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Георг Георгиев: Това е руска атака с дронове в Черно море
  Тема: Украйна

Георг Георгиев: Това е руска атака с дронове в Черно море

11 Октомври, 2026 17:45 1 006 64

  • георг георгиев-
  • черно море-
  • атака с дронове-
  • национална сигурност-
  • търговски кораби

Депутатът от ГЕРБ критикува управляващите, че не са посочили извършителя на удара по два търговски кораба в българската икономическа зона

Георг Георгиев: Това е руска атака с дронове в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Атаката срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона е руска комбинирана атака с морски и въздушни дронове. Това заяви депутатът от ГЕРБ и бивш министър на външните работи Георг Георгиев в интервю за Българското национално радио.

„Каква транспортна свързаност ще има при случилото се в Черно море, при положение че се отказахме да назовем причината?“, попита Георгиев. По думите му България и партньорите ѝ не са посочили публично извършителя на нападението, въпреки че инцидентът засяга сигурността и корабоплаването в региона.

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На 6 октомври два търговски кораба бяха атакувани с въздушни и морски дронове на около 70 морски мили източно от Бяла. Единият плавателен съд, който е под флага на Того, потъна, а към първоначалната информация от българските власти няма данни за открити оцелели от екипажа. Вторият кораб получи поражения и на борда му избухна пожар. Екипажът беше евакуиран, като двама ранени моряци бяха транспортирани към Варна.

Българските власти съобщиха, че произходът на дроновете е предмет на разследване. Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия и заяви, че атаката е извършена с морски и въздушни дронове. Руските власти не са дали незабавен коментар по обвинението.

Черно море като търговски маршрут

Георгиев свърза инцидента с икономическите интереси на България. Той посочи, че страната е четвъртият по големина износител на зърно за Египет, а маршрутът на този износ минава през Черно море.

Според депутата сигурността на морския регион е важна за северния и южния фланг на НАТО. Той критикува управляващите, че едновременно определят транспортната свързаност и превръщането на България в търговски хъб като приоритет, но не назовават причината за атаката срещу корабите.

„ЕС и НАТО са местата, където можем да налагаме политика“, заяви Георгиев. Той добави, че България губи международен авторитет и част от сигурността си, когато не защитава ясно собствените си интереси.

Предложение за по-нисък акциз върху горивата

В интервюто Георг Георгиев коментира и цените на горивата. По думите му България може да поиска от Европейската комисия дерогация за поетапно намаляване на акциза. Той очаква мярката да доведе до ефект от до 40 цента на литър.

Според него подобно решение би облекчило бизнеса и потребителите, тъй като дизелът е част от всички вериги на доставки.

Източници: bnrnews.bg, apnews.com


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ужас не, ами ужас

    66 2 Отговор
    Поредният герберски крадец, аха да каже нещо, но не му се получава. От кражби, гербавите са със замъглено съзнание.

    Коментиран от #50

    17:47 11.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 смешник с недписано име

    44 1 Отговор
    тоя като какъв се изкава? и тоя ли е експерт?

    тоя не може да си напише името без грешка

    защо го показвате ви се чудя

    Коментиран от #47

    17:49 11.10.2026

  • 5 аман от експерти бе

    43 0 Отговор
    вижте добре какви бокллуци са ни управявали и да знаете защо държавата е на дова дередже

    17:50 11.10.2026

  • 6 Никой

    36 0 Отговор
    Как България да бъде държавност, когато партиите търсят само "целувачи на ръце" и кадруват заплатаджийски НПО????
    Жалка история, е родния парламентаризъм!

    17:50 11.10.2026

  • 7 това го знаят

    2 29 Отговор
    и децата от детската градина въпроса е вие и мунчо и мунчовица защо мълчите и се криете като мишоци???

    17:51 11.10.2026

  • 8 бат Данчо

    35 0 Отговор
    Ааа , сега се сетих , този тип целуваше ръката на Бойко Борисов , после стана министър...

    Коментиран от #15

    17:52 11.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ТОЯ ШАП

    25 0 Отговор
    ШАЛ ВРАЧКА ЛИ СТАНА

    17:53 11.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 DW смърди

    30 1 Отговор
    Не е никак умно да се хвърлят директни обвинения без конкретни доказателства.
    В международните отношения "обосновани предположения" не вървят.
    Да не стане излезе накрая, че все пак не са руски и да се наложи да ходите да се извинявате...

    17:53 11.10.2026

  • 13 Рахман

    27 0 Отговор
    Тоя Георгиев се мисли за Ванга или голям гадател.

    17:53 11.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 От Симитли

    24 0 Отговор

    До коментар #8 от "бат Данчо":

    А може и малкия на Борисо да е целувал.

    17:54 11.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Точно при тоя

    20 1 Отговор
    атаката е розова, и винаги идва отзад

    17:55 11.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Макето

    27 0 Отговор
    Изключително противна физиономия. Не прочетох и старият, неприятна личност.

    Коментиран от #39

    17:56 11.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Интересно

    22 0 Отговор
    Добре, руска е. И какво ще направиш ти, слуга?

    17:57 11.10.2026

  • 23 Гост

    21 0 Отговор
    Аман от измислени експерти, политици и индивиди! Руски били дроновете! А? Сериен номер, завод, смяна и идентификация на ОТКато Господине с галошите! Нали ги знаете, моля съобшете ги, Георг, пардон Ганьо!!!

    17:57 11.10.2026

  • 24 Ами браво тогава

    12 0 Отговор
    На братушките. Без контрабанда в Черно море

    17:58 11.10.2026

  • 25 Варна

    17 0 Отговор
    Ако наистина Господ е българин,няма да позволи това недоразумение на природата да има поколение !!! Този е срам и позор за България.

    17:59 11.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Параной Патологин

    13 0 Отговор
    Айде пак изгоря ламбата в хладилника му на тоя

    17:59 11.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 И каква и с кой пък

    5 0 Отговор
    "транспортна свързаност" има въобще България в Черно море ? Един ферибот до Грузия с който гръцки цитруси пренасяме за Кавказ и това е. Полза за бюджета никаква

    18:02 11.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Интересно

    11 0 Отговор

    До коментар #26 от "АБВ":

    Да не се окаже, че корабът е ударил украинска мина, като нашият риболовен, който потулиха.

    18:02 11.10.2026

  • 34 боки

    15 0 Отговор
    Жорко меката китка и известен целувач на ръце много ги разбира дроновете...

    18:03 11.10.2026

  • 35 У лево бре

    11 0 Отговор
    морския регион дали е важен за северния и южния фланг на НАТО на нас въобще не ни е важно. Ние не сме фланговаци и наемници.

    18:04 11.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Не е нужно от

    5 0 Отговор
    Европейската комисия дерогация за поетапно намаляване на акциза да искаме. Можем и без ЕК да го направим по вдяко време

    18:07 11.10.2026

  • 38 оха

    12 0 Отговор
    жорката голям разбирач,ама ако му размениш калеврите - бос ще оди....

    Коментиран от #59

    18:07 11.10.2026

  • 39 С ЕДНА

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "Макето":

    ДУМА ГНУС

    18:09 11.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 РЕАЛИСТ

    9 0 Отговор
    Георгчо, Ами ако излезе , че не си прав и не е Русия, трябва да те пратят да цепиш дърва в Сибир. То и затова не ставаш, ама поне ще носиш чай на истинските мъже.

    18:09 11.10.2026

  • 42 идиоти вън

    9 0 Отговор
    ГЕОрг (?!?!??) абе руснаците са бе, бегай да ги биеш!!!!!

    18:10 11.10.2026

  • 43 Сигурно

    7 0 Отговор
    защото Украина е Русия !

    18:11 11.10.2026

  • 44 О, Морес

    9 1 Отговор
    Мога да кажа само едно-егати Идиота...

    18:11 11.10.2026

  • 45 смешник

    8 0 Отговор
    добре де,какво като са руски дроновете .ти какво ще направиш?обявявай война на Русия.

    18:11 11.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 То е ясно

    1 4 Отговор
    Ако корабите са пътували за Укр.значи кочинната на zлото ги е ударила.

    18:15 11.10.2026

  • 49 Въх , какъв дебел авантаджия.

    4 0 Отговор
    Па и вербуван.

    18:16 11.10.2026

  • 50 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ужас не, ами ужас":

    Дори заглавието да е вярно какво от това.... Проблем ще бъде, ако натовците искукали започна да ползват бг територията за някакви сериозни действия срещу Русия.... Въпреки че Русия продължава да има някакъв сантимент към България, която многократно е предаваше може да ни покаже къде зимуват раците..... А случи ли се това и Господ не може да ни помогне..... По твоя коментар бих казал тая партия ГЕРБ нанесе много големи щети на България и българският народ, Не че са само те де.....

    18:18 11.10.2026

  • 51 Без име..

    4 0 Отговор
    30 държави произвеждат дронове ,за да бомбят,обаче точно тези са били руски..И Ко става ?.Какво ще направиш?

    18:19 11.10.2026

  • 52 Без име..

    4 2 Отговор
    Корабите са превозвали санкционирани товари.Легитимна цел.

    18:20 11.10.2026

  • 53 оня с коня

    4 1 Отговор
    Гербав paRцал

    18:23 11.10.2026

  • 54 Добър ден Пено!

    4 1 Отговор
    И аз да се изокам ей така, колкото да не ме забравят

    18:24 11.10.2026

  • 55 СоважБейби

    3 1 Отговор
    Само гербер може да е толкова "начетен" и грозен.

    18:27 11.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Горски

    3 0 Отговор
    Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления .

    18:32 11.10.2026

  • 59 Интересно

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "оха":

    Това беше добро.

    18:32 11.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Троянец

    2 0 Отговор
    Кажи му Георг.....1991 набор и повече не му говори!Няма да те разбере!Още повече,че е гербер!

    18:50 11.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 ЦЕЛУВАЩИЯ КУНИ

    2 0 Отговор
    ГЬОРГ С ГЛУПОСТИТЕ СИ ОЩИ ПАДАТЕ НАДОЛУ .

    18:55 11.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

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