Шофьор спря в аварийната лента, за да избегне катастрофа - отнеха му книжката

Шофьор спря в аварийната лента, за да избегне катастрофа - отнеха му книжката

13 Февруари, 2026 10:22 1 847 16

  • шофьор-
  • книжка-
  • спиране-
  • хемус

Мъжът управлявал тир и го насочил вдясно, за да не предизвика катастрофа. Докато още спирал обаче, бил засечен от тол камера

Шофьор остана без книжка и отнесе тежка глоба, след като му прилошало и отбил в аварийната лента на АМ „Хемус”. Мъжът управлявал тир и го насочил вдясно, за да не предизвика катастрофа. Докато още спирал обаче, бил засечен от тол камера. А от Националното тол управление твърдят, че мъжът е класически нарушител.

„На 16.10. се прибирах от път с камиона и усетих, че нещо хлопа, погледнах в дясното си огледало и видях, че калникът се е откачил. Прилоша ми, защото се притесних да не предизвикам ПТП. Дадох десен мигач и спрях в аварийната лента. Откачих калника, сложих го в камиона и след това продължих”, обясни Ивелин Асенов пред Нова ТВ.

Тол камерите са засекли, че камионът се движи с 82 км/ ч в аварийната лента. „Отбих и след 100-150 метра спрях”, аргументира се потърпевшият.

Той разказа, че са му отнели книжката в Правец, защото именно там е извършено нарушението, без обаче да го уведомят преждевременно. „Взеха ми книжката за 3 месеца и ми наложиха глоба от 1000 лв.”, добави шофьорът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само тук

    28 0 Отговор
    Може да се насладиш на неподозирани неща

    10:30 13.02.2026

  • 2 Бих

    7 5 Отговор
    спрял в аварийната, единствено, ако возя тъщата на задната седалка и тя ми заповяда. Ако не го изпълня - живота ми е застрашен.

    10:31 13.02.2026

  • 3 Деций

    60 3 Отговор
    Аварийната лента е за спиране,автомобила може да спука гума, може да се повреди,на човек може да му прилошее,да не се чувства добре,къде да спре според вас ,по средата на пътя ли?Малоумници такива!

    10:32 13.02.2026

  • 4 Уха

    4 30 Отговор
    Поредният тарикат.

    10:35 13.02.2026

  • 5 Анонимен

    33 1 Отговор
    Каква е поуката? Първо забавяш до 20 км/ч и чак тогава отбиваш в аварийната. Поздравления, наистина "намалихте" рисковете от ПТП държавни идиоти!

    Коментиран от #12

    10:38 13.02.2026

  • 6 Анджо

    14 1 Отговор
    Така ли ще пълнят хазната в България. Тая камера не засичали ремонтна работа, но има един проблем който той не каза , дали е сигнализирал с светлоотразител.

    Коментиран от #10

    10:39 13.02.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    22 2 Отговор
    Още от мръснатата ченгеджийска смрад! Най-големите мутри и най-големите наркотрафиканти са с фуражка!
    ПО-добре да не харчим пари за милиционери отколкото да позволяваме да се гаврят с нас!

    10:41 13.02.2026

  • 8 Шумен

    26 0 Отговор
    Аварийната лента е най здравата неповредена от дупки, другите ленти са със предпоставка за ПТП, веднага връщайте книжката на човека който не е направил нищо грешно а напротив! Пробита държава, пробити институции!

    10:43 13.02.2026

  • 9 Този е

    9 8 Отговор
    Циганин и лъже като такъв - с глупавата си глава смята, че за да хване дикиш, е по-добре да натрупа две лъжи една върху друга - хем имал повреда, хем му прилошало! Защитавайте го!

    10:56 13.02.2026

  • 10 Един шофьор

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Анджо":

    Ами като е за малко няма смисъл, той до като сложи триъгълника ще прибере калника. Но дали е включил аварийните?

    Коментиран от #15

    10:59 13.02.2026

  • 11 Виновни са

    7 1 Отговор
    Пеевски и Борисов. Затова тола и лентите са това дередже! Да гоним мафията и олигарсите...

    11:02 13.02.2026

  • 12 Деций

    18 0 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    С досегашните мерки на МВР с оглед на намалява на пътният травматизъм реалните резултати са НУЛА.Има умишлено занижаване на бройката убити,с цел да се въведе обществото в заблуда ,че мерките работят, всъщност става дума за добре разработен бизнес,за дране на кожи,под предтекст загриженост за живота и здравето на гражданите!

    11:07 13.02.2026

  • 13 ДРТ ПРЧ

    10 0 Отговор
    А МОГАТ ЛИ ОТ МВР ДА ОБЯСНЯТ ЗА КАКВО СЛУЖИ АВАРИЙНАТА ЛЕНТА, ЧЕ НЕЩО НЕ СХВАЩАМ

    11:27 13.02.2026

  • 14 ДРТ ПРЧ

    6 1 Отговор
    АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗВАЩИЯ ОРГАН ОТ ПРАВЕЦ, АКО НЕ МОЖЕ ДА ДОКАЖЕ УМИСЪЛ В "НАРУШЕНИЕТО" ДА БЪДЕ УВОЛНЕН ПОРАДИ НЕКАДЪРНОСТ. АМАН ОТ ПОДОБНИ ГРАБЕЖИ. ЕДВА ЛИ ТОВА Е БИЛА ЦЕЛТА НА ЗАКОНА.

    11:31 13.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Анджо

    2 0 Отговор
    Кой те пита за колко бързо, те ти казват това е закона и те питат каде ти е триъгълника. Предполагам ,че не е чак толкова невеж да не включи аварийните, защото аз при това положение първо започвам да намалят с десен мигач и включвам през това време аварийните.

    11:35 13.02.2026

