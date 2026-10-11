Георг Георгиев: Това е руска атака с дронове в Черно море

Атаката срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона е руска комбинирана атака с морски и въздушни дронове. Това заяви депутатът от ГЕРБ и бивш министър на външните работи Георг Георгиев в интервю за Българското национално радио.

„Каква транспортна свързаност ще има при случилото се в Черно море, при положение че се отказахме да назовем причината?“, попита Георгиев. По думите му България и партньорите ѝ не са посочили публично извършителя на нападението, въпреки че инцидентът засяга сигурността и корабоплаването в региона.

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На 6 октомври два търговски кораба бяха атакувани с въздушни и морски дронове на около 70 морски мили източно от Бяла. Единият плавателен съд, който е под флага на Того, потъна, а към първоначалната информация от българските власти няма данни за открити оцелели от екипажа. Вторият кораб получи поражения и на борда му избухна пожар. Екипажът беше евакуиран, като двама ранени моряци бяха транспортирани към Варна.

Българските власти съобщиха, че произходът на дроновете е предмет на разследване. Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия и заяви, че атаката е извършена с морски и въздушни дронове. Руските власти не са дали незабавен коментар по обвинението.

Черно море като търговски маршрут

Георгиев свърза инцидента с икономическите интереси на България. Той посочи, че страната е четвъртият по големина износител на зърно за Египет, а маршрутът на този износ минава през Черно море.

Според депутата сигурността на морския регион е важна за северния и южния фланг на НАТО. Той критикува управляващите, че едновременно определят транспортната свързаност и превръщането на България в търговски хъб като приоритет, но не назовават причината за атаката срещу корабите.

„ЕС и НАТО са местата, където можем да налагаме политика“, заяви Георгиев. Той добави, че България губи международен авторитет и част от сигурността си, когато не защитава ясно собствените си интереси.

Предложение за по-нисък акциз върху горивата

В интервюто Георг Георгиев коментира и цените на горивата. По думите му България може да поиска от Европейската комисия дерогация за поетапно намаляване на акциза. Той очаква мярката да доведе до ефект от до 40 цента на литър.

Според него подобно решение би облекчило бизнеса и потребителите, тъй като дизелът е част от всички вериги на доставки.

Източници: bnrnews.bg, apnews.com