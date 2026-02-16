Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Червен бряг »
В Червен бряг протестираха срещу пускането на обвиняемия за катастрофата, причинила смъртта на бившия кмет Костадинов
  Тема: Войната на пътя

В Червен бряг протестираха срещу пускането на обвиняемия за катастрофата, причинила смъртта на бившия кмет Костадинов

16 Февруари, 2026 04:27, обновена 16 Февруари, 2026 03:36 543 3

  • червенбряг-
  • протест-
  • шофьор-
  • загинал-
  • кмет

Проявата бе организирана от бащата на 12-годишната Сияна, която загина при катастрофа край село Телиш на 31 март миналата година

В Червен бряг протестираха срещу пускането на обвиняемия за катастрофата, причинила смъртта на бившия кмет Костадинов - 1
Снимка: Фейсбук
БТА БТА

Протест срещу войната по пътищата събра граждани пред сградата на Община Червен бряг в неделя. Той се организира и срещу решението на съда да бъде пуснат под парична гаранция шофьорът, обвиняем за катастрофата, в която загина бившият кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов.

Протестът се организира от бащата на 12-годишната Сияна, която загина при катастрофа край село Телиш на 31 март миналата година.

За БТА от Община Червен бряг съобщиха, че в администрацията има постъпило уведомление.

Знаете колко инциденти са предизвикани в пътната мрежа на областта от товарни автомобили. Точно такъв е инцидентът е и поводът да се съберем днес тук и да изкрещим, че искаме справедливост. Това е катастрофата, при която загина вашият съгражданин и бивш кмет на общината, лекар и прекрасен човек – д-р Костадинов. Време е да бъде спряна тази война, време е за адекватни мерки от страна на държавата, за контрол на всички автомобили, които се движат по пътищата на страната, подчерта в изказването се пред събралите се Николай Попов. Той допълни, че именно заради подобни катастрофи с отнети човешки животи обикаля съдебните палати на страната, за да настоява за справедливост.

Попов подчерта, че трябва да има бързо правосъдие с адекватни наказания за извършителите на тежки катастрофи. Той допълни, че неговите искания не са политически, а чисто човешки - на баща, загубил детето си.

Всички заедно, вървейки в една посока ще постигнем онова, което искаме – елементарното, човешкото, а то е, излизайки по пътищата на България да се връщаме вкъщи, да се връщат нашите деца, да не сме в постоянен стрес, че ще мине тежкотоварен камион, ненаказан, излязъл от границите на България несанкциониран и отново връщайки се по пътищата на България, да убива невинни хора, каза кметът на село Телиш Нели Дакова, която също се изказа по време на протеста.

На протеста бе и кметът на община Червен бряг Атанас Атанасов, който заяви, че се изказва като гражданин. Трябва ни истина и справедливост – да излиза винаги истината, каквато е и всеки да си понесе справедливостта за нея. За това трябва да се борим и да сме единни, каза той.

На протеста бяха близки на загинали в катастрофи, жители на Червен бряг. Всички те запазиха минута мълчание в памет на жертвите на пътя.

Протестът продължи близо час и половина, като премина спокойно.


Червен бряг / България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да да

    4 2 Отговор
    Едва ли някой толкова се е загрижил за кмета, че чак на протест да ходи. Май Сияйният е бил единствен там.

    04:42 16.02.2026

  • 2 джаба блеефски

    3 0 Отговор
    истината е, че полагам фалшив асфалт и вземам много жертви

    Коментиран от #3

    05:24 16.02.2026

  • 3 ООрана държава

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "джаба блеефски":

    И кметчето е папал от тия пари

    05:30 16.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове