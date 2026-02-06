Смърт след забележка за висока скорост: Mъж почина след побой

47-годишен мъж от Бистрица губи живота си след спречкване с 20-годишен в центъра на селото. Случая е от събота, а сблъсъкът е вследствие на направена забележка заради високата скорост, с която младият мъж преминал покрай него, твърдят близки на загиналия.
По думите им смъртта му настъпила след тежък удар по главата. Мъжът е задържан, като в момента е под домашен арест. В центъра на Бистрица десетки жители са се събрали, за да изразят недоволството си от мярката, както и опасенията си от евентуална несправедливост при получаване на наказание, в случай на доказване на деянието.
Борислав, който е бил близък със загиналия, разказва, че всичко се случва малко след полунощ на 31 януари. Според него след като 47-годишният Митко опитва да пресече улицата, но по-младият мъж увеличава скоростта, което води до забележка заради опасността, породена от това. "Всичко се вижда на камери в околността. Има и свидетели, които са видели удара, дори казват, че нещо се чупи. Моят приятел си беше глътнал езика, извадихме го докато дойдат линейка и полиция. При всички събрани доказателства си мислехме, че ще има справедливост. 20-годишният е направил самопризнания, но е казал, че го е ударил веднъж", каза той.
По думите му Митко не е починал на място, а на следващия ден, при операция, която организмът му не е могъл да издържи. "Извършителят беше задържан на границата с кола под наем. Мислех, че след това няма да бъде освободен, има вариант да се укрие или да се "разболее тежко". Имали сме проблеми с въпросното момче и преди. В последния месец има много оплаквания заради високата скорост, с която шофира", добави той.
Свидетел на случилото се разкрива, че е видял как кола спира, а починалият тръгва към нея. "Бях на 20 метра, а после се приближих. Помислих, че са приятели и ще си говорят. В следващия момент обаче видях, че момчето го бие, а мъжът падна на земята. Повече не помръдна. Всичко се случи много бързо, имаше доста хора", обясни той.
Съдия Мирослава Тодорова от Софийския градски съд смята, че домашен арест с проследяваща гривна е съдебната мярка, подходяща за случай, в който се прави предположение за причиняване на смърт по непредпазливост, вследствие на умишлено нанесена лека телесна повреда.
Според съдебно-медицинската експертиза смъртта е настъпила след черепно-мозъчна травма, която по свидетелски показания е получена след удари в лицето, падане назад на пътното платно и удар в тила. Обвиняемият е млад и неосъждан, затова съдебният състав е приел домашният арест за адекватна мярка. При доказване на деянието, с посоченото обвинение, най-тежкото наказание е 5 години затвор.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
Коментиран от #38
09:08 06.02.2026
2 Съдията Дред
Коментиран от #28
09:09 06.02.2026
4 Хмм
09:10 06.02.2026
5 Съд и я Мируослава То дорова
Коментиран от #9
09:11 06.02.2026
Коментиран от #20, #24, #35, #60
09:12 06.02.2026
7 На границата , задържан,
Коментиран от #53
09:13 06.02.2026
8 Правилното би било:
Колкото и справедлива да е била забележката, обстоятелствата: нощ, млад, агресивен шофьор, кола (потенциално оръжие), емоции на високи обороти, това е високорискова ситуация.
Правилното НЕ е справедливо. Правилно е да ОЦЕЛЕЕШ!!
Трябваше да запомни номера и да извика полиция.
Най-разумното: сигнал на 112, описание на колата и поведението, свидетели наоколо.
Да, звучи „страхливо“.
Но това е единственото поведение, което не те излага на физически риск.
Коментиран от #15, #21, #57, #75, #89, #104
09:13 06.02.2026
10 Да де
09:14 06.02.2026
11 Ивелин Михайлов
09:15 06.02.2026
12 Мнение
Моментът, в който човек: тръгва към автомобил, в тъмното, след ескалация,
е моментът, в който контролът вече не е в негови ръце.
Оттам нататък всичко зависи от психиката на другия.
Но — важното „НО“
Това, че е можел да постъпи по-разумно, НЕ означава, че: е виновен за смъртта си, е „провокирал“ убийството, или че ударът е оправдан.
Забележка от някого не дава право да пребиеш човек.
Един удар, довел до смърт, пак е престъпление — дори без умисъл.
09:15 06.02.2026
13 съдията Дред
Коментиран от #19, #77
09:16 06.02.2026
14 Истинската трагедия тук
Човекът е постъпил по човешки и граждански начин – направил е забележка за опасно поведение.
Системата ни е такава, че този граждански инстинкт може да те убие.
И това е ужасяващо.
09:16 06.02.2026
15 Исторически парк
До коментар #8 от "Правилното би било:":Не всички са страхливи овце като тебе 😉
Коментиран от #25, #26, #27, #54
09:16 06.02.2026
16 Дарвин
09:16 06.02.2026
17 Бойко Българоубиец
09:16 06.02.2026
18 Не се напрягайте
09:16 06.02.2026
19 Горчивият, но честен извод
До коментар #13 от "съдията Дред":В България (а и не само):
Правото е на страната на разумния, не на правия.
47-годишният е бил прав.
Но правилното за собственото му оцеляване е било да не влиза в пряк сблъсък.
09:17 06.02.2026
20 И ти на четири крака...
До коментар #6 от "Баш Батка":"Имали сме проблеми с въпросното момче и преди. В последния месец има много оплаквания заради високата скорост, с която шофира", добави той."
09:17 06.02.2026
22 Такава съдийка
09:18 06.02.2026
23 Гост
09:18 06.02.2026
24 Тити на Кака
До коментар #6 от "Баш Батка":Интересно защо не си посъветвал и автомобилния състезател да се обади на 112, когато някой му направи забележка...
И знам защо не си го посъветвал.
Коментиран от #30, #32
09:18 06.02.2026
25 Мнение
До коментар #15 от "Исторически парк":Не е страх, а РАЗУМ. Смелостта НЕ е да се биеш, а да се прибереш ЖИВ.
09:19 06.02.2026
26 Оцеляване
До коментар #15 от "Исторически парк":Смелите ги "носят", разумните си тръгват.
09:20 06.02.2026
27 Манол
До коментар #15 от "Исторически парк":Всеки си носи последствията от избора си...
09:20 06.02.2026
28 Тити на Кака
До коментар #2 от "Съдията Дред":Заподозреният е заловен при опит да напусне страната с кола под наем.
100% основание за закопчаването му зад решетки.
09:21 06.02.2026
29 Муахаха, фанали го на границата
09:21 06.02.2026
30 Разумен
До коментар #24 от "Тити на Кака":На агресора му трябват санкции, не съвети. На нормалния човек — как да оцелее.
09:22 06.02.2026
31 глоги
09:22 06.02.2026
32 Варадин
До коментар #24 от "Тити на Кака":Няма как да се дава съвет на агресора. Важното в случая вие като хора попаднали в подобна ситуация да оцелеете. Това НЕ оправдава агресора-състезател.
09:25 06.02.2026
33 Сила
Коментиран от #78
09:25 06.02.2026
34 После
Коментиран от #44
09:26 06.02.2026
35 Донякъде си прав
До коментар #6 от "Баш Батка":Никой човек не може да замести институциите.
Правилният начин за справяне с опасно шофиране е чрез полицията, да звъниш на 112, те са институцията, която трябва да санкционира и прави забележки, а не да влизате в директна конфронтация, защото не знаете кой стои насреща ви и какво е психическото му състояние, може да е дрогиран, може да има оръжие.
Но, сарказмът ти сарказъм, който намеква, че пострадалият сам е отговорен за последствията е силно преувеличение.
Може да е абсурдно, но фактите са факти: един удар доведе до смърт. Истината не се променя от сарказъм.
09:30 06.02.2026
36 Емигрант
Коментиран от #37
09:30 06.02.2026
37 Ако
До коментар #36 от "Емигрант":смяташ че някога нещо ще се промени, стой си в България. Но ако имаш акъл, бягай от тая кочи.на
Коментиран от #42
09:31 06.02.2026
38 Ъъъъ
До коментар #1 от "Зевс":Явно ще го осъдят, 20 години да лежи на плажа на слънчака. Това е нашето "правосъдие".
09:33 06.02.2026
39 Дедо
Коментиран от #41
09:33 06.02.2026
40 Напротив!
До коментар #21 от "Юрист":Саморазправата не решава проблеми. Създава нови жертви.
Коментиран от #47, #58, #59
09:33 06.02.2026
41 Тъжно, но факт!
До коментар #39 от "Дедо":В някои случаи наистина сигналите по 112 или в районното могат да се забавят. Малко патрули на терен, много администрация. Важното е, че Борисов им вдигна заплатите..
Но гневът не заменя закона – смъртта от един шамар е факт
Коментиран от #73
09:36 06.02.2026
42 Емигрант
До коментар #37 от "Ако":От никът ми не се ли разбира, че не съм в България или смяташ, че мамя като политик ?
09:37 06.02.2026
43 Айзомби
Коментиран от #48
09:39 06.02.2026
44 Сила
До коментар #34 от "После":"Щастието е да не живееш в кочина !!!"
И аз това повтарям ....не парите и стандарта , заобикалящата те среда и обществото са важни !!!
09:39 06.02.2026
45 Не може да бъде
Коментиран от #116
09:41 06.02.2026
46 Изписвам хапчета
09:41 06.02.2026
47 А имаше времена(дори тук в България)
До коментар #40 от "Напротив!":В които бабаитът щеше да Приключен за 24 час! Без последствия за никой!
09:42 06.02.2026
48 Ти си типичен селяндурски
До коментар #43 от "Айзомби":комплексиран ББООККЛЛУУКК който трябва да бъде изхвърлен и заровен дълбоко в земята като вреден и опсаен за развъждане ! Макаци ли са те създали и възпитавали ?
09:43 06.02.2026
49 Велвв
09:45 06.02.2026
50 Хасковски каунь
09:47 06.02.2026
51 Анани
09:47 06.02.2026
52 Джен Зи
Коментиран от #86
09:49 06.02.2026
53 Трети Март
До коментар #7 от "На границата , задържан,":Разчитай ти на Господ. Само Румен Радев може чрез Крум Зарков да вкара тия в затвора
Коментиран от #63
09:50 06.02.2026
54 Психопат
До коментар #15 от "Исторически парк":Айде ела в 4 часа сутринта в Люлин да те видя какъв куражлия си
Коментиран от #56
09:51 06.02.2026
55 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
09:52 06.02.2026
56 Исторически парк
До коментар #54 от "Психопат":Дай ми адрес да те пратя при него
09:53 06.02.2026
57 Народен съд
До коментар #8 от "Правилното би било:":ДА БЪДЕ ОБЕСЕН НА МЕГДАНА НА СЕЛОТО. АБСОЛЮТНО ПРАВИЛНО НАКАЗАНИЕ! ТОВА Е УМИШЛЕНО УБИЙСТВО! НИКАКВА МИЛОСТ КЪМ БОКЛУКА.
09:54 06.02.2026
58 Юрист
До коментар #40 от "Напротив!":При липса на справедливост, саморазправата е задължителна!
09:54 06.02.2026
59 Българин
До коментар #40 от "Напротив!":В случая решава проблеми - джигитът щеше да е под земята, а не човекът!
09:55 06.02.2026
60 Бистричанин
До коментар #6 от "Баш Батка":Жертвата не е бил пиян, нападателя го е ударил два пъти в главата въоражен с бокс, след това е скочил върху него....
09:55 06.02.2026
61 Тази съдийка
09:56 06.02.2026
62 Поколението Z
Коментиран от #65
09:59 06.02.2026
63 Алаах
До коментар #53 от "Трети Март":Епси Кукен! Разбра ли !
10:00 06.02.2026
64 ами
Коментиран от #74
10:04 06.02.2026
65 ,, ПоколениетоZ
До коментар #62 от "Поколението Z":Ще се Самоизяде ! Въпрос на време е!
10:04 06.02.2026
66 Цял свят знае, че съдебната система
Много Урсули, много Меркелевци, много женки, до какво докараха Европа!
10:06 06.02.2026
67 Някой
Интересно ми е известната съдийка как би погледнала на подобна случка, но с потърпевш неин близък?
10:06 06.02.2026
68 И сега
10:18 06.02.2026
69 Един там
10:19 06.02.2026
70 Ганьо
10:20 06.02.2026
71 Майора
Коментиран от #106
10:20 06.02.2026
72 Да,да
10:21 06.02.2026
73 засегнат
До коментар #41 от "Тъжно, но факт!":Миналата година говорих с полицай от една патрулка, човекът каза, че през нощта има 6 патрулки за ЦЯЛА СОФИЯ. Много ясно, че и да искат, не могат да се отзоват на всеки сигнал. Впросът е защо са толкова малко в този огромен град? Иначе и аз имам горчив опит с малооумни агресивни идиоттчета, които си форсират колите, бръмчат дигатели по едни час под прозорците ми, викане, говорене до сред нощите, а като им направиш забележка ти отправят директни закани! И като викнеш полиция, ако дойдат, им правят възпитана забележка, тръгват си и после ония се спукват от смях. Нито глоба, нито нищо. При бай Тошо щяха да ги натоварят в една джипка и никой нямаше да ги види три дни, а след това щяха да като ангелчета!
10:23 06.02.2026
74 ами да ти незаеше ли?
До коментар #64 от "ами":онази жена дето беше блъсната на слънчака с джип от келеша беше със счупен череп но я водеха лека телесна повреда докато не почина после вече друго запяха … зависи кой нанася повредата а полицайчето от русе беше бит от пишлемета със спукано ребро имаше средна телесна… правиш ли си изводите
10:26 06.02.2026
76 МП4
10:29 06.02.2026
77 Пепи
До коментар #13 от "съдията Дред":Точно! Съдия Тодорова на СЪД!!
10:29 06.02.2026
79 Емигрант
10:43 06.02.2026
80 Мафията в действие
10:44 06.02.2026
81 А ти какъв орган
До коментар #75 от "Делян":си, от новите двуполови ли ? А може би не можеш да се определиш защото затова се иска разум, при теб е липса !
10:46 06.02.2026
82 свидетел
10:47 06.02.2026
83 Домашен любимец
Коментиран от #85, #95, #112
10:52 06.02.2026
84 На съдииката
10:55 06.02.2026
85 Емигрант
До коментар #83 от "Домашен любимец":Демокрацията е най-хубавото нещо на земята, но е грешка, че държави с пррост народ се опитват да я прилагат и резултатът е този в България ! А законотворците в България са рожба на комунизмът, следователно няма как демокрацията да бъде представена в истинския и вид !
Коментиран от #87
10:57 06.02.2026
86 Дърт Вейдър
До коментар #52 от "Джен Зи":Синко , точно заради такива келвши като теб вече хидя с газов пистолет зареден с 18 мм гумени топчета , елетрошокв бокс и лютив спрей в джоба защото вече постарах и не съм толкова бърз и силен колкото преди десетина години но в главата съм бистър и ви чета като отворени книги и много ефективно съм се справял в критични ситуации.
Коментиран от #90
11:01 06.02.2026
87 Домашен любимец
До коментар #85 от "Емигрант":То и комунизма на теория е най светлото бъдеще, но на практика се оказа най лошия страховит период в древната история на България! Унощожиха интелигенцията и останаха само такива като мен на тази територийка! Така е и с демокрацията! Прогониха младите и най способните от България и тук остана само електората! До снощи поне прогонените можеха да гласуват и така да поддържат влъзка с майката си родина! Възраждане днес усмихната се хвали, че е прекъснало връзката на емигриралите българи с България!
Коментиран от #91
11:04 06.02.2026
88 Емигрант
Коментиран от #110, #117
11:07 06.02.2026
89 Гост
До коментар #8 от "Правилното би било:":Да оцелеем като позволим да ни тъпчат ли? Малкия трябва да лежи поне 20 години, с оглед на арогантността на случката. Да не говорим, че това трябва да е предумишлено убийство. Няма "ама аз не съм искал да го убивам" .... Ама искаше да го удариш? Нали ? Престъпник. 20 години, и 5 строг за начало за да има поука за другите келеши като него.
11:08 06.02.2026
90 Хе!
До коментар #86 от "Дърт Вейдър":Бях свидетел в районното как служителят от КОС убеждаваше пенсионер да се откаже от продължаване на разрешителното да има лично оръжие, на което човекът с няколко изречения поне за мен отговори доста аргуметгирано! Дословно каза, че сега изпитва по голяма необходимост от притежание на личното оръжие, отколкото преди години! Тогава бях млад и на служба като вас - казва - и никой не смееше да ме притеснява! А сега виждате ежедневно агресия! - Ама, той пистолета няма да ти помогне! Нямаш право да го използваш! - И полицаите сте ограничени да използвате оръжие, но си ги носите! Те като знаят, че го имам, имат респект....!
11:14 06.02.2026
91 Софиянец
До коментар #87 от "Домашен любимец":Тоз пък, ти ако се възприемаш като безгръбначен дбил, не дей да оприличаваш цяла България с теб!
И да, ако не живееш в България, не плащаш данъци в България и не говориш българския, никакво глазуване!
Точка!
Коментиран от #92, #96, #113
11:19 06.02.2026
92 Домашен любимец
До коментар #91 от "Софиянец":Ма, аз тук си живея и пак не гласувам, камо ли ще си уредя живота в Чикаго и ше ви гласувам! Няма смисъл при общество, съставено от такива като теб и мен! Съгласен - аз съм много загубено същество, както ме определяш - ,,без гръбначен дюбиел"! Но аз съм един негласуващ електорален глас! Вие, свестните като гласувате правилно, защо млади келемета трепят по възрастните себеподобни по нощите, а не се занимават с възпитателно поведение и общополезен труд! Народната полиция все нямала сигнал! Да се поразходят по нощите и не им трябва сигнал! Ето, свидетелят каза, че от това 20 годишно престъпниче има много оплаквания и не само за шум и скорост! Редовно се изхождало пред входа на детската градина! Но, никой не го е прибрал, както и сега не е задържан!?
11:29 06.02.2026
93 Хе!
11:36 06.02.2026
94 Решение
11:39 06.02.2026
95 Дай
До коментар #83 от "Домашен любимец":да му дадем и награда на тоя шизофреник че тате има пари и може да убива който поиска като оня изрод от. Перник
11:43 06.02.2026
98 Сохо
Коментиран от #101
12:08 06.02.2026
100 Негро
До коментар #21 от "Юрист":Истината е, че реагира. Журналята пишат за въшките в полицията. Създават истерия и погрешно чувство в гражданите.
Полицайте си вършат работата.
12:21 06.02.2026
101 МИТКО ПИЯНДЕТО ОТ БИСТРИЦА
До коментар #98 от "Сохо":В дванайсе вечерта ПИЯНИ ПЕШЕХОДЦИ отстояват правото си ПСУВАЙКИ.....И НАДВЕСВАЙКИ СЕ ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА НАД ВОДАЧА.......МОЛЯ ДА СЕ КАЖЕ ИСТИНАТА. .......Как от седнало положение и през прозореца ША удариш силно човек че да падне назад?!?! АКО ТОЙ НЕ Е ПИЯН ДО КОЗИРКАТА И С ПОГЛЕД МОЖЕ ДА СЕ СРУТИ......Дайте кръвнитеПРОБИ....
Коментиран от #102
12:21 06.02.2026
102 Щеще
До коментар #101 от "МИТКО ПИЯНДЕТО ОТ БИСТРИЦА":Не си в час, сега младите са модерни - върти гуми на лъскарката, с 2 уискита и няколко линии е на светлинни години от обикновенните хорица, дет се вика, поклон и път да му направиш......
Е, на някои им изневерява късмета, лошото е, че завличат и невинни покрай себе си.
Сигурно е липса на нещо - сопа, мотика или обществена нетърпимост.
12:48 06.02.2026
103 Бай Тудур ги
13:20 06.02.2026
104 За съжаление
До коментар #8 от "Правилното би било:":си прав. Човешките същества все още се намираме на много ниско, животинско ниво на развитие и не умеем да контролираме реакциите си. Чудя се, дали някога ще станем наистина разумни индивиди. Става дума за целия човешки род, не само за конкретния случай.
13:25 06.02.2026
105 Реалист
13:39 06.02.2026
111 Емигрант
Коментиран от #115
14:04 06.02.2026
112 Силиций
До коментар #83 от "Домашен любимец":Не, това което сте казали за демокрацията всъщност важи за олигархичната бандитска диктатура в България. Дано в рамките на живота ви видите какво е демокрация наистина.А комунистическа диктатура май сте виждали от филмите.
14:08 06.02.2026
113 А ти бе нехранимайко
До коментар #91 от "Софиянец":софиянска какъв език говориш български или неразбираема смесица от англо-испано-германо-френска празнодумица ? Я кажи колко български думи ти е запомнила празната софийска тиква !
14:11 06.02.2026
114 требе
14:11 06.02.2026
116 Може, може,
До коментар #45 от "Не може да бъде":за куче дават доживотна, за човек, 5.
Това е истината за “правосъдието” на територията.
14:50 06.02.2026
117 Емигрант
До коментар #88 от "Емигрант":Алооо емигрирали, защо използваш моя ник, толкова ли ти е празна главата, че не е в състияние да измисли свой ник, така както копираш никове явно и в живота си слаб да си самостоятелен ! И защо ми изтриха предния коментар към теб, дали ти не си един от цензуристите в тази слугинска и контролирана медия ?
14:51 06.02.2026
119 в сащ присъдата
15:04 06.02.2026
120 Сър Мастър Бейтс
15:13 06.02.2026
121 Случайно
15:21 06.02.2026
122 Боко
Като за куче!
Но нали не е помияр, няма проблем!
15:35 06.02.2026
125 37.51т
16:21 06.02.2026