Мъж загина при пожар в дома си

51-годишен мъж е загинал при пожар в дома си, съобщиха от полицията.
Сигнал за горяща жилищна сграда в Трън бил подаден на 14 февруари около 15:45 ч. Пристигналите на място огнеборци предприели действия по локализиране на пламъците. В една от стаите открили безжизненото тяло на собственика.
При първоначалния оглед не са установени следи от насилие.
Тялото е транспортирано в Съдебна медицина за аутопсия.
Една от предполагаемите версии е пушене в леглото, откъдето най-вероятно е тръгнал пожарът. Образувано е досъдебно производство и действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.
1 ЖЕНА ЗАГИНА.
Коментиран от #2
12:17 16.02.2026
2 Аха...
До коментар #1 от "ЖЕНА ЗАГИНА.":Пак пожар! Мъж на 51 г, Трън!? Какво става? Да не би да е сектант - будист?! ( Това е към разследващите) Съболезнования към близките!
12:25 16.02.2026
3 ГЕРБ официална позиция
12:34 16.02.2026