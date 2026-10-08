Какво се знае за потъването на ALFA WATAN в Черно море

Потъването на ALFA WATAN в Черно море остава в центъра на разследването след ударите по два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона. Плавателният съд, който е плавал под флага на Того, е потънал на около 2000 метра дълбочина и на приблизително 70 морски мили източно от Бяла, съобщи Maritime.bg.

Инцидентът е станал на 6 октомври 2026 г. На борда на ALFA WATAN са били девет сирийски и един египетски моряк. Сирия е поискала от българските власти и Международната морска организация независимо и прозрачно изясняване на обстоятелствата около потъването.

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Авторът на атаката все още не е установен

България поддържа постоянен контакт с руската и украинската държава, но към момента няма официално заключение чии са дроновете, поразили корабите. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че дронът не е украински, но българските власти не са потвърдили тази версия.

„Чака се становището на Министерството на отбраната, необходима е проверка на място, а доколкото разбирам, е много трудно да се направи на потънал кораб и да имаме ясни факти и доказателства“, заяви министърът на външните работи Велислава Петрова.

По думите ѝ, ако бъде установено, че зад атаката стои Русия, Министерството на външните работи ще извика руския посланик. Засега обаче отломки от дрон не са открити, което допълнително затруднява установяването на използваното оръжие и неговия произход.

Няма потвърждение за оръжеен товар

Данните, че ALFA WATAN може да е превозвал оръжие за Украйна, остават непотвърдени. Собственикът на шипинг агенция капитан Тодор Георгиев отхвърли подобни твърдения.

„Оръжие в Черно море за Украйна не се пренася по две причини. Първата – застрахователната стойност на товара вероятно ще надхвърли стойността на самия товар“, заяви капитан Георгиев.

Той посочи, че превозите на оръжие са свързани с държавни поръчки и публични търгове, а доставките за Украйна обикновено се насочват към полски пристанища. Капитанът припомни и че Турция не допуска преминаването на оръжейни товари през проливите, освен при изключителни обстоятелства.

Предстои оглед на втория кораб

Вторият поразен плавателен съд – ABLE, е останал на дрейф, след като екипажът му е бил евакуиран. Фрегатата „Верни“ е извършила оглед за установяване на местоположението и състоянието му. По данни на Maritime.bg корабът се намира на около 55 морски мили североизточно от нос Емине.

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев заяви, че България разчита на няколко партньорски организации, за да изследва случилото се. „Имаме увереността от няколко партньорски организации, така че да можем да проверим и да изследваме какво се е случило“, каза той.

Междувременно Турция очаква отговори от Киев и Москва на предложението си за прекратяване на нападенията и осигуряване на безопасен транспорт на зърно в региона. Еврокомисарят по разширяването Марта Кос осъди нападението и предупреди, че то застрашава продоволствената сигурност на милиони хора.

Източници: btvnovinite.bg, maritime.bg