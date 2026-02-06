Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Възрастен шофьор блъсна полицай при опит да избегне проверка

6 Февруари, 2026 12:41 1 913 35

Униформените полицаи са установили, че същият водач е глобен минути преди това на друго място за неправилно паркиране

Възрастен шофьор блъсна полицай при опит да избегне проверка - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицейски служител в Димитровград е с леко нараняване от 74-годишен шофьор, който се е опитал да избегне санкция за нарушение, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Хасково.

До инцидента, който е станал към 13:00 часа в четвъртък, на 5 януари, се е стигнало, след като автопатрул от полицейското управление в Димитровград е регистрирал паркиран по възлов булевард в насрещното движение автомобил. При включване в движението шофьорът му пресича двойната непрекъсната линия. Униформените полицаи са установили, че същият водач е глобен минути преди това на друго място за неправилно паркиране. Вероятно за да избегне нова санкция, шофьорът направил опит да избегне контрола, при което е закачил крака на старши полицай. Последвало е незабавното задържане на нарушителя за срок до 24 часа, като му е съставен акт и е образувано досъдебно производство.

По данни на ОДМВР -Хасково през изминалата седмица на територията на региона пътните полицаи са съставили общо 109 акта и 756 фиша на нарушители на Закона за движение по пътищата. Регистрирани са четири тежки пътни инцидента с един загинал и четирима ранени.


  • 1 Старшина Варадинов

    33 4 Отговор
    Няма що големият престъпник ,а дрогирани убийци на пътя ги пускат условно .

    Коментиран от #33

    12:44 06.02.2026

  • 2 Къде е

    33 2 Отговор
    спал милиционера ?

    Коментиран от #21

    12:44 06.02.2026

  • 3 Петрич

    14 5 Отговор
    Нямаме никаква култура, след това искаме ред Ред ще има когато ние самите спазваме законите и имаме самоконтрол.

    Коментиран от #5

    12:45 06.02.2026

  • 4 За пенцията е бързал

    28 3 Отговор
    Счупил му е педикюра дядката нарушител.

    12:45 06.02.2026

  • 5 И Киев е Руски

    18 4 Отговор

    До коментар #3 от "Петрич":

    Ред ще има само когато се върнат луксозни те лагери като например в Белене

    12:49 06.02.2026

  • 6 Айзомби

    6 2 Отговор
    Това е страхотно

    12:51 06.02.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    25 2 Отговор
    Ченгесаря очи няма ли - ама е търчал за 100тачка... като камикадзета са
    на него правен ли му е тест за алкохол и наркотици да се види що не се е дръпнал навреме

    Коментиран от #10, #13

    12:51 06.02.2026

  • 8 дано скоро гpъмне АЕЦа да ни затрие

    20 2 Отговор
    тормоза и рекета не спират над населението

    през 5 минути глоба връз глоба

    това живот ли е?

    тоя е трябвало да ги гази тия рекитьори

    12:52 06.02.2026

  • 9 КАТ аванта

    17 0 Отговор
    Като нарочим някой го гоним до крак!

    12:54 06.02.2026

  • 10 не може да се правят проверки на милиция

    23 1 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    на милиционерите е забранено да се прави тест за наркотици защото ще останат само 50% на работа останалите ще ги изгонят

    12:54 06.02.2026

  • 11 дано гръмнат другия път милиционера

    19 4 Отговор
    поле да не питате защо и тоя полиай ще е с дупка в главата? на народа му писва!

    не може през 20 минути да те глобяват за неправилно спиране

    12:55 06.02.2026

  • 12 Свидетел

    9 1 Отговор
    Не им прави чест

    12:56 06.02.2026

  • 13 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    13 2 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    ченгето е тичало за пари и е получило заслуженото ...на ТИЯ ЧЕНГЕТА ВЕЧЕ ВСИЧКО ИМ Е ПОЗВОЛЕНО ВКЛЮЧВА СИРЕНАТА И ГОНИ ПРЕСИЧАЩИТЕ НА ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА С ОГРОМНА СКОРОСТ

    13:03 06.02.2026

  • 14 мвр

    10 2 Отговор
    мвр опг

    13:06 06.02.2026

  • 15 адаша

    6 2 Отговор
    Сиигурно е паркирал с несъобразена скорост и атмосферни условия ...

    13:11 06.02.2026

  • 16 БОЙС ТУ МЕН

    2 0 Отговор
    БИВШ ЗКПЧ ОТ СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ...
    С КНИЖКА ВРЪЧЕНА В КЛУБ НА О.З.....

    13:12 06.02.2026

  • 17 БРЕЙЙЙ ТОА НАРОД ГО СЛЕДЯТ

    8 0 Отговор
    С ЛУПААААА...,,,,, А МИЛИАРДИТЕ СИ ГИ КРАДЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪТ....

    13:15 06.02.2026

  • 18 Наборе,

    7 0 Отговор
    започнахме ли ти ченгетата ? :))
    Може всичко да е, ама и ченгето трябва да се пази ! А те само дето не влизат в колата при проверка ! Има правила и за тях !

    13:29 06.02.2026

  • 19 Димитровград е кръстен на

    4 6 Отговор
    комунистическият сатрап Георги Димитров.
    Този е бил дрът русофил.

    13:31 06.02.2026

  • 20 Кой разрешава на тази възраст

    2 11 Отговор
    Да се шофират автомобили

    Коментиран от #22

    13:37 06.02.2026

  • 21 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Къде е":

    Какво да кажа..... Щом полицая не могъл да опазиш себе си, как ще опази нас..... Видях че на човека са го глобявали за неправилно паркиране и е нормално да бъде ефектиран като го спират отново.....

    13:42 06.02.2026

  • 22 Европеец

    12 1 Отговор

    До коментар #20 от "Кой разрешава на тази възраст":

    Възрастта е относително понятие....Ти не плануваш ли да живееш след 74 години..... А полицаите не ги жала, високи заплати, рано пенсиониране, възможност за корумпиране, да не говоря че повечето от тях са нагли до безобразие, дори повече от мутрите....

    Коментиран от #26, #34

    13:45 06.02.2026

  • 23 Чавдар войвода

    2 0 Отговор
    Старци-разбойници.

    13:55 06.02.2026

  • 24 НИЩО МУ НЯМА НА ЧИНГЕТУ

    7 1 Отговор
    ЗА КВО ЗИМА 5 БОНА.......ШОМ ИДИН ДЯДКА ГО НЕУТРАЛИЗИРА КО ОСТАА НЯКУЙКИЛЪР ОТ ПЕТРОХАНСКИТЕ

    13:57 06.02.2026

  • 25 Тома

    5 1 Отговор
    А пък полицая бил пенсионер с телк

    14:33 06.02.2026

  • 26 Шопо

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Европеец":

    МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.

    14:37 06.02.2026

  • 29 МАЧ КАЙ фат ма ка!

    1 2 Отговор
    СЛЕДВАЩИЯТ ПЪТ Д А Н О ДА Е ДИМИТРОВГРАДСКИЯТ Ч€РВ€Н фат мак р"ум€н" П€ Д€ ра д€Ф!
    81г. КОМУНИЗЪМ И КАР МА ЗЪ фат ма ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    14:42 06.02.2026

  • 30 Съвет на мира

    5 1 Отговор
    Какво ще му вземете на човека, ушaнки? На него му остава я един месец, я някоя друга година живец. Изживял си е живота, видял е всичко. А вие ще си yмрете все същите неyки и недъгaви, корyмпирани до ушите и мозъка на чepвата си.

    14:44 06.02.2026

  • 31 ту-туу

    1 2 Отговор
    Хайде вземайте му и свидетелството и колата,че много дърти изк-фелници се пречкат един в тролея се забил друг на пешеходна пътека ударил дете хайде при бай Ставри - по бързата

    14:54 06.02.2026

  • 32 коментар

    0 3 Отговор
    нагъл алчен пенсионер мачка властта

    Електорат на лицето Радев

    15:03 06.02.2026

  • 33 Коментар до 1

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Старшина Варадинов":

    на старците са еркек

    на бистричанинО му се кланят
    и му прават Епщайн

    15:05 06.02.2026

  • 34 не, не планувам

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Европеец":

    защото съм на 60 и съм принуден да работя до 67 за да има пари за омразните ми пенсионери

    15:09 06.02.2026

  • 35 Коравото куче

    5 1 Отговор
    Да го беше сгазил целия. Друго не заслужават прасетата

    16:09 06.02.2026

