40-годишен шофьор загина при катастрофа в Хасковско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 12 август на пътя от село Сива река - в посока село Малко градище.

Водачът се е ударил в мантинела и след това в дърво.

По случая се води разследване.