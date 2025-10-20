Новини
Новолуние във Везни на 21 октомври 2025 г.: Хармония, нови хоризонти и силата на желанията

20 Октомври, 2025 07:29 1 133 1

Това е момент да пуснете старото, да излекувате отношенията си и да създадете вътрешна хармония, която ще се отрази във външния ви свят

Новолуние във Везни на 21 октомври 2025 г.: Хармония, нови хоризонти и силата на желанията - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Докато слънцето бавно се оттегля от царството на Везните, на хоризонта се задава едно от най-значимите астрологични събития за годината. На 21 октомври 2025 г., в ранните часове, небето ще бъде озарено от новолуние във Везни – момент, който носи обещание за вътрешно обновление, хармония и сбъдване на съкровени мечти.

Космическо пречистване и ново начало

Новолунието е време, когато Слънцето и Луната се срещат на една и съща зодиакална позиция, давайки старт на нов лунен цикъл. Този астрологичен феномен е като невидим компас, който ни подтиква да се обърнем навътре, да се вслушаме в тишината на собствената си интуиция и да поставим нови намерения за бъдещето.

Везните – символ на баланс, красота и партньорство

Знакът на Везните е олицетворение на хармонията, справедливостта и изяществото. Под влиянието на това новолуние ще усетим силен порив да изграждаме по-здрави взаимоотношения, да търсим баланс между разума и емоциите и да внесем повече красота в ежедневието си. Време е да се освободим от вътрешния хаос и да поканим мира в сърцето си.

Духовното послание: Синергия вместо борба

Този лунен цикъл ни насърчава да търсим съгласие, да изграждаме мостове, а не стени. Вместо да се борим за надмощие, нека се стремим към сътрудничество и взаимно разбиране. Само така ще открием истинската сила на партньорството.

Астрологични аспекти: Изпитания и пробуждане

Новолунието във Везни ще бъде подчертано от напрегнат Т-квадрат с Юпитер и Плутон – астрологична конфигурация, която може да извади наяве дълбоки истини и да ни изправи пред важни житейски уроци. Тези енергии ще ни подтикнат да защитим своите принципи, дори ако това означава да нарушим статуквото. Понякога, за да постигнем хармония, трябва първо да разклатим старите основи.

Марс и Меркурий в Скорпион: Време за решителност и яснота

Ден преди новолунието, Марс и Меркурий ще се срещнат в страстния знак на Скорпиона, дарявайки ни с проницателност, воля и стратегическо мислене. Този аспект е идеален за планиране на следващите стъпки и за смело отстояване на личните цели.

Ритуал за сбъдване на желания

Новолунието следва сезона на затъмненията, което го прави изключително мощно за проявления. В първите осем часа след настъпването му отделете време за себе си – запалете свещ, пуснете любима музика или просто вземете тетрадка, в която да запишете до 10 лични желания. Не включвайте други хора или тяхната воля – фокусирайте се върху собствените си мечти и намерения.

Ключови теми на новолунието във Везни

Този космически момент ви приканва да сложите край на вътрешния хаос, да излекувате стари рани в отношенията и да изградите стабилна основа за нов етап, изпълнен с увереност и спокойствие. Сега е идеалният момент да се освободите от миналото, да възстановите баланса и да създадете хармония, която ще се отрази във всички сфери на живота ви.

Новолунието във Везни на 21 октомври 2025 г. е вашият шанс да поемете дълбоко въздух, да се настроите на вълната на хармонията и да направите първата крачка към сбъдването на най-съкровените си желания. Не изпускайте тази възможност за ново начало и вътрешен мир.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хелоуински тиква

    0 0 Отговор
    Нови хоризонти и нови предсрочни парламентарни избори май.

    07:57 20.10.2025