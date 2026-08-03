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Мостът между Русия и Северна Корея, който тревожи Украйна
  Тема: Украйна

Мостът между Русия и Северна Корея, който тревожи Украйна

3 Август, 2026 06:01 904 11

  • северна корея-
  • русия-
  • украйна-
  • ким чен ун-
  • владимир путин-
  • мост

Москва и Пхенян строят мост за автомобилно движение на границата си. Официално целта е развиване на търговски отношения и туризъм, но наблюдатели подозират съвсем други цели.

Мостът между Русия и Северна Корея, който тревожи Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Град Хасан отдавна се смята за една от най-отдалечените точки на Русия с население, което не надхвърля 500 души. Но именно там, на над 9000 км от Москва, Русия има 17 км граница със Северна Корея.

От 1959 година над граничната река Тумъндзян или Туман минава железопътен мост - засега единствената връзка по суша между двете държави. Паралелно обаче се строи мост за автомобилно движение, който е почти готов.

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Русия и Северна Корея се сближават все повече

Финализирането на проекта буди безпокойство в Украйна, тъй като има опасения, че мостът може да се използва не само за превоз на стоки, а и за прехвърлянето на войници от Северна Корея в Русия, които да вземат участие във войната.

От началото на войната срещу Украйна насам Русия и Северна Корея се сближават все повече. И двете страни са засегнати от всеобхватните западни санкции и са в силна външнополитическа изолация. През юни 2024 година държавните ръководители Владимир Путин и Ким Чен Ун подписаха стратегическо споразумение за партньорство. Неговият най-важен резултат - задълбочаване на военното сътрудничество. То обхваща доставките на оръжие, но и на войници от Северна Корея за войната на Русия в Украйна.

Пак тогава бе постигната и договореността за строителството на моста. "Откриването на новия мост ще стимулира двустранната търговия, ще оптимизира логистиката, ще укрепи културните връзки и ще превърне граничните региони в динамично развиващи се икономически центрове", заяви руският министър на транспорта Андрей Никитин.

"Темпото, с което върви строителството на моста, както и интензивният трафик по релси в района са ясни знаци за значимостта на разширяването на търговията между двете страни в течение на войната на Русия срещу Украйна", констатира и Центърът за стратегически и международни изследвания (CSIS) във Вашингтон.

Истинските цели надали са покачване на туризъм и търговията

В статия на британския "Гардиън" обаче четем сериозни съмнения, че икономическите цели са основните причини за строителството на моста.

През 2024 година по официални данни търговският обмен между Русия и Северна Корея е бил едва 34 милиона долара, докато само разходите за строителството на моста и околната инфраструктура възлизат на 100 милиона долара. От сателитни кадри се вижда, че се вдигат и големи халета за съхранение на стоки и митническа обработка на товарите, паркинги за камиони, както и хеликоптерна площадка.

Украинската правозащитна организация "Truth Hounds", която също наблюдава строителството, не вярва, че мостът ще доведе до туристически бум, при положение че е на впечатляващите 125 часа път с кола от Москва. "Туризмът в Северна Корея е силно ограничен и заради изолацията на страната няма как да се развива стремително", заключва организацията. А и ако някой реши да прекара ваканцията си там, няма да се насочи към слаборазвития североизток, а към столицата Пхенян, която е на стотици километри от границата. Към това се добавя и фактът, че Русия отдавна се опитва безуспешно да привлече туристи към силно субсидираните преки полети от Москва до Пхенян. Те така и не се пълнят, като за цялата 2025 година са ги ползвали по-малко от 10 000 руски граждани.

Затова анализаторите от "Truth Hounds" стигат до извода, че истинската причина за строителството на моста е задълбочаване на военното сътрудничество - най-вече що се отнася до трансфера на севернокорейски войници и на оръжие за войната срещу Украйна. По неофициални сведения от Южна Корея, Украйна и САЩ миналата година Северна Корея е изпратила между 14 000 и 15 000 войници в Русия, които да бъдат изпратени на фронта в Украйна. Режимът на Ким Чен Ун е доставял и неведнъж оръжия на Русия.

Северна Корея може да получи достъп до руските ядрени технологии?

Само преди няколко дни украинският президент Володимир Зеленски предупреди в платформата Х, че Русия би могла да използва още 30 000 севернокорейски бойци във войната срещу Украйна. А от моста определена полза би имал и севернокорейският диктатор Ким Чен Ун, тъй като по новото трасе ще могат да се доставят различни ресурси от Русия, без да бъдат контролирани.

"Русия помага на Северна Корея да учи как се води война, как могат да се подобрят оръжията и да събере истински боен опит при тяхното използване", написа Зеленски.

Освен това се предполага, че Северна Корея може да получава срещу ангажимента си достъп до руски ядрени технологии, отбелязва политологът Улрих Шмид от университета "Санкт Гален". По думите на Зеленски това е "заплаха за всеки човек в Азия, който се намира в обсега на севернокорейските ракети".

Автор: Томас Лачан


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Види му се края

    9 1 Отговор
    Стратегията на Организацията на Договора за колективна сигурност ( ОДКС ) и военната доктрина на Русия предвиждат използването на ядрени оръжия за защита на съюзниците в случай на нападение. Това заяви постоянният представител на Русия в ОДКС Виктор Василиев

    06:04 03.08.2026

  • 2 Кво прехвърляне

    12 0 Отговор
    на войници на 9000 км от москва няма да ги качат на самолети там с рейсове ли ще ги прекарват тея войници или пеша ще трябва да стигнат до фронта :Д:Д:Д

    Коментиран от #5

    06:10 03.08.2026

  • 3 Робот

    15 2 Отговор
    Този мост е на Ким Чен и всеки саботаж ще получи балистичен шамар който ще се чуе чак на луната...!

    Коментиран от #6

    06:14 03.08.2026

  • 4 Ний ша Ва упрайм

    5 1 Отговор
    ти да видиш каква е работата на урките ?

    06:27 03.08.2026

  • 5 Ъъъ

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кво прехвърляне":

    "на войници на 9000 км...."

    Зеления наркоман халюцинира.... Белото му е изпържило мозъка.

    06:30 03.08.2026

  • 6 Сесесере

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Робот":

    Северна Корея е силно развита технологично и балистично и всички роботи,трябва да са там на обмяна на опит!

    06:32 03.08.2026

  • 7 Този луд просек

    6 0 Отговор
    Намерил за какво да се тревожи
    Няма си вътрешни адове

    06:34 03.08.2026

  • 8 Знаещ

    0 0 Отговор
    Тия от зелето,съвсем се смахнаха,след като пишат за някакъв мост,все едно сме в 18 век.

    06:40 03.08.2026

  • 9 Имат си река

    1 0 Отговор
    Строят мост. На Дунав колко моста има? И всички са, за да се доставят оръжия и войници за Украйна? ДойчеВалериана съвсем се вкисна.

    06:40 03.08.2026

  • 10 Мухахаха

    1 0 Отговор
    Ша ядете на Ким кривата ракета

    06:42 03.08.2026

  • 11 Мишел

    0 0 Отговор
    Намерила Украйна за какво да се тревожи

    06:46 03.08.2026