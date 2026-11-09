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„Кауфланд“ отхвърли обвиненията на КЗК, може да преразгледа инвестиции за 200 млн. евро

„Кауфланд“ отхвърли обвиненията на КЗК, може да преразгледа инвестиции за 200 млн. евро

9 Ноември, 2026 14:39 1 313 57

  • кауфланд-
  • кзк-
  • инвестиции-
  • санкции-
  • български производители

Компанията отхвърля санкциите на КЗК за 75,65 млн. евро и заявява, че ще обжалва решението по законов ред

„Кауфланд“ отхвърли обвиненията на КЗК, може да преразгледа инвестиции за 200 млн. евро - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Кауфланд България“ отхвърля изцяло обвиненията на Комисията за защита на конкуренцията и наложените санкции в общ размер на 75 653 706 евро. Компанията заявява, че ще защити правата си с всички законови средства пред българските и европейските институции.

„Размерът на въпросната глоба е лишен от всякакво обективно основание и е напълно несъразмерен спрямо европейската практика“, посочват от търговската верига.

От „Кауфланд“ се позовават на данни на Европейската комисия, според които между 2022 и 2024 г. в Европейския съюз са наложени общо 41,9 млн. евро санкции при 754 случая, свързани с нелоялни търговски практики. Комисията публикува именно тези данни в оценката си за прилагането на правилата в хранителната верига.

Компанията предупреждава, че решението на КЗК може да се отрази на бъдещите ѝ инвестиции в България. „При тези обстоятелства ще бъдем принудени да преразгледаме изцяло бъдещите си инвестиции в страната, сред които планирани 200 милиона евро само през следващите 3 години“, заявяват от „Кауфланд“.

Търговската верига ще препоръча и на компанията майка Schwarz Group да преразгледа инвестиционните си планове за България. От „Кауфланд“ подчертават, че отдават голямо значение на принципите на правовата държава и че спазват националното и европейското законодателство.

Какви са нарушенията според КЗК

КЗК е наложила санкциите след проучване на отношенията между „Кауфланд“ и български производители на хранителни продукти. Регулаторът посочва три нарушения, установени през 2026 г.

  • Санкция от 21 899 757 евро е наложена за изискване към доставчиците да намаляват цените на продуктите си, при което според КЗК веригата се е възползвала от по-силната си позиция при договарянето.
  • Глоба от 31 854 192 евро е свързана с недобросъвестно приспадане от доставните цени на възнаграждения за услуги, предоставяни от веригата.
  • Още 21 899 757 евро са наложени за създаване на необосновани пречки и забавяне на преговорите при поискани от доставчиците увеличения на цените.

Комисията е разпоредила установените практики да бъдат прекратени незабавно. Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София-област в 14-дневен срок.

„Кауфланд“ посочва, че от навлизането си на българския пазар е създала добавена стойност от близо 14 млрд. евро и осигурява работа на над 8500 души. Компанията заявява, че ще продължи да предлага продуктите си на българския пазар и да поддържа партньорствата си с местни производители.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пореден кьорфишек при тлъсти печалби

    41 2 Отговор
    може да преразгледа инвестиции за 200 млн. евро

    14:42 09.11.2026

  • 2 Казуар

    12 25 Отговор
    Другарят Орбан гонеше външните вериги маркети и на тях се настаняваха негови хора.

    14:44 09.11.2026

  • 3 Амиии

    46 4 Отговор
    Прав им път!

    14:46 09.11.2026

  • 4 муцунка

    26 2 Отговор
    "Флауканд"-ът да се се махне от България,случайно?!

    14:46 09.11.2026

  • 5 инетресно

    38 2 Отговор
    Компанията предупреждава, че решението на КЗК може да се отрази на бъдещите ѝ инвестиции в България. за какво говорят тези - бъдещи инвестиции ами ако не сте вие ще дойде читава компания не като вас някой може ли да немери какви данъци са платили данък печалба ? какво е влезнало в хазната от тези големи инвеститори какво >???не само те но и лидл те са една компания .защото за 35 години ако се какво са изнесли като печалба и какво са оставили в България пак ще се окаже кон за кокошка

    14:47 09.11.2026

  • 6 някой ще разбере ли какво са изнеси

    31 2 Отговор
    като печалба от 2006 до сега и какво е останало в България

    Коментиран от #36

    14:49 09.11.2026

  • 7 Дано

    40 1 Отговор
    Да преразгледат инвестициите си. Кутия сирене Ситово в Кауфланд в Германия с 1,20€ по-евтино от магазин на Кауфланд в България.

    Коментиран от #13

    14:49 09.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Уеишщ

    31 2 Отговор
    Няма да ми липсват

    14:51 09.11.2026

  • 10 Доста лъжат

    30 2 Отговор
    Посочената цена на етикета на даден продукт е една, а на касата става друга. Следете на екрана всеки продукт при плащане.

    14:51 09.11.2026

  • 11 Учудващо

    33 2 Отговор
    А като са лоялни, защо в Германия цените им са по ниски? Сигурно тук плащаме ц3ната на властта за да сме европейци от нисшата каста. Завладели са ни храната и само от немските им вериги можеш да пазаруваш, щото условието да дойдат е било, да бъдат унищожени другите.Гръцките евтини вериги са навсякъде по Вардарска България и Албания, но тук няма кой да им позволи да дойдат.

    14:53 09.11.2026

  • 12 Авеее

    4 17 Отговор
    Лошото ще е,че ако се махнат Кауфландите от тука,големите им магазини няма кой да ги купи.

    Коментиран от #22, #28, #45

    14:55 09.11.2026

  • 13 ааа това ситово

    24 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дано":

    в германия е друго -нали това ни казваха скоро по сороидната тв бтв че едва ли не сме малък пазар и за това цените са толкова завишени - е как сирене ситово отива до германия -транспорт- заплати на работници с кауфланд който са много по големи от тези в България -данък печалба -ел енергия и всички други разходи и пак е по евтино от България с 1,20 на кг е честито на всички Българи кражбата от целия народ е за милиаради през последните години

    14:56 09.11.2026

  • 14 Хахаха

    20 0 Отговор
    Абсолютно глупаво изявление, което издава СТРАХ на БГ мениджмънта.
    Щели да преразгледат ... Явно от Групата Шварц в Германия трябва да дойдат на десант тука и да изпоуволнят бая изнагляли.
    Петното върху Кауфланд е огромно ... а, остиска ли санкцията в съда, цяла Източна Европа ще ги погне. Това е имиджов погром!

    Мен ако ме питате ... понеже знам, че обвинението на КЗК отразява наистина нечестни търговски практики, Кауфланд ВЕЧЕ губи много повече от тези 75 млн евро от имиджови щети.
    Да се готвят по-малките им братя с име ЛИДЛ

    14:57 09.11.2026

  • 15 А50

    17 2 Отговор
    Може спокойно да минем без спекулантите Кауфланд, Лидъл Била

    14:57 09.11.2026

  • 16 Зевзек

    11 1 Отговор
    Е какви инвестиции правят тия?Строят халета и после вземат скока на консигнация.

    14:58 09.11.2026

  • 17 Рекетират производителя.

    5 0 Отговор
    Там трябва търговска арбитражна комисия с бързи решения. Колко процента е квотата за стоки от БГ производители.

    14:58 09.11.2026

  • 18 да се махате с 200

    10 1 Отговор
    не ни трябват отровите ви Менгелейски

    14:58 09.11.2026

  • 19 така е

    3 2 Отговор
    Дикато на Мая чуждите вериги и бодат очите, затвори ... Фантастико.

    14:58 09.11.2026

  • 20 Ами сега

    7 9 Отговор
    Хубаво критикувате веригите, но защо има опашка в тях при промоции, а малките магазинчета стоят празни. Защо в малките цените са същите, че и по високи. Защо малките не продават на ниски цени и да правят голям оборот, а оттам и голяма печалба. ЗАЩО ?

    Коментиран от #31, #46

    14:59 09.11.2026

  • 21 Мата Хари от Крушари

    6 1 Отговор
    Като си тръгват да натоварят и всички петроханци

    15:00 09.11.2026

  • 22 ще се намери кой да ги

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "Авеее":

    купи веригите им - и не мисля че ще се махнат защото до сега са сваляли кожи от гърбовете на всеки един от нас ..тези 75 милиона са малко едни 200 000 000 трябва да ги сурнат и не са само тях и ерп задължително .там е мътна ако се наеме някой който му стиска такава помия ще излезе от там тези години на демокрация се крадеше от Българския народ .

    15:00 09.11.2026

  • 23 Д-р Ментал

    8 3 Отговор
    Някой пита ли се, щом Кауфланд има високи надценки, защо малките магазини не продават на ниски цени, а и при тях цените са високи…Популистки кьорфишек е цялата работа и ще отпадне в съда

    Коментиран от #32

    15:00 09.11.2026

  • 24 Заедно с лодол да се махат

    6 1 Отговор
    Връщаме си лева и нашата България.

    Коментиран от #27

    15:01 09.11.2026

  • 25 456

    6 1 Отговор
    Направо да ги затварят. Егати и мУшениците, как са се гаврили с производителите. Защо не го направят това в Германия? Я ги питайте ,защо не смеят да го направят ,а когато излезе немската продукция ,всякакъв внос се прибира от щандовете и остава само месното производство. Малко са им 75 мил глоба.

    15:02 09.11.2026

  • 26 сега ако има читав съд в България

    7 0 Отговор
    не 75 000 000 а 200 000 000 ще е глобата и да видите как всичко ще се нормализира за дни след тях да погнат ерп -та там за какви кражби става дума и никакви инвестиици .щели да инвестират 200 000 000 а колко сте изнесли от България милиарди печалба

    15:03 09.11.2026

  • 27 Радев

    1 5 Отговор

    До коментар #24 от "Заедно с лодол да се махат":

    И аз искам да върна лева, колко левчета мога да напечатам идея си нямате! Само Жан моят учител по икономика ще ме разбере.

    Коментиран от #57

    15:04 09.11.2026

  • 28 456

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Авеее":

    Глупости. Идеи винаги ще има.

    15:04 09.11.2026

  • 29 Тик-Ток

    10 1 Отговор
    Кауфланд са едни от най големите терористи в България

    Коментиран от #38

    15:04 09.11.2026

  • 30 Тик-Ток

    8 0 Отговор
    От Кауфланд да ни светнат колко данъци са платили ,и ако не са платили - защо ,колко милиарда са източили и скрили в Германия

    Коментиран от #47

    15:05 09.11.2026

  • 31 Заедно с лодол да се махат

    8 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ами сега":

    Защо правят промоции а после пак високи цени. С тези промоции те ни се подиграват и това трябва да спре особено хартиените брошури.

    15:06 09.11.2026

  • 32 веднага платени се показвате от черупкит

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Д-р Ментал":

    си активираха всеки един трол ако се проследи IP адресът на една групичка който сте после ви погнат как в трол а

    15:06 09.11.2026

  • 33 Хи хи

    2 5 Отговор
    Кой кара производителите да подписват като не им е изгодно ??!! Ми да си продават продукцията сами бе, на каквато си цена искат, никой не ги спира !!!

    15:06 09.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Заедно с лодол да се махат

    5 0 Отговор
    Какво ще ни въвеждат задължително самомаркиране да не сме комунизъм.

    15:07 09.11.2026

  • 36 Когато

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "някой ще разбере ли какво са изнеси":

    Съкратят всички работници и държавата трябва да им търси заетост и когато на българските производители държавата трябва да им търси пазар,къде ще е мая Манолова тогава

    Коментиран от #48

    15:08 09.11.2026

  • 37 Гост

    8 2 Отговор
    Кауфланд заплаши дойната крава (българският клиент), че ако го глобят, ще се откаже да печели милиони евра от българите.

    15:08 09.11.2026

  • 38 Гост

    8 2 Отговор

    До коментар #29 от "Тик-Ток":

    Тези чужди вериги убиха българската търговия, а сега ни заплашват, че може да си отидат.

    15:09 09.11.2026

  • 39 Родина

    1 1 Отговор
    Само в Европа има тези скапани магазини .
    Ние сме си виновни , че ги търпим .

    15:10 09.11.2026

  • 40 ПОЖЕЛАНИЕ

    2 3 Отговор
    Да идват испанските магазини - Меркадона и Ероски !! Стоките и цените в тях за ТОП !!

    Коментиран от #49

    15:10 09.11.2026

  • 41 Задебеля и затлъстя народа от тези

    7 1 Отговор
    Вериги с некачествени уж модерни вносни стоки с много захар бяло брашно и модифицирано месо с неизвестен произход. Слепи ли сте.

    15:11 09.11.2026

  • 42 😡😡😡😡

    3 1 Отговор
    Да си платят па ако не искат да инвестират да си ходят! 20 години работиха с отчитане на половината оборот

    15:12 09.11.2026

  • 43 Да се махат

    1 1 Отговор
    Едва ли ще си намерят други балъци да им купуват стоките на такива високи цени.

    15:13 09.11.2026

  • 44 Внесли са работници от Азия но не вземат

    5 0 Отговор
    Българи уж че щото те не искали а те не искат защото цари анархия връзкарството шуробаджанащината . Низко заплащане.

    15:14 09.11.2026

  • 45 😂😂😂😂😂😂

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Авеее":

    Аре на бас, че братчедите ще ги продадат на скрап за 6 месеца

    15:16 09.11.2026

  • 46 Нексус

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ами сега":

    Кварталните магазини са по-евтини от Кауфланда в много отношения.

    15:17 09.11.2026

  • 47 Глупости

    2 4 Отговор

    До коментар #30 от "Тик-Ток":

    Всички вериги са на светло и данъците им директно се отчитат в НАП. Проблемът е в производители и прекупвачи. А в малките магазини е толкова скъпо и също много некачествено. Това да изгониш веригите е голяма тъпотия. Евтино и качествено. Можеш да си избираш домат по домат, а на пазара не ти дават да пипаш стоката им.

    Коментиран от #55

    15:19 09.11.2026

  • 48 456

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Когато":

    🤣леле човече ,гоуема наколенка си. Какво България не може да има собствени вериги ,та се чака все от вън някой да отваря?
    Е ако магазини не могат да се отварят ,значи дъното си е ок.
    Държави под ембарго , и се справиха. А ти ревеш за някой си който заплашва.

    15:19 09.11.2026

  • 49 Глупости

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "ПОЖЕЛАНИЕ":

    Само те ни липсват. От трън та на глог.

    15:20 09.11.2026

  • 50 Търновец

    1 2 Отговор
    Оня ден в Кауфланд купих хляб от 650 г за 54 евро цента а току що купих добро сирене за само 3.99 евра кг. Интересно е че веригата е в България от години а едва сега скоро след парламентарните и президентски избори се дава грамадна глоба - има ли задкулисие в това решение? Има ли скрити бизнес интереси на функционери ориентирани към БСП - ПБ? Според медийни публикации тук в Търново конкуренти на Кауфланд са собственост на хора близки до новите власти.

    Коментиран от #53

    15:21 09.11.2026

  • 51 тъй ли...

    1 1 Отговор
    Ами сега? Кой ще ни продава 20 годишни консерви от нечии резерви ?

    15:23 09.11.2026

  • 52 Задължителното

    3 1 Отговор
    Самотаксуване ще им изяде хляба и на хитрите западни вериги барабар с българския слугинаж в тях от най високото до най низзкото стъпало. ...

    15:25 09.11.2026

  • 53 Само връщам амбалаж там

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Търновец":

    "Добро сирене" как го измисли. По какво съдиш. Евтин хляб. Котките не го ядат обаче.

    15:30 09.11.2026

  • 54 Спомената ли

    1 0 Отговор
    Че инвестицията от 200млн е за заплати на управлението на фирмата в България?

    15:31 09.11.2026

  • 55 Дичо

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Глупости":

    Абсолютно е така. Като изгоните веригите ще видите истинското лице на българския търговец. Сега всеки понеделник собственика на квартално или селско магазинче е в Кауфланд, една количка бута, една тегли. Пълни догоре със стоки на промоция. И така няколко пъти.

    15:31 09.11.2026

  • 56 Васил

    0 0 Отговор
    Тези глоби трябва да са и за Лидл и Фантастико последните години никой не ги следеше о си правиха каквото си искат.

    15:31 09.11.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

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