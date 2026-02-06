Новини
Смърт след забележка за висока скорост: Mъж почина след побой

Смърт след забележка за висока скорост: Mъж почина след побой

6 Февруари, 2026 09:06 10 241 125

  • загинал-
  • побой-
  • бистрица-
  • забележка

47-годишният Митко опитва да пресече улицата, но по-младият мъж увеличава скоростта, което води до забележка заради опасността, породена от това

Смърт след забележка за висока скорост: Mъж почина след побой - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

47-годишен мъж от Бистрица губи живота си след спречкване с 20-годишен в центъра на селото. Случая е от събота, а сблъсъкът е вследствие на направена забележка заради високата скорост, с която младият мъж преминал покрай него, твърдят близки на загиналия.

По думите им смъртта му настъпила след тежък удар по главата. Мъжът е задържан, като в момента е под домашен арест. В центъра на Бистрица десетки жители са се събрали, за да изразят недоволството си от мярката, както и опасенията си от евентуална несправедливост при получаване на наказание, в случай на доказване на деянието.

Борислав, който е бил близък със загиналия, разказва, че всичко се случва малко след полунощ на 31 януари. Според него след като 47-годишният Митко опитва да пресече улицата, но по-младият мъж увеличава скоростта, което води до забележка заради опасността, породена от това. "Всичко се вижда на камери в околността. Има и свидетели, които са видели удара, дори казват, че нещо се чупи. Моят приятел си беше глътнал езика, извадихме го докато дойдат линейка и полиция. При всички събрани доказателства си мислехме, че ще има справедливост. 20-годишният е направил самопризнания, но е казал, че го е ударил веднъж", каза той.

По думите му Митко не е починал на място, а на следващия ден, при операция, която организмът му не е могъл да издържи. "Извършителят беше задържан на границата с кола под наем. Мислех, че след това няма да бъде освободен, има вариант да се укрие или да се "разболее тежко". Имали сме проблеми с въпросното момче и преди. В последния месец има много оплаквания заради високата скорост, с която шофира", добави той.

Свидетел на случилото се разкрива, че е видял как кола спира, а починалият тръгва към нея. "Бях на 20 метра, а после се приближих. Помислих, че са приятели и ще си говорят. В следващия момент обаче видях, че момчето го бие, а мъжът падна на земята. Повече не помръдна. Всичко се случи много бързо, имаше доста хора", обясни той.

Съдия Мирослава Тодорова от Софийския градски съд смята, че домашен арест с проследяваща гривна е съдебната мярка, подходяща за случай, в който се прави предположение за причиняване на смърт по непредпазливост, вследствие на умишлено нанесена лека телесна повреда.

Според съдебно-медицинската експертиза смъртта е настъпила след черепно-мозъчна травма, която по свидетелски показания е получена след удари в лицето, падане назад на пътното платно и удар в тила. Обвиняемият е млад и неосъждан, затова съдебният състав е приел домашният арест за адекватна мярка. При доказване на деянието, с посоченото обвинение, най-тежкото наказание е 5 години затвор.


Оценка 2.3 от 51 гласа.
Оценка 2.3 от 51 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Зевс

    339 0 Отговор
    Домашен арест за убийство, пожелавам на магистрата да му се върне тройно!

    Коментиран от #38

    09:08 06.02.2026

  • 2 Съдията Дред

    225 0 Отговор
    А това, че е очевидно по хулигански подбуди?

    Коментиран от #28

    09:09 06.02.2026

  • 4 Хмм

    185 0 Отговор
    5 години макс..ЕМИГРАЦИЯ!!!!

    09:10 06.02.2026

  • 5 Съд и я Мируослава То дорова

    162 3 Отговор
    хи хи хи пазим гербавите синчета

    Коментиран от #9

    09:11 06.02.2026

  • 6 Баш Батка

    15 211 Отговор
    Не се научихте да ,че не сте закона и не може да ги прилагате. Като толкова искат да докладвате опасно шофиране звъните на 112. Ама в полунощ като си на мотика и решиш да пресичаш на 4 крака и се правиш нормално от един шамар да припаденш.

    Коментиран от #20, #24, #35, #60

    09:12 06.02.2026

  • 7 На границата , задържан,

    187 1 Отговор
    Какво прави там . Млад бил ! Да му дадем Награда за това ! Ало ,, съдийката Бог вижда 24/7/365

    Коментиран от #53

    09:13 06.02.2026

  • 8 Правилното би било:

    65 39 Отговор
    От гледна точка на лична безопасност и реалността, в която живеем, 47-годишният Митко НЕ е трябвало да влиза в директна конфронтация!
    Колкото и справедлива да е била забележката, обстоятелствата: нощ, млад, агресивен шофьор, кола (потенциално оръжие), емоции на високи обороти, това е високорискова ситуация.
    Правилното НЕ е справедливо. Правилно е да ОЦЕЛЕЕШ!!
    Трябваше да запомни номера и да извика полиция.
    Най-разумното: сигнал на 112, описание на колата и поведението, свидетели наоколо.
    Да, звучи „страхливо“.
    Но това е единственото поведение, което не те излага на физически риск.

    Коментиран от #15, #21, #57, #75, #89, #104

    09:13 06.02.2026

  • 10 Да де

    95 0 Отговор
    Да пази Господ,всеки.Особено родител да преживее този ад.Накрая какво: до осем (!) години затвор? Влиза и след 4 години и един месец излиза на УПО,защото се е превъзпитал. Ще продам къщата,тухла по тухла,до пирон, всичко.И ще чакам.

    09:14 06.02.2026

  • 11 Ивелин Михайлов

    91 10 Отговор
    Децата на всички членове на партия герб трябва да бъдат умъртвени!

    09:15 06.02.2026

  • 12 Мнение

    103 1 Отговор
    НЕ е трябвало да тръгва към колата.
    Моментът, в който човек: тръгва към автомобил, в тъмното, след ескалация,
    е моментът, в който контролът вече не е в негови ръце.
    Оттам нататък всичко зависи от психиката на другия.
    Но — важното „НО“
    Това, че е можел да постъпи по-разумно, НЕ означава, че: е виновен за смъртта си, е „провокирал“ убийството, или че ударът е оправдан.
    Забележка от някого не дава право да пребиеш човек.
    Един удар, довел до смърт, пак е престъпление — дори без умисъл.

    09:15 06.02.2026

  • 13 съдията Дред

    183 2 Отговор
    Задържаха убийците на кучета и котки за неопределено врема ,а за смърт на човек-домашен арест . А после като избяга убиецът , съдият Тодорова да лежи в ареста докато го хванат !

    Коментиран от #19, #77

    155 1 Отговор
    Човекът е постъпил по човешки и граждански начин – направил е забележка за опасно поведение.
    Системата ни е такава, че този граждански инстинкт може да те убие.
    И това е ужасяващо.

    09:16 06.02.2026

  • 15 Исторически парк

    58 15 Отговор

    47 3 Отговор
    От селски пръчки какво да чакаш

    09:16 06.02.2026

  • 17 Бойко Българоубиец

    ГЕРБ ПОБЕДА!

    09:16 06.02.2026

    111 0 Отговор
    Не е умно да се забъркваш в такива филми. Ненормални и комплексирани дебилирани в територията са много. Пък милиция и съд нещо не им се работи чакат заплата и това е. Държавата е един фарс а вие се пазете от луди.

    09:16 06.02.2026

  • 19 Горчивият, но честен извод

    В България (а и не само):
    Правото е на страната на разумния, не на правия.
    47-годишният е бил прав.
    Но правилното за собственото му оцеляване е било да не влиза в пряк сблъсък.

    09:17 06.02.2026

  • 20 И ти на четири крака...

    89 1 Отговор

    До коментар #6 от "Баш Батка":

    "Имали сме проблеми с въпросното момче и преди. В последния месец има много оплаквания заради високата скорост, с която шофира", добави той."

    09:17 06.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Такава съдийка

    94 0 Отговор
    дали така ще отсъди, ако това се случи с мъжа и или сина и? Дали ще вземе пари за да отсъди така?

    09:18 06.02.2026

  • 23 Гост

    99 3 Отговор
    Банкянската гадина е виновна младото поколение да са локали, мутренца и да искат да имат коли, пари и жени. Той даде зелена светлина на мутрите и това стана модел за подражание. Сега всички млади момиченца искат да са дилъри и мутри, щото всичко им е позволено и получават домашен арест за убийства

    09:18 06.02.2026

  • 24 Тити на Кака

    61 1 Отговор

    До коментар #6 от "Баш Батка":

    Интересно защо не си посъветвал и автомобилния състезател да се обади на 112, когато някой му направи забележка...
    И знам защо не си го посъветвал.

    Коментиран от #30, #32

    09:18 06.02.2026

  • 25 Мнение

    34 5 Отговор

    До коментар #15 от "Исторически парк":

    Не е страх, а РАЗУМ. Смелостта НЕ е да се биеш, а да се прибереш ЖИВ.

    09:19 06.02.2026

  • 26 Оцеляване

    24 10 Отговор

    До коментар #15 от "Исторически парк":

    Смелите ги "носят", разумните си тръгват.

    09:20 06.02.2026

  • 27 Манол

    12 8 Отговор

    До коментар #15 от "Исторически парк":

    Всеки си носи последствията от избора си...

    09:20 06.02.2026

  • 28 Тити на Кака

    113 0 Отговор

    До коментар #2 от "Съдията Дред":

    Заподозреният е заловен при опит да напусне страната с кола под наем.
    100% основание за закопчаването му зад решетки.

    09:21 06.02.2026

  • 29 Муахаха, фанали го на границата

    101 0 Отговор
    с кола под наем и съдебният състав го сложил под домашен арест.

    09:21 06.02.2026

  • 30 Разумен

    45 0 Отговор

    До коментар #24 от "Тити на Кака":

    На агресора му трябват санкции, не съвети. На нормалния човек — как да оцелее.

    09:22 06.02.2026

  • 31 глоги

    25 0 Отговор
    СлучаяТ е от събота,

    09:22 06.02.2026

  • 32 Варадин

    31 2 Отговор

    До коментар #24 от "Тити на Кака":

    Няма как да се дава съвет на агресора. Важното в случая вие като хора попаднали в подобна ситуация да оцелеете. Това НЕ оправдава агресора-състезател.

    09:25 06.02.2026

  • 33 Сила

    49 13 Отговор
    Като човек на възраст ( но не пенсионер !) да кажа ....Не се заяждайте с 15 , 17 , 20 годишни гамени !!! Директно могат да ви убият и даже няма да лежат !!! Струва ли си чичаци като нас да се правят на "мъже " с повод и без повод ....обикновенно завършва зле !!! Има телефон , 112 ...нали затова са ония с големите заплати и новите автомобили !!!?

    Коментиран от #78

    09:25 06.02.2026

  • 34 После

    61 3 Отговор
    ме питат приятели защо не искам да живея в България, с парите които имам ще съм тузар. Как да ом обясня че не е до пари, че не искам децата ми да растат в кочина където всеки наркоман може да ге прегази

    Коментиран от #44

    09:26 06.02.2026

  • 35 Донякъде си прав

    32 1 Отговор

    До коментар #6 от "Баш Батка":

    Никой човек не може да замести институциите.
    Правилният начин за справяне с опасно шофиране е чрез полицията, да звъниш на 112, те са институцията, която трябва да санкционира и прави забележки, а не да влизате в директна конфронтация, защото не знаете кой стои насреща ви и какво е психическото му състояние, може да е дрогиран, може да има оръжие.
    Но, сарказмът ти сарказъм, който намеква, че пострадалият сам е отговорен за последствията е силно преувеличение.
    Може да е абсурдно, но фактите са факти: един удар доведе до смърт. Истината не се променя от сарказъм.

    09:30 06.02.2026

  • 36 Емигрант

    74 0 Отговор
    Бесрамието на платените съдийски състави продължава да трупа пачки но вече в евро ! Как така причиняване на смърт по непредпазливост при УМИШЛЕНО нанесена ЛЕКА телесна повреда довела до СМЪРТ ? На колко ви оценяват животът в България тези ТЪРГОВЦИ на законност ? Вашият живот в тази овча кошара не струва дори колкото една заплата на депутат за които гласуате за да ви превръщат в евтини същества оцянвани от корумпирани съдии и прокурори ! Що за търпелив народ сте останали в България, наближава денят когато ще ви избиват безнаказано щом вече умишлено ви бият, но не се очаква да умирате от боят !

    Коментиран от #37

    09:30 06.02.2026

  • 37 Ако

    39 4 Отговор

    До коментар #36 от "Емигрант":

    смяташ че някога нещо ще се промени, стой си в България. Но ако имаш акъл, бягай от тая кочи.на

    Коментиран от #42

    09:31 06.02.2026

  • 38 Ъъъъ

    43 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Явно ще го осъдят, 20 години да лежи на плажа на слънчака. Това е нашето "правосъдие".

    09:33 06.02.2026

  • 39 Дедо

    60 1 Отговор
    Проблема е че като се обадиш на 112 и почват да се правят на ударени ........ала бала и ти казват ще предадем в районното . Ама в Районното на дежурния не му се занимава с такива детски работи ,дето единия пресичал неправилно , пък другия изфорсирал колата да го уплаши и казва ами то няма свободен полицейски екип сега , щото не ни достига персонал и колегите са на адрес хахахахаха. Уж нямат кадри в полицията а са най много на глава от населението в ЕС . Защото на един патрулиращ на терен полицай се падат 100 седящи по канцелариите които пият кафе и разглеждат сайтове за автомобили и почивки.

    Коментиран от #41

    09:33 06.02.2026

  • 40 Напротив!

    13 4 Отговор

    До коментар #21 от "Юрист":

    Саморазправата не решава проблеми. Създава нови жертви.

    Коментиран от #47, #58, #59

    09:33 06.02.2026

  • 41 Тъжно, но факт!

    33 0 Отговор

    До коментар #39 от "Дедо":

    В някои случаи наистина сигналите по 112 или в районното могат да се забавят. Малко патрули на терен, много администрация. Важното е, че Борисов им вдигна заплатите..
    Но гневът не заменя закона – смъртта от един шамар е факт

    Коментиран от #73

    09:36 06.02.2026

  • 42 Емигрант

    15 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ако":

    От никът ми не се ли разбира, че не съм в България или смяташ, че мамя като политик ?

    09:37 06.02.2026

  • 43 Айзомби

    4 39 Отговор
    Че къв е тоя ,че да му прави забележка - катаджия ли ? Да е подал сигнал на 112 , а не да се саморазправя.Аман от експерти по всичко вече.Явно си го е търсил , ама този път си го е намерил.

    Коментиран от #48

    09:39 06.02.2026

  • 44 Сила

    31 1 Отговор

    До коментар #34 от "После":

    "Щастието е да не живееш в кочина !!!"
    И аз това повтарям ....не парите и стандарта , заобикалящата те среда и обществото са важни !!!

    09:39 06.02.2026

  • 45 Не може да бъде

    28 1 Отговор
    Къде го има това , за убийство пет години затвор. Явно тук някой се изказва неподготвен или иска да предизвика обществен протест.

    Коментиран от #116

    09:41 06.02.2026

  • 46 Изписвам хапчета

    31 0 Отговор
    Често го казвам, хора вземете се в ръце. Вие сте тези, които могат да променят света. Лесно е. Ако не пистолет, то поне тежък камък, ръждива тръба или лопата могат въведат закона по правилният начин. Пет, шест сцепени тикви на престъпници са достатъчни.....

    09:41 06.02.2026

  • 47 А имаше времена(дори тук в България)

    33 1 Отговор

    До коментар #40 от "Напротив!":

    В които бабаитът щеше да Приключен за 24 час! Без последствия за никой!

    09:42 06.02.2026

  • 48 Ти си типичен селяндурски

    30 2 Отговор

    До коментар #43 от "Айзомби":

    комплексиран ББООККЛЛУУКК който трябва да бъде изхвърлен и заровен дълбоко в земята като вреден и опсаен за развъждане ! Макаци ли са те създали и възпитавали ?

    09:43 06.02.2026

  • 49 Велвв

    35 1 Отговор
    Ей, съдийко! Върши си работата съвестно, защото ще видиш народната любов с пълна сила!!!

    09:45 06.02.2026

  • 50 Хасковски каунь

    22 0 Отговор
    Замахнеш ли , ти си потенциален убиец.

    09:47 06.02.2026

  • 51 Анани

    28 1 Отговор
    Справедливо е да се разглежда като предумишлено убийство и присъдата да е такава.

    09:47 06.02.2026

  • 52 Джен Зи

    6 36 Отговор
    Тоя дъртак явно не е знаел в кой век живее. В Бългейра днешно време на младите не се правят забележки, ако искаш да оцелееш

    Коментиран от #86

    09:49 06.02.2026

  • 53 Трети Март

    12 11 Отговор

    До коментар #7 от "На границата , задържан,":

    Разчитай ти на Господ. Само Румен Радев може чрез Крум Зарков да вкара тия в затвора

    Коментиран от #63

    09:50 06.02.2026

  • 54 Психопат

    8 11 Отговор

    До коментар #15 от "Исторически парк":

    Айде ела в 4 часа сутринта в Люлин да те видя какъв куражлия си

    Коментиран от #56

    09:51 06.02.2026

  • 55 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 1 Отговор
    ИЗРОД

    09:52 06.02.2026

  • 56 Исторически парк

    6 2 Отговор

    До коментар #54 от "Психопат":

    Дай ми адрес да те пратя при него

    09:53 06.02.2026

  • 57 Народен съд

    33 2 Отговор

    До коментар #8 от "Правилното би било:":

    ДА БЪДЕ ОБЕСЕН НА МЕГДАНА НА СЕЛОТО. АБСОЛЮТНО ПРАВИЛНО НАКАЗАНИЕ! ТОВА Е УМИШЛЕНО УБИЙСТВО! НИКАКВА МИЛОСТ КЪМ БОКЛУКА.

    09:54 06.02.2026

  • 58 Юрист

    19 0 Отговор

    До коментар #40 от "Напротив!":

    При липса на справедливост, саморазправата е задължителна!

    09:54 06.02.2026

  • 59 Българин

    12 0 Отговор

    До коментар #40 от "Напротив!":

    В случая решава проблеми - джигитът щеше да е под земята, а не човекът!

    09:55 06.02.2026

  • 60 Бистричанин

    26 0 Отговор

    До коментар #6 от "Баш Батка":

    Жертвата не е бил пиян, нападателя го е ударил два пъти в главата въоражен с бокс, след това е скочил върху него....

    09:55 06.02.2026

  • 61 Тази съдийка

    34 0 Отговор
    Мирослава Тодорова защо ми се струва, че беше замесена и по-рано в корупционно съдийстване, имаше скандал около нея ? ФАКТИ дайте информация за нея, или и на вас трябва да се плати за истина ?

    09:56 06.02.2026

  • 62 Поколението Z

    16 1 Отговор
    Още по де билно!

    Коментиран от #65

    09:59 06.02.2026

  • 63 Алаах

    6 0 Отговор

    До коментар #53 от "Трети Март":

    Епси Кукен! Разбра ли !

    10:00 06.02.2026

  • 64 ами

    25 0 Отговор
    ха ха ха - ако черепмо мозъчната травма е лека телесна повреда, тогава кое е тежка

    Коментиран от #74

    10:04 06.02.2026

  • 65 ,, ПоколениетоZ

    20 1 Отговор

    До коментар #62 от "Поколението Z":

    Ще се Самоизяде ! Въпрос на време е!

    10:04 06.02.2026

  • 66 Цял свят знае, че съдебната система

    23 3 Отговор
    не работи!
    Много Урсули, много Меркелевци, много женки, до какво докараха Европа!

    10:06 06.02.2026

  • 67 Някой

    33 5 Отговор
    Да ви имам и държавата! По-добре да се дава пак на турци или на някой друг, дето може да озапти побъркното народонаселение. За убийство да дадеш максимално 5 години... Не мога да повярвам. Все пак, това се случва след умишлено нанасяне на удари в главата. ама после било неумисшлено убийство в следствие на нанесена лека телесна повреда.
    Интересно ми е известната съдийка как би погледнала на подобна случка, но с потърпевш неин близък?

    10:06 06.02.2026

  • 68 И сега

    19 1 Отговор
    Като отмениха смъртното наказание да лежи до живот това нещо

    10:18 06.02.2026

  • 69 Един там

    18 0 Отговор
    Роднините на загиналият да го осъдят този келеш-убиец!

    10:19 06.02.2026

  • 70 Ганьо

    23 0 Отговор
    Този пич е за медал. В Разград един уби трима, които бяха на маса, но героят мамин даже не е арестуван...

    10:20 06.02.2026

  • 71 Майора

    25 0 Отговор
    Жалко съдия Тодорова , за вас явно смъртта на един човек е нищо , както и на колегите ви , отменили присъда за двойно убийство и върнали делото на начален етап! Нямам думи ,, не дай Боже да се случи на някой от вашите семейства , да видим пак така ли ще реагирате!

    Коментиран от #106

    10:20 06.02.2026

  • 72 Да,да

    20 1 Отговор
    Пуснете го. Той е болен от астма, грижи се за майка си и каза, че съжалява. Това е достатъчно.

    10:21 06.02.2026

  • 73 засегнат

    30 1 Отговор

    До коментар #41 от "Тъжно, но факт!":

    Миналата година говорих с полицай от една патрулка, човекът каза, че през нощта има 6 патрулки за ЦЯЛА СОФИЯ. Много ясно, че и да искат, не могат да се отзоват на всеки сигнал. Впросът е защо са толкова малко в този огромен град? Иначе и аз имам горчив опит с малооумни агресивни идиоттчета, които си форсират колите, бръмчат дигатели по едни час под прозорците ми, викане, говорене до сред нощите, а като им направиш забележка ти отправят директни закани! И като викнеш полиция, ако дойдат, им правят възпитана забележка, тръгват си и после ония се спукват от смях. Нито глоба, нито нищо. При бай Тошо щяха да ги натоварят в една джипка и никой нямаше да ги види три дни, а след това щяха да като ангелчета!

    10:23 06.02.2026

  • 74 ами да ти незаеше ли?

    29 0 Отговор

    До коментар #64 от "ами":

    онази жена дето беше блъсната на слънчака с джип от келеша беше със счупен череп но я водеха лека телесна повреда докато не почина после вече друго запяха … зависи кой нанася повредата а полицайчето от русе беше бит от пишлемета със спукано ребро имаше средна телесна… правиш ли си изводите

    10:26 06.02.2026

  • 76 МП4

    18 1 Отговор
    30 години ГеРб (ГрОб) . Децата на БоКо

    10:29 06.02.2026

  • 77 Пепи

    19 0 Отговор

    До коментар #13 от "съдията Дред":

    Точно! Съдия Тодорова на СЪД!!

    10:29 06.02.2026

  • 79 Емигрант

    24 1 Отговор
    "Извършителят беше задържан на границата...." - което означава, че ще бяга в друга държава, това тази пишман съдийка явно не осъзнава, явно е била много замислена за пачките колко бройки трябва да бъдат ? И след като определя лека телесна повреда при смърт тогава какво е "тежка" ако съществува такава ? Ами в случаят и Путин само причинява леки телесни повреди с куршуми и бомби, какво толкова светът се противи, те украинците защо се пречат на куршумите ? Светът трябва да се замисли дали да не определи българските млади имитации на шофьори за нов вид "камикадзе" в мирно време, все пак висши органи в България като съд и прокуратура явно доказват това като не ги определят за престъпни !

    10:43 06.02.2026

  • 80 Мафията в действие

    20 0 Отговор
    Некадърността на всяко ниво на правораздавателната система плюс наглостта на "другарите им" води до пълното беззаконие...това получавате за между 50% и 100% увеличение на заплатите в системата на МВР...

    10:44 06.02.2026

  • 81 А ти какъв орган

    5 0 Отговор

    До коментар #75 от "Делян":

    си, от новите двуполови ли ? А може би не можеш да се определиш защото затова се иска разум, при теб е липса !

    10:46 06.02.2026

  • 82 свидетел

    12 0 Отговор
    млад е, може и 15 години да полежи, пък и да го сватосат ....

    10:47 06.02.2026

  • 83 Домашен любимец

    2 15 Отговор
    Съвсем банална демократична процедура! Това е демокрацията - всеки да бъде свободен да изяви най лошите си наклонности и престъпният контингент да управлява държавата си! Вие какво искате, да стане като едно време ли по фашистко и комунистическо робство!? За най невинната проява да те прибират стражари и милиционери и ако си откраднал нещо от бостаните, да ти вържат една кошница с крадени карпузи на врата, да ти поставят на гърба една табела с надпис с тебешир - ,,Крадец!", да те развеждат из селото в този вид, глашатаят да бие тъпана и на всеки кръстопът да те карат да викаш - ,,Аз съм крадец!"... Или по комунистическо да те острижат нула номер, да ти отрежат късата пола, да ти ударят печат на кълките и те отведат в трудовия лагер!

    Коментиран от #85, #95, #112

    10:52 06.02.2026

  • 84 На съдииката

    13 2 Отговор
    Да убият най милия човек и неин колега да пусне убиеца със златна гривна на кракъ!

    10:55 06.02.2026

  • 85 Емигрант

    14 2 Отговор

    До коментар #83 от "Домашен любимец":

    Демокрацията е най-хубавото нещо на земята, но е грешка, че държави с пррост народ се опитват да я прилагат и резултатът е този в България ! А законотворците в България са рожба на комунизмът, следователно няма как демокрацията да бъде представена в истинския и вид !

    Коментиран от #87

    10:57 06.02.2026

  • 86 Дърт Вейдър

    17 0 Отговор

    До коментар #52 от "Джен Зи":

    Синко , точно заради такива келвши като теб вече хидя с газов пистолет зареден с 18 мм гумени топчета , елетрошокв бокс и лютив спрей в джоба защото вече постарах и не съм толкова бърз и силен колкото преди десетина години но в главата съм бистър и ви чета като отворени книги и много ефективно съм се справял в критични ситуации.

    Коментиран от #90

    11:01 06.02.2026

  • 87 Домашен любимец

    9 9 Отговор

    До коментар #85 от "Емигрант":

    То и комунизма на теория е най светлото бъдеще, но на практика се оказа най лошия страховит период в древната история на България! Унощожиха интелигенцията и останаха само такива като мен на тази територийка! Така е и с демокрацията! Прогониха младите и най способните от България и тук остана само електората! До снощи поне прогонените можеха да гласуват и така да поддържат влъзка с майката си родина! Възраждане днес усмихната се хвали, че е прекъснало връзката на емигриралите българи с България!

    Коментиран от #91

    11:04 06.02.2026

  • 88 Емигрант

    13 3 Отговор
    Никога няма да се върна в тая кочина. Никога!

    Коментиран от #110, #117

    11:07 06.02.2026

  • 89 Гост

    18 0 Отговор

    До коментар #8 от "Правилното би било:":

    Да оцелеем като позволим да ни тъпчат ли? Малкия трябва да лежи поне 20 години, с оглед на арогантността на случката. Да не говорим, че това трябва да е предумишлено убийство. Няма "ама аз не съм искал да го убивам" .... Ама искаше да го удариш? Нали ? Престъпник. 20 години, и 5 строг за начало за да има поука за другите келеши като него.

    11:08 06.02.2026

  • 90 Хе!

    17 1 Отговор

    До коментар #86 от "Дърт Вейдър":

    Бях свидетел в районното как служителят от КОС убеждаваше пенсионер да се откаже от продължаване на разрешителното да има лично оръжие, на което човекът с няколко изречения поне за мен отговори доста аргуметгирано! Дословно каза, че сега изпитва по голяма необходимост от притежание на личното оръжие, отколкото преди години! Тогава бях млад и на служба като вас - казва - и никой не смееше да ме притеснява! А сега виждате ежедневно агресия! - Ама, той пистолета няма да ти помогне! Нямаш право да го използваш! - И полицаите сте ограничени да използвате оръжие, но си ги носите! Те като знаят, че го имам, имат респект....!

    11:14 06.02.2026

  • 91 Софиянец

    11 4 Отговор

    До коментар #87 от "Домашен любимец":

    Тоз пък, ти ако се възприемаш като безгръбначен дбил, не дей да оприличаваш цяла България с теб!

    И да, ако не живееш в България, не плащаш данъци в България и не говориш българския, никакво глазуване!
    Точка!

    Коментиран от #92, #96, #113

    11:19 06.02.2026

  • 92 Домашен любимец

    11 1 Отговор

    До коментар #91 от "Софиянец":

    Ма, аз тук си живея и пак не гласувам, камо ли ще си уредя живота в Чикаго и ше ви гласувам! Няма смисъл при общество, съставено от такива като теб и мен! Съгласен - аз съм много загубено същество, както ме определяш - ,,без гръбначен дюбиел"! Но аз съм един негласуващ електорален глас! Вие, свестните като гласувате правилно, защо млади келемета трепят по възрастните себеподобни по нощите, а не се занимават с възпитателно поведение и общополезен труд! Народната полиция все нямала сигнал! Да се поразходят по нощите и не им трябва сигнал! Ето, свидетелят каза, че от това 20 годишно престъпниче има много оплаквания и не само за шум и скорост! Редовно се изхождало пред входа на детската градина! Но, никой не го е прибрал, както и сега не е задържан!?

    11:29 06.02.2026

  • 93 Хе!

    5 3 Отговор
    Ах! Първо като видях портрета и викам си - Айде и Светльо Витков пострада....!!! Не знам! Според мен има прилика!?

    11:36 06.02.2026

  • 94 Решение

    11 1 Отговор
    Майтапа настрана човек трябва да ходи въоръжен ако потърпевшия имаше нещо в себе си сега резултата можеше да е друг.

    11:39 06.02.2026

  • 95 Дай

    14 0 Отговор

    До коментар #83 от "Домашен любимец":

    да му дадем и награда на тоя шизофреник че тате има пари и може да убива който поиска като оня изрод от. Перник

    11:43 06.02.2026

  • 98 Сохо

    11 0 Отговор
    Бог да прости човека,но в България,когато решиш да отстояваш правото си на улицата трябва да си подготвен.Или да си в отлична физическа форма ,или въоръжен! В противен случай не се влиза в пререкания и сблъсък.

    Коментиран от #101

    12:08 06.02.2026

  • 100 Негро

    2 8 Отговор

    До коментар #21 от "Юрист":

    Истината е, че реагира. Журналята пишат за въшките в полицията. Създават истерия и погрешно чувство в гражданите.
    Полицайте си вършат работата.

    12:21 06.02.2026

  • 101 МИТКО ПИЯНДЕТО ОТ БИСТРИЦА

    1 12 Отговор

    До коментар #98 от "Сохо":

    В дванайсе вечерта ПИЯНИ ПЕШЕХОДЦИ отстояват правото си ПСУВАЙКИ.....И НАДВЕСВАЙКИ СЕ ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА НАД ВОДАЧА.......МОЛЯ ДА СЕ КАЖЕ ИСТИНАТА. .......Как от седнало положение и през прозореца ША удариш силно човек че да падне назад?!?! АКО ТОЙ НЕ Е ПИЯН ДО КОЗИРКАТА И С ПОГЛЕД МОЖЕ ДА СЕ СРУТИ......Дайте кръвнитеПРОБИ....

    Коментиран от #102

    12:21 06.02.2026

  • 102 Щеще

    7 0 Отговор

    До коментар #101 от "МИТКО ПИЯНДЕТО ОТ БИСТРИЦА":

    Не си в час, сега младите са модерни - върти гуми на лъскарката, с 2 уискита и няколко линии е на светлинни години от обикновенните хорица, дет се вика, поклон и път да му направиш......
    Е, на някои им изневерява късмета, лошото е, че завличат и невинни покрай себе си.
    Сигурно е липса на нещо - сопа, мотика или обществена нетърпимост.

    12:48 06.02.2026

  • 103 Бай Тудур ги

    6 0 Отговор
    лекуваше такива в Белене,ама са е демокрация

    13:20 06.02.2026

  • 104 За съжаление

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Правилното би било:":

    си прав. Човешките същества все още се намираме на много ниско, животинско ниво на развитие и не умеем да контролираме реакциите си. Чудя се, дали някога ще станем наистина разумни индивиди. Става дума за целия човешки род, не само за конкретния случай.

    13:25 06.02.2026

  • 105 Реалист

    6 0 Отговор
    Максимално наказание 5 години ?? Да бях се погрижил за бившата жена

    13:39 06.02.2026

  • 111 Емигрант

    6 0 Отговор
    До N 91 "Софиянец" - Ти си съвършен сел(л)яндур-софиянец ! Ти ли ми плащаш данъците на имотите ми в България, ти ли ми плащаш таксата за смет (каквато не изхвърлям) и разни други такси към общината, а знаеш ли че тук плащам такива високи данъци от които ЕС заделя помощи за да съществувате като държава и от които не се възползвате защото тези които избирате ви ги прибират ? Умствено си много зле щом говориш ЗА данъци от които нямаш хал-хабер ! Главата ти е послушна на манипулации това е твоят жалък живот - завист, омраза и послушание ! Отговарям ти аз вместо "Домашен любимец" защото дразниш с просттащината си ! Само комундур или гербераст които са с малко мозък служещ им за равновесие може да пита за данъци ,

    Коментиран от #115

    14:04 06.02.2026

  • 112 Силиций

    5 0 Отговор

    До коментар #83 от "Домашен любимец":

    Не, това което сте казали за демокрацията всъщност важи за олигархичната бандитска диктатура в България. Дано в рамките на живота ви видите какво е демокрация наистина.А комунистическа диктатура май сте виждали от филмите.

    14:08 06.02.2026

  • 113 А ти бе нехранимайко

    3 0 Отговор

    До коментар #91 от "Софиянец":

    софиянска какъв език говориш български или неразбираема смесица от англо-испано-германо-френска празнодумица ? Я кажи колко български думи ти е запомнила празната софийска тиква !

    14:11 06.02.2026

  • 114 требе

    2 1 Отговор
    да го ликвидират докторо що е оперирал. дано се оправи човека

    14:11 06.02.2026

  • 116 Може, може,

    11 1 Отговор

    До коментар #45 от "Не може да бъде":

    за куче дават доживотна, за човек, 5.
    Това е истината за “правосъдието” на територията.

    14:50 06.02.2026

  • 117 Емигрант

    2 1 Отговор

    До коментар #88 от "Емигрант":

    Алооо емигрирали, защо използваш моя ник, толкова ли ти е празна главата, че не е в състияние да измисли свой ник, така както копираш никове явно и в живота си слаб да си самостоятелен ! И защо ми изтриха предния коментар към теб, дали ти не си един от цензуристите в тази слугинска и контролирана медия ?

    14:51 06.02.2026

  • 119 в сащ присъдата

    4 2 Отговор
    щеше да е доживотен -тук 5 године които няма и да излежи .псевдодържава

    15:04 06.02.2026

  • 120 Сър Мастър Бейтс

    3 0 Отговор
    Имах подобна ситуация днес, без този завършек разбира се. Сутринта водя детето на градина, пресичаме на пешеходна пътека. Гледам някакъв отдалече идва към нас с кола - не намалява, а нарочно дава газ. Забавих ход и се извъртах да видя олиго-френа - оказа се някакво деде със раздрънкан Фиат за доставки. Та тоя нещо крещи от вътре, сигурно псуваше. Теглих му една и отминах. Извод, не се занимавайте с такива! И забележка да им направиш, няма смисъл - първите 7 години са минали безвъзвратно.

    15:13 06.02.2026

  • 121 Случайно

    1 0 Отговор
    Защо сте сложили снимка на Гешев?

    15:21 06.02.2026

  • 122 Боко

    4 0 Отговор
    “При доказване на деянието, с посоченото обвинение, най-тежкото наказание е 5 години затвор.”

    Като за куче!
    Но нали не е помияр, няма проблем!

    15:35 06.02.2026

    2 1 Отговор
    В Бистрица е така ...лични наблюдения....

    16:21 06.02.2026

