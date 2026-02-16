В Червен бряг протестираха срещу пускането на обвиняемия за катастрофата, причинила смъртта на бившия кмет Костадинов

Протест срещу войната по пътищата събра граждани пред сградата на Община Червен бряг в неделя. Той се организира и срещу решението на съда да бъде пуснат под парична гаранция шофьорът, обвиняем за катастрофата, в която загина бившият кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов.

Протестът се организира от бащата на 12-годишната Сияна, която загина при катастрофа край село Телиш на 31 март миналата година.

За БТА от Община Червен бряг съобщиха, че в администрацията има постъпило уведомление.

Знаете колко инциденти са предизвикани в пътната мрежа на областта от товарни автомобили. Точно такъв е инцидентът е и поводът да се съберем днес тук и да изкрещим, че искаме справедливост. Това е катастрофата, при която загина вашият съгражданин и бивш кмет на общината, лекар и прекрасен човек – д-р Костадинов. Време е да бъде спряна тази война, време е за адекватни мерки от страна на държавата, за контрол на всички автомобили, които се движат по пътищата на страната, подчерта в изказването се пред събралите се Николай Попов. Той допълни, че именно заради подобни катастрофи с отнети човешки животи обикаля съдебните палати на страната, за да настоява за справедливост.

Попов подчерта, че трябва да има бързо правосъдие с адекватни наказания за извършителите на тежки катастрофи. Той допълни, че неговите искания не са политически, а чисто човешки - на баща, загубил детето си.

Всички заедно, вървейки в една посока ще постигнем онова, което искаме – елементарното, човешкото, а то е, излизайки по пътищата на България да се връщаме вкъщи, да се връщат нашите деца, да не сме в постоянен стрес, че ще мине тежкотоварен камион, ненаказан, излязъл от границите на България несанкциониран и отново връщайки се по пътищата на България, да убива невинни хора, каза кметът на село Телиш Нели Дакова, която също се изказа по време на протеста.

На протеста бе и кметът на община Червен бряг Атанас Атанасов, който заяви, че се изказва като гражданин. Трябва ни истина и справедливост – да излиза винаги истината, каквато е и всеки да си понесе справедливостта за нея. За това трябва да се борим и да сме единни, каза той.

На протеста бяха близки на загинали в катастрофи, жители на Червен бряг. Всички те запазиха минута мълчание в памет на жертвите на пътя.

Протестът продължи близо час и половина, като премина спокойно.