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Командирът на ВМС: Не се знае дали „Ейбъл“ ще потъне ВИДЕО
  Тема: Украйна

Командирът на ВМС: Не се знае дали „Ейбъл“ ще потъне ВИДЕО

9 Октомври, 2026 16:56 754 19

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Корабът има пробойна в кърмовата част и е поел вода, но засега остава устойчив. При огледа не са открити останки от дрон

Командирът на ВМС: Не се знае дали „Ейбъл“ ще потъне ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Никой не може да каже дали пострадалият при удар с дрон кораб „Ейбъл“ ще потъне. Това заяви командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов след оглед на търговския плавателен съд в Черно море.

„Никой не може да каже дали ще потъне, има пробойна в кърмовата част, корабът към момента е в устойчиво състояние. Няма разлив. Следим ситуацията“, каза Михайлов.

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По данни, представени от военнослужещите, корабът се намира на около 40 морски мили източно от българския бряг. Военноморските сили продължават да наблюдават състоянието му.

Не са открити останки от дрон

Огледът е извършен от двама военнослужещи, които са се качили на борда след операция с фрегатата „Верни“ и хеликоптер „Кугър“. Проверката е продължила повече от 30 минути.

Военните не са открили отломки от дрон, които да помогнат за установяване на произхода му. Вътрешността на плавателния съд е силно обгоряла, а товарът е жито. Установено е, че екипажът е използвал аварийно-спасителни средства, за да напусне кораба.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че без конкретни доказателства не може да се каже дали дронът е руски или украински. „Да се говори с хипотези не е коректно, когато става въпрос за национална сигурност“, посочи той.

Два кораба бяха атакувани в българската икономическа зона

Ударът срещу „Ейбъл“ е извършен в нощта на 6 октомври, когато в изключителната икономическа зона на България бяха атакувани два търговски кораба. На „Ейбъл“ избухна пожар, а екипажът му беше евакуиран.

Другият плавателен съд – „Алфа Уатан“, потъна. Военноморските сили откриха останки от него, но моряците на борда не бяха намерени. Операцията по издирването им беше прекратена.

На 9 октомври българските Военноморски сили са унищожили и дрон на около 15 морски мили източно от Синеморец. Произходът на апарата и извършителят на атаките срещу търговските кораби остават неустановени.

Източници: bntnews.bg, bgnes.bg, bgonair.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 нека го кажем така:

    6 0 Отговор
    ако потъне - отиваме в
    ако не потъне - отивам е в

    17:04 09.10.2026

  • 6 Той

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гробар":

    за това усърдно прикриваше визитата , макар , че чуждестранни медии знаеха за нея и беше достояние . Добре , че асансьориния другар се снима и я разпространи , че с половин уста и две - три изречения я обявиха .

    17:06 09.10.2026

  • 7 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 0 Отговор
    КАКВО ОЧАКВАТЕ ОТ ЕДИН "ПАМПЕРС" ..................... (ДА МИРИШЕ ОТВРАТИТЕНО И ГНУСНО) ........................... ТОВА ОЧАКВАЙТЕ И ОТ МИТКО СМСа ..................... ФАКТ !

    17:07 09.10.2026

  • 8 Доротея

    9 1 Отговор
    Едно време когато Титаник се бутна в асберга и отвори пробойна в шест отсека, инженерът докладва на управителя на компанията Брус Исмей, че след 2 часа корабът ще потъне! Потъва след 2 часа и 20 минути! Тези сега какво образование имат, с какви технологии разполагат, че в спокойна обстановка не могат да смятат! А човека е пресметнал на потъващ кораб, с писалака, наклонен под 45 градуса.

    17:08 09.10.2026

  • 9 Хм...

    7 3 Отговор
    И все още никой не смее да обяви в кое пристанище е натоварен и към кое пристанище е пътувал кораба.

    Коментиран от #10

    17:09 09.10.2026

  • 10 Един

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Хм...":

    от моряците каза , че товарът е бил за Украйна .

    17:13 09.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ЕДГАР КЕЙСИ

    8 0 Отговор
    МИТКО СМСа НЯМА МНЕНИЕ ................... САМО ПОВТАРЯ ДУМИТЕ НА ЧОРАПА ..................... ПЪЛЕН ИхххТ .................... ФАКТ !

    17:29 09.10.2026

  • 14 Ало Радевците

    7 0 Отговор
    След като е добро състоянието му да го изтеглят на буксир а не да се правят на разбирачи по медиите

    17:31 09.10.2026

  • 15 Неможачи

    6 0 Отговор
    Абе тези много некомпетентни се оказаха!!! Нищо не знаят!!! Дали ще потъне, какво е превозвал, чий е дронът, има ли дрон ??!! Там сте за да знаете...

    17:34 09.10.2026

  • 16 Абе какви са

    0 0 Отговор
    тези специалисти в България, как не знае дали ще потъне, забранено ли е влизането вътре като на Околчица, че да не се изгубят доказателства ? Няма ли подвижни докове в тази кошара да се поправи щетата, ще чакат сега, ами ако не потъне, какво ще го правят няма ли да го поправят ? От какво разбира този командир на военно морските сили от ВАРЕНЕ НА ЯЙЦА ли .

    17:50 09.10.2026

  • 17 Истината е една

    3 0 Отговор
    корабите са ударени от Путиновите агресори ! Единият е возил пшеница от Украйна, значи Украйна няма как да си удари стоката, тя има нужда от пари и търговия, другият е пътувал за Украйна, защо Украйна да си взривява стоката която е платила ? Светът се смее на българската страхливост от истината и вижда България като един ненужен страхлив член на ЕС !

    17:57 09.10.2026

  • 18 Дментна пооодлога

    1 0 Отговор
    Ама разбира се.

    18:05 09.10.2026

  • 19 Горски

    1 0 Отговор
    Призивите и пропагандата за война са изрично криминализирани в България. Те са класифицирани като тежки престъпления против мира в Глава четиринадесета от българския Наказателен кодекс. Пропаганда за война (Чл. 407 от НК): Всеки, който по какъвто и да е начин извършва пропаганда за водене на война, се наказва с лишаване от свобода до 8 години. Подстрекателство към война (Чл. 408 от НК): Който пряко или косвено (чрез печат, устно слово, радио, интернет или по друг начин) се стреми да предизвика въоръжено нападение от една държава върху друга, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години. Време е мисля най после да почне прокуратурата дела да завежда на атлантици в България. За какво въобще им плащаме заплати да ги питам щом закона не спазват?

    18:10 09.10.2026

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