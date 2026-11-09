„Кауфланд“ отхвърли обвиненията на КЗК, може да преразгледа инвестиции за 200 млн. евро

„Кауфланд България“ отхвърля изцяло обвиненията на Комисията за защита на конкуренцията и наложените санкции в общ размер на 75 653 706 евро. Компанията заявява, че ще защити правата си с всички законови средства пред българските и европейските институции.
„Размерът на въпросната глоба е лишен от всякакво обективно основание и е напълно несъразмерен спрямо европейската практика“, посочват от търговската верига.
От „Кауфланд“ се позовават на данни на Европейската комисия, според които между 2022 и 2024 г. в Европейския съюз са наложени общо 41,9 млн. евро санкции при 754 случая, свързани с нелоялни търговски практики. Комисията публикува именно тези данни в оценката си за прилагането на правилата в хранителната верига.
Компанията предупреждава, че решението на КЗК може да се отрази на бъдещите ѝ инвестиции в България. „При тези обстоятелства ще бъдем принудени да преразгледаме изцяло бъдещите си инвестиции в страната, сред които планирани 200 милиона евро само през следващите 3 години“, заявяват от „Кауфланд“.
Търговската верига ще препоръча и на компанията майка Schwarz Group да преразгледа инвестиционните си планове за България. От „Кауфланд“ подчертават, че отдават голямо значение на принципите на правовата държава и че спазват националното и европейското законодателство.
Какви са нарушенията според КЗК
КЗК е наложила санкциите след проучване на отношенията между „Кауфланд“ и български производители на хранителни продукти. Регулаторът посочва три нарушения, установени през 2026 г.
- Санкция от 21 899 757 евро е наложена за изискване към доставчиците да намаляват цените на продуктите си, при което според КЗК веригата се е възползвала от по-силната си позиция при договарянето.
- Глоба от 31 854 192 евро е свързана с недобросъвестно приспадане от доставните цени на възнаграждения за услуги, предоставяни от веригата.
- Още 21 899 757 евро са наложени за създаване на необосновани пречки и забавяне на преговорите при поискани от доставчиците увеличения на цените.
Комисията е разпоредила установените практики да бъдат прекратени незабавно. Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София-област в 14-дневен срок.
„Кауфланд“ посочва, че от навлизането си на българския пазар е създала добавена стойност от близо 14 млрд. евро и осигурява работа на над 8500 души. Компанията заявява, че ще продължи да предлага продуктите си на българския пазар и да поддържа партньорствата си с местни производители.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пореден кьорфишек при тлъсти печалби
14:42 09.11.2026
2 Казуар
14:44 09.11.2026
3 Амиии
14:46 09.11.2026
4 муцунка
14:46 09.11.2026
5 инетресно
14:47 09.11.2026
6 някой ще разбере ли какво са изнеси
Коментиран от #36
14:49 09.11.2026
7 Дано
Коментиран от #13
14:49 09.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Уеишщ
14:51 09.11.2026
10 Доста лъжат
14:51 09.11.2026
11 Учудващо
14:53 09.11.2026
12 Авеее
Коментиран от #22, #28, #45
14:55 09.11.2026
13 ааа това ситово
До коментар #7 от "Дано":в германия е друго -нали това ни казваха скоро по сороидната тв бтв че едва ли не сме малък пазар и за това цените са толкова завишени - е как сирене ситово отива до германия -транспорт- заплати на работници с кауфланд който са много по големи от тези в България -данък печалба -ел енергия и всички други разходи и пак е по евтино от България с 1,20 на кг е честито на всички Българи кражбата от целия народ е за милиаради през последните години
14:56 09.11.2026
14 Хахаха
Щели да преразгледат ... Явно от Групата Шварц в Германия трябва да дойдат на десант тука и да изпоуволнят бая изнагляли.
Петното върху Кауфланд е огромно ... а, остиска ли санкцията в съда, цяла Източна Европа ще ги погне. Това е имиджов погром!
Мен ако ме питате ... понеже знам, че обвинението на КЗК отразява наистина нечестни търговски практики, Кауфланд ВЕЧЕ губи много повече от тези 75 млн евро от имиджови щети.
Да се готвят по-малките им братя с име ЛИДЛ
14:57 09.11.2026
15 А50
14:57 09.11.2026
16 Зевзек
14:58 09.11.2026
17 Рекетират производителя.
14:58 09.11.2026
18 да се махате с 200
14:58 09.11.2026
19 така е
14:58 09.11.2026
20 Ами сега
Коментиран от #31, #46
14:59 09.11.2026
21 Мата Хари от Крушари
15:00 09.11.2026
22 ще се намери кой да ги
До коментар #12 от "Авеее":купи веригите им - и не мисля че ще се махнат защото до сега са сваляли кожи от гърбовете на всеки един от нас ..тези 75 милиона са малко едни 200 000 000 трябва да ги сурнат и не са само тях и ерп задължително .там е мътна ако се наеме някой който му стиска такава помия ще излезе от там тези години на демокрация се крадеше от Българския народ .
15:00 09.11.2026
23 Д-р Ментал
Коментиран от #32
15:00 09.11.2026
24 Заедно с лодол да се махат
Коментиран от #27
15:01 09.11.2026
25 456
15:02 09.11.2026
26 сега ако има читав съд в България
15:03 09.11.2026
27 Радев
До коментар #24 от "Заедно с лодол да се махат":И аз искам да върна лева, колко левчета мога да напечатам идея си нямате! Само Жан моят учител по икономика ще ме разбере.
Коментиран от #57
15:04 09.11.2026
28 456
До коментар #12 от "Авеее":Глупости. Идеи винаги ще има.
15:04 09.11.2026
29 Тик-Ток
Коментиран от #38
15:04 09.11.2026
30 Тик-Ток
Коментиран от #47
15:05 09.11.2026
31 Заедно с лодол да се махат
До коментар #20 от "Ами сега":Защо правят промоции а после пак високи цени. С тези промоции те ни се подиграват и това трябва да спре особено хартиените брошури.
15:06 09.11.2026
32 веднага платени се показвате от черупкит
До коментар #23 от "Д-р Ментал":си активираха всеки един трол ако се проследи IP адресът на една групичка който сте после ви погнат как в трол а
15:06 09.11.2026
33 Хи хи
15:06 09.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Заедно с лодол да се махат
15:07 09.11.2026
36 Когато
До коментар #6 от "някой ще разбере ли какво са изнеси":Съкратят всички работници и държавата трябва да им търси заетост и когато на българските производители държавата трябва да им търси пазар,къде ще е мая Манолова тогава
Коментиран от #48
15:08 09.11.2026
37 Гост
15:08 09.11.2026
38 Гост
До коментар #29 от "Тик-Ток":Тези чужди вериги убиха българската търговия, а сега ни заплашват, че може да си отидат.
15:09 09.11.2026
39 Родина
Ние сме си виновни , че ги търпим .
15:10 09.11.2026
40 ПОЖЕЛАНИЕ
Коментиран от #49
15:10 09.11.2026
41 Задебеля и затлъстя народа от тези
15:11 09.11.2026
42 😡😡😡😡
15:12 09.11.2026
43 Да се махат
15:13 09.11.2026
44 Внесли са работници от Азия но не вземат
15:14 09.11.2026
45 😂😂😂😂😂😂
До коментар #12 от "Авеее":Аре на бас, че братчедите ще ги продадат на скрап за 6 месеца
15:16 09.11.2026
46 Нексус
До коментар #20 от "Ами сега":Кварталните магазини са по-евтини от Кауфланда в много отношения.
15:17 09.11.2026
47 Глупости
До коментар #30 от "Тик-Ток":Всички вериги са на светло и данъците им директно се отчитат в НАП. Проблемът е в производители и прекупвачи. А в малките магазини е толкова скъпо и също много некачествено. Това да изгониш веригите е голяма тъпотия. Евтино и качествено. Можеш да си избираш домат по домат, а на пазара не ти дават да пипаш стоката им.
Коментиран от #55
15:19 09.11.2026
48 456
До коментар #36 от "Когато":🤣леле човече ,гоуема наколенка си. Какво България не може да има собствени вериги ,та се чака все от вън някой да отваря?
Е ако магазини не могат да се отварят ,значи дъното си е ок.
Държави под ембарго , и се справиха. А ти ревеш за някой си който заплашва.
15:19 09.11.2026
49 Глупости
До коментар #40 от "ПОЖЕЛАНИЕ":Само те ни липсват. От трън та на глог.
15:20 09.11.2026
50 Търновец
Коментиран от #53
15:21 09.11.2026
51 тъй ли...
15:23 09.11.2026
52 Задължителното
15:25 09.11.2026
53 Само връщам амбалаж там
До коментар #50 от "Търновец":"Добро сирене" как го измисли. По какво съдиш. Евтин хляб. Котките не го ядат обаче.
15:30 09.11.2026
54 Спомената ли
15:31 09.11.2026
55 Дичо
До коментар #47 от "Глупости":Абсолютно е така. Като изгоните веригите ще видите истинското лице на българския търговец. Сега всеки понеделник собственика на квартално или селско магазинче е в Кауфланд, една количка бута, една тегли. Пълни догоре със стоки на промоция. И така няколко пъти.
15:31 09.11.2026
56 Васил
15:31 09.11.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.