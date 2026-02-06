Възрастен шофьор блъсна полицай при опит да избегне проверка

Полицейски служител в Димитровград е с леко нараняване от 74-годишен шофьор, който се е опитал да избегне санкция за нарушение, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Хасково.
До инцидента, който е станал към 13:00 часа в четвъртък, на 5 януари, се е стигнало, след като автопатрул от полицейското управление в Димитровград е регистрирал паркиран по възлов булевард в насрещното движение автомобил. При включване в движението шофьорът му пресича двойната непрекъсната линия. Униформените полицаи са установили, че същият водач е глобен минути преди това на друго място за неправилно паркиране. Вероятно за да избегне нова санкция, шофьорът направил опит да избегне контрола, при което е закачил крака на старши полицай. Последвало е незабавното задържане на нарушителя за срок до 24 часа, като му е съставен акт и е образувано досъдебно производство.
По данни на ОДМВР -Хасково през изминалата седмица на територията на региона пътните полицаи са съставили общо 109 акта и 756 фиша на нарушители на Закона за движение по пътищата. Регистрирани са четири тежки пътни инцидента с един загинал и четирима ранени.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Старшина Варадинов
Коментиран от #33
12:44 06.02.2026
2 Къде е
Коментиран от #21
12:44 06.02.2026
3 Петрич
Коментиран от #5
12:45 06.02.2026
4 За пенцията е бързал
12:45 06.02.2026
5 И Киев е Руски
До коментар #3 от "Петрич":Ред ще има само когато се върнат луксозни те лагери като например в Белене
12:49 06.02.2026
6 Айзомби
12:51 06.02.2026
7 ДрайвингПлежър
на него правен ли му е тест за алкохол и наркотици да се види що не се е дръпнал навреме
Коментиран от #10, #13
12:51 06.02.2026
8 дано скоро гpъмне АЕЦа да ни затрие
през 5 минути глоба връз глоба
това живот ли е?
тоя е трябвало да ги гази тия рекитьори
12:52 06.02.2026
9 КАТ аванта
12:54 06.02.2026
10 не може да се правят проверки на милиция
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":на милиционерите е забранено да се прави тест за наркотици защото ще останат само 50% на работа останалите ще ги изгонят
12:54 06.02.2026
11 дано гръмнат другия път милиционера
не може през 20 минути да те глобяват за неправилно спиране
12:55 06.02.2026
12 Свидетел
12:56 06.02.2026
13 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":ченгето е тичало за пари и е получило заслуженото ...на ТИЯ ЧЕНГЕТА ВЕЧЕ ВСИЧКО ИМ Е ПОЗВОЛЕНО ВКЛЮЧВА СИРЕНАТА И ГОНИ ПРЕСИЧАЩИТЕ НА ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА С ОГРОМНА СКОРОСТ
13:03 06.02.2026
14 мвр
13:06 06.02.2026
15 адаша
13:11 06.02.2026
16 БОЙС ТУ МЕН
С КНИЖКА ВРЪЧЕНА В КЛУБ НА О.З.....
13:12 06.02.2026
17 БРЕЙЙЙ ТОА НАРОД ГО СЛЕДЯТ
13:15 06.02.2026
18 Наборе,
Може всичко да е, ама и ченгето трябва да се пази ! А те само дето не влизат в колата при проверка ! Има правила и за тях !
13:29 06.02.2026
19 Димитровград е кръстен на
Този е бил дрът русофил.
13:31 06.02.2026
20 Кой разрешава на тази възраст
Коментиран от #22
13:37 06.02.2026
21 Европеец
До коментар #2 от "Къде е":Какво да кажа..... Щом полицая не могъл да опазиш себе си, как ще опази нас..... Видях че на човека са го глобявали за неправилно паркиране и е нормално да бъде ефектиран като го спират отново.....
13:42 06.02.2026
22 Европеец
До коментар #20 от "Кой разрешава на тази възраст":Възрастта е относително понятие....Ти не плануваш ли да живееш след 74 години..... А полицаите не ги жала, високи заплати, рано пенсиониране, възможност за корумпиране, да не говоря че повечето от тях са нагли до безобразие, дори повече от мутрите....
Коментиран от #26, #34
13:45 06.02.2026
23 Чавдар войвода
13:55 06.02.2026
24 НИЩО МУ НЯМА НА ЧИНГЕТУ
13:57 06.02.2026
25 Тома
14:33 06.02.2026
26 Шопо
До коментар #22 от "Европеец":МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.
14:37 06.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 МАЧ КАЙ фат ма ка!
81г. КОМУНИЗЪМ И КАР МА ЗЪ фат ма ци СТИГАТ! СТИГАТ!
14:42 06.02.2026
30 Съвет на мира
14:44 06.02.2026
31 ту-туу
14:54 06.02.2026
32 коментар
Електорат на лицето Радев
15:03 06.02.2026
33 Коментар до 1
До коментар #1 от "Старшина Варадинов":на старците са еркек
на бистричанинО му се кланят
и му прават Епщайн
15:05 06.02.2026
34 не, не планувам
До коментар #22 от "Европеец":защото съм на 60 и съм принуден да работя до 67 за да има пари за омразните ми пенсионери
15:09 06.02.2026
35 Коравото куче
16:09 06.02.2026