40-годишен шофьор загина при катастрофа в Хасковско, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 12 август на пътя от село Сива река - в посока село Малко градище.
Водачът се е ударил в мантинела и след това в дърво.
По случая се води разследване.
1 Мантинелите
10:29 13.08.2025
2 Благой от СОФстрой
10:32 13.08.2025
3 Миро
10:42 13.08.2025
4 Шопо
Дай да пишем некролози за новина, още някой загинал няма ли ?
10:46 13.08.2025
5 ДИЛЕМА
ДАЛИ ИМА ШАНСОВЕ ДА СТАНЕ ШАМПИОН
11:02 13.08.2025
6 ДрайвингПлежър
11:05 13.08.2025
7 наглите не ги ли намериха
11:49 13.08.2025
8 Тези с автомобилите
12:04 13.08.2025