51 01.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Г.Дамянов от Разлог......помните ли ме?
20:56 01.10.2026
57 Троянец
20:59 01.10.2026
58 Бфбж
До коментар #13 от "СТРАНЕН КАЗУС!!!":Чист милионер няма.
21:01 01.10.2026
59 Бфбж
До коментар #43 от "Троянец":Повечето, завършили право в Бг са такива. За нищо не стават. Всичко е връзки и зависимости.
Коментиран от #61
21:02 01.10.2026
60 Троянец
21:05 01.10.2026
61 Троянец
До коментар #59 от "Бфбж":4 одини "учат" Право...после цял живот говорят КРИВО!И за какво?!За пари!На чорапа май не му е ясно!Както е тръгнало.....мирише ми на бой с лопати по Коледа и после-НАРОДЕН СЪД за всички сле 1989.
21:07 01.10.2026