Шофьор спря в аварийната лента, за да избегне катастрофа - отнеха му книжката

Шофьор остана без книжка и отнесе тежка глоба, след като му прилошало и отбил в аварийната лента на АМ „Хемус”. Мъжът управлявал тир и го насочил вдясно, за да не предизвика катастрофа. Докато още спирал обаче, бил засечен от тол камера. А от Националното тол управление твърдят, че мъжът е класически нарушител.
„На 16.10. се прибирах от път с камиона и усетих, че нещо хлопа, погледнах в дясното си огледало и видях, че калникът се е откачил. Прилоша ми, защото се притесних да не предизвикам ПТП. Дадох десен мигач и спрях в аварийната лента. Откачих калника, сложих го в камиона и след това продължих”, обясни Ивелин Асенов пред Нова ТВ.
Тол камерите са засекли, че камионът се движи с 82 км/ ч в аварийната лента. „Отбих и след 100-150 метра спрях”, аргументира се потърпевшият.
Той разказа, че са му отнели книжката в Правец, защото именно там е извършено нарушението, без обаче да го уведомят преждевременно. „Взеха ми книжката за 3 месеца и ми наложиха глоба от 1000 лв.”, добави шофьорът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
10:30 13.02.2026
10:31 13.02.2026
10:32 13.02.2026
10:35 13.02.2026
Коментиран от #12
10:38 13.02.2026
Коментиран от #10
10:39 13.02.2026
7 ДрайвингПлежър
ПО-добре да не харчим пари за милиционери отколкото да позволяваме да се гаврят с нас!
10:41 13.02.2026
10:43 13.02.2026
10:56 13.02.2026
До коментар #6 от "Анджо":Ами като е за малко няма смисъл, той до като сложи триъгълника ще прибере калника. Но дали е включил аварийните?
Коментиран от #15
10:59 13.02.2026
11:02 13.02.2026
До коментар #5 от "Анонимен":С досегашните мерки на МВР с оглед на намалява на пътният травматизъм реалните резултати са НУЛА.Има умишлено занижаване на бройката убити,с цел да се въведе обществото в заблуда ,че мерките работят, всъщност става дума за добре разработен бизнес,за дране на кожи,под предтекст загриженост за живота и здравето на гражданите!
11:07 13.02.2026
11:27 13.02.2026
11:31 13.02.2026
11:35 13.02.2026