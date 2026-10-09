Командирът на ВМС: Не се знае дали „Ейбъл“ ще потъне ВИДЕО

Никой не може да каже дали пострадалият при удар с дрон кораб „Ейбъл“ ще потъне. Това заяви командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов след оглед на търговския плавателен съд в Черно море.

„Никой не може да каже дали ще потъне, има пробойна в кърмовата част, корабът към момента е в устойчиво състояние. Няма разлив. Следим ситуацията“, каза Михайлов.

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По данни, представени от военнослужещите, корабът се намира на около 40 морски мили източно от българския бряг. Военноморските сили продължават да наблюдават състоянието му.

Не са открити останки от дрон

Огледът е извършен от двама военнослужещи, които са се качили на борда след операция с фрегатата „Верни“ и хеликоптер „Кугър“. Проверката е продължила повече от 30 минути.

Военните не са открили отломки от дрон, които да помогнат за установяване на произхода му. Вътрешността на плавателния съд е силно обгоряла, а товарът е жито. Установено е, че екипажът е използвал аварийно-спасителни средства, за да напусне кораба.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че без конкретни доказателства не може да се каже дали дронът е руски или украински. „Да се говори с хипотези не е коректно, когато става въпрос за национална сигурност“, посочи той.

Два кораба бяха атакувани в българската икономическа зона

Ударът срещу „Ейбъл“ е извършен в нощта на 6 октомври, когато в изключителната икономическа зона на България бяха атакувани два търговски кораба. На „Ейбъл“ избухна пожар, а екипажът му беше евакуиран.

Другият плавателен съд – „Алфа Уатан“, потъна. Военноморските сили откриха останки от него, но моряците на борда не бяха намерени. Операцията по издирването им беше прекратена.

На 9 октомври българските Военноморски сили са унищожили и дрон на около 15 морски мили източно от Синеморец. Произходът на апарата и извършителят на атаките срещу търговските кораби остават неустановени.

Източници: bntnews.bg, bgnes.bg, bgonair.bg