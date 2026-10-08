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Какво се знае за потъването на ALFA WATAN в Черно море
  Тема: Украйна

Какво се знае за потъването на ALFA WATAN в Черно море

8 Октомври, 2026 23:08 726 11

  • alfa watan-
  • черно море-
  • дронове-
  • корабоплаване-
  • сирия

Корабът е потънал на около 2000 метра дълбочина, а авторът на атаката остава неустановен. Сирия настоява за независимо и прозрачно разследване

Какво се знае за потъването на ALFA WATAN в Черно море - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Потъването на ALFA WATAN в Черно море остава в центъра на разследването след ударите по два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона. Плавателният съд, който е плавал под флага на Того, е потънал на около 2000 метра дълбочина и на приблизително 70 морски мили източно от Бяла, съобщи Maritime.bg.

Инцидентът е станал на 6 октомври 2026 г. На борда на ALFA WATAN са били девет сирийски и един египетски моряк. Сирия е поискала от българските власти и Международната морска организация независимо и прозрачно изясняване на обстоятелствата около потъването.

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Авторът на атаката все още не е установен

България поддържа постоянен контакт с руската и украинската държава, но към момента няма официално заключение чии са дроновете, поразили корабите. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че дронът не е украински, но българските власти не са потвърдили тази версия.

„Чака се становището на Министерството на отбраната, необходима е проверка на място, а доколкото разбирам, е много трудно да се направи на потънал кораб и да имаме ясни факти и доказателства“, заяви министърът на външните работи Велислава Петрова.

По думите ѝ, ако бъде установено, че зад атаката стои Русия, Министерството на външните работи ще извика руския посланик. Засега обаче отломки от дрон не са открити, което допълнително затруднява установяването на използваното оръжие и неговия произход.

Няма потвърждение за оръжеен товар

Данните, че ALFA WATAN може да е превозвал оръжие за Украйна, остават непотвърдени. Собственикът на шипинг агенция капитан Тодор Георгиев отхвърли подобни твърдения.

„Оръжие в Черно море за Украйна не се пренася по две причини. Първата – застрахователната стойност на товара вероятно ще надхвърли стойността на самия товар“, заяви капитан Георгиев.

Той посочи, че превозите на оръжие са свързани с държавни поръчки и публични търгове, а доставките за Украйна обикновено се насочват към полски пристанища. Капитанът припомни и че Турция не допуска преминаването на оръжейни товари през проливите, освен при изключителни обстоятелства.

Предстои оглед на втория кораб

Вторият поразен плавателен съд – ABLE, е останал на дрейф, след като екипажът му е бил евакуиран. Фрегатата „Верни“ е извършила оглед за установяване на местоположението и състоянието му. По данни на Maritime.bg корабът се намира на около 55 морски мили североизточно от нос Емине.

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев заяви, че България разчита на няколко партньорски организации, за да изследва случилото се. „Имаме увереността от няколко партньорски организации, така че да можем да проверим и да изследваме какво се е случило“, каза той.

Междувременно Турция очаква отговори от Киев и Москва на предложението си за прекратяване на нападенията и осигуряване на безопасен транспорт на зърно в региона. Еврокомисарят по разширяването Марта Кос осъди нападението и предупреди, че то застрашава продоволствената сигурност на милиони хора.

Източници: btvnovinite.bg, maritime.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бла-бла

    7 1 Отговор
    Кораб, превозващ оръжие и боеприпаси е взривен и потъва веднага без оцелели. Кой го е бомбил е пределно ясно. На война, като на война! Ако оръжието ще бъде използвано срещу теб ще чакаш ли да го разтоварят? Жалко само че се случва в нашето море, жалко и за екипажа станал курбан поради незнание или за много пари...

    Коментиран от #9

    23:11 08.10.2026

  • 2 Решението е просто

    3 3 Отговор
    Аз предлагам да задействаме член 4, член 5, член 6 и т.н. до член 101 от устава на НАТОто. Пък после ще му мислим.

    Коментиран от #6

    23:13 08.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Обяснението

    1 5 Отговор
    Корабът е бил празен, тоест пълен с въздух. А въздухъг е огнеопасен, всеки , който е палил печка с дървета или въглища знае, че се духа за да се разгори огънят

    Коментиран от #5

    23:17 08.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Не разбирам

    5 0 Отговор
    Каква работа има сирийски кораб в Черно море в посока воюващата Украйна и какво очакват от Русия да търпи агресията на целия свят. Ми няма начин ки това да стане.

    23:36 08.10.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    6 1 Отговор
    ... и не трябва да забравяте, че ДС агент Мирчев заяви, че има свидетел РАЗПОЗНАЛ дрона като руски!!!

    Двата кораба са ударени в 3 часа през нощта - според ДС агент Мирчев някой е седял в лодка в средата на нищото, гледал е непрогледното нощно небе и е чакал да познае дрона руски ли е или не...

    И никой в телевизиите не го попита адже КАК БЕ!!! Къв е тоя свръхестествен свидетел!!!
    Глупостта на продажниците вече придобива застрашителни размери!

    23:36 08.10.2026

  • 9 Защото

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бла-бла":

    Ако човек си гледа къщата двора градината животните и ще си извади хляба , ама пусто като има лесни пари защо трябва да работи като може и да стане храна на рибите.

    23:40 08.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Нали

    1 0 Отговор
    Пътувал за Румъния. Ама потънал. Всички държави се изказаха по въпроса, Румъния още мълчи. Да каже какво е карал и готово.

    00:03 09.10.2026

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