Георг Георгиев: Това е руска атака с дронове в Черно море

Атаката срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона е руска комбинирана атака с морски и въздушни дронове. Това заяви депутатът от ГЕРБ и бивш министър на външните работи Георг Георгиев в интервю за Българското национално радио.
„Каква транспортна свързаност ще има при случилото се в Черно море, при положение че се отказахме да назовем причината?“, попита Георгиев. По думите му България и партньорите ѝ не са посочили публично извършителя на нападението, въпреки че инцидентът засяга сигурността и корабоплаването в региона.
На 6 октомври два търговски кораба бяха атакувани с въздушни и морски дронове на около 70 морски мили източно от Бяла. Единият плавателен съд, който е под флага на Того, потъна, а към първоначалната информация от българските власти няма данни за открити оцелели от екипажа. Вторият кораб получи поражения и на борда му избухна пожар. Екипажът беше евакуиран, като двама ранени моряци бяха транспортирани към Варна.
Българските власти съобщиха, че произходът на дроновете е предмет на разследване. Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия и заяви, че атаката е извършена с морски и въздушни дронове. Руските власти не са дали незабавен коментар по обвинението.
Черно море като търговски маршрут
Георгиев свърза инцидента с икономическите интереси на България. Той посочи, че страната е четвъртият по големина износител на зърно за Египет, а маршрутът на този износ минава през Черно море.
Според депутата сигурността на морския регион е важна за северния и южния фланг на НАТО. Той критикува управляващите, че едновременно определят транспортната свързаност и превръщането на България в търговски хъб като приоритет, но не назовават причината за атаката срещу корабите.
„ЕС и НАТО са местата, където можем да налагаме политика“, заяви Георгиев. Той добави, че България губи международен авторитет и част от сигурността си, когато не защитава ясно собствените си интереси.
Предложение за по-нисък акциз върху горивата
В интервюто Георг Георгиев коментира и цените на горивата. По думите му България може да поиска от Европейската комисия дерогация за поетапно намаляване на акциза. Той очаква мярката да доведе до ефект от до 40 цента на литър.
Според него подобно решение би облекчило бизнеса и потребителите, тъй като дизелът е част от всички вериги на доставки.
Източници: bnrnews.bg, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ужас не, ами ужас
Коментиран от #50
17:47 11.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 смешник с недписано име
тоя не може да си напише името без грешка
защо го показвате ви се чудя
Коментиран от #47
17:49 11.10.2026
5 аман от експерти бе
17:50 11.10.2026
6 Никой
Жалка история, е родния парламентаризъм!
17:50 11.10.2026
7 това го знаят
17:51 11.10.2026
8 бат Данчо
Коментиран от #15
17:52 11.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ТОЯ ШАП
17:53 11.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 DW смърди
В международните отношения "обосновани предположения" не вървят.
Да не стане излезе накрая, че все пак не са руски и да се наложи да ходите да се извинявате...
17:53 11.10.2026
13 Рахман
17:53 11.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 От Симитли
До коментар #8 от "бат Данчо":А може и малкия на Борисо да е целувал.
17:54 11.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Точно при тоя
17:55 11.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Макето
Коментиран от #39
17:56 11.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Интересно
17:57 11.10.2026
23 Гост
17:57 11.10.2026
24 Ами браво тогава
17:58 11.10.2026
25 Варна
17:59 11.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Параной Патологин
17:59 11.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 И каква и с кой пък
18:02 11.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Интересно
До коментар #26 от "АБВ":Да не се окаже, че корабът е ударил украинска мина, като нашият риболовен, който потулиха.
18:02 11.10.2026
34 боки
18:03 11.10.2026
35 У лево бре
18:04 11.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Не е нужно от
18:07 11.10.2026
38 оха
Коментиран от #59
18:07 11.10.2026
39 С ЕДНА
До коментар #19 от "Макето":ДУМА ГНУС
18:09 11.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 РЕАЛИСТ
18:09 11.10.2026
42 идиоти вън
18:10 11.10.2026
43 Сигурно
18:11 11.10.2026
44 О, Морес
18:11 11.10.2026
45 смешник
18:11 11.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 То е ясно
18:15 11.10.2026
49 Въх , какъв дебел авантаджия.
18:16 11.10.2026
50 Европеец
До коментар #1 от "Ужас не, ами ужас":Дори заглавието да е вярно какво от това.... Проблем ще бъде, ако натовците искукали започна да ползват бг територията за някакви сериозни действия срещу Русия.... Въпреки че Русия продължава да има някакъв сантимент към България, която многократно е предаваше може да ни покаже къде зимуват раците..... А случи ли се това и Господ не може да ни помогне..... По твоя коментар бих казал тая партия ГЕРБ нанесе много големи щети на България и българският народ, Не че са само те де.....
18:18 11.10.2026
51 Без име..
18:19 11.10.2026
52 Без име..
18:20 11.10.2026
53 оня с коня
18:23 11.10.2026
54 Добър ден Пено!
18:24 11.10.2026
55 СоважБейби
18:27 11.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Горски
18:32 11.10.2026
59 Интересно
До коментар #38 от "оха":Това беше добро.
18:32 11.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Троянец
18:50 11.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 ЦЕЛУВАЩИЯ КУНИ
18:55 11.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.