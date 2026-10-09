"Огледът на ABLE: Не са открити останки от дронове"

При огледа на търговския кораб ABLE не са открити останки от дронове, тъй като всичко на борда е обгоряло. Проверка на товара е установила, че корабът превозва жито.

Огледът е извършен от военнослужещи от 24-та авиобаза „Крумово“, като в операцията е участвала и фрегатата „Верни“. Корабът се намира на около 55 мили от нос Емине.

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Корабът е повреден, но остава устойчив

„Товарът е проверен и е установено, че е жито“, съобщиха военнослужещите, участвали в операцията.

Военнослужещите са определили пожара като изключително тежък и са установили големи поражения по кораба. Екипажът е използвал аварийно-спасителните средства, с които е разполагал на борда, за да се евакуира.

В кармовата част на ABLE има пробойни, през които постъпва вода. Засега не може да се каже със сигурност дали корабът ще потъне. При огледа обаче е установено, че плавателният съд е в устойчиво състояние.

Около кораба няма разлив, съобщиха от Военноморските сили.

Унищожен е и дрон край Синеморец

От Военноморските сили съобщиха още, че е унищожен поредният дрон. Той е бил на 15 мили източно от Синеморец.

Източници: btvnovinite.bg, bnt.bg, nova.bg