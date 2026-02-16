Мъж загина при пожар в дома си

51-годишен мъж е загинал при пожар в дома си, съобщиха от полицията.

Сигнал за горяща жилищна сграда в Трън бил подаден на 14 февруари около 15:45 ч. Пристигналите на място огнеборци предприели действия по локализиране на пламъците. В една от стаите открили безжизненото тяло на собственика.

При първоначалния оглед не са установени следи от насилие.

Тялото е транспортирано в Съдебна медицина за аутопсия.

Една от предполагаемите версии е пушене в леглото, откъдето най-вероятно е тръгнал пожарът. Образувано е досъдебно производство и действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.