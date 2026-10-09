"Огледът на ABLE: Не са открити останки от дронове"

При огледа на търговския кораб ABLE не са открити останки от дронове, тъй като всичко на борда е обгоряло. Проверка на товара е установила, че корабът превозва жито.
Огледът е извършен от военнослужещи от 24-та авиобаза „Крумово“, като в операцията е участвала и фрегатата „Верни“. Корабът се намира на около 55 мили от нос Емине.
Корабът е повреден, но остава устойчив
Военнослужещите са определили пожара като изключително тежък и са установили големи поражения по кораба. Екипажът е използвал аварийно-спасителните средства, с които е разполагал на борда, за да се евакуира.
В кармовата част на ABLE има пробойни, през които постъпва вода. Засега не може да се каже със сигурност дали корабът ще потъне. При огледа обаче е установено, че плавателният съд е в устойчиво състояние.
Около кораба няма разлив, съобщиха от Военноморските сили.
Унищожен е и дрон край Синеморец
От Военноморските сили съобщиха още, че е унищожен поредният дрон. Той е бил на 15 мили източно от Синеморец.
Източници: btvnovinite.bg, bnt.bg, nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ама
15:10 09.10.2026
2 Чакръков
Коментиран от #13
15:14 09.10.2026
3 🤔🤔🤔🤔
Явно водата може да спре да навлиза през пробойните🤔🤔🤔🤔
15:14 09.10.2026
4 Пламен
Я кажете маше ли нещо за крадене по каютите и магазиите ? :)
15:16 09.10.2026
5 А стига , бе !
15:17 09.10.2026
6 Цвете
15:17 09.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 руски Дронове
Коментиран от #15, #16
15:19 09.10.2026
9 ха, ха, ха...
От какви дронове, украински ли? Няма да намерите! Остава заключението, че тия сами са се гръмнали, а сега се правят на жертви.
15:20 09.10.2026
10 От украинските дронове
15:20 09.10.2026
11 На потъналия кораб, който
15:23 09.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Европеец
До коментар #2 от "Чакръков":Поредната украинска провокация... Зърното натоварено и платено..... Що да не разлаят отново кучетата.....
15:25 09.10.2026
14 Такава лъжа
Местните вече са наясно, и да децата имие ясно, но нека поживеем и ще видим!
Истинските новинитне са във Факти!
15:28 09.10.2026
15 провинциалист
До коментар #8 от "руски Дронове":Явно са украински.
15:29 09.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Много Известен Съветски Актьор
15:32 09.10.2026
18 Хихихи
15:32 09.10.2026
19 ?????
Що ли е така?
И що Буданов се довлече на веднага след ударените кораби?
Коментиран от #29
15:34 09.10.2026
20 ДОСТА АЗОФЦИ
15:34 09.10.2026
21 Не се знаело дали ще потъне?
15:42 09.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ха, ха, ха...
15:43 09.10.2026
24 БеГемот
Коментиран от #30
15:45 09.10.2026
25 Е как ще са открити
15:46 09.10.2026
26 Ко речи...ко...?!
15:51 09.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Може би
До коментар #24 от "БеГемот":Зелено злато.
15:57 09.10.2026
31 Необходимо е
16:01 09.10.2026
32 Саде да попитам...!
16:04 09.10.2026
33 .....
16:20 09.10.2026
34 Истината
16:25 09.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Чума
16:34 09.10.2026
37 Наглост със свити уста
16:36 09.10.2026
38 Мунчо няма да открие
Гарантирано!
16:36 09.10.2026