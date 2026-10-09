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Огледът на ABLE: Не са открити останки от дронове
  Тема: Украйна

Огледът на ABLE: Не са открити останки от дронове

9 Октомври, 2026 15:09 2 452 38

  • кораб able-
  • дронове-
  • военноморски сили-
  • фрегата верни-
  • нос емине

Военнослужещи са установили, че корабът превозва жито и е в устойчиво състояние. В кармовата му част има пробойни, но засега не е ясно дали ще потъне

Огледът на ABLE: Не са открити останки от дронове - 1
Снимка: МО
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

При огледа на търговския кораб ABLE не са открити останки от дронове, тъй като всичко на борда е обгоряло. Проверка на товара е установила, че корабът превозва жито.

Огледът е извършен от военнослужещи от 24-та авиобаза „Крумово“, като в операцията е участвала и фрегатата „Верни“. Корабът се намира на около 55 мили от нос Емине.

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„Товарът е проверен и е установено, че е жито“, съобщиха военнослужещите, участвали в операцията.

Корабът е повреден, но остава устойчив

Военнослужещите са определили пожара като изключително тежък и са установили големи поражения по кораба. Екипажът е използвал аварийно-спасителните средства, с които е разполагал на борда, за да се евакуира.

В кармовата част на ABLE има пробойни, през които постъпва вода. Засега не може да се каже със сигурност дали корабът ще потъне. При огледа обаче е установено, че плавателният съд е в устойчиво състояние.

Около кораба няма разлив, съобщиха от Военноморските сили.

Унищожен е и дрон край Синеморец

От Военноморските сили съобщиха още, че е унищожен поредният дрон. Той е бил на 15 мили източно от Синеморец.

Източници: btvnovinite.bg, bnt.bg, nova.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ама

    33 6 Отговор
    Тооо, и бомбите са изгърмели, та няма...

    15:10 09.10.2026

  • 2 Чакръков

    30 6 Отговор
    Мдаааааа... отново блуждаещи украински дронове!

    Коментиран от #13

    15:14 09.10.2026

  • 3 🤔🤔🤔🤔

    41 2 Отговор
    В кораба НАВЛИЗА вода, ама не се знае дали ще потъне 🤔🤔🤔🤔
    Явно водата може да спре да навлиза през пробойните🤔🤔🤔🤔

    15:14 09.10.2026

  • 4 Пламен

    29 3 Отговор
    А бе кой ще се занимава с останки от дронове...
    Я кажете маше ли нещо за крадене по каютите и магазиите ? :)

    15:16 09.10.2026

  • 5 А стига , бе !

    32 3 Отговор
    Вчера :; "Фрегатата „Верни“ откри потопения в Черно море кораб ABLE" , а днес - не се знаело дали ще потъне ?

    15:17 09.10.2026

  • 6 Цвете

    23 4 Отговор
    ЧУХА ЛИ НЕВЕРНИЦИТЕ ,ЧЕ Е ИМАЛО САМО ЗЪРНО ЗА НЕЧИЙ ХОРА. НЯМАЛО ОТЛОМКИ ОТ ДРОН, ТОГАВА, КАК Е УДАРЕН КОРАБА? 🛳🔎🛳🔎🤔

    15:17 09.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 руски Дронове

    15 40 Отговор
    Явно са руски дронове, за това радев мълчи!?!

    Коментиран от #15, #16

    15:19 09.10.2026

  • 9 ха, ха, ха...

    35 4 Отговор
    "Огледът на ABLE: Не са открити останки от дронове"

    От какви дронове, украински ли? Няма да намерите! Остава заключението, че тия сами са се гръмнали, а сега се правят на жертви.

    15:20 09.10.2026

  • 10 От украинските дронове

    41 6 Отговор
    никога не се намират останки. Това е някаква закономерност явно.

    15:20 09.10.2026

  • 11 На потъналия кораб, който

    30 4 Отговор
    първо се взриви са превозвали гърмяща украинска царевица. При пожара е станала на пуканки и от там е имало голямо БУМ

    15:23 09.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Европеец

    28 9 Отговор

    До коментар #2 от "Чакръков":

    Поредната украинска провокация... Зърното натоварено и платено..... Що да не разлаят отново кучетата.....

    15:25 09.10.2026

  • 14 Такава лъжа

    10 0 Отговор
    Може да сътвори само Сатаната!
    Местните вече са наясно, и да децата имие ясно, но нека поживеем и ще видим!
    Истинските новинитне са във Факти!

    15:28 09.10.2026

  • 15 провинциалист

    13 7 Отговор

    До коментар #8 от "руски Дронове":

    Явно са украински.

    15:29 09.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Много Известен Съветски Актьор

    16 27 Отговор
    Ясно е, че корабът е превозвал жито. Ако превозваше оръжие, щяха да се пробват да го задържат. За доказателство. Житото е украинско. Съответно, дроновете потопили кораба са руски. Мунчо да излиза на телевизора и да почва да "пее", руската подлога мазна.

    15:32 09.10.2026

  • 18 Хихихи

    15 3 Отговор
    Е как бе, Мирчев каза, че има свидетел, че дрона е Руски, и този дето го е управлявал дистанционно е руснак 😂😂😂

    15:32 09.10.2026

  • 19 ?????

    23 5 Отговор
    Абе Европа и Турция мълчат като наакани?
    Що ли е така?
    И що Буданов се довлече на веднага след ударените кораби?

    Коментиран от #29

    15:34 09.10.2026

  • 20 ДОСТА АЗОФЦИ

    13 6 Отговор
    Се оказаха на дъното на Черно море.

    15:34 09.10.2026

  • 21 Не се знаело дали ще потъне?

    14 1 Отговор
    Ами ако бяхте учили навремето и сте компетентни щяхте лесно да изчислите дали корабът ще потъне и какви действия трябва да се предприемат за да не потъне!

    15:42 09.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ха, ха, ха...

    12 1 Отговор
    И аз мога да потвърдя, без да съм специалист, че останки от украински дронове, каквито единствено търсят, няма да намерят.

    15:43 09.10.2026

  • 24 БеГемот

    7 2 Отговор
    А под житото?!

    Коментиран от #30

    15:45 09.10.2026

  • 25 Е как ще са открити

    7 9 Отговор
    После Румбата и Мериноса ще трябва да изпишат 1 тон мастило като отидат на “сводка” при Гундяев и Решетников

    15:46 09.10.2026

  • 26 Ко речи...ко...?!

    7 3 Отговор
    Ся на оръжиятя-,,жито" ле му викът...?!

    15:51 09.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Може би

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "БеГемот":

    Зелено злато.

    15:57 09.10.2026

  • 31 Необходимо е

    8 0 Отговор
    Наистина е необходимо журналистите да си повишат културата. Корабът има кЪрма и оттам кЪрмова част, с кАрмата е друго нещо

    16:01 09.10.2026

  • 32 Саде да попитам...!

    5 0 Отговор
    От кога дроновете взеха да ги правят изцяло от.... дърво,че при удар,да изгарят на 100%...?!?!

    16:04 09.10.2026

  • 33 .....

    6 2 Отговор
    Няма останки от дрон но са видели плуваши ушанка, ватенка, руско знаменце и голям плакат на Пу със сърчице

    16:20 09.10.2026

  • 34 Истината

    2 0 Отговор
    Когато кораб е изоставен в морето без екипаж става собственост на държавата ,е поне това е ок един кораб на аванта

    16:25 09.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Чума

    0 0 Отговор
    Жито!? А другият, каква гърмяща ряпа носеше, че изгърмя за норматив и не даде шанс на никой от екипажа да се катапултира!? Ей, хора! Бъдете сигурни, че нашите момчета там са видели много, за което не им е дадено право да говорят! Набързо прекратиха спасителната акция и - Не знам! Задълженията ми се простират до тук! Каквото можахме - свършихме! Без корабосопственика не пипаме нищо...! Благодарности, един медал за доблест в опасна обстановка и това е! А какво става на практика и Кирило Буданов не може да ви каже! Факт!

    16:34 09.10.2026

  • 37 Наглост със свити уста

    0 0 Отговор
    Да се умреш от майтап! Ей, тези прогресивни лъжци и измамници наистина взеха цял един аврод зъ балъци! "Не били открити дронове"! Не са открити, защото не са искали да ги отирият, понеже и уличните псета знаят, че са руски! А можете ли да забравите "военния" министър на Фатмака със свитите уста, как само нагло се хилеше зад военните ,които обясняваха акцията си на кораба! Наглост прогресивна без край! Наглост фатмашка без край! Само че, никой не ви вярва бе, свитите уста, никой! И вие самите не си вярвате, ама лъжете, къде на майка си кремълска да вървите?

    16:36 09.10.2026

  • 38 Мунчо няма да открие

    0 0 Отговор
    никакви останки!
    Гарантирано!

    16:36 09.10.2026

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