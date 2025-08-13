Новини
България »
Шофьор загина при катастрофа в Хасковско

Шофьор загина при катастрофа в Хасковско

13 Август, 2025 10:26 789 8

  • загинал-
  • шофьор-
  • хасковско

Инцидентът е станал на 12 август на пътя от село Сива река - в посока село Малко градище

Шофьор загина при катастрофа в Хасковско - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

40-годишен шофьор загина при катастрофа в Хасковско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 12 август на пътя от село Сива река - в посока село Малко градище.

Водачът се е ударил в мантинела и след това в дърво.

По случая се води разследване.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мантинелите

    3 1 Отговор
    от тенекия !

    10:29 13.08.2025

  • 2 Благой от СОФстрой

    2 1 Отговор
    Смърта по пътищата на тази "територияБГ" одавна вече не изненадва збирщината на територията!

    10:32 13.08.2025

  • 3 Миро

    3 7 Отговор
    РАДЕВ,ЗАСРАМИ СЕ, ЗА НИЩО НЕ СТАВАШ !!! ПРОДАДЕ ДЪРЖАВАТА!!!

    10:42 13.08.2025

  • 4 Шопо

    2 0 Отговор
    Много важно.
    Дай да пишем некролози за новина, още някой загинал няма ли ?

    10:46 13.08.2025

  • 5 ДИЛЕМА

    0 0 Отговор
    СЛАВИЯ
    ДАЛИ ИМА ШАНСОВЕ ДА СТАНЕ ШАМПИОН

    11:02 13.08.2025

  • 6 ДрайвингПлежър

    2 1 Отговор
    Абе нема значение бе! Важно е да носите 100 кинта в джоба, че на КАТ им трябват за бонуси!

    11:05 13.08.2025

  • 7 наглите не ги ли намериха

    1 0 Отговор
    много катастрофи . то има риск да измреш по трасето и да не караш . тротоар , пътека . всеки корумпиран , с наркотици , с алкохол , с досие . 25 000 рецидивисти . и в турска е така . камьоните са най-опасни .

    11:49 13.08.2025

  • 8 Тези с автомобилите

    0 0 Отговор
    са пълни донори.

    12:04 13.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове