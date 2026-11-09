„Кауфланд“ отхвърли обвиненията на КЗК, може да преразгледа инвестиции за 200 млн. евро

„Кауфланд България“ отхвърля изцяло обвиненията на Комисията за защита на конкуренцията и наложените санкции в общ размер на 75 653 706 евро. Компанията заявява, че ще защити правата си с всички законови средства пред българските и европейските институции.

„Размерът на въпросната глоба е лишен от всякакво обективно основание и е напълно несъразмерен спрямо европейската практика“, посочват от търговската верига.

От „Кауфланд“ се позовават на данни на Европейската комисия, според които между 2022 и 2024 г. в Европейския съюз са наложени общо 41,9 млн. евро санкции при 754 случая, свързани с нелоялни търговски практики. Комисията публикува именно тези данни в оценката си за прилагането на правилата в хранителната верига.

Компанията предупреждава, че решението на КЗК може да се отрази на бъдещите ѝ инвестиции в България. „При тези обстоятелства ще бъдем принудени да преразгледаме изцяло бъдещите си инвестиции в страната, сред които планирани 200 милиона евро само през следващите 3 години“, заявяват от „Кауфланд“.

Търговската верига ще препоръча и на компанията майка Schwarz Group да преразгледа инвестиционните си планове за България. От „Кауфланд“ подчертават, че отдават голямо значение на принципите на правовата държава и че спазват националното и европейското законодателство.

Какви са нарушенията според КЗК

КЗК е наложила санкциите след проучване на отношенията между „Кауфланд“ и български производители на хранителни продукти. Регулаторът посочва три нарушения, установени през 2026 г.

Санкция от 21 899 757 евро е наложена за изискване към доставчиците да намаляват цените на продуктите си, при което според КЗК веригата се е възползвала от по-силната си позиция при договарянето.

Глоба от 31 854 192 евро е свързана с недобросъвестно приспадане от доставните цени на възнаграждения за услуги, предоставяни от веригата.

Още 21 899 757 евро са наложени за създаване на необосновани пречки и забавяне на преговорите при поискани от доставчиците увеличения на цените.

Комисията е разпоредила установените практики да бъдат прекратени незабавно. Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София-област в 14-дневен срок.

„Кауфланд“ посочва, че от навлизането си на българския пазар е създала добавена стойност от близо 14 млрд. евро и осигурява работа на над 8500 души. Компанията заявява, че ще продължи да предлага продуктите си на българския пазар и да поддържа партньорствата си с местни производители.