Възрастен шофьор блъсна полицай при опит да избегне проверка

Полицейски служител в Димитровград е с леко нараняване от 74-годишен шофьор, който се е опитал да избегне санкция за нарушение, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Хасково.

До инцидента, който е станал към 13:00 часа в четвъртък, на 5 януари, се е стигнало, след като автопатрул от полицейското управление в Димитровград е регистрирал паркиран по възлов булевард в насрещното движение автомобил. При включване в движението шофьорът му пресича двойната непрекъсната линия. Униформените полицаи са установили, че същият водач е глобен минути преди това на друго място за неправилно паркиране. Вероятно за да избегне нова санкция, шофьорът направил опит да избегне контрола, при което е закачил крака на старши полицай. Последвало е незабавното задържане на нарушителя за срок до 24 часа, като му е съставен акт и е образувано досъдебно производство.

По данни на ОДМВР -Хасково през изминалата седмица на територията на региона пътните полицаи са съставили общо 109 акта и 756 фиша на нарушители на Закона за движение по пътищата. Регистрирани са четири тежки пътни инцидента с един загинал и четирима ранени.